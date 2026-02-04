Штурмовые подразделения «восточной» группировки российской армии в ходе ожесточенных боев продвинулись на западе от Гуляйполя и освободили важный для обороны противника населенный пункт Староукраинка Запорожской области.Под наш контроль перешел важный район обороны противника площадью более пяти квадратных километров, в ходе боев было уничтожено до двух взводов противника из состава 225 ошп ВСУ и 108 бригады ТрО, украинские формирования потеряли до 10 единиц техники и 14 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-Яга». Учитывая, что Староукраинка находится на линии Зализничное – Цветковое, по которой противник выстроил свою оборону к западу от Гуляйполя, освобождение этого населенного пункта может привести к падению этого рубежа ВСУ. Кроме того, на Гуляйпольском участке фронта наши войска заняли новые позиции западнее населенного пункта Дорожнянка и к югу от Зализничного.Кроме того, продолжаются встречные бои по рубежу Рождественское – Воздвижевка на западном берегу реки Гайчур. Контроль над освобожденным накануне Придорожным в Днепропетровской области позволяет ВС РФ отрезать от снабжения группировку противника в Орехове, что, в свою очередь, позволит развить дальнейшее наступление в направлении оккупированного ВСУ областного центра. К югу от Запорожья в настоящее время продолжаются интенсивные боестолкновения в районе Приморского и Речного.

