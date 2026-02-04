Российские «Герани» поразили ПС «Армалит» в Запорожье
7 38519
Российские «Герани» отработали по одной из подстанций в Запорожье, в одном из правобережных районов города отсутствует электричество и пропало водоснабжение. Об этом сообщают российские ресурсы и подтверждают украинские.
По имеющимся данным, дроны-камикадзе поразили электрическую подстанцию ПС 150/35/6 кВ «Армалит», на которой начался пожар, что вместе с разрушением активной зоны трансформаторов делают быстрый ремонт невозможным и существенно снижают устойчивость энергоснабжения района на продолжительный период. Из-за возгорания без электричества осталась правобережная часть города. Кроме того, в городе начались проблемы с водоснабжением, подстанция питала насосы водозабора.
Поражение ПС 150/35/6 кВ «Армалит» носит системный характер. Это не локальная авария, а выведение из строя узлового элемента энергосети с долгими сроками восстановления, высокой стоимостью и ограниченной возможностью резервирования.
Украинские паблики утверждают, что по подстанции отработали не «Герани», а прилетела ракета. В Запорожском облэнерго прилет подтверждают, но без подробностей. Наши ресурсы говорят про «Герани». Также есть информация, что утром по Запорожью отработала РСЗО «Торнадо-С», поразив склад с ракетами. Но подтверждения этих данных пока нет.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация