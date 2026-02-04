Российские «Герани» поразили ПС «Армалит» в Запорожье

Российские «Герани» поразили ПС «Армалит» в Запорожье

Российские «Герани» отработали по одной из подстанций в Запорожье, в одном из правобережных районов города отсутствует электричество и пропало водоснабжение. Об этом сообщают российские ресурсы и подтверждают украинские.

По имеющимся данным, дроны-камикадзе поразили электрическую подстанцию ПС 150/35/6 кВ «Армалит», на которой начался пожар, что вместе с разрушением активной зоны трансформаторов делают быстрый ремонт невозможным и существенно снижают устойчивость энергоснабжения района на продолжительный период. Из-за возгорания без электричества осталась правобережная часть города. Кроме того, в городе начались проблемы с водоснабжением, подстанция питала насосы водозабора.



Поражение ПС 150/35/6 кВ «Армалит» носит системный характер. Это не локальная авария, а выведение из строя узлового элемента энергосети с долгими сроками восстановления, высокой стоимостью и ограниченной возможностью резервирования.



Украинские паблики утверждают, что по подстанции отработали не «Герани», а прилетела ракета. В Запорожском облэнерго прилет подтверждают, но без подробностей. Наши ресурсы говорят про «Герани». Также есть информация, что утром по Запорожью отработала РСЗО «Торнадо-С», поразив склад с ракетами. Но подтверждения этих данных пока нет.
  1. th.kuzmichev Звание
    th.kuzmichev
    -3
    Сегодня, 15:31
    Судя по карте там 4 моста. Видимо их уничтожить или сложно, или не нужно. А подстанция маленькая, локальная какая то.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +6
      Сегодня, 15:36
      Лохлы, бегите из Российского Запорожья пока есть возможность. Брать города миллионники в «щадящем» режиме - просто невозможно! У вас впереди только тьма и безнадёга… ну а мы заново потом всё отстроим.
      1. Володин Звание
        Володин
        +4
        Сегодня, 15:41
        Цитата: Охотовед 2
        Брать города миллионники в «щадящем» режиме

        Справедливости ради, Запорожье и до февраля 2022 миллионником не был. Сейчас там, по оценкам "местных властей", остаётся около 140-150 тыс. человек. Это втрое меньше населения Мариуполя на момент начала операции по его освобождению.
        1. Охотовед 2 Звание
          Охотовед 2
          +3
          Сегодня, 15:50
          Цитата: Володин

          Справедливости ради, Запорожье и до февраля 2022 миллионником не был. Сейчас там, по оценкам "местных властей", остаётся около 140-150 тыс.

          По оценкам на 2022 год население Запорожской агломерации превышало 1,1 млн человек. Сколько сейчас… сие то тайна великая!
          1. Володин Звание
            Володин
            +2
            Сегодня, 15:53
            Цитата: Охотовед 2
            По оценкам на 2022 год население Запорожской агломерации превышало 1,1 млн человек.

            Если речь об агломерации, так её часть уже под контролем ВС РФ - Приморское, Степногорск, Речное.
            1. Охотовед 2 Звание
              Охотовед 2
              +2
              Сегодня, 16:02
              Согласен. На протяжении почти трёх лет, «бешенцев» с так называемых «оккупированных Россией территорий» планомерно и целенаправленно размещали и в самом Запорожье. На это существовало несколько причин:
              Таких как нежелание украины терять Запорожскую область (а особенно АЭС), возможность контроля за беженцами (в том числе и призыв в состав ВСУ) ну и наконец усложнение штурма города - когда таковой состоится. Очень много роликов в инете о «гуманитарной катастрофе и страданиях украинцев» как раз из Запорожья.
          2. kromer Звание
            kromer
            +1
            Сегодня, 16:01
            Цитата: Охотовед 2
            По оценкам на 2022 год население Запорожской агломерации превышало 1,1 млн человек


            Сдаётся мне, что цифра 2022 года от фонаря. Украинские власти скрывали истинное число жителей, включая в него даже тех, кто переехал в Европу навсегда.
    2. Володин Звание
      Володин
      +2
      Сегодня, 15:38
      Цитата: th.kuzmichev
      А подстанция маленькая, локальная какая то.

      Подстанция 150/35/6 кВ и не будет большой. Но сейчас, когда взялись за любые подконтрольные противнику ПС, это уже не имеет значения.
      1. Дедок Звание
        Дедок
        +1
        Сегодня, 15:50
        Подстанция 150/35/6 кВ и не будет большой.

        обратите внимание на входное напряжение: 150 кВ
        а 35кВ и 6кВ - это стандарт
        переделок много будет
      2. KCA Звание
        KCA
        0
        Сегодня, 16:20
        750 тоже не слишком большая, в разы меньше чем мачтовое и трансформаторное поле у АЭС
    3. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 15:39
      Всё большое всегда начинается с малого. wink
  2. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +3
    Сегодня, 15:43
    Видел на одном из объектов аварийный дизель генератор в 1 мегават - однако трейлер нужен и рапределительное устройство чтобы его подключить . what
    1. oleg-nekrasov-19 Звание
      oleg-nekrasov-19
      0
      Сегодня, 15:54
      А сколько дизельного топлива надо для такого генератора, литров 250 в час не меньше ,поэтому украинцам не подойдет , пусть топят кизяком и от него же лучины в хатах запитывают . wink
      1. tralflot1832 Звание
        tralflot1832
        +1
        Сегодня, 15:58
        Фундамент дизельгенератора - топливный танк 4 - 5 кубов ,хорошо гореть будет.
      2. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 16:37
        Цитата: oleg-nekrasov-19
        пусть топят кизяком и от него же лучины в хатах запитывают

        ЕС им пальчиковые батарейки «Энерджайзер» пришлёт. Запчастей для ПС у них уже не осталось
    2. rocket757 Звание
      rocket757
      +1
      Сегодня, 16:04
      Арийные генераторы... как правило дизельные.
      Если установка большой мощности имеет приемлемый КПД, то все мелкое, экономно во всем, только не в экономии расхода топлива на выработанные киловатт электроэнергии.
      В общем, можно и так, только шибко это дорого, во всех отношениях...
  3. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 15:55
    Понятно, летит и летит... а там, взрывается и горит!
    Ну как, теперь есть о чем поговорить или... "заграница им поможет"?
  4. Cartograf Звание
    Cartograf
    0
    Сегодня, 16:11
    Цитата: tralflot1832
    Видел на одном из объектов аварийный дизель генератор в 1 мегават - однако трейлер нужен и рапределительное устройство чтобы его подключить . what

    А топлива сколько нужно для его работу хотя бы сутки??
  5. Fitter65 Звание
    Fitter65
    0
    Сегодня, 16:46
    Кроме того, в городе начались проблемы с водоснабжением, подстанция питала насосы водозабора.
    Нет водоснабжения, нет канализации. значит ходим в ведро. а ведро выносим , во двор, за дом. пока холодно терпимо. а вот как начнёт всё таить, потекут по улицам и проспектам украинских городов ручьи, ручьи дерьма... Зато- Це Европа, средневековая...