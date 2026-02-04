«Россия неспособна выиграть войну» - походивший по руинам ТЭЦ глава МИД Украины

У украинских политиков своя атмосфера. Накануне бурно аплодировавший прибывшему в Киев генсеку НАТО Марко Рютте глава украинского МИД Андрей Сибига сделал «экспертное заявление» относительно развития ситуации в противостоянии с Россией.

По словам Сибиги, «Россия неспособна выиграть войну».

Глава МИД Украины:

Экономика России слабеет, она теряет военных. А Украина наращивает свои оборонительные возможности.

Эти заявления Сибиги напоминают сеанс психотерапии. Производная от классического «я самая обаятельная и привлекательная».

Всерьёз слова Сибиги о том, что у России всё плохо, а вот у Украины всё исключительно прекрасно, могут воспринимать лишь откровенно недалёкие люди. Или же те украинцы, которые «патриотствуют», находясь за тысячи километров от «незалежной».

О том, что у Украины «всё прекрасно» с оборонительными возможностями, равно как и о том, что «Россия неспособна победить в войне», красноречиво говорит фотография с самим Сибигой на фоне Рютте и то, что осталось от ТЭЦ.

Тем временем в Абу-Даби завершился очередной раунд (тайм, сет, гейм, период) переговоров. Ожидается, что переговоры продолжатся завтра.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал переговоры, заявив о том, что «нерешённых вопросов всё меньше, но те, что таковыми остались, наиболее сложны». Это лишний раз говорит, что по ключевым вопросам возможного мирного договора никаких подвижек нет.
  1. Andriuha077 Звание
    Andriuha077
    +18
    Сегодня, 19:30
    Никто не способен выиграть войну, если запрещено бить по вражеским начальникам.
    По всем этим зеленским сибигам, по состоящим в официальных списках террористам.
    Мы напишем в Спортлото.
    1. KCA Звание
      KCA
      +4
      Сегодня, 19:49
      Не подскажете, кого из высших руководителей 3-го рейха уничтожили во время боевых действий в ВОВ? Как-то и без этого справились, убить хитлера больше свои хотели, чем товарищ Сталин, а вот сам хитлер строил планы не раз на убийство Сталина, а потом и руководителей ВБ, США и СССР разом, но обломался
      1. Andriuha077 Звание
        Andriuha077
        0
        Сегодня, 19:58
        Цитата: KCA
        Не подскажете, кого из высших руководителей 3-го рейха
        Это был Рейнхард Гейдрих
        Операция «Антропоид» (чеш. operace Anthropoid) — кодовое название операции по ликвидации Рейнхарда Гейдриха, начальника Главного управления имперской безопасности, заместителя (исполняющего обязанности) имперского протектора Богемии и Моравии. Операция была подготовлена и проведена совместно британской спецслужбой «Управление специальных операций» и Национальным комитетом освобождения Чехословакии (Чехословацким правительством в изгнании). Покушение осуществили в Праге 27 мая 1942 года два члена чехословацкого Сопротивления, словак Йозеф Габчик и чех Ян Кубиш. 4 июня Гейдрих скончался от полученных ран.
        Много чего было
        Перед советской и немецкой спецслужбами во Второй мировой войне в числе прочих стояла одна и та же задача — убить лидера страны-противника.
        https://lenta.ru/articles/2020/04/14/miklashevsky/
        1. KCA Звание
          KCA
          0
          Сегодня, 21:13
          Так то не мы, то бриты и неизвестно какие цели они преследовали
      2. alexandreII Звание
        alexandreII
        +2
        Сегодня, 20:01
        Вы бы привели еще пример из 13 века. Вам не кажется что время сейчас другое, и возможности, в том числе технические, другие
    2. Dizel200 Звание
      Dizel200
      -1
      Сегодня, 21:11
      Согласен с вами, иногда надо бить точно и сильно а не так размазано как сейчас. А то мы то бить должны первыми если драка неизбежна, то какие то дзюдоиские принципы, то мускулы на фотках демонстрируем, а в итоге ....и весь мир смотрит и делает выводы
  2. ваш вср 66-67 Звание
    ваш вср 66-67
    +8
    Сегодня, 19:30
    Это лишний раз говорит, что по ключевым вопросам возможного мирного договора никаких подвижек нет.

    И не будет! Слишком разные позиции у сторон.
    Нам нужна победа, противнику - передышка!
    1. Южноукраинец Звание
      Южноукраинец
      +2
      Сегодня, 20:05
      Цитата: ваш вср 66-67
      противнику - передышка!

      Украинская энергетика доведена до такого состояния, что буквально пару щелчков пальцами и всё потухнет. Уже сейчас, супермаркеты, у которых есть промышленный генераторы, испытывают серьезные проблемы с теми же мороженным продуктами. Я не говорю про всё остальное. Энергетику за месяц не восстановишь, сколько денег не давай. Надо рогулячие области обесточивать.
  3. Mouse Звание
    Mouse
    +2
    Сегодня, 19:36
    Что сказать..... Переплюнул британских экспердов ничего не сказать.....
    1. dmi.pris1 Звание
      dmi.pris1
      +1
      Сегодня, 20:42
      Он в чем то прав.Ведя войну растопыренными пальцами и пытаясь ими бить?Точно-не выигрыешь.Без всего левобережья,побережья от Херсона до Измаила,это не Победа.
      1. Mouse Звание
        Mouse
        +1
        Сегодня, 20:52
        [quote]. Экономика России слабеет, она теряет военных. А Украина наращивает [/qu6ote]
        Как, вам , эти инсинуации? Их послушать, так мы уже на последнем издыхании...
  4. Аль Манах Звание
    Аль Манах
    0
    Сегодня, 19:41
    Была бы способна - не маялась бы договорняками...
  5. Zoldat_A Звание
    Zoldat_A
    +2
    Сегодня, 19:42
    Эти заявления Сибиги напоминают сеанс психотерапии. Производная от классического «я самая обаятельная и привлекательная».

