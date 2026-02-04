Мария Захарова высказалась о войсках «коалиции желающих» на Украине

Заявления о возможном появлении на Украине войск так называемой «коалиции желающих» Москва расценивает предельно жестко. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо обозначила позицию: любое размещение западных военных контингентов на украинской территории для России категорически неприемлемо и будет рассматриваться как угроза безопасности.Речь, по сути, идет не о «миротворчестве», а о прямой иностранной военной интервенции. Именно так Захарова охарактеризовала планы, которые, как ожидается, будут продвигать Макрон и Стармер. Под какими бы формулировками ни подавалась эта инициатива – «гарантии», «стабилизация», «поддержание мира» – с военной точки зрения суть от этого не меняется.Москва подчеркивает: любые западные войска на Украине, под любым флагом и после любых соглашений, автоматически становятся законной военной целью. Это не новая линия, а последовательно озвучиваемая позиция, напрямую связанная с первопричинами конфликта – расширением НАТО и попытками военного закрепления Запада у российских границ.Показательно, что декларация о намерениях по размещению многонациональных сил была подписана в Париже при участии Зеленского, словно вопрос уже решен. Но реальность здесь куда жестче политических презентаций. Для России подобные планы – не «после войны», а прямой путь к ее продолжению.

