Противник показал разрушения на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области
6 31815
Украинские ресурсы опубликовали видео, на котором можно увидеть масштаб разрушений пораженной в ходе одной из недавних атак ВС РФ Ладыжинской ТЭС в Винницкой области. В результате ударов наших ракет и беспилотников на время оказалась обесточенной значительная часть региона.
Как можно увидеть на показанных кадрах, энергообъект получил значительные повреждения и вряд ли подлежит восстановлению, по крайней мере в ближайшее время. Помимо Ладыжинской ТЭС, в таком же или похожем состоянии в настоящее время находится по меньшей мере некоторое количество других объектов украинской энергетической инфраструктуры.
Однако при этом очевидно, что, несмотря на заявленную противником массовость удара и полное уничтожение ключевых энергообъектов, полное отключение электричества остается локальным даже в Киеве, что весьма странно на фоне рекордных морозов в регионе. Если отсутствие ощутимых последствий от ударов по ПС 750 кВ Киевская еще можно объяснить снижением нагрузки на городскую сеть, то все еще непонятно, почему заявленные противником удары по подстанциям в Харьковской и Днепропетровской областях, хотя и несколько увеличили продолжительность отключений электроэнергии, в целом прошли для этих регионов почти незаметно.
Не исключено, что противник может искусственно завышать масштабы разрушений, и судить о реальном масштабе и последствиях недавней атаки можно будет только после появления спутниковых снимков и по будущим действиям энергетических служб противника. При этом киевский режим использует свою уничтоженную энергетическую инфраструктуру как инструмент, используемый для увеличения западной поддержки.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация