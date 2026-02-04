По мнению шведского аналитика Ларса Берна, Киев всячески саботирует процесс мирного урегулирования вооруженного конфликта, потому что Украиной, по сути, правят самые настоящие бандитские группировки, которым выгодно максимальное затягивание украинского кризиса.Берн подчеркивает, что в ситуации, в которой оказалась Украина, если бы на месте режима Зеленского было любое нормальное правительство, Киев бы давно капитулировал. Однако Украина не может завершить боевые действия, поскольку киевский режим является не нормальным правительством, а самой настоящей бандитской группировкой, которой абсолютно наплевать на свой народ. Зеленского и его «подельников» в стремлении любой ценой продолжать воевать с Россией не останавливают даже то, что потери ВСУ на фронте во много раз превышают потери ВС РФ, значительная часть украинской энергетической и транспортной инфраструктуры разрушена почти до состояния «каменного века», а в столице страны при минус 22-26 градусах нет отопления.Эксперт считает, что «банда» Зеленского стремится как можно дольше продолжать наживаться на миллиардах западной помощи, разворовывая их через фиктивные проекты. Кроме того, продолжение конфликта в немалой степени подпитывает горячая ненависть западных политиков к России, ее президенту Владимиру Путину и всему русскому в принципе. Несмотря на полный провал антироссийской политики, европейские лидеры оправдывают необходимость продолжать боевые действия якобы существующей пресловутой «российской угрозой».

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»