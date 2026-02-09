Мир, какой был, есть и будет
В нашем современном мире стало нормой стремление к быстрым и максимально упрощённым ответам на сложные, многослойные вопросы. Людям хочется, чтобы всё объяснялось предельно понятно, от начала до конца, а главное — без задержек. Благодаря развитию технологий и лёгкому доступу к информации скорость её потребления возрастает с невероятной быстротой. Мы привыкаем обрабатывать данные всё быстрее: короткие видео и сообщения, ускоренный просмотр или прослушивание. Всё это уже стало обыденностью.
Эта новая культура накладывает отпечаток на наше восприятие: мы склонны усваивать данные поверхностно и отрывочно, практически без глубокого осмысления. Постоянный поток новостей, публикаций, постов в социальных сетях снижает уровень концентрации, усложняя проведение глубоких анализов. Такое состояние приводит к тому, что наш мозг адаптируется к работе с большими объемами информации, фокусируясь на их фрагментарной обработке и быстром переключении между задачами, но теряет способность к системным и комплексным суждениям.
Дополняя это, в попытках разобраться в ситуации или оценить происходящее мы всё чаще прибегаем к дихотомическому способу мышления, разделяя мир на чёрное и белое. Такой подход толкает нас к крайностям: всё либо абсолютно хорошо, либо безнадежно плохо; что-то либо идеально, либо ужасно. Этот своего рода защитный механизм облегчает понимание реальности, но одновременно лишает нас возможности замечать её тонкости. В результате мы начинаем видеть мир плоским, что порождает чувство разочарования, и водоворот событий затягивает петлю на шее нашего спокойствия, оставляя без ответа на самый главный вопрос: что происходит? И чтобы это понять, нужно держать в уме множество факторов.
Прежде всего, важно разобраться, что представляет собой современный капитализм. Одним из ярких исторических примеров его механизма может считаться треугольная торговля. Эта система трансатлантического обмена, распространившаяся в XVI–XIX веках, связывала Европу, Африку и Америку в трехступенчатом цикле. Европейские товары доставлялись в Африку, где они продавались с высокой наценкой и обменивались на рабов. Рабов затем переправляли в Америку и снова, с выгодой для торговцев, обменивали на колониальные товары. Далее эти товары отправлялись в Европу, где их вновь реализовывали по повышенной стоимости. Такой подход к торговле позволял европейским купцам получать колоссальные прибыли.
Сегодня же в мире используется понятие добавленной стоимости. Её верхний предел не строго фиксирован, так как он определяется факторами конкуренции, затратами на ресурсы и покупательской способностью населения. И, казалось бы, торговля газом приносит прибыль, но, к примеру, еще более выгодно продавать удобрения, изготовленные из этого газа. Еще больший доход можно получить, реализуя продукцию, выращенную с использованием этих удобрений. А максимальную прибыль приносит продажа конечного продукта, например, кетчупа, произведенного из выращенных помидоров. Каждый этап этого пути создает дополнительную добавленную стоимость.
Однако понятие «бренд» позволяет задрать цены значительно выше. Если для стандартных товаров добавленная стоимость обычно составляет около 15–20%, то у сильных брендов этот показатель существенно выше, поскольку потребители готовы переплачивать за имя. Именно за это откровенно боготворят Стива Джобса, Билла Гейтса, Илона Маска и всех тех, кто смог создать цепочки продуктов с высокой добавленной стоимостью, причём не взирая порой на качество самого товара или его характеристики. Боготворят, естественно, те, кто на этом получает состояния.
С позиций ряда экономических теорий, таких как марксизм и теория зависимости, вся торговля является неэквивалентным обменом, так как включает в себя присвоение прибавочной стоимости, созданной трудом. Это не просто техническая неточность, а фундаментальный механизм, лежащий в основе глобальной экономической несправедливости. В том же СССР вместо добавленной стоимости существовал прибавочный продукт, но он не был центральным элементом экономической системы внутри страны, а вот во внешнем контуре СССР торговал и с ним торговали вполне себе по правилам капитализма. Итак, капитал, производство, гиперпотребление, прибыль. И по кругу, стремясь увеличить скорость оборота капитала с каждым разом.
