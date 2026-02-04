Противник сообщает о рекордном количестве применений ФАБ с УМПК

Согласно украинским официальным источникам, в январе текущего года ВС РФ применили 5717 управляемых авиационных бомб (ФАБ с УМПК), что является рекордом за все время с начала вооруженного конфликта на Украине. Таким образом, по оценкам противника, в прошлом месяце нашими войсками в среднем применялось по 184 авиабомбы в сутки.

Появление фугасных авиабомб с управляемым модулем планирования и коррекции (УМПК), обладающих разрушительной силой и одновременно с этим способных точно поражать цели на довольно значительном расстоянии, коренным образом изменило ведение боевых действий. Одними из первых массовых «получателей» ФАБ с УМПК стали украинские боевики в Авдеевке в январе-феврале 2023 года. Успешный и относительно быстрый штурм хорошо укрепленной Авдеевки с массовым использованием управляемых авиабомб продемонстрировал чрезвычайно высокую эффективность этих вооружений. Впоследствии эта показавшая свою эффективность тактика неоднократно применялась при штурмах других укрепрайонов противника. Например, во многом благодаря множественным ударам ФАБ с УМПК удалось в довольно краткие сроки освободить Красноармейско-Димитровскую агломерацию.



Как известно, ФАБ с УМПК практически неуязвимы для ПВО противника. Поскольку они не излучают теплового сигнала и не передают радиосигналов, времени от их обнаружения до принятия решения о сбитии проходит слишком мало. Кроме того, благодаря своей мощности, даже при отклонении на 10 и более метров от намеченной цели ФАБ с УМПК все равно наносят существенный урон.
  1. Nexcom Звание
    Nexcom
    0
    Сегодня, 17:27
    ...а какелы думали им жратву с цветами и горилкой скидывать будут?
  2. Аркадий007 Звание
    Аркадий007
    +4
    Сегодня, 17:34
    Пусть считают если умеют и записывают.
    А то у них часто с памятью большие вопросы.
    Жалуются что им свет выключили, а как сами плясали когда били по Крымским ТЭЦ и перекрывали воду уже забыли.
    Вот сейчас в самый раз освежит память и свои пожелания в наш адрес.
  3. Vitaly_pvo Звание
    Vitaly_pvo
    0
    Сегодня, 17:41
    ВС РФ применили 5717 управляемых авиационных бомб

    Если в живых остаются счетоводы, то бомб нужно побольше, что бы со счета фашисты сбились.
  4. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    0
    Сегодня, 17:47
    Противник в укрепрайонах создаёт сеть подземных ходов и кротовых нор...выкурить их оттуда весьма и весьма проблематично...незнаю насколько здесь помогают бомбы. what
    1. kventinasd Звание
      kventinasd
      +1
      Сегодня, 17:54
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      .незнаю насколько здесь помогают бомбы.

      Даже если, что-то там роют ВСУшники(не в пример авдеевским укрепам), то как минимум от контузии это их не спасёт
    2. garrycooper1 Звание
      garrycooper1
      0
      Сегодня, 19:06
      Хочешь попробывать ощущение взорви в закрытом туалете рядом с собой петарду получишь неописуемые очучения. Так с бомбами в1000 оаз лучше.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    0
    Сегодня, 17:58
    Поскольку они не излучают теплового сигнала и не передают радиосигналов

    Интересно - а с ракетой так можно? Скажем - летит она нужное расстояние, км за 50 до цели выключает двигло и планирует себе тихонечно.. А при подлёте - врубает форсаж, резко разгоняется и - БАММММ!!!
  6. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 18:14
    Нашли бы ещё способ уничтожать ими позицию дроноводов,как только оттуда будет зафиксирован сигнал управления.
    Что касается собственно УМПК, не лучше ли было бы к ним прикрутить небольшой реактивный двигатель, чтобы на завершающем участке траектории бомба переходила в отвесное пикирование, и падала на цель под углом 90°, и "подруливала", чтобы точнее.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      0
      Сегодня, 19:19
      способ видать нашли, так как например в телеграмме часто можно увидеть прилеты по позициям дроноводов