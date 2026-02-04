Одна лишь делегация РФ на переговорах в Абу-Даби соблюдает деловой этикет

Одна лишь делегация РФ на переговорах в Абу-Даби соблюдает деловой этикет

Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит второй раунд трехсторонних переговоров по разрешению конфликта на Украине. Подробностей по теме встречи практически нет даже в западных СМИ, регулярно публикующих всяческие инсайды со ссылкой на свои анонимные источники. Известно лишь, что обсуждаться будут вопросы безопасности, статуса и будущей архитектуры региона в послевоенный период.

Даже по итогам встречи, которая продлится и завтра, официальных заявлений не будет. По крайней мере, от российской делегации и официальной Москвы. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Пока что единственной публичной «утечкой» из Абу-Даби стали фотографии со второго раунда переговоров России, США и Украины и нейтральное по содержанию заявление пресс-службы Министерства иностранных дел ОАЭ. На официальном сайте МИД Эмиратов в подписи к снимкам указано:

Сегодня в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в рамках продолжающихся дипломатических усилий по продвижению политического процесса, направленного на урегулирование кризиса. Министерство иностранных дел (МИД) подчеркнуло, что проведение второго раунда переговоров в ОАЭ свидетельствует о прочных и сбалансированных отношениях страны со всеми тремя сторонами, а также об уверенности международного сообщества в том, что ОАЭ будут способствовать диалогу и созданию благоприятной среды для конструктивных переговоров под руководством президента США Дональда Трампа.

Участники сидят за П-образным столом, делегации России и Украины — друг напротив друга, место посередине заняли представители США. В предыдущий раз на одном из снимков члены рабочей группы сидели в так называемом смешанном порядке. Психологически получается, что нынче американцы четко демонстрируют роль посредника и, вероятно, арбитра.

Известно, что в ходе первого раунда стороны общались через переводчиков на русском и английском языках, украинский не употреблялся. Представители Москвы и Киева разговаривали на родном для них, если отбросить нарочитую украинскую любовь в к пропаганде по поводу «мовы», русском.

От США в переговорах участвуют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, министр армии США Дэниел Дрисколл и Джаред Кушнер, который так и не получил официального статуса. В западных СМИ его иногда называют советником Трампа, но это не совсем так. Это нисколько не снижает роли Кушнера как в самих переговорах, так и в том, что он является не только зятем Трампа, но и человеком, с мнением которого американский лидер считается еще со времен своей первой каденции.

Российскую делегацию вновь возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. С украинской стороны участвуют глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров (глава делегации), начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.

На фото, опубликованных МИД ОАЭ, Уиткофф и Кушнер запечатлены за столом переговоров в кардиганах, галстуков на них нет. Дрисколл, в свою очередь, надел костюм, но галстук тоже решил проигнорировать. Обычно на языке дипломатии переговоры «без галстуков» подразумевают доверительную, часто неофициальную, обстановку в общении. Для американцев такое вполне допустимо, а вот Умеров смотрится более чем нелепо.

Члены украинской делегации, кроме Умерова и Гнатова, в официальных костюмах и при галстуках, за исключением Арахамии. Российские представители все в строгом соответствии с деловым этикетом.





Некоторые украинские паблики утверждают, что хотя киевскую делегацию формально возглавляет Умеров, главную роль в переговорах играет экс-глава ГУР Минобороны Украины Буданов*. Именно он, в отличие весьма скверного дипломата и плохого командного лидера своего предшественника Ермака (да и секретаря СНБО), якобы ведет, насколько это вообще возможно, довольно конструктивную линию.

В западных СМИ считают, что очередные встречи в Абу-Даби могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне переговоров Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Ничего нового, был бы повод затянуть войну.

* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
  1. Себенза Звание
    Себенза
    +7
    Сегодня, 18:24
    Мочить вроде как по сортирам, но давайте поговорим, а может и руки пожмём. Мне противно, но кто-то сможет объяснить происходящее политической необходимостью.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +1
      Сегодня, 19:14
      Себенза
      Сегодня, 18:24

      hi Мамкин пирожок с шумером кирпича по тэблу просят. am
  2. вертухай 2003 Звание
    вертухай 2003
    +2
    Сегодня, 18:26
    А зачем с куколдами церемониться? Раз приехали, хотя вам сам Зеленский официально заявил, что ничего выполнять не будет.Терпите...
  3. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 18:27
    Одна лишь делегация РФ на переговорах в Абу-Даби соблюдает деловой этикет

