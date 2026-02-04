Пресса США: переговоры в Абу-Даби могут привести к миру уже ближайшей весной

Пресса США: переговоры в Абу-Даби могут привести к миру уже ближайшей весной

Американская пресса считает, что новый раунд переговоров в Абу-Даби по урегулированию украинского кризиса может быть более многообещающим, чем ожидается.

Как пишет издание Politico со ссылкой на свои источники на Украине и в США, переговорный процесс в ОАЭ дает шанс на завершение боевых действий уже ближайшей весной. По мнению источников американской газеты, это в немалой степени обусловлено тем, что обе стороны стали более «конструктивны».

В частности, по словам одного из консультирующего Киев американского эксперта, если ранее эти переговоры можно было сравнить с удалением зубов без наркоза, то теперь обсуждения условий возможного мирного соглашения перешло в более конструктивную плоскость. Американский эксперт считает, что это в немалой степени связано с введением в украинскую переговорную команду Давида Арахамии, в котором российская сторона якобы видит человека, живущего в реальности и готового пойти на определенные компромиссы. При этом американский консультант, похоже, забывает, что «конструктивный» Арахамия еще в 2022 году участвовал в мирных переговорах, не принесших каких-либо результатов.

Кроме того, издание цитирует слова неназываемого бывшего украинского чиновника, который отмечает, что российская делегация действует профессионально, делая акцент на практических деталях мирного соглашения, а не «читает длинные лекции о коренных причинах конфликта». По его мнению, Россия якобы становится более «сговорчивой» из-за стремления затормозить стремительную милитаризацию Европы.
  1. ZovSailor Звание
    ZovSailor
    +1
    Сегодня, 12:23
    Пресса США: переговоры в Абу-Даби могут привести к миру уже ближайшей весной

    В переводе с ино сного дипломатического на наш, русский пролетарский, как всегда матрасники гонят паровоз впереди локомотива, забывая, что Победитель - ВС РФ в СВО-КТО устанавливает требования и условия.
    Все важные исторические переговоры проходят в тишине, а положительные результаты, если они закрепляются юридически и гарантированно, появляются спустя время, а не наоборот.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +2
      Сегодня, 12:45
      Усё правильно, шеф. Могут привести, а могут и не привести, тут нет сомнений))). У них профессия такая - болтовню болтать.
    2. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 13:11
      Дальше заголовка статьи можно не читать
    3. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +7
      Сегодня, 13:11
      забывая, что Победитель - ВС РФ в СВО-КТО устанавливает требования и условия

      Победитель, обычно, принимает капитуляцию побежденной стороны. Делегация РФ в нынешней ситуации не принимает капитуляцию Украины, а участвует в мирных переговорах с Украиной, пытаясь выторговать более менее приемлемые условия окончания СВО, что бы сохранить лицо
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 13:31
        Ате_ист
        Сегодня, 13:11

        hi Ну, батенька, следим за руками напёрсточников, в том числе, матрасников, бандеронацистов, мелко бритов и прочих сопутствующих гейропейцев.
        Никто не сказал, что переговоры последние, а по выражению В.Мединского, который знает мову лучше всех бандеронацистских переговорщиков со школьной скамьи и уверен, ещё вернётся к приёму капитуляции вна 404 - Боевые действия и переговоры ведутся одновременно.
        Переговоры по вьетнамским событиям велись около 4-х лет.
    4. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 13:28
      На сегодняшних, и завтрашних переговорах, Украине будет сделан условный устный ультиматум — сообщает украинский оппозиционный канал "Легитимный", со ссылкой на свои источники

      Если Зеленский не даст добро на то, чтобы украинские переговорщики подписали то, о чем договорились США и Россия, то Украину ждут сильные ракетные-дроновые удары.

      Будьте готовы, что Зеленский снова подставит украинцев под удар.