Совсем недавно нас поражали суммы, исчисляемые миллиардами, а сегодня даже десятки триллионов воспринимаются спокойно. Шутка ли, суммарный долг человечества перевалил за 320 триллионов долларов США, что в перерасчете на душу населения планеты почти 40 тысяч долларов. И да, денег всегда не хватает. Одним для выживания, другим — чтобы удержать другие ресурсы, власть или влияние. Многие влиятельные люди мира по-прежнему пребывают в экономическом материализме, применяя стратегии, пропитанные цинизмом, хладнокровным расчетом и традициями, описанными Никколо Макиавелли. Они не стесняются использовать обман, манипуляции и аморальные методы для достижения личных или политических целей. Но мир нельзя воспринимать как нечто неизменное — он всегда находится в движении. Целые культуры и цивилизации вступали на пьедестал величия, а затем бесславно исчезали. Зарождение, развитие, расцвет и угасание. Нарушить этот порядок ещё никто не смог. И наше время не исключение. Игроки всем известны, и наступило время перемен.
Привязка доллара к нефти, без сомнения, стала выгодным шагом для США. Это позволяет им печатать деньги и сбрасывать их в мир в виде кредитов, извлекая из этого процент прибыли. Остальные же страны сталкиваются с постоянным тормозом для своих экономик в виде вечной инфляции. К этому добавляются санкции всех видов и, так называемые, цветные революции. Они даже не пытаются скрывать свои действия, прямо заявляя: да, это сделали мы, потому что это в наших интересах. А если кто-либо будет противостоять этим интересам, то мы вас уничтожим и обрушим вашу экономику. И в доказательство можно привести бессчетное множество всевозможных шагов, операций и вторжений.
Но империя сильна до тех пор, пока она воюет. Только тогда в руководство и власть попадают люди, которые умеют побеждать, потому что они это делали кровью и потом, и знают цену своих ошибок. Так в США и было ровно до тех пор, пока они не сели на захваченные ресурсы как охранники, а всю грязную работу передали в руки частных военных компаний. Любая система без встрясок просто жиреет, ржавеет и вырождается. Пребывая во всемогуществе, такому вырождению подверглись элиты в США и Евросоюзе, начиная ультимативно указывать, как нужно делать всем остальным и что. Дипломатия умерла уже тогда. Ситуация сегодня — всего лишь следствие.
Ресурсов после распада соцблока этим ребятам хватило примерно лет на 30, и так уж сложилось, что на карте мира есть такая страна, богатая ресурсами, не в идеальном экономическом состоянии, отношения с которой до конца так определены и не были. И эта страна — Россия. Мне неоднократно говорили фразы вроде: «А вот как у нас, а как в священной и светлоликой Европе ты видел? Вот у них всё правильно, а у нас нет!». И мне хочется ответить: «А вы видели их уровень внешнего государственного долга? А если к этому добавить еще и уровень закредитованности населения? А кто и как его будет отдавать? Напоминает ситуацию, когда человек набрал долгов и кредитов и просто шикует на всю катушку, а народ смотрит и думает, что у человека в жизни ну вот всё удалось, а он на самом деле в долгах как в шелках».
Я напомню: Соединенные Штаты — 124% (ВВП), Франция — 113%, Канада — 111%, Бельгия — 104%, Испания — 102%, Великобритания — 93,6%, Финляндия — 82,1%, Германия — 62,2%, для сравнения Россия — 16,4%. И это данные на 2024 год. Да, у нас куча проблем, много чего не хватает, дорог, ЖКХ, но мы хотя бы пытаемся жить на свои. План был надежен, как швейцарские часы. Сжечь все долги по старому обычаю человечества — в горниле войны. Или же повесить их на других.
Обкладывали Россию конкретно: хаос на Кавказе, Прибалтика в НАТО, переворот на Украине, массовые беспорядки в Казахстане, протесты в Беларуси. Люди на протесты и митинги не выходят — их выводят. Потому и отношения с Россией были напряженными — мы сопротивлялись, при этом ещё умудряясь играть и на мировой арене. Планы администрации Байдена и элит, которых они представляли, были просты. Ввести против России санкции, вызывая экономическое давление и проблемы, воспользоваться растущим внутренним напряжением, в довесок ко всему страна в состоянии войны. И по замыслу наших оппонентов Россию должны были разделить на анклавы, провести передел ресурсных рынков на планете, рассказать, что с Европой войны быть не может, а НАТО вообще наши лучшие друзья, и сконцентрировать все наши войска на границе с Китаем, соответственно получая контроль над ядерным вооружением. И в последствии использовать остатки России в последующей борьбе с Китаем. Как может работать западная медийка и пропаганда, мы с вами прекрасно видим. Европа великолепно продала Украине всего лишь ВОЗМОЖНОСТЬ вступления в ЕС и НАТО, а они за неё идут и умирают. Вдумайтесь. И неважно, добровольно или нет, всё равно заставят. Мы это так же наблюдаем.