    Все болт положили на этикет в переговорах с РФ. Одни мы при гавриле и с фломастерами в кармане, вместо того чтобы положить на стол список целей и задач для СВО в редакции февраля 2022-го года. Можно ещё по столу кулаком пройтись! am
  4. drags33 Звание
    drags33
    +10
    Сегодня, 18:30
    Укроделегация больше похожа на сборище барыг, которых оторвали от дел на рынке в какой-нибудь условной Жмеринке... Криворожская школа "дипломатии" на выезде ))))))
  5. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +2
    Сегодня, 18:32
    нужно было бронестеклом от греха разделить..чтобы укрофашисткие животные не покусали..
  6. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +4
    Сегодня, 18:35
    судя по делегации бандерложьих рож..одни евреи.
    1. Eugen 62 Звание
      Eugen 62
      +4
      Сегодня, 18:51
      судя по делегации бандерложьих рож..одни евреи.
      В американской делегации таких тоже хватает. Сначала эти люди стравливают народы друг с другом, а потом, якобы хотят всех замирить. При этом не забудут и себя любимых.
  7. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 18:36
    . Одна лишь делегация РФ на переговорах в Абу-Даби соблюдает деловой этикет

    Этого у нас не отнять, политес чтем....
    И некоторым, не будем показывать пальцем, уподабливаться не будем....
  8. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +6
    Сегодня, 18:38
    Нелепо смотрится участие террориста Буданова в переговорах...так же как когда то смотрелось участие Басаева в хасаюртовском договорнячке. request
    Ситуация примерно такая же.
  9. Eug Звание
    Eug
    +1
    Сегодня, 18:38
    Ермак тоже в составе делегации, по крайней мере на фото.
  10. Eug Звание
    Eug
    0
    Сегодня, 18:38
    1. alexboguslavski Звание
      alexboguslavski
      0
      Сегодня, 18:44
      Цитата: Eug
      Окстись, нет его в Абу-Даби.
      1. Eug Звание
        Eug
        0
        Сегодня, 18:46
        Попутал Умерова с Ермаком, спа ибо за поправку.
  11. Яро Полк Звание
    Яро Полк
    +3
    Сегодня, 18:42
    Это реально..британский или матрасный надзиратель сидит с высокими погонами...чтобы "не рабы"-чего-нибудь лишнего не подписали что не выгодно НАТОвским фашистам...тем более мир там какой-то..забудьте..до последнего какла поставленна цель у ЗАПАДа.
  12. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    0
    Сегодня, 18:45
    "...Психологически получается, что нынче американцы четко демонстрируют роль посредника и, вероятно, арбитра...".

    Типа, "взрослые дяди", слушают словесные разборки "маленьких хулиганов" в "песочнице" под название Новороссия? Так выходит, что российская власть осмысленно себя позиционирует не способной ни к каким самостоятельным решениям?
  13. taiga2018 Звание
    taiga2018
    +3
    Сегодня, 18:45
    Хороши "посредники" и "арбитры" поставляющие оружие Украине и вводящие все новые санкции в отношении России.Короче просто сюр и дурдом,и наша делегация в галстучках и костюмчиках выглядят большими шутами чем те,что не соблюдают деловой этикет.
  14. Eugen 62 Звание
    Eugen 62
    0
    Сегодня, 18:53
    А зачем американские евреи сидят под портретами каких-то там арабских бедуинов? recourse
  15. alexoff Звание
    alexoff
    +1
    Сегодня, 19:03
    Нашли перед кем бисер метать. Нашли с кем договариваться.
  16. Андрей Николаевич Звание
    Андрей Николаевич
    0
    Сегодня, 19:16
    Украинцы- особо выделяются.Рагулье всегда было быдловатым. Так же, одевалось. Мятые брюки, видевшие стрелки только на фабрике. Вонючий парфюм и пестрые галстуки. И чистоте манжет и наглаженных воротничках,я уже и не говорю. Прекрасно помню этот их "прикид" из своего детства. Украинская делегация- яркий тому пример. Люди из пророщенного быковатого украинства. именно так оно и есть. А меня на ВО обвинили в нацизме.. Какой "нацизм"- если я это в своем детстве наблюдал и сравнивал с населением военных гарнизонов, среди которых, вырос. Так что, ничему не удивляйтесь.
  17. лесничий Звание
    лесничий
    0
    Сегодня, 19:23
    Ну так что, не понимают дипломатический язык? А что вы от них хотели - что с одной стороныгоп-стопники, что с амеровской. Надо было не наших дипломатов отправлять туда, а поговорить с авторитетами, те бы им на пальцах весь расклад выложили бы. Продуктивнее было бы. Сарказм конечно, но как противно скатился дипломатический мир и хвала нашим дипломатам, что они в глазах всего мира ведут себя достойно ДИПЛОМАТАМ ВЕЛИКОЙ СТРАНЫ! Базар-вокзал это одно, а держать статус и приличие в мировом масштабе это совсем другое. Даже когда смотришь на съезд западных политиков и то наблюдается дипломатическое безкультурие высших чинов запада.