Ушаков: Путин принял предложение Си Цзиньпина посетить Китай

Владимир Путин в первой половине этого года посетит Китай, лидер КНР Си Цзиньпин пригласил российского президента, и он принял приглашение. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

Сегодня состоялись переговоры российского и китайского лидеров, они проходили по видеосвязи и продолжались 1 час 25 минут. Как уточнил Ушаков, обсуждались многие темы, в том числе и ситуация вокруг Ирана, Венесуэлы, Кубы и отношения с США.



Президент РФ и председатель КНР обсудили отношения с США, подходы РФ и Китая во многом совпадают. Партнерство двух стран находится на беспрецедентном уровне и не направлено против кого-либо.


Путин подтвердил, что Россия по-прежнему является другом Китая, Москва и Пекин действуют «спина к спине» и могут положиться друг на друга. Позиции двух стран во многом совпадают или очень близки. Также Москва полностью поддерживает позицию Пекина по Тайваню.

Си Цзиньпин пригласил Путина посетить Китай в первой половине этого года. Российский президент согласился.


По словам Ушакова, созвон Путина и Си Цзиньпина перед китайским новым годом становится уже традиционным, этот разговор стал уже шестым.
  1. isv000 Звание
    isv000
    +2
    Сегодня, 20:06
    Вот и поезжал бы на китайский НГ. И повод есть и Рыжему, как они говорят, сигнал будет, по ком звонит колокол...
    1. SSR Звание
      SSR
      +2
      Сегодня, 20:19
      Цитата: isv000
      Вот и поезжал бы на китайский НГ. И повод есть и Рыжему, как они говорят, сигнал будет, по ком звонит колокол...

      Почти 3.5 ярда против 0.6 ярда ядерных держав, это аргумент.
  2. stels_07 Звание
    stels_07
    +1
    Сегодня, 20:18
    Есть предложения от которых сложно отказаться
  3. cytadell Звание
    cytadell
    +1
    Сегодня, 20:22
    Как уточнил Ушаков, обсуждались многие темы, в том числе и ситуация вокруг Ирана, Венесуэлы, Кубы и отношения с США.
    Си <- good
    Пусть янки не думают, что "наглость - второе счастье".
  4. Ныробский Звание
    Ныробский
    +2
    Сегодня, 20:29
    Разговор по видеосвязи, это для мировой общественности и широкой публики, а вот то, о чём ВВП и Си будут говорить за чашкой чая и с глазу на глаз, это действительно интересно, но узнают об этом "не только лишь все, мало кому это удастся". winked
  5. Алекс354 Звание
    Алекс354
    -2
    Сегодня, 21:02
    На хрена ему Россия? А покататься по зарубеж