Бульдозеры ЦАХАЛ снесли часть британских военных захоронений в Газе
Британская пресса пишет о том, что обнаружено «вмешательство» израильских военных в целостность воинского захоронения времён Первой и Второй мировых войн, находящегося на территории сектора Газа.
Британцы пишут, что, проанализировав спутниковые снимки, сделан вывод о том, что израильские военные бульдозеры снесли часть мемориального кладбища, на котором были захоронены британские, австралийские военнослужащие и ещё десятки военнослужащих из союзных армий.
Речь идёт о военном кладбище аль-Туфф. Помимо воронок от нанесения ударов на кладбище наблюдается внушительных размеров земляная насыпь и отсутствие надгробных памятников в южной части мемориала. Отмечается, что у насыпи видны следы тяжёлой техники – бульдозеров.
Ранее в Израиле заявляли, что будут создавать новую буферную зону, граница которой пройдёт в черте сектора Газа.
Смотритель кладбища Эссам Джарада подтверждает информацию о том, что израильские военные осуществили снос надгробий бульдозерами, причём в два этапа. Снесены не только надгробия, но и скамейки, которые использовались иностранными посетителями, в том числе во время мемориальных мероприятий. Вместо них теперь горы грунта и песка.
В Израиле нашли объяснение:
Представитель Королевского британского легиона:
А вот когда в странах Прибалтики или Польше разрушаются могилы советских солдат, памятники им, в Лондоне это никакой грусти относительно увековечивания памяти о военнослужащих не вызывает.
