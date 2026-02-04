«Эффект Джоконды»: считанные часы остаются до истечения срока СНВ-III
Считанные часы остаются до момента окончания срока действия Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-III). Договор этот подписывался в 2010 году президентами России и США Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в Праге. Договором предписывалось сокращение развёрнутых ядерных боеголовок до 1550 единиц, межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводных лодок и тяжёлых бомбардировщиков — до 700 единиц.
Никаких подвижек по продлению договора к настоящему моменту нет. По большому счёту, в прежнем виде договор утратил целесообразность, если она вообще была изначально, потому что помимо России и США в мире существуют и другие ядерные державы. Получалось так, что США обязывались придерживаться буквы договора вместе с Россией, а союзники США по НАТО (Британия и Франция), по большому счёту, могли наращивать свои ракетно-ядерные потенциалы без каких-либо внятных и юридических обязывающих ограничений. А потенциалы эти, как и потенциалы США, тоже направлены против России.
Со стороны США были претензии по Китаю. Вашингтон требовал того, чтобы в новом договоре китайский арсенал ЯО (и вся ядерная триада КНР) тоже учитывалась. На это Китай обычно отвечал в таком духе: «Это ваш договор, вот вы его и соблюдайте, а нас впутывать не нужно».
В конечном итоге многочисленные претензии к «узости» договора СНВ и становятся причиной того, что в этом плане уходит целая эпоха. По этому поводу «Рейтерс» пишет, что впервые за полвека между двумя крупнейшими ядерными державами мира не будет соглашения о контроле над ядерными потенциалами, что, безусловно, скажется на мировых геополитических процессах:
Психологи называют сложившуюся ситуацию «эффектом Джоконды». Стороны (договора) смотрят на одну и ту же картину, и каждая видит её по-своему. И каждая ожидает, что вот-вот произойдёт главное: Мона Лиза явит только ей (стороне) разгадку своей таинственной улыбки - достаточно просто внимательно смотреть и самостоятельно ничего не предпринимать.
При этом сама картина «живёт» безотносительно чьих-либо взглядов и чьего-либо понимания или непонимания её. Но для каждого из познакомившихся с картиной мир уже не будет прежним. И уже завтра-послезавтра он действительно не будет прежним при учёте того, что старые правила в контексте стратегической безопасности уходят в историю, а новые всё ещё не родились.
Информация