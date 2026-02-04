Доброволец ВСУ: Услышал бы русский – пустил бы очередь

В украинской погранслужбе решили сделать медийный сюжет из истории, которая на самом деле говорит совсем о другом. На видео, активно расходящемся по украинским пабликам, 25-летний доброволец Измаильского отряда откровенно рассказывает:

Услышал бы русский (язык) – не раздумывая, пустил бы по ним очередь.

Место действия – Курское направление. Обстановка, судя по признанию самого военнослужащего, была такой, что различие «свой – чужой» определялось не по форме, не по опознавательным знакам и даже не по задаче, а по языку. В таких условиях вопрос боевой управляемости и элементарной координации можно считать риторическим.



Показательно и то, чем история закончилась. Украинский язык «спас» его сослуживцев, но самого «героя» – нет. Покинув позицию, он подорвался на мине и лишился левой ноги.

Эпизод подается как пример «стойкости» и «самоотверженности», хотя, по сути, демонстрирует уровень нервозности, фрагментации и деградации управления в рядах украинских войск на линии боевого соприкосновения.

Когда солдат готов стрелять на звук речи, а не по реальной угрозе, это уже не про героизм. Это про войну, в которой хаос все чаще становится нормой – и расплачиваться за него приходится теми самыми добровольцами, которых потом показывают в агитационных роликах.
  1. Андрей К Звание
    Андрей К
    +11
    Сегодня, 17:49
    Услышал бы русский (язык) – не раздумывая, пустил бы по ним очередь.

    Полезный идиот.
    У ВСУк русскоговорящих далеко за половину.
    Своих бы и задвухсотил, нашим меньше работы.
    1. Roman_VH Звание
      Roman_VH
      +5
      Сегодня, 17:54
      Таки ему кулемэт у руци, и с завязанными глазами в Куев. От он бы по шмалял там.
      1. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 18:35
        Насколько понимаю, теперь одноногого Россия лечит? Укра бы бросила в канаве подыхать. А уже был случай в 2014 или 2015. Наши лечили одноногого, протез сделали и обменяли на нашего. А одноногий пошёл опять против ДНР воевать и через 2 месяца опять в плен попал. Наши укров раненных тогда лечили и на автобусе везли на обмен. А укры наших на бортовой машине привезли лежачих и бросили на землю. Было видио в сети
        1. Наган Звание
          Наган
          0
          Сегодня, 19:02
          Цитата: Reptiloid
          Насколько понимаю, теперь одноногого Россия лечит?
          Если окажется жителем территорий, отходящих к РФ, то ведь и пособие по инвалидности получать будет до конца его никчемной жизни. Любопытно, по общей инвалидности, или как инвалид войны, со всеми прилагающимися льготами?
  2. KAV Звание
    KAV
    +8
    Сегодня, 17:52
    Деградация здесь не только в управлении, а во всем. Включая пустеющие черепные коробки таких как этот "херой". И он там явно относится не к меньшинству. Таких там большинство, по моему мнению и уверенности.
  3. К-50 Звание
    К-50
    +9
    Сегодня, 17:58
    Доброволец ВСУ: Услышал бы русский – пустил бы очередь

    Услышал бы английский нагнулся упёрся прогнулся? lol negative
    Вашу страну ваши политики, за "30 серебрянников" продали западу, вместе с вами и вашими семьями, а ваши дома стали для них мишенной обстановкой на полигоне.
    Но вы по-прежнему будете ненавидить русских, ведь вам об этом уже 30 лет долдонят.
    Фашистов всё равно упокоим, а уж вместе с вами или нет, то ваш выбор. yes
    1. Себенза Звание
      Себенза
      0
      Сегодня, 18:19
      А никто ситуацию на самотёк не спустил?
    2. Наган Звание
      Наган
      0
      Сегодня, 19:04
      Цитата: К-50
      Услышал бы английский нагнулся упёрся прогнулся?
      Подмылся и достал душистый вазелин. tongue
  4. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +2
    Сегодня, 17:59
    Что и подтверждает раскол Украины по языковому принципу, значит, так и надо было делить на 2 государства, по линии Киев-Одесса, русские направо, укры налево, после границу закрыть, и больше никогда не открывать, и сделать там линию как между Кореями
    1. Fisher Звание
      Fisher
      +1
      Сегодня, 18:05
      Чехословакия, наверное, более уместна в качестве примера
  5. bk316 Звание
    bk316
    +1
    Сегодня, 18:01
    Эх жалко , что подорвался. Ему б еще воевать и воевать, глядишь бы набил побольше хо хлов.
  6. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +4
    Сегодня, 18:02
    ❝ Покинув позицию, он подорвался на мине и лишился левой ноги ❞ —

