Мария Захарова высказалась о войсках «коалиции желающих» на Украине

Заявления о возможном появлении на Украине войск так называемой «коалиции желающих» Москва расценивает предельно жестко. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прямо обозначила позицию: любое размещение западных военных контингентов на украинской территории для России категорически неприемлемо и будет рассматриваться как угроза безопасности.

Речь, по сути, идет не о «миротворчестве», а о прямой иностранной военной интервенции. Именно так Захарова охарактеризовала планы, которые, как ожидается, будут продвигать Макрон и Стармер. Под какими бы формулировками ни подавалась эта инициатива – «гарантии», «стабилизация», «поддержание мира» – с военной точки зрения суть от этого не меняется.



Москва подчеркивает: любые западные войска на Украине, под любым флагом и после любых соглашений, автоматически становятся законной военной целью. Это не новая линия, а последовательно озвучиваемая позиция, напрямую связанная с первопричинами конфликта – расширением НАТО и попытками военного закрепления Запада у российских границ.

Показательно, что декларация о намерениях по размещению многонациональных сил была подписана в Париже при участии Зеленского, словно вопрос уже решен. Но реальность здесь куда жестче политических презентаций. Для России подобные планы – не «после войны», а прямой путь к ее продолжению.
  1. marchcat Звание
    marchcat
    -1
    Сегодня, 15:49
    А вы чего ждали от запада, что он нас примет в свои объятия? Смешно ... тупо ждать от хищника милости к жертве.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      Сегодня, 16:12
      hi Значит назревает необходимость в организации безопасности российскому народу и Отечеству, как деды и прадеды в 1941-1945 - можем повторить поход до Лиссабона, только не с помощью пролива имени тов. Сталина, а коридором Львов-Париж и далее на запад до Ландона без Ла-Манша.
    2. Пленник Звание
      Пленник
      +1
      Сегодня, 16:48
      Согласен- смешно и запад нам не друг, но мы не жертвы. И никогда не были, и не будем.
  2. AdAstra Звание
    AdAstra
    -3
    Сегодня, 15:51
    "Москва подчеркивает: любые западные войска на Украине, под любым флагом и после любых соглашений, автоматически становятся законной военной целью. Это не новая линия, а последовательно озвучиваемая позиция, напрямую связанная с первопричинами конфликта – расширением НАТО и попытками военного закрепления Запада у российских границ."
    Ага, свежо придание да вериться с трудом. yes
  3. sub307 Звание
    sub307
    +1
    Сегодня, 15:52
    Ну...,что тут скажешь? "Предельно жестко" ...это хорошо, остается подождать развития событий,вот и увидим. winked
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    -1
    Сегодня, 15:52
    Будут многочисленные попытки надуть Кремль различными обещаниями и просьбами со стороны хе хе западных партнёров...опыт у них имеется.
    Не хватает у нашей дипломатии убедительных аргументов для всей этой братии от Макрона до Трампа.
    Слова Марии не имеют значимого веса для западного жулья...слишком уж они уверовали что Путина можно ещё раз обмануть.
    Здесь нужна более убедительная и авторитетная фигура для запада...пока что я такой не вижу.
    1. Bookinist69 Звание
      Bookinist69
      -1
      Сегодня, 16:06
      В чем проблемы, не уже ли ваша фигура не подойдёт? Шутка.
      Сухие факты. Марией Захаровой наша позиция западным клоунам озвучена. 4 года ссали вводить свои контингенты официально, (только наемники, отставанием и обслуга иностранной техники) пусть дальше походят и поноют про недоговороспособность России. Лицемеры.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        +2
        Сегодня, 16:23
        Цитата: Bookinist69
        В чем проблемы, не уже ли ваша фигура не подойдёт?

        Я бы хотел видеть на месте Марии человека типа Жириновского... smile
        Или мистера "Нет"... Громыко.
        Нынешние дипломаты при всем моем уважении к ним слабоваты харизмой.
        1. Bookinist69 Звание
          Bookinist69
          +1
          Сегодня, 16:24
          Жириновский скала. Такой раз за век рождается.
          1. nik-mazur Звание
            nik-mazur
            0
            Сегодня, 16:54
            Цитата: Bookinist69
            Жириновский скала.

