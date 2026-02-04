Возможно, вы удивитесь, но Израиль вновь нанёс удар по Газе
Возможно, вы удивитесь, но… Израильская авиация и сухопутные войска второй раз за последние несколько суток нанесла удар по сектору Газа.
Сообщается о гибели по меньшей мере 19 местных жителей, 12 из которых – женщины и дети.
Американский канал CBS:
Поступает информация о том, что в нанесении удара участие приняла и бронетанковая бригада ЦАХАЛ.
Документ о «мирном урегулировании», напомним, был подписан 10 октября 2025 года. Есть ли на нём подпись израильского премьера, до сих пор «тайна за семью печатями». Но именно этот документ президент США обозначал как конец очередной войне. И именно это Трамп ставил себе в актив, откровенно требуя присвоения звания нобелевского лауреата.
Удары по Газе продолжаются на фоне созванного всё тем же Трампом «Совета мира», в котором уже несколько десятков членов. И это ставит ещё больше вопросов. Если «Совет мира» - это и о мире как таковом, и о превращении Газы в «ближневосточную Ривьеру», то как быть с продолжающимися ударами и риторикой «Вообще-то они первые в нас стреляли»…
Если удары продолжатся, то в трамповском «Совете мира» среди его участников энтузиазма расстаться с миллиардом долларов будет с каждым днём всё меньше, потому что вкладываться туда, где не прекращается война – такое себе…
