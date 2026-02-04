Администрация TikTok: Россия не влияла на выборы в Румынии в 2024 году
История с «российским вмешательством» в выборы в Румынии начала трещать по швам там, где, казалось бы, все уже было решено заранее. Администрация TikTok (заблокирован в РФ) по итогам расследования, проведенного для юридического комитета Палаты представителей Конгресса США, прямо указала: признаков вмешательства России в избирательный процесс 2024 года обнаружено не было.
А ведь именно на «ботов в TikTok» списывали успех оппозиционного кандидата Кэлин Джорджеску в первом туре. Он неожиданно вышел в фавориты, после чего механизм «защиты демократии» заработал без задержек: итоги голосования отменили, а самого Джорджеску сняли с президентской гонки решением Конституционного суда Румынии.
Теперь выясняется, что цифрового «следа Кремля», о котором так уверенно говорили в Бухаресте и Брюсселе, попросту не существовало. Ни сетей ботов, ни координированных кампаний, ни внешнего управления повесткой. Но отмененные выборы и вычищенный кандидат – реальность, которая никуда не делась.
По большому счету, перед нами еще один показательный эпизод: когда результат голосования не устраивает, сначала появляется удобный миф о «вмешательстве», а уже потом – юридические решения. Проверка фактов происходит позже и, как правило, тихо. Политические последствия – громко и заранее.
