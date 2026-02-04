Показана горящая после удара нефтебаза в Губинихе Днепропетровской области

Украинские ресурсы публикуют кадры, на которых можно увидеть масштабное возгорание на нефтебазе в населенном пункте Губиниха Днепропетровской области.На показанных видео отчетливо видно факельное горение с прорывом пламени выше уровня пораженного «Геранями» резервуара. Над объектом высоко поднимается столб густого черного дыма, характерного для горения тяжелых углеводородов и дизельных фракций. Нестабильные вспышки внутри очага возгорания свидетельствуют о разгерметизации резервуаров и коллекторов. Развитие пожара подтверждает реализацию эффекта домино: тепловое излучение от первичного очага превысило допустимые пределы для смежных емкостей, что привело к их вторичному вовлечению. На видео видно по меньшей мере два очага возгорания.Судя по характеру возгорания, объект как минимум на довольно продолжительное время полностью выведен из эксплуатации. Потеря резервуарного парка означает срыв региональной топливной логистики противника. При этом восстановление объекта возможно только капитальным путем и займет по меньшей мере месяцы и потребует привлечения новых резервуаров, оборудования и сертификации.Между тем уже неделю продолжается пожар на одном из крупнейших на Украине НПЗ в районе города Броды Львовской области. К тушению пожара, возникшего после ударов 27 января, привлекли сотни пожарных и десятки единиц техники, но пожар на объекте «Нафтогаза» так и не могут потушить.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»