Доброволец ВСУ: Услышал бы русский – пустил бы очередь
В украинской погранслужбе решили сделать медийный сюжет из истории, которая на самом деле говорит совсем о другом. На видео, активно расходящемся по украинским пабликам, 25-летний доброволец Измаильского отряда откровенно рассказывает:
Место действия – Курское направление. Обстановка, судя по признанию самого военнослужащего, была такой, что различие «свой – чужой» определялось не по форме, не по опознавательным знакам и даже не по задаче, а по языку. В таких условиях вопрос боевой управляемости и элементарной координации можно считать риторическим.
Показательно и то, чем история закончилась. Украинский язык «спас» его сослуживцев, но самого «героя» – нет. Покинув позицию, он подорвался на мине и лишился левой ноги.
Эпизод подается как пример «стойкости» и «самоотверженности», хотя, по сути, демонстрирует уровень нервозности, фрагментации и деградации управления в рядах украинских войск на линии боевого соприкосновения.
Когда солдат готов стрелять на звук речи, а не по реальной угрозе, это уже не про героизм. Это про войну, в которой хаос все чаще становится нормой – и расплачиваться за него приходится теми самыми добровольцами, которых потом показывают в агитационных роликах.
Информация