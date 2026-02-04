США озабочены закупкой Алжиром российских истребителей Су-57Э

США озабочены покупкой Алжиром российских истребителей пятого поколения Су-57Э и рассматривают вариант с введением против этой страны санкций. Об этом заявил глава Бюро по делам Ближнего Востока Госдепа США Роберт Палладино.

Алжир выбрал российские истребители Су-57Э, заключив контракт на их поставку, что сильно не понравилось США. Возможно, из-за того, что алжирцам не понравился американский F-35. Но тут всё просто, Алжир уже давно сделал ставку сначала на советское, а потом российское оружие. Впрочем, у Вашингтона свои доводы, и сейчас Госдеп рассматривает вариант с введением санкций против Алжира.



Мы тесно сотрудничаем с правительством Алжира по вопросам, в которых находим точки соприкосновения. Но, безусловно, расходимся во мнениях по многим вопросам, и сделка по поставкам оружия является примером того, что Соединенные Штаты считают проблематичным.


Алжир является первым иностранным заказчиком российского истребителя пятого поколения. На данный момент известно, что российские Су-57Э заменят в алжирских ВВС МиГ-25, снятые с вооружения в 2022 году, алжирские пилоты уже проходят обучение в России. По количеству заказанных самолетов информации мало, в 2019 году говорилось про 14 истребителей, но эти данные уже устарели. Стоит отметить, что на вооружении Алжира также находятся Су-30, этот многоцелевой истребитель является одним из основных самолетов страны.
  1. частное лицо Звание
    частное лицо
    +2
    Сегодня, 14:07
    США озабочены покупкой Алжиром российских истребителей пятого поколения Су-57Э и рассматривают вариант с введением против этой страны санкций

    Как это у них лихо получается, раз и облажили санкциями . Вот что значит доллар правит миром..
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 14:37
      Судя по фото алжирские Су-57Э будут работать в связке с С-70 Охотник. Картинка на киле Су-57Э прямо об этом говорит.
  2. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    +4
    Сегодня, 14:09
    Трамп не переносит конкуренции, не зря же он ещё в свой первый президентский срок провел через конгресс в 2017 году закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Не хотите покупать у США продукцию американского ВПК, получите санкции!
    1. paul3390 Звание
      paul3390
      +1
      Сегодня, 14:34
      Думаю - тут всё ширее... Наше оружие лишь предлог - Гейропу планомерно отрезают от любых источников газа и нефти кроме американских...
  3. zloybond Звание
    zloybond
    +4
    Сегодня, 14:09
    это давно уже не рынок, а торговля с помощью кнута. Так что эта никчемная ВТО нужна лишь для того, чтобы держать Россию еще в одной узде.
  4. Alex777 Звание
    Alex777
    0
    Сегодня, 14:12
    Быть первым сложно. Алжир это понимал.
    А когда Индия закупит - вопросов не будет.
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 14:23
      Вой и вонь будут ещё хуже.
  5. Joker62 Звание
    Joker62
    +1
    Сегодня, 14:12
    Янки всегда озабочены тем, что у них не покупают предложенные военные техники, особенно как современные авиационные техники. Алжирцы, хорошо знают все слаботсти этого толстого и неповоротливого пингвина в лице как F-35. ПО и по сей день хромает на обе ног. Поэтому и покупают российские машины не только как Су57Э , но и другие машины семейства Су.
  6. Правдодел Звание
    Правдодел
    0
    Сегодня, 14:13
    США озабочены закупкой Алжиром российских истребителей Су-57Э

    А мы, полагаю, озабоченв, прямо, вот, очень озабоченв самыми разными покупками укробандерлогов у наглосаксов...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +2
    Сегодня, 14:19
    Газ Алжира для Европы тоже с недемократическими молекулами ? laughing
  8. Alex013 Звание
    Alex013
    +2
    Сегодня, 14:19
    Буржуины все делают, чтобы прибылей своих не потерять. Поэтому санкции и т.д. и т.п. Делают свои грязные делишки...
  9. Mike777 Звание
    Mike777
    +2
    Сегодня, 14:24
    Russia too should be sanctioning other countries that purchase Americans military hardware, the best control is install fear not loyalty, that's one of the reasons Russia doesn't have allies because the don't use pressure like Washington. The have all the leverages because of natural resources. But for some reasons Putin doesn't act this way.
  10. rocket757 Звание
    rocket757
    +1
    Сегодня, 14:30
    Ничего нового в этом нет.
    Ага, свободная конкуренция, рыночек порешает... не, не слышали о таком.