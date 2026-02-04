Песков сообщил, что Кремль не будет информировать об итогах переговоров в ОАЭ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прямо дал понять: никаких официальных сообщений по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не планируется.

Речь идет о консультациях России, США и Украины, которые проходят 4-5 февраля в Абу-Даби и оформлены как рабочая группа по вопросам безопасности. Время начала и формат обсуждений, по словам Пескова, определяются делегациями на месте. Без расписаний и пресс-релизов.



Состав американской стороны тоже показателен. В переговорах участвуют спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – человек, максимально близкий к Дональду Трампу.

На этом фоне симптоматично выглядит утечка, на которую ссылается ТАСС: план Трампа якобы допускает вступление Украины в Европейский союз в 2027 году. Пока – без комментариев и подтверждений, но сама логика обсуждений уже вырисовывается. Вопросы безопасности, статуса и будущей архитектуры региона явно обсуждаются за закрытыми дверями.

Отсюда и тишина. Когда процесс идет в рабочем режиме и затрагивает чувствительные места, публичность становится помехой. И да, у общества может возникнуть ощущение, что что-то скрывают. Но в реальности это скорее признак того, что переговоры вышли за рамки деклараций – и там, где есть предметный торг, громких заявлений обычно не делают. Главное, чтобы в итоге не было, скажем так, неприятных сюрпризов.
8 комментариев
  1. Uncle Lee Звание
    Uncle Lee
    -1
    Сегодня, 14:29
    Песков прямо дал понять: никаких официальных сообщений по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не планируется.
    Главное, чтобы в итоге не было, скажем так, неприятных сюрпризов.
    feel
    1. marchcat Звание
      marchcat
      +2
      Сегодня, 14:39
      Смотришь на фото, явный пациент психиатрической больницы. А тихучничество Кремля ни до чего хорошего не доведёт.
  2. alexoff Звание
    alexoff
    +2
    Сегодня, 14:30
    А потом снова Трамп и Зеля будут рассказывать гражданам России до чего там они договорились, выставляя кое-кого в нелучшем свете
  3. Вадим Топал-Паша Звание
    Вадим Топал-Паша
    +1
    Сегодня, 14:30
    Ну да, ну да! Как только, так сразу нам Фсю правду-то и расскажут! :)
  4. Иван Иванов_36 Звание
    Иван Иванов_36
    +1
    Сегодня, 14:34
    Ну, что, господа бояре и холопы, сольёт Россию наша элита вместе с солнцеликим вождем светлого будущего или еще поборемся? Теперь все предельно ясно. Если подпишут в итоге какие-то документы, то будет большая война с НАТО, если ничего не будет, то еще поживем.
    1. th.kuzmichev Звание
      th.kuzmichev
      0
      Сегодня, 14:41
      Закуску хорошую надо в доме иметь. Одной капусты недостаточно
  5. Сергей Ткач Звание
    Сергей Ткач
    0
    Сегодня, 14:35
    Трамп первый все расскажет. Фото к новости поменять бы. Песков не получился на нем ))
  6. esl462 Звание
    esl462
    0
    Сегодня, 14:43
    Я двумя руками за принятие окраины в ЕС,чем раньше-тем лучше.