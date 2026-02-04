ВМС Франции обеспокоены угрозой БПЛА и БЭК, ставя на Mistral новые сенсоры

Французские военно-морские силы решили модернизировать свои вертолётоносцы. Речь идёт о боевых кораблях класса Mistral – тех самых, которые в своё время у Франции решила закупать Россия и которые в итоге французы (при президенте Франсуа Олланде), корабли построив, России так и не передали.

Сообщается, что французские «Мистрали» теперь оснащаются новыми системами обнаружения морских и воздушных угроз. Речь идёт об электрооптической/инфракрасной системе CAT EYE H20.



По некоторым данным, система будет устанавливаться и на фрегаты класса «Флореаль», а необходимость в такого рода довооружении французских боевых кораблей связана с опасностью атак со стороны БПЛА и морских безэкипажных катеров.



В ВМС Франции заявили, что система CAT EYE «отвечает потребностям военно-морских сил».

По сути, это морская версия системы, которую французские военные используют на суше для наблюдения за объектами на море. Теперь она доработана с учётом особенностей применения с базированием в морской среде, в том числе с учётом качки – с дополнительными стабилизационными устройствами.

Вот что по этому поводу заявляет разработчик системы:

Разработанная как оптоэлектронная система нового поколения, CAT EYE H20 сочетает в себе пассивный и активный режимы работы и включает передовые технологии обработки изображений в реальном времени. Она обеспечивает панорамные возможности наблюдения в видимом и инфракрасном спектрах, демонстрируя доказанную эффективность в условиях очень низкой освещенности и глубокой ночи.

Другими словами, этот французский «Кошачий глаз» (а именно так аббревиатура и звучит на английском языке), может применяться в условиях ночи, выявляя малошумные БПЛА и БЭКи, которые могут быть нацелены на тот же «Мистраль».

Сообщается о том, что система включает в себя дневной и ночной сенсоры, синхронизируя их с приборами освещения. Заявленная дальность обнаружения – до 20 км ночью и до 40 км днём.
  1. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    -2
    Сегодня, 13:19
    выявляя малошумные БПЛА и БЭКи, которые могут быть нацелены на тот же «Мистраль».


    А как на счёт торпед? Или полупогружных БЭКов?
  2. Вадим С Звание
    Вадим С
    -2
    Сегодня, 13:20
    Макрон, отдай Мистрали!!! Там два наших!
    1. Uncle Lee Звание
      Uncle Lee
      -1
      Сегодня, 13:23
      Цитата: Вадим С
      Макрон, отдай Мистрали!!!

      А они нам нужны ?
    2. Joker62 Звание
      Joker62
      +1
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Вадим С
      Макрон, отдай Мистрали!!! Там два наших!

      Эти пара Мистрали были проданы Египту. А лягушатники выплатили неустойки по полной программе.
      Так-то, там наших нету, от слова вообще.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 13:44
      Цитата: Вадим С
      Макрон, отдай Мистрали!!! Там два наших!

      Так Олланд сполна деньги вернул России.
      Да и нужны ли они России, пусть с ними теперь Египет мучается.
      1. Uncle Lee Звание
        Uncle Lee
        0
        Сегодня, 14:01
        Цитата: carpenter
        Да и нужны ли они России

        Видимо, кому-то из местных адмиралов, нужны ! laughing
  3. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -4
    Сегодня, 13:21
    Цитата: Вадим С
    Макрон, отдай Мистрали!!!
    Зачем они нам нужны? Чтобы из отправили на дно Черного моря? wink
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +2
      Сегодня, 13:32
      как мистрали которые предназначались для ТОФ, отправятся на дно Черного моря, географический кретинизм что-ли?
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 13:35
    Как хорошо что мы лишились двух " Мистралей " - сейчас бы с ними намучились выше крыши .Тогда нам ещё деньги отдавали. Каждые 5 лет у этих " сараев" докование ,где?
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 13:46
      Цитата: tralflot1832
      Каждые 5 лет у этих " сараев" докование ,где?

      Ну ясно что во Франции. Да ещё ЗИП из Франции.
    2. Disant Звание
      Disant
      0
      Сегодня, 13:47
      где где - на звезде. или у китов
      не?
  5. Кравец Вячеслав Звание
    Кравец Вячеслав
    +2
    Сегодня, 13:42
    А они нам нужны ?

    Напоминаю что у нас, в 2020, было заложено два УДК проекта 23900. Нужны или не нужны, но тем не менее строятся.