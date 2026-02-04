Наши военные ранее выявили наличие подземной инфраструктуры – прямо под кладбищем. Эту инфраструктуру использовали террористы.

Мы с грустью узнали, что могилы британских и союзных военнослужащих, храбро сражавшихся в Первой и Второй мировых войнах, были повреждены или разрушены. Воинские захоронения увековечивают память о каждом военнослужащем, отдавшем свою жизнь, и заслуживают самого уважительного отношения.

Британская пресса пишет о том, что обнаружено «вмешательство» израильских военных в целостность воинского захоронения времён Первой и Второй мировых войн, находящегося на территории сектора Газа.Британцы пишут, что, проанализировав спутниковые снимки, сделан вывод о том, что израильские военные бульдозеры снесли часть мемориального кладбища, на котором были захоронены британские, австралийские военнослужащие и ещё десятки военнослужащих из союзных армий.Речь идёт о военном кладбище аль-Туфф. Помимо воронок от нанесения ударов на кладбище наблюдается внушительных размеров земляная насыпь и отсутствие надгробных памятников в южной части мемориала. Отмечается, что у насыпи видны следы тяжёлой техники – бульдозеров.Ранее в Израиле заявляли, что будут создавать новую буферную зону, граница которой пройдёт в черте сектора Газа.Смотритель кладбища Эссам Джарада подтверждает информацию о том, что израильские военные осуществили снос надгробий бульдозерами, причём в два этапа. Снесены не только надгробия, но и скамейки, которые использовались иностранными посетителями, в том числе во время мемориальных мероприятий. Вместо них теперь горы грунта и песка.В Израиле нашли объяснение:Представитель Королевского британского легиона:А вот когда в странах Прибалтики или Польше разрушаются могилы советских солдат, памятники им, в Лондоне это никакой грусти относительно увековечивания памяти о военнослужащих не вызывает.