      Сейчас разыгрывается широкая международная «игровая партия». Украинский кризис в ней один из пазлов.
      1. ZovSailor Звание
        ZovSailor
        0
        Сегодня, 13:38

        alexboguslavski
        Сегодня, 13:28

        hi Совершенно точно можно сказать, что переговоры не последние.
        А от жыдо наркофюрера с помощью мелко бритов и гейропы вполне можно ожидать провокаций, как внутри вна 404 с имитацией ядерного ЧП на АЭС или применением грязной бомбы или химического оружия, о чём неоднократно сообщалось, чтобы обвинить Россию и перебить повестку переговоров.
    5. красноярск Звание
      красноярск
      0
      Сегодня, 14:22
      Цитата: ZovSailor
      всегда матрасники гонят паровоз впереди локомотива, забывая, что Победитель - ВС РФ в СВО-КТО устанавливает требования и условия.

      На каком потолке Вы прочитали о победе? Победитель не вступает в мирные переговоры с побежденным. Победитель принимает от побежденного капитуляцию.
      В нынешнем положении для России, с учетом состояние экономики и ВС, имею в виду количественную составляющую ВС, выход ВСУ с территории Донбасса и заморозку по линии фронта, это максимум, чего сможет достичь СВО. Про все Запорожье и Херсонщину уже даже не поминают. Увы.
      1. bk316 Звание
        bk316
        0
        Сегодня, 14:41
        Победитель не вступает в мирные переговоры с побежденным

        Да ну а кто победил в русско-японской войне?
        А кто во вьетнамской?
        Историю надо учить.
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 12:23
    — Ну «намногообещать» можно что угодно, получится ли выполнить. ...

    — Ну «намногообещать» можно что угодно, получится ли выполнить. ...
    1. Zoldat_A Звание
      Zoldat_A
      +6
      Сегодня, 12:29
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      Ну «намногообещать» можно что угодно, получится ли выполнить. ..

      Пока из реального нам пообещали единственное - на следующий день после подписания перемирия на Украину введут войска "коалиции неприкаянных" во главе с Наполеоном Макроном. И с головой завалят ВСУ оружием.

      Был бы я в составе нашей делегации - попросил бы, чтобы мне принесли семечек. Время скоротать, пока Киев, накачанный Европой, все свои хотелки выскажет.
    2. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:53
      Для того ,чтобы урегулирование украинского кризиса стало многообещающим,надо было,чтобы Рютте выступал вчера в Раде при свечах
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +5
    Сегодня, 12:25
    переговорный процесс в ОАЭ дает шанс на завершение боевых действий уже ближайшей весной.

    Победа куется на поле боя, а не трындя за столом... Тем паче с недоговороспособными........
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      +1
      Сегодня, 13:18
      Цитата: Mouse
      Тем паче с недоговороспособными........

      Мышиная возня и писк....
    2. Ате_ист Звание
      Ате_ист
      +2
      Сегодня, 13:21
      Победа куется на поле боя

      Товарищ Сталин не согласился бы с таким утверждением. Он считал и доказал это по итогам ВОВ, что Победа куется главным образом в тылу, что позволяет иметь над противником многократное превосходство во всех видах вооружений и боеприпасов
  4. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    +4
    Сегодня, 12:27
    Пресса США: переговоры в Абу-Даби могут привести к миру уже ближайшей весной

    Это вы так решили или вам кто-то сказал?
    Мир появится только тогда, когда США перестанут совать свои рыла в дела суверенных государств. Просто жду и не дождусь, когда эту страну накроет какой-нибудь катаклизм вместе с её Бушами-менами, Обамами, Байденами и Трампом (второго такого планета не выдержит)...
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      +1
      Сегодня, 13:15
      Вот и я жду, когда большой кокос с высокой пальмы прилетит Трампу по башке прямо в темя. Но скорее всего, в темя не попадёт, а только ухо поцарапает)))
  5. rocket757 Звание
    rocket757
    +2
    Сегодня, 12:27
    Ну да, пресса полосатии все всегда знает...
    А так... да фиг её знает, что будет дальше???
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:50
      Странно почему на эту тему молчит британская или немецкая пресса , притихли , ничего не предскаывают, не вангуют. К чему бы это?
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 12:54
        Наверно сидят поближе к зоне конфликта и до летает дым пожарищ с кукуевской стороны, может и эхо взрывов слышат...
        Тем более, гейропейские присутствуют в переговорного процессе... НИКАК! ОбЫдно, знаешь ли.
        1. oleg-nekrasov-19 Звание
          oleg-nekrasov-19
          +2
          Сегодня, 12:57
          ну да, еврогейцев нет, да и освещать ничего не надо, а осуждать ,это лишние проблемы с американским "папочкой", как они его называют laughing
          1. rocket757 Звание
            rocket757
            0
            Сегодня, 13:04
            Кого ещё в гейропах большой брат не опустил?
            И все равно, они привыкли зависит от большого брата, это у них уже на подкорке записано.
  6. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:38
    Как пишет издание Politico со ссылкой на свои источники на Украине и в США, переговорный процесс в ОАЭ дает шанс на завершение боевых действий уже ближайшей весной.

