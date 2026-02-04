Посадившему в 2023 году самолёт в поле пилоту предложили работу за границей

Эта история осенью 2023 года облетела весь мир. Напомним, утром 12 сентября экипаж авиалайнера Airbus A320-214 (позывной — Sverdlovsk Air 1383) авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6-1383 из Сочи в Омск, прервал заход на посадку в аэропорт Омск-Центральный из-за технической неисправности в гидравлической системе авиалайнера. На борту была объявлена аварийная ситуация.

Экипаж самолета принял решение следовать на аэродром Толмачёво в Новосибирской области, где ВВП длиннее на один километр, чем в Омской воздушной гавани. Однако до нового пункта назначения лайнер не долетел из-за нехватки топлива. По расчетам топлива должно было хватить, перерасход произошел ввиду сильного встречного ветра.



В этой экстремальной ситуации командир воздушного судна (КВС) 32-летний Сергей Белов принял решение совершить экстренную посадку. Благодаря хладнокровным и профессиональным действиям экипажа (второй пилот — 56-летний Эдуард Семёнов) самолет благополучно совершил вынужденную посадку в поле недалеко от деревни Каменка Убинского района Новосибирской области.

Никто из 161 пассажира лайнера и экипажа (помимо пилотов, четыре бортпроводника) серьезно не пострадал. Пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления, вызванного стрессом. Позднее пассажиры были доставлены в Омск и Новосибирск поездами.

В прессе действия пилотов лайнера были однозначно оценены фактически как подвиг. Президент России Владимир Путин поаплодировал лётчикам вместе с залом перед началом пленарной сессии Восточного экономического форума. Пилот Дамир Юсупов, ранее посадивший неисправный самолёт на кукурузное поле под Жуковским, заявил, что гордится экипажем самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском.

Однако по решению Росавиации и СК РФ в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта экипаж Airbus A320-214 был отстранен от полетов до конца расследования. Хотя расследование было завершено 4 апреля 2024 года, Сергей Белов с тех пор так и не получил разрешения на работу по профессии. По результатам расследования комиссия Росавиации в числе причин инцидента называет необоснованное решение пилотов уходить на Новосибирск из-за ошибки в расчетах необходимого количества топлива.

По информации пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии», командир экипажа Сергей Белов был уволен «по собственному желанию». По информации СМИ, второй пилот Эдуард Семёнов находится в отпуске без содержания и фактически лишён возможности нормального трудоустройства.

Между тем, в рамках уголовного дела следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. Хотя в пресс-службе «Уральских авиалиний» позднее сообщили, что не имеют финансовых претензий к пилоту и иски имущественного характера ему не предъявляли. Авиакомпания получила страховые выплаты на сумму свыше одного миллиарда рублей.

Однако суд пока что не принял окончательное решение по этому делу, вернув его в СК в ноябре прошлого года. Следующее судебное заседание должно состояться через три месяца. Следствие и прокуратура настаивают на обвинении.

И вот эта история получила продолжение. Телеграм-канал Mash сообщает, что пилота, который посадил Airbus в пшеничном поле и спас 167 человек, позвали работать в одну из авиакомпаний в Юго-Восточной Азии. Сам Белов мечтает вернуться в авиацию, но из-за уголовного дела не может работать по профессии, несмотря на действующее удостоверение командира воздушного судна.

Представители азиатской авиакомпании, название которой не разглашается, вдохновились умением пилота действовать в стрессовых ситуациях. Однако, как утверждает паблик, Белов пока не принял предложение о трудоустройстве по специальности за границей, надеясь вернуться к полетам на родине.

Если в России вопрос с работой не решится, то Белов будет вынужден согласиться на предложение из-за рубежа. Ему нужно содержать маму-инвалида, пишет Mash. Всё это время он вынужден работать курьером, утверждают в СМИ. Однако сам Белов недавно в беседе с РИА «Новости» не подтвердил сообщения о том, что ему приходится работать курьером.

