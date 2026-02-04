Бульдозеры ЦАХАЛ снесли часть британских военных захоронений в Газе

2 729 29
Бульдозеры ЦАХАЛ снесли часть британских военных захоронений в Газе

Британская пресса пишет о том, что обнаружено «вмешательство» израильских военных в целостность воинского захоронения времён Первой и Второй мировых войн, находящегося на территории сектора Газа.

Британцы пишут, что, проанализировав спутниковые снимки, сделан вывод о том, что израильские военные бульдозеры снесли часть мемориального кладбища, на котором были захоронены британские, австралийские военнослужащие и ещё десятки военнослужащих из союзных армий.



Речь идёт о военном кладбище аль-Туфф. Помимо воронок от нанесения ударов на кладбище наблюдается внушительных размеров земляная насыпь и отсутствие надгробных памятников в южной части мемориала. Отмечается, что у насыпи видны следы тяжёлой техники – бульдозеров.

Ранее в Израиле заявляли, что будут создавать новую буферную зону, граница которой пройдёт в черте сектора Газа.

Смотритель кладбища Эссам Джарада подтверждает информацию о том, что израильские военные осуществили снос надгробий бульдозерами, причём в два этапа. Снесены не только надгробия, но и скамейки, которые использовались иностранными посетителями, в том числе во время мемориальных мероприятий. Вместо них теперь горы грунта и песка.

В Израиле нашли объяснение:

Наши военные ранее выявили наличие подземной инфраструктуры – прямо под кладбищем. Эту инфраструктуру использовали террористы.

Представитель Королевского британского легиона:

Мы с грустью узнали, что могилы британских и союзных военнослужащих, храбро сражавшихся в Первой и Второй мировых войнах, были повреждены или разрушены. Воинские захоронения увековечивают память о каждом военнослужащем, отдавшем свою жизнь, и заслуживают самого уважительного отношения.

А вот когда в странах Прибалтики или Польше разрушаются могилы советских солдат, памятники им, в Лондоне это никакой грусти относительно увековечивания памяти о военнослужащих не вызывает.
29 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Охотовед 2 Звание
    Охотовед 2
    +11
    Сегодня, 21:39
    Вот наверное британцы и остальные гейропейцы обалдели, раньше то думали что только им так можно…
    1. bondov Звание
      bondov
      -9
      Сегодня, 22:01
      чтобы в ЕС надгробья сносили бульдозером - не слышал такого.. памятники демонтировали, а некоторые уничтожали - это было
      1. voyaka uh Звание
        voyaka uh
        -1
        Сегодня, 23:01
        Во время 2-ой Мировой, если военные действия проходили по территории кладбищ, никто не заморачивался сохранностью надгробий. Проходили танки, бомбили, стреляли - все как обычно.
        В Газе - этот же случай.
        Военные тоннели и бункеры Хамаса были вырыты под кладбищами. Когда взрывали тоннели - пострадали кладбища.
        В самом Израиле военные захоронения британских, турецких, французских (наполеоновских) солдат тщательно сохраняются.
        Статейка - чтобы не ослабевал накал юдофобов на сайте. А то они скучают.
        1. bondov Звание
          bondov
          +1
          Сегодня, 23:08
          На ютуб есть видео Ватерса на английском из Пинк-Флоид, который рассказывал, что Флойд задолго до событий в Газе давал концерт на какой-то площади в израиле - так распорядились местные организаторы... евреи усиленно танцевали... потом члены группы узнали, что эта площадь - старое мусульманское кладбище, незаконно уничтоженное..
        2. Василенко Владимир Звание
          Василенко Владимир
          0
          Сегодня, 23:21
          Цитата: voyaka uh
          Статейка - чтобы не ослабевал накал юдофобов на сайте. А то они скучают.
          товарищи еврейцы сами с этим не плохо справляются
    2. Михаил Драбкин Звание
      Михаил Драбкин
      +2
      Сегодня, 22:02
      Варвары во всей нагой еврейской извечной наглости и вседозволенности - дай еврею власть, получишь Землячку и Ягоду, Чубайса и семибанкирщину. Не х..р удивляться, но весь мир пропитан паразитической сущностью сионизма…

      И эта наглость - «мы жертвы, вечные, по определению»… Бл…и ж…ские
    3. свой1970 Звание
      свой1970
      +6
      Сегодня, 22:04
      Цитата: Охотовед 2
      Вот наверное британцы и остальные гейропейцы обалдели, раньше то думали что только им так можно…

      У меня такое ощущение что евреи доведут весь мир - и это будет уже реальный геноцид и холокост.......
      1. Васян1971 Звание
        Васян1971
        -1
        Сегодня, 22:52
        Цитата: свой1970
        У меня такое ощущение что евреи доведут весь мир

