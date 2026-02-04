«Россия неспособна выиграть войну» - походивший по руинам ТЭЦ глава МИД Украины
У украинских политиков своя атмосфера. Накануне бурно аплодировавший прибывшему в Киев генсеку НАТО Марко Рютте глава украинского МИД Андрей Сибига сделал «экспертное заявление» относительно развития ситуации в противостоянии с Россией.
По словам Сибиги, «Россия неспособна выиграть войну».
Глава МИД Украины:
Эти заявления Сибиги напоминают сеанс психотерапии. Производная от классического «я самая обаятельная и привлекательная».
Всерьёз слова Сибиги о том, что у России всё плохо, а вот у Украины всё исключительно прекрасно, могут воспринимать лишь откровенно недалёкие люди. Или же те украинцы, которые «патриотствуют», находясь за тысячи километров от «незалежной».
О том, что у Украины «всё прекрасно» с оборонительными возможностями, равно как и о том, что «Россия неспособна победить в войне», красноречиво говорит фотография с самим Сибигой на фоне Рютте и то, что осталось от ТЭЦ.
Тем временем в Абу-Даби завершился очередной раунд (тайм, сет, гейм, период) переговоров. Ожидается, что переговоры продолжатся завтра.
Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал переговоры, заявив о том, что «нерешённых вопросов всё меньше, но те, что таковыми остались, наиболее сложны». Это лишний раз говорит, что по ключевым вопросам возможного мирного договора никаких подвижек нет.
