США озабочены закупкой Алжиром российских истребителей Су-57Э
США озабочены покупкой Алжиром российских истребителей пятого поколения Су-57Э и рассматривают вариант с введением против этой страны санкций. Об этом заявил глава Бюро по делам Ближнего Востока Госдепа США Роберт Палладино.
Алжир выбрал российские истребители Су-57Э, заключив контракт на их поставку, что сильно не понравилось США. Возможно, из-за того, что алжирцам не понравился американский F-35. Но тут всё просто, Алжир уже давно сделал ставку сначала на советское, а потом российское оружие. Впрочем, у Вашингтона свои доводы, и сейчас Госдеп рассматривает вариант с введением санкций против Алжира.
Алжир является первым иностранным заказчиком российского истребителя пятого поколения. На данный момент известно, что российские Су-57Э заменят в алжирских ВВС МиГ-25, снятые с вооружения в 2022 году, алжирские пилоты уже проходят обучение в России. По количеству заказанных самолетов информации мало, в 2019 году говорилось про 14 истребителей, но эти данные уже устарели. Стоит отметить, что на вооружении Алжира также находятся Су-30, этот многоцелевой истребитель является одним из основных самолетов страны.
