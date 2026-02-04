Посол России в Дании рассказал о подготовке страны к войне с РФ

Посол России в Дании рассказал о подготовке страны к войне с РФ

Заявление российского посла в Копенгагене Владимира Барбина о «бешеном темпе» милитаризации Дании выглядит куда более содержательно, чем очередные мантры европейских политиков про «оборонительный характер» происходящего. По сути, Копенгаген уже не скрывает: страна готовится не к абстрактным угрозам, а ко вполне конкретному сценарию – войне с Россией.

Речь идет о долгосрочной программе, а не о разовой закупке «для галочки». Увеличивается численность вооруженных сил, ускоренно приобретаются вооружения, создается система ПРО и ПВО. Параллельно выделяются средства на строительство новых фрегатов и других кораблей – то есть ставка делается и на контроль морских коммуникаций, включая Балтику и Северную Атлантику.



Отдельная строка – Арктика. Укрепление военного потенциала на Гренландии подается как забота о безопасности, но география упрямо подсказывает: речь идет о контроле северных маршрутов и инфраструктуры, имеющей прямое отношение к логистике и стратегическому сдерживанию. Иными словами, Дания активно встраивается в северный военный контур НАТО, о чем Барбин и заявил в интервью РИА Новости.

Идеологическое обоснование привычное – после завершения конфликта на Украине Россия якобы «обязательно нападет» на Европу. Удобная формула: она позволяет списать любые военные расходы и заранее снять вопросы общества. По большому счету, Копенгаген честно признал то, что в ЕС предпочитают не проговаривать вслух: войну там не просто допускают, к ней системно готовятся.
  1. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 12:19
    Копенгаген уже не скрывает: страна готовится не к абстрактным угрозам, а ко вполне конкретному сценарию – войне с Россией.
    Гренландию прострали, теперь рассчитывают половину Сибири у России отвоевать?
    Ню-ню... Велкам!...
    1. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 12:25
      Военный психоз на фоне... а на каком фоне, если тщательнее разбиратся?
      Против наглого, сильного, их намерения, решимость, как то блекло выглядят, за то против того, кто на них никаких и никак намерений не строит, можно показать свою решимость, силу...
      В общем, все как всегда, подзаборные шавки, знать они сильны, коль тявкают на... в общем, тявкают.
      Пушки вместо масла, пущай попробуют сохранить свой "скандинавский рай"... fool
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        +1
        Сегодня, 12:32
        Цитата: rocket757
        пущай попробуют сохранить свой "скандинавский рай"...

        Вспомнился Джон Сильвер
        те из вас, кто останется в живых, позавидуют мертвым...
        Те из них, кто останется в живых, наструт на могилы тех, кому в голову пришла идея повоевать с Россией...
        1. rocket757 Звание
          rocket757
          0
          Сегодня, 12:50
          Они вояки, когда всем скопом... вот только, все скопом, как-то это стало не шибко то надёжно, гарантированно, судя по всему...
          Ах да, весь их скоп, прихлопнуть разом не так сложно... и они это знают, те кому положено это знать и учитывать. А публичные фэйсы.... отрабатываю те вложения, за которые во власть их продвинули.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +2
            Сегодня, 13:04
            Цитата: rocket757
            Они вояки, когда всем скопом... вот только

            Ну да, гитлеровский теплоход вечеров зашёл в Попенгаген, а утром над королевским дворцом висел флаг со свастикой.
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      0
      Сегодня, 13:56
      Не надо забывать, что во-первых, Дания владеет проливами из Балтийского Моря в остальной океан. Так что им прижать Россию - элементарно.

      А во-вторых, датчане отличные воины исторически, как наемники в войнах Европы, так и в пруссо - датской войне за Шлезвиг - Гольштейн, 19 века, и до того… У них история, традиции в том числе и имперские при и после Королевы Маргариты. Они были объединяющим началом Северной Унии, и все страны с крестом на флаге оттуда.

      А если еще покопаться, то Дания была более значимой чем Англия все столетия… до 17-го. И кстати, Принц Датский неспроста.

      А что они там покупают, и что посол России рассказывает - это России не касается - и так своих дел на СВО не прополоть.
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 12:26
    Датчане останавливают в окрестностях Копенгагена береговой комплекс ПКР .Нам надо только не промахнутся ,а то из Копенгагена сделаем Попенгаген .Так дело и до Ротр дама дойдёт очередь .
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      0
      Сегодня, 12:47
      Цитата: tralflot1832
      Нам надо только не промахнуться
      Посмотрел - там вся Дания (без Гренландии laughinglaughinglaughing) как Пензенская область - 43 тысячи квадратных километров. 200х200 километров... Промахнуться по Копенгагену - легко. Может, сразу чем-то таким, чтобы выход из Балтики в Северное море нормальный получился, а не как сейчас петлять как заяц... Можно даже назвать его "пролив Короля Фредерика".
    2. частное лицо Звание
      частное лицо
      0
      Сегодня, 12:59
      Датчане останавливают в окрестностях Копенгагена береговой комплекс ПКР .

      Они свою страну на глобусе то найдут? Что там ещё есть кроме Копенгагена?
  3. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 12:29
    Интересно,кто Данию ,да и всю Европу в целом,"озверином" кормит? Неужели Трамп? Хотя ,судя по поведению Трампа, его самого кто-то "озверином" пичкает в промышленных масштабах . . . hi
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +2
    Сегодня, 12:42
    Дания? Пусть сначала потренируется на защите Гренландии о США, а уж потом России угрожает. laughing

    Бедный Йорик. я знал его (с)
  5. Million Звание
    Million
    0
    Сегодня, 12:59
    Вооружаются-значит боятся.
    1. Кармела Звание
      Кармела
      0
      Сегодня, 13:47
      Цитата: Million
      Вооружаются-значит боятся.

      Кто-то хочет нажиться на всём этом. Мне интересно, кто у них в армии служить будет - арабы, негры, сомалийцы?
  6. Макс1995 Звание
    Макс1995
    0
    Сегодня, 13:01
    Лажа имхо.
    Когда стало выгодно, тут же затерли под коврик: "хочешь мира , готовся к войне".
    Вот что у Дании было? 3000 Армат? нет. Шахимат? нет. Пересвет буревесник посейдон? нет. Солнцепек? нет. Терминатор? нет Гиперзвук? нет. Калибры Герани? тоже нет
    Ничего небыло...
    А потом раз, Россия когото бомбит ,Трамп пугает отжать територии, евро чиновники и англы мутят.......
    Что делать? по автору....... воду лить ниочем, имхо.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 13:04
    Цитата: частное лицо
    Датчане останавливают в окрестностях Копенгагена береговой комплекс ПКР .

    Они свою страну на глобусе то найдут? Что там ещё есть кроме Копенгагена?

    Вместо проливов Малый Бельт и Большой Бельт ,будет просто пролив Бельт.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      0
      Сегодня, 14:28
      Минусатор ,географию знаешь ,на карту Дании смотрел ?
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 13:34
    Цитата: Zoldat_A
    Гренландию прострали
    Пока ещё нет! Но уже скоро wink