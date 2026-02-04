ВМС Франции обеспокоены угрозой БПЛА и БЭК, ставя на Mistral новые сенсоры

Разработанная как оптоэлектронная система нового поколения, CAT EYE H20 сочетает в себе пассивный и активный режимы работы и включает передовые технологии обработки изображений в реальном времени. Она обеспечивает панорамные возможности наблюдения в видимом и инфракрасном спектрах, демонстрируя доказанную эффективность в условиях очень низкой освещенности и глубокой ночи.

Французские военно-морские силы решили модернизировать свои вертолётоносцы. Речь идёт о боевых кораблях класса Mistral – тех самых, которые в своё время у Франции решила закупать Россия и которые в итоге французы (при президенте Франсуа Олланде), корабли построив, России так и не передали.Сообщается, что французские «Мистрали» теперь оснащаются новыми системами обнаружения морских и воздушных угроз. Речь идёт об электрооптической/инфракрасной системе CAT EYE H20.По некоторым данным, система будет устанавливаться и на фрегаты класса «Флореаль», а необходимость в такого рода довооружении французских боевых кораблей связана с опасностью атак со стороны БПЛА и морских безэкипажных катеров.В ВМС Франции заявили, что система CAT EYE «отвечает потребностям военно-морских сил».По сути, это морская версия системы, которую французские военные используют на суше для наблюдения за объектами на море. Теперь она доработана с учётом особенностей применения с базированием в морской среде, в том числе с учётом качки – с дополнительными стабилизационными устройствами.Вот что по этому поводу заявляет разработчик системы:Другими словами, этот французский «Кошачий глаз» (а именно так аббревиатура и звучит на английском языке), может применяться в условиях ночи, выявляя малошумные БПЛА и БЭКи, которые могут быть нацелены на тот же «Мистраль».Сообщается о том, что система включает в себя дневной и ночной сенсоры, синхронизируя их с приборами освещения. Заявленная дальность обнаружения – до 20 км ночью и до 40 км днём.