Но они совершили ряд существенных ошибок, и первая из них — это то, что Россию недооценили. После распада Советского Союза противник упразднил все центры и отделы по изучению СССР за ненадобностью. И к вопросу России подошли с точки зрения западного менталитета. Вторая ошибка — это, безусловно, введение всех и сразу блокирующих санкций. Экономика России в течение примерно девяти месяцев переориентировала логистику и поставки, и да, всё это время сопровождалось инфляцией, непонятными ценами и колыханием экономики. Но если западный блок, к примеру, ввёл бы санкции, но при этом не трогал, скажем, транзит через Балтику, и, соответственно, наш бизнес, как на закланье, сам, добровольно направился бы в это окно. А потом, спустя полгода, санкциями перекрыли бы и Балтику, и Россия могла получить до полутора лет экономического ущерба.
Вторую задачу, которую Россия должна была для себя решить, это промышленное производство, а точнее, ремонт оборудования и приобретение или изготовление новых станков, срок примерно два года. Выполнено. Все сейчас вводимые санкции ни на что не повлияют, они просто продолжение самых первых. Переходя к самому конфликту, скажу, что как техника безопасности пишется кровью рабочих, так и устав пишется кровью солдат. И если драка неизбежна, то бить надо первым, независимо от степени готовности, ну не можешь ты быть вечно и ко всему готов. И наше министерство обороны, как и любая система, в период относительного мира и спокойствия так же ржавеет и вырождается. Но резкая смена руководства, в первую очередь, ведет к падению эффективности — новая метла по-новому метёт. Система перестраивается на новый лад, и на время этого перестроения система неизбежно временно проседает.
К Сергею Кужугетовичу Шойгу лично у меня ноль вопросов, он что мог из системы выжимал, многие вещи сегодня запускались еще при нём, да и коней на переправе не меняют. И когда ситуация вошла в относительно стабильное русло по фронту, министром обороны был назначен Андрей Рэмович Белоусов, доктор экономических наук, заслуженный экономист Российской Федерации, учёный-экономист, помощник президента Российской Федерации по экономическим вопросам (2013–2020 гг.) и т. д. И стало понятно, что Министерство обороны начнет жестко считать деньги.
В принципе весь 2022 год и большую часть 2023 года никого не трогали. Поскольку правила игры изменились, давали возможность это понять и осознать. А потом начались посадки. Высших чинов и генералов начали выпиливать из системы целыми кланами, пока она находиться в напряжении, все слабые звенья видно лучше. Следом пошли нерадивые бизнесмены и деятели всех мастей. Сегодня всё чаще появляются сообщения о судах над всевозможными эксчегонибудь причем по экономическим преступлениям десяти, а то и 15-тилетней давности. Но всё это только предпосылки.
В ближайшие два-три года в России пройдет своего рода национализация, поскольку это время нам придется всё еще жить на свои, а их где-то нужно найти. Крупный бизнес проверят весь, средний с вероятностью 50–75%, по малому бизнесу сказать сложнее. Представьте, что вы охотник и вы любите охоту, и у вас есть прикормленная поляна, но вы не можете ездить на охоту каждый день, потому что у вас много дел мирного времени, работа, дом, семья, но вот наступили непростые времена и вам потребовалась еда. Куда вы поедете? Правильно, на свою поляну, где живность вашими стараниями нагуляла жирок. И если кто-то думает, что он самый умный и пользуется различными уловками или дырами в законодательстве и тем самым идет на махинации и уклонения от налогов, будьте уверены, что охотник об этих местах знает, он сам эти ловушки и расставляет. И когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин говорит, что уровень использования национальных валют в товарообороте повышается, он всего лишь хочет сказать, что внутренний финансовый сектор шаг за шагом движется к своему завершению. Но во внешнем Россия всё равно находиться в контуре доллара, просто потому что львиная доля мира работает на нём. У Дональда Трампа при слове БРИКС начинается сильная изжога, это факт, только БРИКС не против США или доллара как такового, это объединение, которое говорит, что в крайнем случае БРИКС само и будет торговым контуром. Да, нам будет экономически больно, но мы справимся, а вас мы оставим наедине с вашими долгами.
