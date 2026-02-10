Друзья познаются в беде?
Беспредел на словах, который организует господин Трамп, он, конечно, впечатляет. «Держите меня семеро», как говорится, но вопрос в том, что семерых как бы не наблюдается. Тех, кто реально может что-то ответить Трампу, можно запросто пересчитать по пальцам одной руки. Россия, Китай, Иран. Ну еще бравые хуситы у себя в Йемене, но это уже локальное дело.
Смотрю вот на Кубу и слегка не понимаю потомков тех, кто разбил в кровь лица противнику в заливе Свиней. У нас в СМИ практически полная тишь и благодать, ну проскочили сообщения о том, что 10-15 дней и всё, топливо для единственной ТЭЦ закончится. И будет полный блэкаут.
Трамп говорит о том, что «на Кубе всё плохо», и это надо понимать, что он собирается сделать всё еще хуже. Причем для этого не надо утюжить ракетами, высаживать десантников и так далее. Достаточно задушить блокадой, и всё, свободе Острова Свободы придет тот самый российский пушной зверь. Ну или как там это по-кубински звучит.
Наверное, кубинцы не сидят сложа руки. Не в их принципах. Наверное, с кем-то ведут переговоры, пытаются решить проблему. Но вот что-то хреново у них выходит.
Возможно, вина лежит на тех, к кому кубинцы обращаются, возможно, и они какие-то ошибки допускают. Но давайте на проблему посмотрим так… Диванно. В общих чертах.
Вот Куба. В плане электроэнергии на 100% зависит от одной-единственной электростанции и импорта нефти. Был уже кризис, когда на этой ТЭС что-то вышло из строя? Было.
Что мешало приехать в гости к «Росатому», взяв пару ящиков прекраснейшего кубинского рома и столько же ящиков сигар? И попросить или прислать одну из наших плавучих атомных электростанций, или построить маленькую такую электростанцию на атомном приводе?
Да, на Варадеро такая штуковина не очень смотрелась бы, хотя... Кто знает. Могла бы и достопримечательностью стать.
Да, это заняло бы какое-то время, но головная боль с нефтью исчезла бы, как призрак коммунизма в Европе. Да, отдавали бы «Росатому», который построил бы явно не за кубинские деньги (откуда на Кубе столько, не так ли?) АЭС, не 30–40% выручки, а 60–70%, но страна не имела бы никаких проблем с электроэнергией.
Денег нет? О, вот тут все совсем просто.
У нас как бы магазины почему-то не заставлены кубинским ромом (очень сожалею, ибо уважаю этот напиток), кубинским кофе (не гондурасский или никарагуанский, но тоже весьма приятен), табаком… Табак вообще, мне кажется, пошел бы очень круто, потому что он — табак. Я сам давно бросил это дело, но то, что сегодня курят немногие употребляющие из моего окружения, — отвечаю, не табак. Какая-то синтетика паленая, даже запаха табака нет у этой дряни.
Просто старый добрый кубинский табак в мешках. Даже если в Краснодаре его на 60% разбавят своим сушеным веником, уже будет значительно приятнее.
Мало в стране кофе, табака, тростника? Вот тут можно и у старых соратников братьев Кастро спросить: трудовая мобилизация — это как? Собрать всех бездельников, которые, судя по заметкам наших туристов, имеются в огромных количествах, потому что типа работы нет, и на плантации! За достойную, конечно, плату и перспективу.
Кубе есть что предложить в обмен на один небольшой реактор, это факт. Почему никто не пошевелился в эту сторону – не совсем понятно. Решило бы многие проблемы.
Конечно, в США это вызвало бы массовый подрыв пуканов. Понятное дело, «новый Чернобыль в сотне километров от Флориды», думаю, в таком направлении орать бы начали. Да, не очень им приятно, зато трижды подумали перед тем, как войнушки устраивать. Это им на Ровенскую и Запорожскую АЭС плевать, они далеко. А вот на Кубинскую будет плюнуть проблемно, особенно «Томагавком». Вообще, конечно, наши станции очень крепкие (кто не верит — у этих, у соседей спросите, они об Курскую и Нововоронежскую колотились), так просто «Топором» не взять.
Ну а если что – не обессудьте, как говорится. Будет на пляжах Флориды немного того… фонить.
Это вариант решения энергетической проблемы, но, как было сказано выше, он требует времени. А до того момента, как будет нажата кнопка пуска АЭС, топливо все равно необходимо. И его надо как-то доставить на Кубу.
Но ведь совсем не проблема!
Более того, прекрасный шанс показать всему миру реальную мощь светлой стороны, без развешивания соплей в ООН и прочих организациях.
Есть у нас страна, у которой нефти примерно как у нас? И которая так немного, но уже участвует в центральноамериканских делах? Есть. Иран. И есть страна, которая тоже очень хочет хорошо себя чувствовать в Центральной Америке и Карибском бассейне. Китай. И у Китая есть вполне себе вменяемый и современный флот.
Но главное — есть Россия, которая просто обязана выйти и сказать: «Пошли, спасем хороших людей». Китайцы поведутся на такое, потому что братья Кастро не свернули с пути марксизма-ленинизма, а в Китае такое уважают, а Иран… Да за компанию, чтобы США насолить. Дело-то благое, это не президентов воровать.
