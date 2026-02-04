Солдаты ВСУ продолжают замерзать и гибнуть от холода в районе Купянска

Солдаты ВСУ продолжают замерзать и гибнуть от холода в районе Купянска

Украинские формирования продолжают нести потери в районе Купянска, причем не только от российского оружия, но и от морозов. По имеющимся данным, с начала года порядка 100 украинских военных просто замерзли в своих укрытиях.

Российские войска практически полностью перерезали логистику находящихся в районе Купянска украинских подразделений, поэтому ни провести ротацию, ни доставить снаряжение и питание украинское командование не может. И пока в Киеве рассказывают о том, что «практически взяли» Купянск, солдаты замерзают в своих блиндажах, не имея возможности согреться.



Согласно данным российских ресурсов, ссылающихся на наших бойцов с Купянского направления, только с начала этого года на передней линии от голода и холода умерло примерно 100 украинских солдат из состава 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ. Развести огонь они не могут, потому что дым выдает местоположение и по нему сразу работает артиллерия или дроны. За первые дни февраля наша разведка вычислила около 10 укрытий украинских боевиков по дыму и нанесла по ним удары.

Военнослужащие, которым удалось занять и обосновать блиндажи в лесополосах, замерзают от голода и холода. Погибшие в основном из 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ: им перестали доставлять тёплые вещи и пищу.


Между тем из украинской прессы практически ушла тема Купянска, если ранее про город говорили по несколько раз в день, то сейчас упоминания стали редкими. Все дело в том, что ВСУ так и не удалось его взять, а все «победы» были в основном на бумаге.
  1. Grossvater Звание
    Grossvater
    +3
    Сегодня, 12:07
    Их выбор!

    Их выбор!
    1. Mouse Звание
      Mouse
      +1
      Сегодня, 12:13
      . Развести огонь они не могут, потому что дым выдает местоположение и по нему сразу работает артиллерия или дроны.

      Конец один..... Будь- мороз, толи погреться ....
  2. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 12:19
    А что они теперь не скачут?Ведь при скачках можно ж-ж-ж согреться . . . hi
  3. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    0
    Сегодня, 12:25
    Ну и где все эти слабоумные что по всем темам сайта кричали что наш штаб врёт? Те самые что верили фейкам с фотографиями укров, их картами и остальными придумками для идиотов. Они конечно промолчат и сделают вид что на ВО ничего не писали.
    З.Ы. Как по мне лично. Они либо проплаченные или упоротые. И не пишут они потому что в Киеве электричества нет)
  4. Victal Звание
    Victal
    +5
    Сегодня, 12:26
    Прикиньте, а там еще довольно много наёмников из Бразилии и Колумбии. Чуваки по достоинству оценят нашу зиму!
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      +2
      Сегодня, 12:28
      Ну если в лесу, то хоть зверю будет чем полакомиться... Законы природы работают без сбоев!
  5. Дырокол Звание
    Дырокол
    +1
    Сегодня, 12:30
    Между тем из украинской прессы практически ушла тема Купянска, если ранее про город говорили по несколько раз в день, то сейчас упоминания стали редкими

    Ммм... вообще то нет.
    1. Fachmann Звание
      Fachmann
      0
      Сегодня, 13:01
      Приветствую тёзку hi
      согласен, тема не ушла.
      Только сегодня немцы, ссылаясь на "контору" Donpress, которой владеют сбежавшие из Донецка "прогрессивнные" журналюги, пишут:
      "Вооруженные Силы Украины восстановили утраченное положение в Купянске. Об этом сообщает мониторинговый ресурс DeepState.
      На карте DeepState 3,77 квадратных километров территории города обозначены как "освобожденные", еще 0,21 кв. км. территории выделены красным цветом, там до сих пор находятся россияне".
      1. Кулл90 Звание
        Кулл90
        0
        Сегодня, 13:35
        верить украинскому DeepState это себя не уважать,
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +4
    Сегодня, 12:32
    Их выбор... за шо скакали, то и получают, теперь.
    Опрос... а холод и голод, ситуация, когда один путь впереди, сдохнуть за интЭрЭсы зелебобиков и их хозяев, не должны были заставить задуматся, зачем, почему, кому это надо???
    Если не такого, значит... таков их путь.
    1. alex007i Звание
      alex007i
      +2
      Сегодня, 13:48
      ... за шо скакали...

      Вот тех что скакали,их подстрекателей и надо бы на мороз
      а не вот это вот всё.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        0
        Сегодня, 14:34
        Так и так все там будут, в тылу отсидется не только лишь все...
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 14:42
      за шо скакали crying
      Виктор, приветствую hi! Разве может нормальный человек вот так скакать? Мозги в башке растрясать? Да ещё орать лозунги при этом.
  7. тоже-врач Звание
    тоже-врач
    0
    Сегодня, 12:36
    Не два горошка на ложку. Либо замёрзнут киевляне (после чего Украина капитулирует), либо бойцы на фронте.