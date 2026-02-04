Администрация TikTok: Россия не влияла на выборы в Румынии в 2024 году

История с «российским вмешательством» в выборы в Румынии начала трещать по швам там, где, казалось бы, все уже было решено заранее. Администрация TikTok (заблокирован в РФ) по итогам расследования, проведенного для юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, прямо указала: признаков вмешательства России в избирательный процесс 2024 года обнаружено не было.

А ведь именно на «ботов в TikTok» списывали успех оппозиционного кандидата Кэлин Джорджеску в первом туре. Он неожиданно вышел в фавориты, после чего механизм «защиты демократии» заработал без задержек: итоги голосования отменили, а самого Джорджеску сняли с президентской гонки решением Конституционного суда Румынии.



Теперь выясняется, что цифрового «следа Кремля», о котором так уверенно говорили в Бухаресте и Брюсселе, попросту не существовало. Ни сетей ботов, ни координированных кампаний, ни внешнего управления повесткой. Но отмененные выборы и вычищенный кандидат – реальность, которая никуда не делась.

По большому счету, перед нами еще один показательный эпизод: когда результат голосования не устраивает, сначала появляется удобный миф о «вмешательстве», а уже потом – юридические решения. Проверка фактов происходит позже и, как правило, тихо. Политические последствия – громко и заранее.
  1. Васян1971 Звание
    Васян1971
    +3
    Сегодня, 12:16
    признаков вмешательства России в избирательный процесс 2024 года обнаружено не было.

    Пичалька, однако... request
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +2
      Сегодня, 12:24
      Цитата: Васян1971
      признаков вмешательства России в избирательный процесс 2024 года обнаружено не было.

      Пичалька, однако... request

      Мир сошёл с ума.
      Если бы мне пять лет назад кто-то сказал, что я поверю "администрации Тик-Тока" больше, чем начальникам Евросоюза - я б не поверил...
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 12:53
        Администрация TikTok явно подкуплена Кремлём, иначе, такое наглое заявление, порочащее безусловную честность организаторов выборов, объяснить невозможно. negative
        1. Zoldat_A Звание
          Zoldat_A
          +2
          Сегодня, 13:09
          Цитата: Монтесума
          Администрация TikTok явно подкуплена Кремлём

          И эти тоже наши?!?? belay Хоть кто-нибудь там остался, кроме Урсулы, Макрона да Мерца, кого Кремль ещё не купил?
        2. свой1970 Звание
          свой1970
          0
          Сегодня, 14:25
          Цитата: Монтесума
          Администрация TikTok явно подкуплена Кремлём

          Отпадает lol lol - "Тик-ток" заблокирован у нас и несет от этого убытки.
          Так что сова категорически не налазиет на Россию feel - как ее не тянут....
  2. пылесос Звание
    пылесос
    0
    Сегодня, 12:22
    А, что, кто то сомневался? Французы там крутили. как хотели, а Румыны под козырек брали,
  3. topol717 Звание
    topol717
    0
    Сегодня, 12:31
    У нас это называется после драки кулаками махать.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:20
    Это как с пропиткой с отравляющим веществом. А оказалось, что никакого вещества-то и не было! Но дело было сделано! Так и здесь
  5. Александр Х Звание
    Александр Х
    +1
    Сегодня, 13:52
    Обратил внимание, что на ТикТоке все ролики древние. Ни одного ролика 2024 и моложе не заметил. Может это чтобы через ТиТок не выбрали поезидента взамен Трампа?
    Если что, так это сарказм... laughing