У Китая для внешнего контура всё готово, но подключаться к нему никто не рвётся до особых, так сказать, приглашений, просто на данный момент в этом вопросе Китай играет с позиции сильного и диктует свои условия. Пока западный блок разбивал Украину об Россию, Китай копил силы, его никто не трогал. России было что предложить Китаю взамен на помощь в тех или иных вопросах, и мы видели заявления о высочайшем уровне дипломатических отношений с Поднебесной, но время показало, что для Китая существует большая разница между помочь победить и помочь не проиграть. И они помогли нам не проиграть, мы ответим тем же, но не более.
И тут выходит новая стратегия национальной безопасности США, в которой главным противником назначена не Россия, а Китай. Оно и понятно, Поднебесная претендует на роль нового гегемона. И здесь стоит сказать несколько слов о том, кто такой Дональд Трамп. Это человек, который не сказать, что знаменит своими достижениями, но знаменит тем, что всю свою сознательную жизнь бизнесмен вылезал из финансовых ям и предбанкротных состояний, и он знает, как нужно резать по живому, и его задача — это демонтаж нынешней мировой системы. Точнее, контролируемое схлопывание с максимальным для себя результатом, сохранить или разменять как можно выгодней. Дональду Трампу плевать на Украину, плевать на Европу или еще на кого бы то ни было, он руководствуется интересами США.
Регион интересов США уже более или менее очерчен. Во-первых, это военный блок AUKUS, где США в центре и Великобритания с Австралией справа и слева соответственно. Аляска, Канада, Гренландия на севере и на юге, как минимум, контроль до Панамы, да и в целом весь «задний двор». Уходя, США обкладывают пошлинами практически всех и вся. Из одних выкачивая капиталы, технологии и производства, как из Европы, из других — «правильные решения». Кошмарить Китай будут сильно.
Дональд Трамп не совершит ошибок, допущенных администрацией Байдена против России. Опыт учтён, и Венесуэла — только начало. США пытаются повлиять на ситуацию самыми дешевыми, но эффективными для себя способами. Также стоит понимать, что Мадуро как таковой просто ставленник, и заменить его другим — не проблема. Это мы с вами и наблюдаем. Вопросов у США к Венесуэле ровно два. Это нефть и наркотрафик. Совокупный мировой рынок кокаина насчитывает 730 тонн. Треть этого рынка потребляется США. И кому бы этот поток ни принадлежал, теперь контролируется «правильными» людьми, которые и получают прибыль. Если у вас начинают возникать некоторые вопросы, посмотрите, что творится в Кенсингтоне. А с нефтью еще проще, основная задача США — это чтобы нефть Венесуэлы не попадала в Китай, но пока Китаю предлагают покупать нефть Венесуэлы у США. Вот так. Не хотите? Покупайте её в другом месте, в Иране или России.
Переходим к следующей доминошке. Китай покупает порядка 60% нефти и газа из Персидского и Ормузских проливов, а мы знаем, что, согласно новой доктрине национальной безопасности, США будут выводить свой контингент из части Ближнего Востока. Своим оппонентам они, естественно, ничего оставлять не собираются, а потому Ближний Восток должен полыхать, все репетиции уже прошли. Иран и рад бы договориться, но это не нужно Дональду Трампу. Ядерная программа Ирана всего лишь разменная монета, Иран легко её сбросит в обмен на снятие санкций и всё остальное, но Дональд Трамп не дурак, он показал, какое у него мнение на этот счёт, устроив бомбардировки ядерных объектов, да и от Ирана ему нужно другое, а именно отказ от сотрудничества с Китаем.