            Хоть какие-то конкретные дела за этой скалой числятся? В реальности-то, кроме слов нет ничего.
        2. ЛМН Звание
          ЛМН
          0
          Сегодня, 16:31
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Цитата: Bookinist69
          В чем проблемы, не уже ли ваша фигура не подойдёт?

          Я бы хотел видеть на месте Марии человека типа Жириновского... smile
          Или мистера "Нет"... Громыко.
          Нынешние дипломаты при всем моем уважении к ним слабоваты харизмой.

          Во времена Громыко и оппоненты были другие и обстоятельства.
          Т.ч.не понимаю,откуда такая уверенность в "людей прошлого".. what
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            +2
            Сегодня, 16:42
            Цитата: ЛМН
            Т.ч.не понимаю,откуда такая уверенность в "людей прошлого".

            В их качествах как личности...ум,уверенность в себе, харизма, способность влиять на окружающих и убеждать их в своей правоте. smile
        3. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          0
          Сегодня, 16:51
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Или мистера "Нет"... Громыко

          «Мистером нет» Громыко был, когда работал представителем в ООН и активно пользовался правом вето. А будучи министром иностранных дел Громыко говорил, что «лучше десять лет переговоров, чем один день войны».
        4. свой1970 Звание
          свой1970
          -1
          Сегодня, 16:54
          Цитата: Тот же ЛЕХА
          Или мистера "Нет"... Громыко.

          При мистере "Нет" - китайцы 3 года убивали наших пограничников у Жаланашколя и Даманского.
          1. Тот же ЛЕХА Звание
            Тот же ЛЕХА
            +1
            Сегодня, 16:57
            Цитата: свой1970
            При мистере "Нет" - китайцы 3 года убивали наших пограничников у Жаланашколя и Даманского.

            Положение спасли военные...накрыв залпом РСЗО их позиции...после этого китайцы притихли и стали слушать Громыко очень внимательно. smile
    2. Tagan Звание
      Tagan
      +3
      Сегодня, 16:26
      Здесь нужна более убедительная и авторитетная фигура для запада...пока что я такой не вижу.

      Причём тут вообще Захарова? Захарова доводит до сведения.
      1. Тот же ЛЕХА Звание
        Тот же ЛЕХА
        0
        Сегодня, 16:54
        Цитата: Tagan
        Причём тут вообще Захарова? Захарова доводит до сведения.

        И как?
        Довела?
        Я так думаю что Макрон и Стармер даже не слушали что она говорила и будут гнуть свою линию на ввод войск НАТО как и прежде...все выступления Марии им совершенно до лампочки.
  5. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    +3
    Сегодня, 16:06
    Официально у нас нет войны с Украиной. СВО.
    Украина может обращаться за военной помощью куда угодно
    и к кому угодно.
    После объявления нами войны бандеровской Украине размещение
    западных войск будет открытым вмешательством в данный конфликт.
  6. Salimi from iran Звание
    Salimi from iran
    +1
    Сегодня, 16:06
    Due to my country law, all of them but norway are terrorists now
    U.A.F the same as eu stuff
  7. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 16:10
    Они тама все хахлизмом заразились , публикуют свои влажные мечты.
    1. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:47
      Цитата: Ирек
      Они тама все хахлизмом заразились , публикуют свои влажные мечты.

      Скорее это европа заразила украину.
  8. Фразах Звание
    Фразах
    +1
    Сегодня, 16:33
    Прямо гвоздь забила. И толку ровно столько же, молекулы в воздухе перемешались и вернулись на свои места. Запад, восток... нет разницы, везде шуршит одна и та же кошерная братия, неимоверно богатая и держащая в руках нити от всех значимых фигур и событий.
  9. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    0
    Сегодня, 16:54
    Бы что чего не глаголил, а присматривать за условиями сепаратной сделки ЕС будет и не человеки из высоких кабинетов, а ихние военные. Вопрос с каким вооружением - со стрелковым полицейские функции, с аэропланами и ракетами РФ не позволит и Путин о том говорил и говорит. На случай нарушения сепаратной сделки, ЕС всё обговори - мобилизация и ввод о войск «коалиции желающих»