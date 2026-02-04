Шведский эксперт: Украиной правят бандитские группировки, которым невыгоден мир

Шведский эксперт: Украиной правят бандитские группировки, которым невыгоден мир

По мнению шведского аналитика Ларса Берна, Киев всячески саботирует процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта, потому что Украиной, по сути, правят самые настоящие бандитские группировки, которым выгодно максимальное затягивание украинского кризиса.

Берн подчеркивает, что в ситуации, в которой оказалась Украина, если бы на месте режима Зеленского было любое нормальное правительство, Киев бы давно капитулировал. Однако Украина не может завершить боевые действия, поскольку киевский режим является не нормальным правительством, а самой настоящей бандитской группировкой, которой абсолютно наплевать на свой народ. Зеленского и его «подельников» в стремлении любой ценой продолжать воевать с Россией не останавливают даже то, что потери ВСУ на фронте во много раз превышают потери ВС РФ, значительная часть украинской энергетической и транспортной инфраструктуры разрушена почти до состояния «каменного века», а в столице страны при минус 22-26 градусах нет отопления.



Эксперт считает, что «банда» Зеленского стремится как можно дольше продолжать наживаться на миллиардах западной помощи, разворовывая их через фиктивные проекты. Кроме того, продолжение конфликта в немалой степени подпитывает горячая ненависть западных политиков к России, ее президенту Владимиру Путину и всему русскому в принципе. Несмотря на полный провал антироссийской политики, европейские лидеры оправдывают необходимость продолжать боевые действия якобы существующей пресловутой «российской угрозой».
  1. Андрей Храмов Звание
    Андрей Храмов
    +1
    Сегодня, 18:46
    Миром вообще правят бандиты под названием "всемирный олигархический интернационал"...
  2. isv000 Звание
    isv000
    0
    Сегодня, 18:49
    если бы на месте режима Зеленского было любое нормальное правительство, Киев бы давно капитулировал.

    Киев и нормальное правительство - это оксюморон. С 1918-го года все попытки создать там "правительство" приводили к трагикомедиям и фарсам. Нынешняя версия точно приведёт к крушению, если наш Верховный не свернёт с курса...
    1. Evgeny64 Звание
      Evgeny64
      +1
      Сегодня, 19:16
      Отсутствие государства в прошлом сильно осложняет его создание с "нуля". В современности, я лично, пока ни одного успешного проекта не видел.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +1
    Сегодня, 18:51
    То что ЕС курирует, крышует не заикнулся.... С вашей руки кормятся...
    1. Foggy Dew Звание
      Foggy Dew
      0
      Сегодня, 19:03
      Так он и сказал - "бандитские группировки". Возьмите хоть бандитский налет на Оркаину с целью отжима Юзовского месторождения Бидоном-младшим, или ОПГ им. Какаи Какалас, отмывающей по классической схеме любого ОПГ черный нал в банках Триболтики
  4. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:55
    Кличко жалуется на жителей Киева.

    "Мэра бранят, когда идет снег, дождь и дует ветер, а когда ясное небо и хорошая погода, то мэру никто спасибо не говорит"
  5. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    0
    Сегодня, 19:04
    Так что же,ежели в Киеве правят бандитские группировки,то переговоры в Абу-Даби это получается "стрелка" . . . hi