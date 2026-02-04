Противник сообщает о рекордном количестве применений ФАБ с УМПК
Согласно украинским официальным источникам, в январе текущего года ВС РФ применили 5717 управляемых авиационных бомб (ФАБ с УМПК), что является рекордом за все время с начала вооруженного конфликта на Украине. Таким образом, по оценкам противника, в прошлом месяце нашими войсками в среднем применялось по 184 авиабомбы в сутки.
Появление фугасных авиабомб с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), обладающих разрушительной силой и одновременно с этим способных точно поражать цели на довольно значительном расстоянии, коренным образом изменило ведение боевых действий. Одними из первых массовых «получателей» ФАБ с УМПК стали украинские боевики в Авдеевке в январе-феврале 2023 года. Успешный и относительно быстрый штурм хорошо укрепленной Авдеевки с массовым использованием управляемых авиабомб продемонстрировал чрезвычайно высокую эффективность этих вооружений. Впоследствии эта показавшая свою эффективность тактика неоднократно применялась при штурмах других укрепрайонов противника. Например, во многом благодаря множественным ударам ФАБ с УМПК удалось в довольно краткие сроки освободить Красноармейско-Димитровскую агломерацию.
Как известно, ФАБ с УМПК практически неуязвимы для ПВО противника. Поскольку они не излучают теплового сигнала и не передают радиосигналов, времени от их обнаружения до принятия решения о сбитии проходит слишком мало. Кроме того, благодаря своей мощности, даже при отклонении на 10 и более метров от намеченной цели ФАБ с УМПК все равно наносят существенный урон.
