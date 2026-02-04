Посадившему в 2023 году самолёт в поле пилоту предложили работу за границей
Эта история осенью 2023 года облетела весь мир. Напомним, утром 12 сентября экипаж авиалайнера Airbus A320-214 (позывной — Sverdlovsk Air 1383) авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявший рейс U6-1383 из Сочи в Омск, прервал заход на посадку в аэропорт Омск-Центральный из-за технической неисправности в гидравлической системе авиалайнера. На борту была объявлена аварийная ситуация.
Экипаж самолета принял решение следовать на аэродром Толмачёво в Новосибирской области, где ВВП длиннее на один километр, чем в Омской воздушной гавани. Однако до нового пункта назначения лайнер не долетел из-за нехватки топлива. По расчетам топлива должно было хватить, перерасход произошел ввиду сильного встречного ветра.
В этой экстремальной ситуации командир воздушного судна (КВС) 32-летний Сергей Белов принял решение совершить экстренную посадку. Благодаря хладнокровным и профессиональным действиям экипажа (второй пилот — 56-летний Эдуард Семёнов) самолет благополучно совершил вынужденную посадку в поле недалеко от деревни Каменка Убинского района Новосибирской области.
Никто из 161 пассажира лайнера и экипажа (помимо пилотов, четыре бортпроводника) серьезно не пострадал. Пять человек обратились за медицинской помощью из-за ушибов и повышения артериального давления, вызванного стрессом. Позднее пассажиры были доставлены в Омск и Новосибирск поездами.
В прессе действия пилотов лайнера были однозначно оценены фактически как подвиг. Президент России Владимир Путин поаплодировал лётчикам вместе с залом перед началом пленарной сессии Восточного экономического форума. Пилот Дамир Юсупов, ранее посадивший неисправный самолёт на кукурузное поле под Жуковским, заявил, что гордится экипажем самолета, аварийно севшего в поле под Новосибирском.
Однако по решению Росавиации и СК РФ в рамках уголовного дела о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта экипаж Airbus A320-214 был отстранен от полетов до конца расследования. Хотя расследование было завершено 4 апреля 2024 года, Сергей Белов с тех пор так и не получил разрешения на работу по профессии. По результатам расследования комиссия Росавиации в числе причин инцидента называет необоснованное решение пилотов уходить на Новосибирск из-за ошибки в расчетах необходимого количества топлива.
По информации пресс-службы авиакомпании «Уральские авиалинии», командир экипажа Сергей Белов был уволен «по собственному желанию». По информации СМИ, второй пилот Эдуард Семёнов находится в отпуске без содержания и фактически лишён возможности нормального трудоустройства.
Между тем, в рамках уголовного дела следователи оценили сумму ущерба, причиненного авиакомпании, почти в 119 миллионов рублей. Хотя в пресс-службе «Уральских авиалиний» позднее сообщили, что не имеют финансовых претензий к пилоту и иски имущественного характера ему не предъявляли. Авиакомпания получила страховые выплаты на сумму свыше одного миллиарда рублей.
Однако суд пока что не принял окончательное решение по этому делу, вернув его в СК в ноябре прошлого года. Следующее судебное заседание должно состояться через три месяца. Следствие и прокуратура настаивают на обвинении.
И вот эта история получила продолжение. Телеграм-канал Mash сообщает, что пилота, который посадил Airbus в пшеничном поле и спас 167 человек, позвали работать в одну из авиакомпаний в Юго-Восточной Азии. Сам Белов мечтает вернуться в авиацию, но из-за уголовного дела не может работать по профессии, несмотря на действующее удостоверение командира воздушного судна.
Представители азиатской авиакомпании, название которой не разглашается, вдохновились умением пилота действовать в стрессовых ситуациях. Однако, как утверждает паблик, Белов пока не принял предложение о трудоустройстве по специальности за границей, надеясь вернуться к полетам на родине.
Если в России вопрос с работой не решится, то Белов будет вынужден согласиться на предложение из-за рубежа. Ему нужно содержать маму-инвалида, пишет Mash. Всё это время он вынужден работать курьером, утверждают в СМИ. Однако сам Белов недавно в беседе с РИА «Новости» не подтвердил сообщения о том, что ему приходится работать курьером.
Как бы то ни было, возникает резонный вопрос: у нас в стране, действительно, так много профессиональных пилотов гражданской авиации со свидетельством пилота с квалификационными отметками, которое позволяет выполнять функции командира воздушного судна? Да еще способных принимать сложные решения в экстремальной ситуации и профессионально справляться с, мягко говоря, весьма непростой задачей посадки самолета без последствий для пассажиров и экипажа. Возможно, это как раз тот случай, когда формальное отношение к делу, пусть и в соответствии с буквой закона, не должно превалировать над разумностью решений.