    — «Хорошо тому живётся,
    У кого одна нога –
    И штанина меньше трётся,
    И не надо сапога» ...
    (Обе ноги оторвало бы, было бы ещё лучше)
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 18:43
      (Обе ноги оторвало бы, было бы ещё лучше)

      - не помогло бы, такое лечится только ампутацией головы....
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 18:47
      Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
      ...... (Обе ноги оторвало бы, было бы ещё лучше)

      Тогда было бы как в анекдоте сказали проводнику Крокодил Гена и Чебурашка --- БУДЕТ до земли! laughing
  7. Пленник Звание
    Пленник
    +2
    Сегодня, 18:04
    Он думает, что кукарекнул и все забыли? Действительно наивный идиот. Интернет помнит всё, а уж ФСБ помнит даже больше, чем всё.
  8. zloybond Звание
    zloybond
    +5
    Сегодня, 18:06
    главное чтобы потом в будущем после победы, этим нацистским идиотам Россия пенсию не вздумала платить. Все кто упорно стоял на той стороне за врага, никакого стажа не должно быть пенсионного.
    1. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      0
      Сегодня, 18:49
      Они все и полезут сюда в Россию за пенсиями и лечением, как понаехавшие. В укре давно платное лечение
    2. Peter1First Звание
      Peter1First
      0
      Сегодня, 18:52
      потом в будущем после победы

      Сначала ещё победить надо. Вот как раз в случае победы и не придется платить пенсию всем инвалидам-бандеровцам. Пожалел их Сталин -не расстрелял, а Хрущ -так тот вообще выпустил из лагерей и реабилитировал! В резульате украинство проросло и расцвело, удобряемое западной помощью... Теперь корчевать это семя придется ооочень долго!
  9. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:11
    Много, много ещё работы по свинарнику. По хорошему поголовье надо в скотомогильник уложить а свинокомплекс перепрофилировать в картошку выращивать, и арбузы.
    1. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 18:48
      А можно и так laughing
      ЗЫ добавить нечего
      1. isv000 Звание
        isv000
        +1
        Сегодня, 18:51
        Хватит, понастроили уже, теперь выкурить не можем четыре года..
  10. Fachmann Звание
    Fachmann
    0
    Сегодня, 18:35
    Не удивлюсь, что зовут украинского "хероя", например, Коля Иванов...
  11. wedmed5 Звание
    wedmed5
    0
    Сегодня, 19:00
    Цитата: Андрей К
    У ВСУк русскоговорящих далеко за половину

    Да он и сам, когда увидел ошмётки собственной ноги, пролетающие над головой, по любому по русски вопил.
  12. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 19:10
    Надо понимать, что такие человеконенавистники произошли не в один момент. ОН жил и рос в среде ненависти к России. И стоит отметить что вся среда украинской власти проникнута таким же содержанием. Поэтому по сценарию растянутому на десятилетия они уничтожили тех старших людей которые бы им рассказали реальную историю и эти они создали разрыв между поколениями. И это было сделано очень эффективно. И те Грамотные люди которые и сейчас находятся в Украине с лёгкостью моделировали нынешнюю ситуацию и дальнейшие перспективы. Но! Эта вся ситуация происходила при полном отсутствии понимания российской власти последствий.