И вот вам картина маслом: из иранских портов выходят 7-8 танкеров для Кубы. Чтобы ни у кого не возникло желания попрыгать с вертолетов на палубы, танкеры нежно берут под руки пара эсминцев ВМС НОАК. Почему нет, если китайские моряки, находясь в тренировочном дальнем походе, совмещают приятное с полезным – отрабатывают сопровождение судов в потенциально опасном районе.
А у нас сейчас почти весь мир — потенциально опасный район для мореплавания. Пиратов развелось…
В это время с другой стороны мира, из Усть-Луги, выходит такая же пачка танкеров, но наших. Мимо лимитрофов и просто желающих погреть руки на чужом этот конвой проволокут боевые корабли Балтийского флота. А вот на выходе из Датских проливов, в Северном море, они передадут конвой нашему символу Апокалипсиса на водах, то есть крейсеру «Адмирал Нахимов». И уже этот корабль сопроводит конвой до точки встречи с первым.
И уже встретившись где-то в условленной точке, наши и китайские корабли спокойно доставили бы конвой на Кубу.
Очень сомнительно, что хоть кто-нибудь рыпнулся бы проверить-задержать-ограбить конвой с таким сопровождением.
И можно только представить, какую реакцию на Кубе и в мире вызвала бы такая акция. Если, конечно, правильно ее подать. И ведь в США побухтят, но проглотят. Устраивать военный конфликт из-за того, что кто-то не желает поддерживать американскую блокаду Кубы, даже такому отморозку, как Трамп, в Сенате и Конгрессе по рукам надают. Там уже недовольны, что он венесуэльское шоу без их разрешения устроил. А если правильно изложить на весь мир, что танкеры с нефтью для кубинской энергетики – это не попытка повыпендриваться, а исключительно нежелание наблюдать, как совершенно неповинные ни в чем перед США люди обречены умирать на больничных койках из-за отсутствия электричества. Оно, конечно, лет 150 назад людей резали при свете керосиновых светильников, и ничего, некоторые даже выживали, но у нас как бы прогресс и развитие человечества… Говорят.
Мир вообще давно должен продемонстрировать США в целом и Трампу в частности, что не только они решают, кому жить, а кому умирать в нем. Особенно на примере маленьких стран, которые ничто перед военной машиной США. Хотя Куба в свое время показала, что далеко не все может пойти по американскому сценарию. Были и другие страны, вроде Панамы и Никарагуа, которые запросто давали пинка интересам США на своей территории. Помогать таким странам — это вообще прямая обязанность тех, кто хочет, чтобы мир был многополярным.
Но помогать можно не так, как это делал в свое время СССР – тайными поставками оружия из третьих стран и советниками под фальшивыми личностями из числа «их там не было». Наоборот, в этом плане военная политика России в Африке смотрится как-то взросло по сравнению с советской. Да, даем оружие. Да, отправляем контингент советников, которые могут научить местных, а могут и сами лицо кому угодно разнести. И громкие признания работы наших соотечественников из уст официальных лиц Мали, ЦАР и прочих африканских стран – это звучит весомо. И резко отличается от практики прошлых лет, которая плодила «ихтамнетов», замалчивая о реальном вкладе наших людей по всему миру, от Никарагуа до Вьетнама.
Надо ли вообще творить добро в мире? Конечно. Только не так, как это делали советские лидеры, просто раздавая деньги и ресурсы тем, кто обещал идти по социалистическому пути развития, а потом списывая миллионы долларов, потому что их не вернуть. Сколько было таких в Африке? Можно сказать, что половина от общего числа. И сколько из них реально стали друзьями-союзниками СССР и России? Здесь не о новых, а о старых. Таких тоже можно по пальцам на одной руке пересчитать, но речь сейчас не о них.
Куба — очень своеобразная страна, и народ там весьма интересный. Но если в общем и целом, разве похожи правители Кубы на политических проституток, готовых за деньги сменить курс, сдать власть американцам, заложить бомбу в самолет руководителя страны, как это было в Панаме с Омаром Торрихосом?
Нет. За это кубинцев нужно уважать, как немногих в мире. Ну и за базу в Лурдесе (которую наши бросили), и за советские ракеты на своей территории, приведшие к Карибскому кризису. И в общем за верность однажды взятому курсу.
Мир меняется, и меняется не в лучшую сторону. Европа целенаправленно катится в пропасть, политическую, экономическую, моральную и психологическую. США, ведомые Трампом, тоже чудят по полной программе. Израиль шатает весь Ближний Восток, откровенные террористы захватывают целые страны и устанавливают там режимы, которые иначе как варварскими не назовешь, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты ведут прокси-войну отрядами наемников со всего света, йеменские веселые парни объявляют войну Израилю и запросто стоят против эскадры НАТО…
Миру нужна опора. Или (на мой взгляд, лучше) дружеская рука, которая может поддержать в трудную минуту. Все три упомянутые государства вполне могут стать такой рукой. Да, не растранжиривая собственные ресурсы за идею, тем более что идеи у России, Китая и Ирана разные, не ввергая страны в кабалу, но протягивая руку помощи на взаимовыгодных условиях – вот что нужно на самом деле.
Ну а крейсер с эсминцами… В наше время это не повредит. Пиратов развелось…
