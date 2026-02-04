Возможно, вы удивитесь, но Израиль вновь нанёс удар по Газе

Возможно, вы удивитесь, но… Израильская авиация и сухопутные войска второй раз за последние несколько суток нанесла удар по сектору Газа.

Сообщается о гибели по меньшей мере 19 местных жителей, 12 из которых – женщины и дети.



Американский канал CBS:

Израиль заявил, что удары будут продолжены, и назвал их ответом на нападение боевиков на израильских солдат, в результате которого один из них был серьёзно ранен.

Поступает информация о том, что в нанесении удара участие приняла и бронетанковая бригада ЦАХАЛ.

Документ о «мирном урегулировании», напомним, был подписан 10 октября 2025 года. Есть ли на нём подпись израильского премьера, до сих пор «тайна за семью печатями». Но именно этот документ президент США обозначал как конец очередной войне. И именно это Трамп ставил себе в актив, откровенно требуя присвоения звания нобелевского лауреата.

Удары по Газе продолжаются на фоне созванного всё тем же Трампом «Совета мира», в котором уже несколько десятков членов. И это ставит ещё больше вопросов. Если «Совет мира» - это и о мире как таковом, и о превращении Газы в «ближневосточную Ривьеру», то как быть с продолжающимися ударами и риторикой «Вообще-то они первые в нас стреляли»…

Если удары продолжатся, то в трамповском «Совете мира» среди его участников энтузиазма расстаться с миллиардом долларов будет с каждым днём всё меньше, потому что вкладываться туда, где не прекращается война – такое себе…
22 комментария
    APASUS
    Сегодня, 16:08
    После раскрытия файлов Эпштейна ,раскрылась тайна покорности Западных элит ,любым выходкам Израиля. Даже если в Израиле резать будут арабов на камеру ,в США это признают защитой Израиля от ненавистного Ирана
      Охотовед 2
      Сегодня, 16:13
      Вот на кой России нужен это Трамповский «совет мира»? По имеющейся информации, Наш ВГК приглашение получил… изучает его. Надеюсь, что скоро уже изучит и ответит «спасибо, Нет».
      Хватит там и Лукашенко, в качестве разведчика…
        ZovSailor
        Сегодня, 16:19
        Охотовед 2
        Сегодня, 16:13
        Вот на кой России нужен это Трамповский «совет мира»? По имеющейся информации, Наш ВГК приглашение получил… изучает его. Надеюсь, что скоро уже изучит и ответит «спасибо, Нет».

        hi Весь цымес в том, что все знают, что рыжий слон - лохотронщик, но признать это в открытую - значит навеки распрощаться с его помощью в некоторых делах.
        Вот здесь и подход к этому психотипу должен быть очень взвешенным, чтобы вложившись 1 лярдом зелени в его лохотрон, вернуть свои 300 лярдов замороченных и ещё плюшки, умело играя на его тщеславии и лицемерии.
        Lako
        Сегодня, 16:51
        После заявки о вступлении в этот "Совет мира", беларусское руководство дня три облизывало, со всех сторон, посольство Китая. Даже было экстренно проведено совещание правительства, по беларусско-китайскому сотрудничеству. Надеюсь эту идею с Трамповским "Советом мира", потихоньку похоронят.
          Aken
          Сегодня, 16:53
          Как бы Двустульчаковый себя не похоронил.
      oleg-nekrasov-19
      Сегодня, 16:21
      поэтому после очередного удара по Газе наверное никто не удивился
      kromer
      Сегодня, 16:22
      Цитата: APASUS
      Даже если в Израиле резать будут арабов на камеру ,в США это признают защитой Израиля от ненавистного Ирана


      Вы удивлены? Я нет. Даже Иванка Трамп поменяла религию на иудейство, взяв имя Яэль.
      Так что, свои всегда будут прикрывать своих.
    Ирек
    Сегодня, 16:09
    Что сионы , что хахлы , непредсказуемые жывотные.
    Joker62
    Сегодня, 16:10
    Возможно, вы удивитесь, но Израиль вновь нанёс удар по Газе

