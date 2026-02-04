Солдаты ВСУ продолжают замерзать и гибнуть от холода в районе Купянска
Украинские формирования продолжают нести потери в районе Купянска, причем не только от российского оружия, но и от морозов. По имеющимся данным, с начала года порядка 100 украинских военных просто замерзли в своих укрытиях.
Российские войска практически полностью перерезали логистику находящихся в районе Купянска украинских подразделений, поэтому ни провести ротацию, ни доставить снаряжение и питание украинское командование не может. И пока в Киеве рассказывают о том, что «практически взяли» Купянск, солдаты замерзают в своих блиндажах, не имея возможности согреться.
Согласно данным российских ресурсов, ссылающихся на наших бойцов с Купянского направления, только с начала этого года на передней линии от голода и холода умерло примерно 100 украинских солдат из состава 14-й, 43-й и 116-й отдельных мотопехотных бригад ВСУ. Развести огонь они не могут, потому что дым выдает местоположение и по нему сразу работает артиллерия или дроны. За первые дни февраля наша разведка вычислила около 10 укрытий украинских боевиков по дыму и нанесла по ним удары.
Между тем из украинской прессы практически ушла тема Купянска, если ранее про город говорили по несколько раз в день, то сейчас упоминания стали редкими. Все дело в том, что ВСУ так и не удалось его взять, а все «победы» были в основном на бумаге.