    Скорее, тут уместно другое -
    Я самый больной в мире Карлсон.... Там варенье ещё осталось?
  6. Наган Звание
    Наган
    +1
    Сегодня, 19:48
    "Язык дан дипломату, чтобы скрывать свои мысли." - Шарль Морис де Талейран-Перигор. А у этого "дипломата" какая безумная мрiя в голове, та и на языке.
  7. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    -1
    Сегодня, 19:57
    Тайм ,сет ,гейм ,период .В кёрлинге - энд .И катается камень не по чистому льду ,а по пэблам на льду . laughingПэбл - капельки воды замерзшие на льду . wassat
  8. taiga2018 Звание
    taiga2018
    0
    Сегодня, 20:00
    Конечно не способна,если "хирург" у нас пластический...
    1. nokki Звание
      nokki
      -2
      Сегодня, 20:16
      Ну, можно положить 1,5-3 миллиона русских мужиков и быстро дойти до польской границы. Вам этого хочется?
      1. taiga2018 Звание
        taiga2018
        +6
        Сегодня, 20:19
        Я вообще не хочу что бы там погибали наши мужики,мне бы хотелось чтобы мы закидали эти территории всем что у нас есть на вооружении, а мужики вернулись живыми и здоровыми к своим семьям.
      2. Dizel200 Звание
        Dizel200
        0
        Сегодня, 21:15
        А почему русских? Почему нельзя других
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 20:00
    Цитата: Andriuha077
    Никто не способен выиграть войну, если запрещено бить по вражеским начальникам.
    По ним надо бить в первую очередь!
  10. BrTurin Звание
    BrTurin
    0
    Сегодня, 20:02
    Можно было бы сказать солнышко голову напекло, оно хотя уже который день на максимуме (https://xras.ru/sun_flares.html), но погода не та... а с другой стороны, что другого он может сказать, ожидать от него признания о реальной ситуации на фронте или его родной экономике, на это способны эксы, да и то не все
  11. Ratmir_Ryazan Звание
    Ratmir_Ryazan
    -4
    Сегодня, 20:12
    Глава МИД Украины:

    Экономика России слабеет, она теряет военных. А Украина наращивает свои оборонительные возможности.



    В общем это правда, нравится вам это или нет.

    ВСУ на шаг впереди нас в оперативности и эффективности применения БЛА и артиллерии, что позволяет им держать фронт, а наши командиры гонят пехоту вперёд, причём у них нет даже понятия, как они будут снабжать и ратировать тех, кто все-же смог дойти до точки и закрепиться. Главное доложить, что продвинулись и орден получить, а сколько мужиков за это бабка-село лягут никого не волнует, ещё придут, думают они.

    Да народ не в России, все видят, что те, кто ушёл часто больше месяца прослужить не успевают, на контракт идти желающих все меньше и меньше, а не одну мобилизацию проводить страшно

    Пока у России не появится массовый тяжёлый дрон типа Бабы-Яги или Вампира, за те-же деньги, что у противника, не советую никому пытаться смеяться над противником.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      -1
      Сегодня, 20:15
      Ратировать- эти что? Что то связанное с ратью?
      1. Ratmir_Ryazan Звание
        Ratmir_Ryazan
        0
        Сегодня, 20:29
        Ратировать- эти что? Что то связанное с ратью?


        Да связано, поменять одного ратника на другого)).

        Или вы думаете, что на ЛБС люди непрерывно сидят с 2022 года?!
        1. Михаил Нашарашев Звание
          Михаил Нашарашев
          -2
          Сегодня, 20:39
          Ротировать- посмотрите в интернете, от слова «ротация».
          1. bondov Звание
            bondov
            0
            Сегодня, 21:19
            ротация - это недавнее заимствование - не цепляйтесь
    2. ALEKS112233 Звание
      ALEKS112233
      +2
      Сегодня, 20:22
      Где-то я уже это слышал! Надоело!
    3. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +2
      Сегодня, 20:56
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      не советую никому пытаться смеяться над противником

      Все понимают, что Россия воюет по факту против всего блока НАТО. Это на минутку соотношение экономического потенциала 1:20. Украина это обычный плацдарм. И такие наглые заявления руководства марионеточного режима как раз и основываются на понимании прочности веревочек за которые их дергают.
  12. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 20:14
    Эти не министр, а гопник, споро будет ходить по руинам киева
  13. isv000 Звание
    isv000
    -1
    Сегодня, 20:17
    По словам Сибиги, «Россия неспособна выиграть войну».

    А мы не играем, мы планомерно уничтожаем нацистский режим и его прихвостней! soldier
  14. ALEKS112233 Звание
    ALEKS112233
    0
    Сегодня, 20:20
    Сибига он есть сибига! Шучю, он есть великий стратег и слов на ветер не бросает!
  15. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +2
    Сегодня, 20:53
    Да Россия еще не начала воевать, пока только СВО... Вот заберем Николаев с Одессой и закончим операцию... А если фашисты (евро- и укро-) хотят войны, то сгорят вместе, в обнимку))
  16. BAI Звание
    BAI
    +1
    Сегодня, 21:20
    Как Россия выиграет войну, если она (точнее руководство) не хочет выигрывать?
    Со связанными руками войны не выигрывают
  17. Равик Звание
    Равик
    0
    Сегодня, 21:25
    Сибига парень злой! Иш как кулачки сжал!!!