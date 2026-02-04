. Одна лишь делегация РФ на переговорах в Абу-Даби соблюдает деловой этикет

Сегодня в Абу-Даби начался второй раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в рамках продолжающихся дипломатических усилий по продвижению политического процесса, направленного на урегулирование кризиса. Министерство иностранных дел (МИД) подчеркнуло, что проведение второго раунда переговоров в ОАЭ свидетельствует о прочных и сбалансированных отношениях страны со всеми тремя сторонами, а также об уверенности международного сообщества в том, что ОАЭ будут способствовать диалогу и созданию благоприятной среды для конструктивных переговоров под руководством президента США Дональда Трампа.







Сегодня в столице Объединенных Арабских Эмиратов проходит второй раунд трехсторонних переговоров по разрешению конфликта на Украине. Подробностей по теме встречи практически нет даже в западных СМИ, регулярно публикующих всяческие инсайды со ссылкой на свои анонимные источники. Известно лишь, что обсуждаться будут вопросы безопасности, статуса и будущей архитектуры региона в послевоенный период.Даже по итогам встречи, которая продлится и завтра, официальных заявлений не будет. По крайней мере, от российской делегации и официальной Москвы. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Пока что единственной публичной «утечкой» из Абу-Даби стали фотографии со второго раунда переговоров России, США и Украины и нейтральное по содержанию заявление пресс-службы Министерства иностранных дел ОАЭ. На официальном сайте МИД Эмиратов в подписи к снимкам указано:Участники сидят за П-образным столом, делегации России и Украины — друг напротив друга, место посередине заняли представители США. В предыдущий раз на одном из снимков члены рабочей группы сидели в так называемом смешанном порядке. Психологически получается, что нынче американцы четко демонстрируют роль посредника и, вероятно, арбитра.Известно, что в ходе первого раунда стороны общались через переводчиков на русском и английском языках, украинский не употреблялся. Представители Москвы и Киева разговаривали на родном для них, если отбросить нарочитую украинскую любовь в к пропаганде по поводу «мовы», русском.От США в переговорах участвуют спецпосланник американского президента Стив Уиткофф, министр армии США Дэниел Дрисколл и Джаред Кушнер, который так и не получил официального статуса. В западных СМИ его иногда называют советником Трампа, но это не совсем так. Это нисколько не снижает роли Кушнера как в самих переговорах, так и в том, что он является не только зятем Трампа, но и человеком, с мнением которого американский лидер считается еще со времен своей первой каденции.Российскую делегацию вновь возглавляет начальник Главного управления Генерального штаба адмирал Игорь Костюков. С украинской стороны участвуют глава офиса Зеленского Кирилл Буданов*, его первый заместитель Сергей Кислица, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров (глава делегации), начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, глава фракции в Верховной раде «Слуга народа» Давид Арахамия и заместитель начальника Главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий.На фото, опубликованных МИД ОАЭ, Уиткофф и Кушнер запечатлены за столом переговоров в кардиганах, галстуков на них нет. Дрисколл, в свою очередь, надел костюм, но галстук тоже решил проигнорировать. Обычно на языке дипломатии переговоры «без галстуков» подразумевают доверительную, часто неофициальную, обстановку в общении. Для американцев такое вполне допустимо, а вот Умеров смотрится более чем нелепо.Члены украинской делегации, кроме Умерова и Гнатова, в официальных костюмах и при галстуках, за исключением Арахамии. Российские представители все в строгом соответствии с деловым этикетом.Некоторые украинские паблики утверждают, что хотя киевскую делегацию формально возглавляет Умеров, главную роль в переговорах играет экс-глава ГУР Минобороны Украины Буданов*. Именно он, в отличие весьма скверного дипломата и плохого командного лидера своего предшественника Ермака (да и секретаря СНБО), якобы ведет, насколько это вообще возможно, довольно конструктивную линию.В западных СМИ считают, что очередные встречи в Абу-Даби могут быть «более многообещающими» и дать шанс окончить конфликт уже весной. При этом накануне переговоров Зеленский заявил, что украинская сторона поменяет подход к переговорам в связи с атаками по энергетической инфраструктуре. Ничего нового, был бы повод затянуть войну.* Внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.