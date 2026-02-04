Ушаков: Путин принял предложение Си Цзиньпина посетить Китай

Президент РФ и председатель КНР обсудили отношения с США, подходы РФ и Китая во многом совпадают. Партнерство двух стран находится на беспрецедентном уровне и не направлено против кого-либо.

Владимир Путин в первой половине этого года посетит Китай, лидер КНР Си Цзиньпин пригласил российского президента, и он принял приглашение. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.Сегодня состоялись переговоры российского и китайского лидеров, они проходили по видеосвязи и продолжались 1 час 25 минут. Как уточнил Ушаков, обсуждались многие темы, в том числе и ситуация вокруг Ирана, Венесуэлы, Кубы и отношения с США.Путин подтвердил, что Россия по-прежнему является другом Китая, Москва и Пекин действуют «спина к спине» и могут положиться друг на друга. Позиции двух стран во многом совпадают или очень близки. Также Москва полностью поддерживает позицию Пекина по Тайваню.По словам Ушакова, созвон Путина и Си Цзиньпина перед китайским новым годом становится уже традиционным, этот разговор стал уже шестым.