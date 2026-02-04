Противник показал разрушения на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области

Противник показал разрушения на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области

Украинские ресурсы опубликовали видео, на котором можно увидеть масштаб разрушений пораженной в ходе одной из недавних атак ВС РФ Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате ударов наших ракет и беспилотников на время оказалась обесточенной значительная часть региона.

Как можно увидеть на показанных кадрах, энергообъект получил значительные повреждения и вряд ли подлежит восстановлению, по крайней мере в ближайшее время. Помимо Ладыжинской ТЭС, в таком же или похожем состоянии в настоящее время находится по меньшей мере некоторое количество других объектов украинской энергетической инфраструктуры.



Однако при этом очевидно, что, несмотря на заявленную противником массовость удара и полное уничтожение ключевых энергообъектов, полное отключение электричества остается локальным даже в Киеве, что весьма странно на фоне рекордных морозов в регионе. Если отсутствие ощутимых последствий от ударов по ПС 750 кВ Киевская еще можно объяснить снижением нагрузки на городскую сеть, то все еще непонятно, почему заявленные противником удары по подстанциям в Харьковской и Днепропетровской областях, хотя и несколько увеличили продолжительность отключений электроэнергии, в целом прошли для этих регионов почти незаметно.

Не исключено, что противник может искусственно завышать масштабы разрушений, и судить о реальном масштабе и последствиях недавней атаки можно будет только после появления спутниковых снимков и по будущим действиям энергетических служб противника. При этом киевский режим использует свою уничтоженную энергетическую инфраструктуру как инструмент, используемый для увеличения западной поддержки.

  1. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +3
    Сегодня, 15:08
    хорошая картинка, жаль что не от 22 года
    1. al3x Звание
      al3x
      +3
      Сегодня, 15:28
      Это точно. Так глядишь уже и в мире жили бы третий год. Титул главных тормозов всё таки не эстонцам надо присуждать...
    2. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      0
      Сегодня, 16:15
      Винничане, так старались-ездили на майдан, скакали.. И на тебе! Наскакали. Как говорится:"А нас за шо?". Обьяснять им это, безполезно. До них дойдет, лет эдак через десять.
    3. Fitter65 Звание
      Fitter65
      0
      Сегодня, 16:42
      Цитата: Василенко Владимир
      хорошая картинка, жаль что не от 22 года

      Если бы в начале марта 2022, начали бы так выносить на 404 энергетику, сейчас бы так тратиться не пришлось бы.
  2. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +7
    Сегодня, 15:09
    Вот и западэнщине наконец-то свезло good Поздравляю лохлов…
    1. berlaga2005 Звание
      berlaga2005
      0
      Сегодня, 16:48
      Винница это не совсем Западная Украина. Подолье
  3. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +1
    Сегодня, 15:09
    Это не мы ,это ППО Украины. На Ладыженскую ТЭС падали только обломки и они почему-то детанировали и демонтировали(oшибка режима Т- 9 не буду исправлять ) на ТЭС.
  4. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 15:11
    А если уронить эти две трубы под ноль ,ТЭС работать будет ?
    1. BrTurin Звание
      BrTurin
      0
      Сегодня, 15:48
      сварят из труб и поставят на растяжках, путь не так высоко, но как времянка пройдет - время уйдет, но удары по другим частям эффективней - там не только трубы, но и электрика ,и КИПиА и пр.
    2. Дедок Звание
      Дедок
      0
      Сегодня, 15:53
      А если уронить эти две трубы под ноль ,ТЭС работать будет ?

      на полную мощность - нет, не будет
    3. Piramidon Звание
      Piramidon
      0
      Сегодня, 16:30
      Цитата: tralflot1832
      А если уронить эти две трубы под ноль ,ТЭС работать будет ?

      На одних этих трубах, без котлов, турбин, генераторов...?
  5. Havoc Звание
    Havoc
    +1
    Сегодня, 15:21
    Западная Украина должна быть разрушена в ноль, а то получится как во времена ВОВ, западная Германия практически не пострадала , а вот восточная была вся разрушена. Сейчас нужно наоборот.
  6. Mouse Звание
    Mouse
    0
    Сегодня, 15:50
    . вряд ли подлежит восстановлению, по крайней мере в ближайшее время.

    Восстанавливать, строить не их....
    Их разрушать и скакать....
  7. BAI Звание
    BAI
    +2
    Сегодня, 16:04
    В Виннице можно все под ноль сносить. Нам все равно не достанется
  8. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 16:14
    Сами себя обстреляли, декоммунизацию проводили.