        Это они могут! Примеры известны - Всемирный потоп, Содом и Гоморра...
        1. Наган Звание
          Наган
          -1
          Сегодня, 23:08
          Цитата: Васян1971
          Примеры известны - Всемирный потоп, Содом и Гоморра...
          Всемирный потоп случился до появления иудаизма и праотца всех евреев Абрама. И среди содомитов евреев тоже не было. Так что не передергивайте.
          1. Васян1971 Звание
            Васян1971
            0
            Сегодня, 23:16
            Иудаизма может и не было, а евреи были! Абрам-то с Сарой откуда взялись? Типа "Что было в начале, курица или яйцо?"
    4. bondov Звание
      bondov
      -1
      Сегодня, 22:36
      раньше то думали что только им так можно…

      какую-нибудь ссылку дал бы.. на фото, документы, протест властей РФ итд, а то, похоже, сам обалдел...
    5. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      -1
      Сегодня, 22:39
      Охотовед 2
      Сегодня, 21:39
      Вот наверное британцы и остальные гейропейцы обалдели, раньше то думали что только им так можно…

      hi Есть лига сексуальных меньшинств, куда можно обратиться мелко бритам, а также Совет мира рыжего нарцисса из Фашингтона с входным билетом 1 лярд зелени, но чаехлёбы отказали в уважении к Дону.
    6. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 22:45
      Цитата: Охотовед 2
      Вот наверное британцы и остальные гейропейцы обалдели, раньше то думали что только им так можно…

      Но пока ещё укронацики Бабий Яр не тронули.
      1. Zoldat_A Звание
        Zoldat_A
        0
        Сегодня, 23:30
        Цитата: carpenter
        пока ещё укронацики Бабий Яр не тронули

        Они свою петлю и без Бабьего Яра уже давно заработали. А если и его завтра снесут - не удивлюсь. Точно так же, как не удивлялся, когда на памятном мероприятии в Бабьем Яру присутствовали наследники тех, кто его устроил - как кровные, так и идейные.
  2. Bookinist69 Звание
    Bookinist69
    +6
    Сегодня, 21:42
    А нет ли в заявлении англичан антисемитизма? Ой, вэй
  3. bondov Звание
    bondov
    -2
    Сегодня, 21:44
    Иран сорвал переговоры - Переговоры между США и Ираном в тупике...
    раз так, то, конечно, дойдет до сноса израиля... и мало кто об этом будет сожалеть...
  4. zloybond Звание
    zloybond
    +1
    Сегодня, 21:48
    Евреи вошли во вкус и теперь геноцид грозит гейропе)
  5. кот Краш Звание
    кот Краш
    0
    Сегодня, 22:00
    Правильное действие. Устроить в чистом теперь поле парк с каруселями и рядом зверинец с редкими зверями. Вход по билетам с израильскими ценами.
  6. Слово Звание
    Слово
    0
    Сегодня, 22:06
    Как-то не так, не по еврейски, могли бы найти до безобразия вооруженного палестинца и списать всё на его захватнические действия. Ждём гонения и волнения на острове, по поводу английского удобрения.
    1. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 22:55
      Цитата: Слово
      могли бы найти до безобразия вооруженного палестинца и списать всё на его захватнические действия

      Решили особо не заморачиваться -
      В Израиле нашли объяснение:
      Наши военные ранее выявили наличие подземной инфраструктуры – прямо под кладбищем. Эту инфраструктуру использовали террористы.

      "Ходы кривые роет подземный умный крот..."©
  7. Вадим С Звание
    Вадим С
    +4
    Сегодня, 22:18
    Классный бульдозер! Сейчас как раз такую модель собираю, мощ! 👍
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      0
      Сегодня, 22:27
      Это не комацу? Очень люблю бульдозеры этой марки еще со службы на дальнем востоке
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    0
    Сегодня, 22:25
    Да уж, сначала геноцидили евреев немцы, потом евреи стали геноцидить арабов, Потом евреи стали геноцидить мертвых англичан, в очень интересное время мы живем…ждем когда евреи станут геноцидить немцев …
    1. bondov Звание
      bondov
      -1
      Сегодня, 22:33
      Сто лет русского холокоста (Игорь Дьяков) / Проза.ру - ТАКАЯ ТЕМА, ПРОХОЖЕ, ВАС НЕ ВОЛНУЕТ...
  9. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    0
    Сегодня, 22:28
    Это другое ,Израиль так отблагодарил англоязычных колонизаторов за то что палестинских вопрос не был решён до образования государства Израиль . am Евреи всё англичанам припомнят ,англичане тоже причастны к геноциду евреев в гитлеровской Германии.
    1. tralflot1832 Звание
      tralflot1832
      +1
      Сегодня, 22:48
      Я привёз вам мир - кто сказал!!!
  10. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 22:35
    Бгг))) А что, бритосы уже забыли, что они в Палестине были "оккупантами", как они любили СССР в Прибалтике называть? Так что...
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    0
    Сегодня, 22:47
    Что-то никак в Израиле не приживается политика многонациональности, многоконфессиональности, и "мы многонациональный народ более 200хх национальностей", и "впитываем культуры разных народов". Почему же Израиль не признает т.н. мультикультурализм, и ничего этого не хочет "впитывать"? И не стесняется действовать так laughing
  12. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 22:56
    Жаба и гадюка. Коротко.