В ВСУ создано новое командование беспилотных систем ПВО
В Киеве отчитались о создании нового командования беспилотных систем противовоздушной обороны. Главком ВСУ Сырский подает это как качественный рывок: сформирован командный состав, подобраны «высокопрофессиональные офицеры с боевым опытом», приняты управленческие решения по развитию так называемой «малой ПВО».
Звучит внушительно, но за витриной привычных формулировок проступает куда более приземленная картина. Украинская сторона фактически признает: ставка делается не на классическую эшелонированную ПВО, а на массовое применение дронов-перехватчиков, мобильных расчетов и импровизированных средств. Это вынужденная адаптация к реальности, где полноценного «купола» над страной как не было, так и нет.
Показательно и кадровое наполнение проекта. Ранее украинские СМИ сообщали, что создание антидронового «зонтика» было поручено Павлу Елизарову – бывшему продюсеру, который с начала конфликта переквалифицировался в специалиста по беспилотникам. Сам факт такой кадровой связки говорит о многом: речь идет скорее о кризисном менеджменте и ручном управлении, чем о системной военной программе.
В заявлениях ВСУ отдельно подчеркивается рост эффективности перехватов и расширение подразделений дронов-перехватчиков. Но там же признается и другое: Россия, мол, совершенствует средства поражения, использует сложные маршруты, метеоусловия и спутниковую связь.
Создание еще одного командования – не признак силы, а индикатор хронического дефицита ресурсов. Когда ПВО приходится собирать из дронов, энтузиазма и медийных фигур, это говорит не о «новом уровне», а о том, насколько тяжелой стала для Киева воздушная обстановка.
Информация