Как бы то ни было, возникает резонный вопрос: у нас в стране, действительно, так много профессиональных пилотов гражданской авиации со свидетельством пилота с квалификационными отметками, которое позволяет выполнять функции командира воздушного судна? Да еще способных принимать сложные решения в экстремальной ситуации и профессионально справляться с, мягко говоря, весьма непростой задачей посадки самолета без последствий для пассажиров и экипажа. Возможно, это как раз тот случай, когда формальное отношение к делу, пусть и в соответствии с буквой закона, не должно превалировать над разумностью решений.
  1. kromer Звание
    kromer
    -1
    Сегодня, 16:58
    Президент России Владимир Путин поаплодировал лётчикам вместе с залом перед началом пленарной сессии


    Если мне память не изменяет, экипаж был награждён госнаградами, от которых они отказались.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      0
      Сегодня, 17:09
      Цитата: kromer


      Если мне память не изменяет, экипаж был награждён госнаградами, от которых они отказались.

      Это так сейчас награждают?
      сентябре 2025 года в отношении Белова было возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, при том что ни авиакомпания, ни пассажиры претензий к нему не выдвигали
  2. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 16:58
    Пожелаем Белову и другим членам экипажа успехов в профессии, а бюрократам-буквоедам "почётную" ссылку в какой нибудь архив в подвале. Пусть там макулатуру сортируют.
  3. kromer Звание
    kromer
    0
    Сегодня, 17:01
    Вообще не удивительно. Тот же Китай гребёт наших гражданских пилотов на зарплату в 3 раза большую.
  4. belost79 Звание
    belost79
    +1
    Сегодня, 17:01
    Пилота обвинили в том, что он неправильно топливо посчитал и это привело к таим последствиям. Это в двух словах. Но забыли упоминуть, что владельцы и директора авиакомпаний постоянно жестко жестко прессингуют пилотов за излишний расход топлива. Если взять на борт больше нагрузки в виде того же топлива, то его и расходуется больше. За это наказывают рублем.
    Короче, нашли виноватого. Еще и денег хотят стрясти
  5. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 17:03
    Однако, как утверждает паблик, Белов пока не принял предложение о трудоустройстве по специальности за границей, надеясь вернуться к полетам на родине.

    Принимай Сергей предложение, пока зовут, если за тебя "вцепились органы", то тебя уже не выпустят, так и будешь пиццу развозить.
    Вспомни генерала Попова.
  6. Hitriy Zhuk Звание
    Hitriy Zhuk
    0
    Сегодня, 17:04
    А разве аварийные ситуации и их преодаление это не штатное обучение?
    Не верю что пилоты деградировали до "откинуться и включить автопилот".
    В чем причина шума то?
    И при чем тут ВОЕННОЕ обозрение?
  7. Telur Звание
    Telur
    -1
    Сегодня, 17:04
    Недавно читал в телеге что, эти 119 миллионов страховая компания предъявила Белову. В комментариях народ разве что не плевался...
  8. Joker62 Звание
    Joker62
    0
    Сегодня, 17:05
    Посадившему в 2023 году самолёт в поле пилоту предложили работу за границей

    И эти герои, вполне могут уехать за границу, если эта горе-фирма авиакомпании не умеют ценить своих сотрудников, которые спасли людей от возможного гибели.
    И еще заставляют возместить ущерб за потерянный собственность имущества компании. Менеджерам важно сохранить своё "лицо", и важно, как спасли людей от гибели!
    Такого позорища и дикость по отношении экипажа от этого самолёта - просто для меня шок.
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 17:06
    Его сдал кто то из близкого круга .В конце 80 ых из командиров дизель электрохода Сомов сделали героев СССР ,хотя в Мурманске профессионалы говорили обратное - за это разгильдяйство надо ложить дипломы на стол .Похоже "подвиг" с навлом 50 лет Победы на балкер оценён правильно .
  10. д^Амир Звание
    д^Амир
    0
    Сегодня, 17:07
    «Для Отчизны наибольшая опасность не во внешнем вороге таится, а в собственных её идиотах" Александр Васильевич Суворов