Сильный пожар в Мичуринске после схода с рельсов цистерн с горючим

Очень сильный пожар полыхает на железнодорожной станции Кочетовка-2 в Мичуринске, там с рельсов сошел состав с железнодорожными цистернами. По словам очевидцев, две из них взорвались. Об этом пишут российские ресурсы.

Состав с горючим сошел с рельсов в Тамбовской области, причина схода не называется. По предварительным данным, возгорание произошло уже после схода цистерн. Сначала взорвались две цистерны, потом загорелись еще несколько. Как рассказывают очевидцы, на данный момент горят около 5 или 6 вагонов.



Место происшествия оцеплено, город заволокло черным дымом, работают пожарные расчеты. На место отправлены пожарный и восстановительный поезда. В РЖД подтверждают инцидент, причина устанавливается. Ожидается задержка поездов, следующих в южном направлении.


В 15:34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов через станцию приостановлено.


В Тамбовском МЧС подтвердили возгорание 5 цистерн с бензином, на месте работают 20 единиц техники и 47 сотрудников.

  1. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 17:52
    Обвинят какого нибудь стрелочника ,в РЖД всё "отлично". .
  2. Уарабей Звание
    Уарабей
    +2
    Сегодня, 17:54
    После вчерашнего удара по xoxлу, можно было ожидать чего-то подобного вот таким проишествиям.
  3. Вадим С Звание
    Вадим С
    0
    Сегодня, 18:04
    Шо, опять диверсия? Или всплывают глубокие и громадные проблемы ржд?
    Следствие разберется, главное чтоб не обьявили виновным какого то несчастного путейца самого низшего звена, у нас это очень любят.
  4. Konnick Звание
    Konnick
    0
    Сегодня, 18:45
    В Мичуринске сейчас сильные морозы, возможно где-то на стрелке хрупкий излом рельса. Вот то что загорелись цистерны это обычно не происходит.
    1. Peter1First Звание
      Peter1First
      -1
      Сегодня, 18:58
      Металл уже давным давно делают с хорошей ударной вязкостью. Статистически заметное снижение свойств начинается только ниже -60 градусов.
  5. Fangaro Звание
    Fangaro
    0
    Сегодня, 19:01
    На видео люди стоят и смотрят на неожиданно вырвавшийся столб пламени. И никуда не бегут. На видео то страшно, а они там словно неподвижные.
    Думал пересмотреть, а уже нет видео.
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    0
    Сегодня, 19:06
    ЖД транспорт сильно уязвим. Там ведь не надо рельсы взрывать, просто кинуть чего на рельс - и привет.
  7. wedmed5 Звание
    wedmed5
    +2
    Сегодня, 19:07
    Цистерны с топливом просто так не взрываются, даже при сходе состава. Сами бочки достаточно прочные, чтобы произошёл разлив топлива, сход должен быть на достаточно большой скорости.