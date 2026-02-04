«Эффект Джоконды»: считанные часы остаются до истечения срока СНВ-III

869 5
«Эффект Джоконды»: считанные часы остаются до истечения срока СНВ-III

Считанные часы остаются до момента окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Договор этот подписывался в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге. Договором предписывалось сокращение развёрнутых ядерных боеголовок до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.

Никаких подвижек по продлению договора к настоящему моменту нет. По большому счёту, в прежнем виде договор утратил целесообразность, если она вообще была изначально, потому что помимо России и США в мире существуют и другие ядерные державы. Получалось так, что США обязывались придерживаться буквы договора вместе с Россией, а союзники США по НАТО (Британия и Франция), по большому счёту, могли наращивать свои ракетно-ядерные потенциалы без каких-либо внятных и юридических обязывающих ограничений. А потенциалы эти, как и потенциалы США, тоже направлены против России.



Со стороны США были претензии по Китаю. Вашингтон требовал того, чтобы в новом договоре китайский арсенал ЯО (и вся ядерная триада КНР) тоже учитывалась. На это Китай обычно отвечал в таком духе: «Это ваш договор, вот вы его и соблюдайте, а нас впутывать не нужно».

В конечном итоге многочисленные претензии к «узости» договора СНВ и становятся причиной того, что в этом плане уходит целая эпоха. По этому поводу «Рейтерс» пишет, что впервые за полвека между двумя крупнейшими ядерными державами мира не будет соглашения о контроле над ядерными потенциалами, что, безусловно, скажется на мировых геополитических процессах:

Если Вашингтон и Москва не придут к какому-то соглашению в последнюю минуту, то две крупнейшие ядерные державы мира впервые за более чем полвека останутся без каких-либо ограничений после истечения срока действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Психологи называют сложившуюся ситуацию «эффектом Джоконды». Стороны (договора) смотрят на одну и ту же картину, и каждая видит её по-своему. И каждая ожидает, что вот-вот произойдёт главное: Мона Лиза явит только ей (стороне) разгадку своей таинственной улыбки - достаточно просто внимательно смотреть и самостоятельно ничего не предпринимать.

При этом сама картина «живёт» безотносительно чьих-либо взглядов и чьего-либо понимания или непонимания её. Но для каждого из познакомившихся с картиной мир уже не будет прежним. И уже завтра-послезавтра он действительно не будет прежним при учёте того, что старые правила в контексте стратегической безопасности уходят в историю, а новые всё ещё не родились.
5 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    0
    Сегодня, 21:10
    Ну по сути , все ядерные державы должны сесть за стол переговоров . Даже те , что не признают наличие этого оружия .
    Но …. У всех свои интересы , не думаю что придут к единому мнению . К сожалению .
  2. Buyan Звание
    Buyan
    0
    Сегодня, 21:18
    Как гласит поговорка - "сдох ефим, да и бог с ним" wassat
  3. stels_07 Звание
    stels_07
    +1
    Сегодня, 21:21
    Не будет договора и не надо
  4. Dizel200 Звание
    Dizel200
    +1
    Сегодня, 21:21
    Ну вот интересно, сейчас того что есть достаточно уничтожить планету несколько раз. Ну будет больше чем несколько раз,что изменится. Просто у кого то больше у кого то меньше, в итоге кто то в рай а кто то куда то.
  5. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 21:27
    Договор выгоден в первую очередь американцам, учитывая их проблемы с "Часовым", и развертыванием ПРО. Ещё и работы по "Золотому куполу", которые нельзя недооценивать.