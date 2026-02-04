Показана горящая после удара нефтебаза в Губинихе Днепропетровской области

149 2
Показана горящая после удара нефтебаза в Губинихе Днепропетровской области

Украинские ресурсы публикуют кадры, на которых можно увидеть масштабное возгорание на нефтебазе в населенном пункте Губиниха Днепропетровской области.

На показанных видео отчетливо видно факельное горение с прорывом пламени выше уровня пораженного «Геранями» резервуара. Над объектом высоко поднимается столб густого черного дыма, характерного для горения тяжелых углеводородов и дизельных фракций. Нестабильные вспышки внутри очага возгорания свидетельствуют о разгерметизации резервуаров и коллекторов. Развитие пожара подтверждает реализацию эффекта домино: тепловое излучение от первичного очага превысило допустимые пределы для смежных емкостей, что привело к их вторичному вовлечению. На видео видно по меньшей мере два очага возгорания.



Судя по характеру возгорания, объект как минимум на довольно продолжительное время полностью выведен из эксплуатации. Потеря резервуарного парка означает срыв региональной топливной логистики противника. При этом восстановление объекта возможно только капитальным путем и займет по меньшей мере месяцы и потребует привлечения новых резервуаров, оборудования и сертификации.

Между тем уже неделю продолжается пожар на одном из крупнейших на Украине НПЗ в районе города Броды Львовской области. К тушению пожара, возникшего после ударов 27 января, привлекли сотни пожарных и десятки единиц техники, но пожар на объекте «Нафтогаза» так и не могут потушить.


2 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Ирек Звание
    Ирек
    +1
    Сегодня, 17:06
    Будет где хахлам погреться.
  2. Gpn27 Звание
    Gpn27
    0
    Сегодня, 17:07
    По ликвидаторам пожара в Бродах прилетел бы кассетный Искандер.