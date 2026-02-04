ВС РФ подошли к селу Кривая Лука в 10 км от города Николаевка в ДНР

ВС РФ подошли к селу Кривая Лука в 10 км от города Николаевка в ДНР

Несмотря на суровые погодные условия, российская армия продолжает продвигаться в зоне СВО, причём в каждодневном режиме. Сегодня поступают сведения о том, что подразделения российских войск продвинулись по обоим берегам реки Северский Донец в ДНР.

Глубина продвижения составила до 2,5 км. В результате ВС РФ расширили территорию контроля к западу и юго-западу от ранее освобождённого села Закотное и подошли к населённому пункту Кривая Лука. Село находится на южном берегу Северского Донца, в том месте, где река делает сразу несколько изгибов (отсюда и его название).



Этот успех позволяет российским войскам приблизиться к Славянско-Краматорской агломерации с запада.



От передовых позиций Вооружённых сил России до города Николаевка, являющегося восточной частью указанной агломерации, остаётся порядка 10 км. Это уже даёт возможность взять как минимум под частичный огневой контроль маршруты снабжения противника в районе упомянутой Николаевки, лишая украинские войска возможности осуществлять беспрепятственный военный трафик на данном направлении.

Противник продвижения ВС РФ к Николаевке не признаёт. Хотя его признание или непризнание, по большому счёту, ничего не меняет. Переговоры в Абу-Даби идут, а российская армия продолжает двигаться вперёд, несмотря на политические сюжеты.
  1. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 18:18
    Переговоры в Абу-Даби идут, а российская армия продолжает двигаться вперёд, несмотря на политические сюжеты.
    Продвижение на 2.5 км само по себе не будет влиять на переговоры в Абу-Даби. Но это "ещё один кирпич в стене" - (с). Из таких кирпичиков и состоит будущая Победа!
  2. isv000 Звание
    isv000
    +1
    Сегодня, 18:19
    Вот бы прочитать что наши подошли к г. Николаеву на расстояние 10 км... feel
    1. Пленник Звание
      Пленник
      +1
      Сегодня, 18:33
      А, если прочитать, что наши освободили г. Николаев от бандеровской мрази это вообще был бы великий праздник.
    2. Napayz Звание
      Napayz
      0
      Сегодня, 19:03
      ... прошли ЗА г. Николаев 10 км soldier
  3. Сергей Кондратьев Звание
    Сергей Кондратьев
    +3
    Сегодня, 18:23
    Когда наши освободят Славянск, то можно и салют дать
    1. isv000 Звание
      isv000
      0
      Сегодня, 18:39
      Цитата: Сергей Кондратьев
      Когда наши освободят Славянск, то можно и салют дать

      Остатки Донбасса надо в котёл забрать и ковырять потихоньку, пока не сдохнут...
      1. Eugen 62 Звание
        Eugen 62
        -3
        Сегодня, 18:46
        Остатки Донбасса надо в котёл забрать
        Увы! Нынешнее руководство СВО стратегические операции не может проводить от слова совсем. Пока ещё ни одной такой операции не было. negative
        1. Napayz Звание
          Napayz
          +2
          Сегодня, 19:04
          Когда икспЭрды берут слово - заслушаешься