    А после ввод войск НАТО на Украину.
  7. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    +1
    Сегодня, 12:42
    Неужели они верят в свой трёп? Судя по всему Россию они не понимают от слова "совсем"
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      +1
      Сегодня, 12:55
      они сами редко верят в то ,что пишут .но надо все освещать в позитивном ключе, как "дяди" сказали , и насчет "понимают" ,конечно понимают, только виду не подают , так выгоднее ,да вы и сами об этом знаете
  8. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 12:51
    О четырёх Ту-22М3 в воздухе - сообщают украинские мониторы

    В идеале 12 Х-22/32. Неплохо бы было, что бы не показалось.
    И опять "по баллистической траектории" (с) Юрий и Гнат" прямо в цель. laughing
  9. Михаил Сибирский Звание
    Михаил Сибирский
    +1
    Сегодня, 12:52
    Быстро ничего не получится, к сожалению. Х... лы существа упертые.
  10. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    0
    Сегодня, 13:04
    ГрВ «Восток» освободила Староукраинку западнее Гуляйполя.
    Нам договорняк точно нужен?
  11. Атрина Звание
    Атрина
    0
    Сегодня, 13:10
    Тут главное - свои пять копеек вставить. И почаще вставлять. Что-нибудь когда-нибудь сбудется - сразу можно называть себя авторитетным экспертом :)
  12. Дилетант Звание
    Дилетант
    +1
    Сегодня, 13:10
    Эти переговоры ни о чем. Настоящие переговоры должны вестись о полном снятии с РФ всех санкций, возврата отжатой дип.собственности в США, размораживания российских денег. И только после решения этих вопросов можно обсуждать украинские.
    1. alexoff Звание
      alexoff
      0
      Сегодня, 14:36
      Америка Трампа действует методом кнута и кнута побольше, пряники только себе. Никто с них ничего не получил, кроме проблем
  13. Slon_on Звание
    Slon_on
    0
    Сегодня, 13:13
    С одной стороны - нельзя и хутора оставлять во власти бандерлогов, с другой - уже 4 года идут боевые действия, люди подустали. Как выход - масштабные операции уровня фронта, на это ни сил, ни средств нет, да и потери кратно возрастут. Нельзя забывать, что Европа опять войной забеременела. Остаётся долбить по кусочку хохлатых петухов до талого и играть в переговоры.
  14. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 13:24
    шанс на завершение боевых действий уже ближайшей весной
    То же самое я читал, что это будет к Новому году wink
  15. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 13:25
    Пресса США: переговоры в Абу-Даби могут привести к миру уже ближайшей весной

    Какие наивные торопигы эти янки-журналисты...
    Не будет мира так такого, всё остнется по-прежнему. Бандеровцы будут до упора бодаться с россискими солдатами, пока этих упоротых не могилизируют к кумиру Степке Бандере....
  16. Себастьян Аристархович Перейра Звание
    Себастьян Аристархович Перейра
    0
    Сегодня, 13:51
    Пока не будут выведены ВСУ с Донбасса,Запорожской и Херсонской области -мира не будет.
    А если он настанет без выполнения этих моментов,то это будет не мир ,а поражение !