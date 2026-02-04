Сильный пожар в Мичуринске после схода с рельсов цистерн с горючим

В 15:34 мск на станции Кочетовка-2 в Тамбовской области произошёл сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием груза (бензин). По предварительной информации, пострадавших нет. На место направлены пожарные и восстановительные поезда. Движение поездов через станцию приостановлено.

Очень сильный пожар полыхает на железнодорожной станции Кочетовка-2 в Мичуринске, там с рельсов сошел состав с железнодорожными цистернами. По словам очевидцев, две из них взорвались. Об этом пишут российские ресурсы.Состав с горючим сошел с рельсов в Тамбовской области, причина схода не называется. По предварительным данным, возгорание произошло уже после схода цистерн. Сначала взорвались две цистерны, потом загорелись еще несколько. Как рассказывают очевидцы, на данный момент горят около 5 или 6 вагонов.Место происшествия оцеплено, город заволокло черным дымом, работают пожарные расчеты. На место отправлены пожарный и восстановительный поезда. В РЖД подтверждают инцидент, причина устанавливается. Ожидается задержка поездов, следующих в южном направлении.В Тамбовском МЧС подтвердили возгорание 5 цистерн с бензином, на месте работают 20 единиц техники и 47 сотрудников.