Песков сообщил, что Кремль не будет информировать об итогах переговоров в ОАЭ
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прямо дал понять: никаких официальных сообщений по итогам трехсторонних переговоров в Абу-Даби пока не планируется.
Речь идет о консультациях России, США и Украины, которые проходят 4-5 февраля в Абу-Даби и оформлены как рабочая группа по вопросам безопасности. Время начала и формат обсуждений, по словам Пескова, определяются делегациями на месте. Без расписаний и пресс-релизов.
Состав американской стороны тоже показателен. В переговорах участвуют спецпосланник США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер – человек, максимально близкий к Дональду Трампу.
На этом фоне симптоматично выглядит утечка, на которую ссылается ТАСС: план Трампа якобы допускает вступление Украины в Европейский союз в 2027 году. Пока – без комментариев и подтверждений, но сама логика обсуждений уже вырисовывается. Вопросы безопасности, статуса и будущей архитектуры региона явно обсуждаются за закрытыми дверями.
Отсюда и тишина. Когда процесс идет в рабочем режиме и затрагивает чувствительные места, публичность становится помехой. И да, у общества может возникнуть ощущение, что что-то скрывают. Но в реальности это скорее признак того, что переговоры вышли за рамки деклараций – и там, где есть предметный торг, громких заявлений обычно не делают. Главное, чтобы в итоге не было, скажем так, неприятных сюрпризов.