    А евреям "Совет Мира" созданным Трампом - не указ. У них свои критерий на безопасность.
    Как были лживыми и циничными людбми и так остались. Ничего не меняется.
      Пензяк
      Сегодня, 16:33
      Так Израиль вроде тоже член.
      Член Совета мира.
        Aken
        Сегодня, 16:55
        Израиль не Член Совета Мира. Он его Мозг.
    spektr9
    Сегодня, 16:13
    Возможно, вы удивитесь, но Израиль вновь нанёс удар по Газе

    Чтот совсем не удивительно, вот если бы РФ по 404 ФАБ-9000 удар нанесла я бы удивился, а тут нечему
      Melior
      Сегодня, 16:16
      Ну если снимут с постамента какой-нибудь Ту-16 и доведут до летной годности, то почему бы и нет! laughing
    g_ae
    Сегодня, 16:15
    Ну, если эти люди даже на трагедии своего народа умудрились гешефт делать, то какого гуманизма вы от них ждёте?
    tralflot1832
    Сегодня, 16:21
    Предупреждаю - сарказм. А может стоит вступить в Трамповский совет мира .Путин В.В один миллиард нашёл- неплохая цена ,за право бомбить что останется от Украины , Западную бандеровщину если они только подумают чихнуть в нашу сторону . И если она у них останется .Когда палестинцы поймут - что Хамас для них это плохо?
    Фразах
    Сегодня, 16:25
    Удивляться можно только особой проницательности сограждан, которые до сих пор вслед за телевизором несут пургу о значимости каких-либо государств со свадебными генералами во главе. Ой, Вань, ты глянь, што творять енти США с Израилём, а де там российская бонба... Что им хозяевами да спонсорами приказано, то и творят.
    К-50
    Сегодня, 16:29
    Возможно, вы удивитесь, но Израиль вновь нанёс удар по Газе

    А чего там удивляться? belay
    если евреи не стесняются атаковать солдат-миротворцев ООН, то с палестинцами у них один разговор - уничтожить.
    Пока у этих обуревших от вседозволенности "рабов божьих" "ружьё" не отберут и по роже не надают, они так и будут себя вести. А всех противников такой "политики" в антисемиты запишут.
    И будут им всячески угрожать и подличать.
    Ну, вот такой они народец.
    Вы думаете зазря их в древности отовсюду выпинывали? Ведь ни с кем другим такого не было, наглоссакцев не считаем, эти упыри миллионы и миллионы жертв себе устроили.
    Такое впечатление, что евреи и наглоссакцы приспешники Сатаны, по уничтожению людей во всём мире. sad
    Тот же ЛЕХА
    Сегодня, 16:29
    Интересно что теперь МОК на Олимпиаде скажет на убийства Израилем женщин и детей палестинцев.
    ROSS 42
    Сегодня, 16:33
    Возможно, вы удивитесь, но Израиль вновь нанёс удар по Газе

    Мы бы удивились, если бы у Газы нашёлся такой же союзник, как США у Израиля. Поставили этого сионистского пас, а он и рад мутить воду на БВ.
    Давайте поспорим, что Израиль перестанет наносить удары по Газе, если (например, гипотетически) Россия пообещает стереть все его военные аэродромы и склады... Просто перестанет...
    Gomunkul
    Сегодня, 16:33
    Возможно, вы удивитесь, но… Израильская авиация и сухопутные войска второй раз за последние несколько суток нанесла удар по сектору Газа.
    Лично я даже не удивлён.
    Документ о «мирном урегулировании», напомним, был подписан 10 октября 2025 года.
    Документ подписали, только пока не определились кто этот план будет исполнять.
    carpenter
    Сегодня, 16:50
    Удары по Газе продолжаются на фоне созванного всё тем же Трампом «Совета мира», в котором уже несколько десятков членов.
    То же самое можно было сказать и Третьему Рейху, но там бы тоже не послушали "Совет мира".
    nik-mazur
    Сегодня, 17:06
    Израильская авиация и сухопутные войска второй раз за последние несколько суток нанесла удар по сектору Газа

    Сколько уже самая мощная армия на Ближнем Востоке показывает, как надо правильно воевать с бородачами в тапках, вооружённых одними калашами? Вроде бы, третий год пошёл?