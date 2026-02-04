Запасы газа в Европе упали до уровня 2022 года

1 791 20
Запасы газа в Европе упали до уровня 2022 года

Европейская газовая «подушка безопасности» стремительно сдувается. По данным Deutsche Welle, запасы газа в ЕС опустились почти до 40% – минимального уровня с 2022 года. Формально это еще не кризис, но цифры выглядят тревожно, особенно на фоне зимы, которая уже показала, что расслабляться рано.

Ситуация в Германия выглядит еще жестче: заполненность хранилищ – около 32%, ниже среднего по Евросоюзу. Немецкая оппозиция прямо указывает на политическую беспечность: правительство, по сути, сделало ставку на авось – мол, рынок сам все отрегулирует. Пока регулирует, но есть нюанс.



Эксперты предупреждают: при таком уровне запасов Берлину придется активнее выходить на рынок СПГ. А это почти гарантированный рост закупочных цен, особенно в пиковые периоды. Пока котировки на хабе TTF выглядят умеренно – ниже 35 евро за мегаватт-час, что заметно дешевле прошлогодних уровней.

Отдельная интрига – общеевропейские требования по заполнению подземных хранилищ газа до 90% к началу отопительного сезона. На фоне роста предложения СПГ этот норматив все чаще называют устаревшим. Не случайно Германия, по данным СМИ, уже продвигает идею его отмены после 2027 года: летняя закачка газа разгоняет цены, а практической пользы, по мнению Берлина, приносит все меньше.
20 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ssz Звание
    ssz
    0
    Сегодня, 16:24
    Есть такая песенка - а зима была большая...
  2. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:31
    Энергоресурсы дело такое, нужны для промышленности и гражданского сектора...
    Если образуется нехватка топлива, какого ни будь, кого заставят поджатся в первую очередь?
    Впрочем, потребление промышленности может заметно уменьшится, вместе с самой промышленностью, конечно.
    1. михаилл Звание
      михаилл
      +3
      Сегодня, 16:40
      Цитата: rocket757
      Впрочем, потребление промышленности может заметно уменьшится, вместе с самой промышленностью, конечно.

      Средняя температура января в Германии +5 градусов. У чукчи в чуме и то холоднее- немцам можно совсем не топить, а французам тем более.
      1. Fachmann Звание
        Fachmann
        0
        Сегодня, 17:08
        МИхаилhi,
        я Вам не скажу за всю Одессу..., но в Франкфурте на Майне, где я живу, а это самый центр Германии, два месяца этой зимы выдали следующий средний результат:
        Декабрь 2025 ≈ +0,8 °C
        Январь 2026 ≈ +0,1 °
        Но, очень промозгло и сыро. drinks
    2. kromer Звание
      kromer
      +1
      Сегодня, 16:50
      Цитата: rocket757
      Если образуется нехватка топлива, какого ни будь, кого заставят поджатся в первую очередь?


      Никого. Немцы проходили в февраль и с меньшими запасами, при более мощной промышленности. И всем хватало.
      1. Aken Звание
        Aken
        +2
        Сегодня, 17:00
        Уж сколько немцев пугают, а они, гады, не боятся.
  3. Normann Звание
    Normann
    0
    Сегодня, 16:35
    В чем проблема, покупайте там где дешевле, разве это не является рыночными отношениями, разве воля народа не является оплотом демократии?))
    1. Aken Звание
      Aken
      0
      Сегодня, 17:00
      Они суверенная страна. Где хотят, там и покупают. Если хотят в США, кто им запретит?
  4. kromer Звание
    kromer
    +2
    Сегодня, 16:37
    Ситуация в Германия выглядит еще жестче: заполненность хранилищ – около 32%, ниже среднего по Евросоюзу.


    Попытка натянуть сову на глобус. Этих 32 процентов хватит чтоб пройти отопительный сезон и ещё останется.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 16:53
      Цитата: kromer
      Попытка натянуть сову на глобус. Этих 32 процентов хватит чтоб пройти отопительный сезон и ещё останется.
      Сезон стартует в начале ноября а заканчивается в конце марта.
      За 3 месяца израсходовали 60% значит по 20 процентов в месяц, значит на 2 месяца надо еще 40%, а есть только 32% и то до 0 выкачивать низя, 10% надо оставлять. т.е. реально 22% на почти 2 месяца. А потом надо будет опять заполнять, но не с 30% как было прошлой весной, а с 10%.
      1. kromer Звание
        kromer
        0
        Сегодня, 17:06
        Цитата: topol717
        За 3 месяца израсходовали 60% значит по 20 процентов в месяц, значит на 2 месяца надо еще 40%,


        Выкиньте эту математику.
        1) В одном месяце можно израсходовать 3 процента, а в другом 40.
        2) Поставки идут круглогодично.
        3) Каждый год у Германии маленький остаток, но напомните мне год в котором у них газ закончился?
  5. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 16:37
    Самивыбрали свой путь.... Фигли теперь плакаться? Скажите спасибо штатам.....
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      0
      Сегодня, 16:52
      Это надо понимать так..Вот видите,как там все плохо.На самом деле,далеко не так yes
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 17:01
        Ну и пусть радоваются дальше, кто против.... winked
  6. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 16:37
    Ситуация в Германия выглядит еще жестче: заполненность хранилищ – около 32%, ниже среднего по Евросоюзу.

    в новости нет главного, по моему мнению, нет статистики по поставкам СПГ из России за январь 2026, как в объеме, так и в соотношении месяц к месяцу...
    хорошо у них или плохо - мне наплевать...
    мне не наплевать на то - как мы себя ведем в таких ситуациях...
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:41
    Мерц Газпрому - не дождётесь., я гордый немец - в лоток для кошек писать не буду .Надо что то делать с норгами.Но это дело Трампа !!!
  8. Jacques Sekavar Звание
    Jacques Sekavar
    -1
    Сегодня, 16:43
    Запасы газа в Европе упали до уровня 2022 года и что с того?
    Будет надо у РФ купят по дешёвке, как говорил В.В.Путит, стоит им токмо вентиль на трубе открыть
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 16:51
    Что то давно у норгов не было внеплановых ремонтов на газовых морских нефтепромыслах - время пришло .Немец не купит у Путина газ по единственной нитке СП .Трамп ему в задницу снаряд второй мировой войны засунет или объявит 100500 пошлины Германии .
  10. ximkim Звание
    ximkim
    0
    Сегодня, 16:55
    Всем плохо от газа - как продавцу, так и покупателю.
    Зависимость.
  11. carpenter Звание
    carpenter
    0
    Сегодня, 16:55
    Эксперты предупреждают: при таком уровне запасов Берлину придется активнее выходить на рынок СПГ.

    Пройдись по базару, найди дешевле.
    Закон базара прост - "чем меньше товара на базаре, тем он дороже стоит".
    Но это проблемы Европы, только вот думать там не кому, "Акушерка в галифе" запрещает думать.