Запасы газа в Европе упали до уровня 2022 года

Европейская газовая «подушка безопасности» стремительно сдувается. По данным Deutsche Welle, запасы газа в ЕС опустились почти до 40% – минимального уровня с 2022 года. Формально это еще не кризис, но цифры выглядят тревожно, особенно на фоне зимы, которая уже показала, что расслабляться рано.Ситуация в Германия выглядит еще жестче: заполненность хранилищ – около 32%, ниже среднего по Евросоюзу. Немецкая оппозиция прямо указывает на политическую беспечность: правительство, по сути, сделало ставку на авось – мол, рынок сам все отрегулирует. Пока регулирует, но есть нюанс.Эксперты предупреждают: при таком уровне запасов Берлину придется активнее выходить на рынок СПГ. А это почти гарантированный рост закупочных цен, особенно в пиковые периоды. Пока котировки на хабе TTF выглядят умеренно – ниже 35 евро за мегаватт-час, что заметно дешевле прошлогодних уровней.Отдельная интрига – общеевропейские требования по заполнению подземных хранилищ газа до 90% к началу отопительного сезона. На фоне роста предложения СПГ этот норматив все чаще называют устаревшим. Не случайно Германия, по данным СМИ, уже продвигает идею его отмены после 2027 года: летняя закачка газа разгоняет цены, а практической пользы, по мнению Берлина, приносит все меньше.

