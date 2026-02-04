Несмотря на суровые погодные условия, российская армия продолжает продвигаться в зоне СВО, причём в каждодневном режиме. Сегодня поступают сведения о том, что подразделения российских войск продвинулись по обоим берегам реки Северский Донец в ДНР.Глубина продвижения составила до 2,5 км. В результате ВС РФ расширили территорию контроля к западу и юго-западу от ранее освобождённого села Закотное и подошли к населённому пункту Кривая Лука. Село находится на южном берегу Северского Донца, в том месте, где река делает сразу несколько изгибов (отсюда и его название).Этот успех позволяет российским войскам приблизиться к Славянско-Краматорской агломерации с запада.От передовых позиций Вооружённых сил России до города Николаевка, являющегося восточной частью указанной агломерации, остаётся порядка 10 км. Это уже даёт возможность взять как минимум под частичный огневой контроль маршруты снабжения противника в районе упомянутой Николаевки, лишая украинские войска возможности осуществлять беспрепятственный военный трафик на данном направлении.Противник продвижения ВС РФ к Николаевке не признаёт. Хотя его признание или непризнание, по большому счёту, ничего не меняет. Переговоры в Абу-Даби идут, а российская армия продолжает двигаться вперёд, несмотря на политические сюжеты.