Логично предположить, что одна из целей США — это Малакский пролив, который критически важен для Китая, так как через него проходит основная часть его торговых путей, особенно импорт нефти и газа, связывая его с Ближним Востоком и Европой. Поскольку он узкий, то потенциально уязвим для блокирования со стороны США и их союзников, создавая стратегическую слабость, которую Китай пытается смягчить, развивая альтернативные маршруты, такие как Китайско-Пакистанский экономический коридор в рамках проекта «Один пояс, один путь». Многие видели, как Китай строит солнечные панели, причем гектарами, ветряки и всевозможную альтернативную генерацию. Они готовятся.
Чтобы не пустить Китай в Тихий океан, США выстраивают целую оборонительную дугу, состоящую из Австралии, островов Меланезии и Микронезии, военная база на Тиниане уже восстановлена, далее Япония и, соответственно, Южная Корея. Япония, к слову, который год кратно увеличивает военный бюджет. Если всё это реализуется, то у Китая не будет другой альтернативы, кроме как использовать сухопутный торговый маршрут с Ираном через Пакистан, и вот тут наступит очередь Ирана отдуваться. Что по факту есть у Китая, сказать сложно, может и гиперзвук, флот они правда строят семь дней в неделю в три смены без праздников и выходных уже который год, демонстрировали ракеты, достигающие, по заявлениям, в аккурат до каждой линии островов с базами США, армия у них большая, но в деле её никто не видел. Тайвань как спусковой крючок — вполне реальный сюжет.
Но у Китая и США есть одна общая проблема, а именно общий товарооборот, исчисляемый триллионами долларов, и если эту нить резко перерубить, то очень плохо будет обоим. Какое место будет занимать Россия во всей этой истории? Да практически никакое. Мы будем решать свои проблемы и свои вопросы. Китаю, безусловно, мы поможем, но в рамках как они нам, так и мы им. Когда была построена ветка «Силы Сибири», мы предлагали им начинать строить вторую, тем более пока была налажена вся инфраструктура, собрана техника и люди. Но китайцы такой народ, они за копейку, но сейчас, удавятся в ущерб любым будущим прибылям.
Внешний государственный долг у России один из самых низких в мире, мы и рады бы разместить свои долговые бумаги, но в Европе или США не можем, могли в Китае, но они ответили, что боятся санкций. Ну что ж, хорошо. Правда, честности ради скажу, что частным инвесторам в декабре 2025 года всё-таки разрешили. От истории из Венесуэлы наша нефтянка будет в прибыли, если полыхнёт Иран, думаю, тоже. Для нашего бюджета это будет хорошо. Как сказал Владимир Владимирович Путин, с США у нас есть общие вопросы сотрудничества, это мост через Берингов пролив, да и в целом контроль северных широт в торговых целях. Арктический кольцевой путь, как МКАД, только арктический. Шутка. Стоит сказать, что планы участников нынешнего передела планеты достаточно чёткие и ясные, порой никто их и не скрывает. Как получится на самом деле и получится ли, вопрос. Возможно, сойдутся посередине. Но попробовать все варианты Дональд Трамп обязан, бомбардировка, попытка цветной революции, война или Иран сломается? А дадут ли Ирану сломаться? А каковы интересы?
Между противостоящими регионами никаких перемещений не будет, ни воздушных, ни морских, все технологии сейчас отрабатываются, дроны и ракеты всех марок и дистанций, всё будут сбивать и топить. И в этом ключе северные территории как торговые маршруты выглядят очень перспективно, в первую очередь с точки зрения безопасности. И тут Гренландия для США — необходимое приобретение, во-первых, Дания не обеспечит надлежащий уровень безопасности в этом регионе, а во-вторых, лишние и слабые игроки просто не нужны тут. И речь даже не идет о приобретении как таковом, тут достаточно договориться о нескольких военных базах. Сгодится любой вариант. Шумиха вокруг очередных редкоземельных металлах или элементах не стоит и выеденного яйца. Все более или менее рентабельные месторождения на планете, приносящие быстроденьги, уже в круговороте финансов. Если на месторождения Гренландии до сих пор никто не покусился, то это означает, что всё не так просто и радужно.
Шпицберген, Исландия, Норвегия не являются сложными вопросами. Кроме Северного морского пути одними из самых безопасных торговых потоков будут сухопутные. Реализация проекта «Север — Юг» начнется в районе 2030-х годов. Большой вопрос, куда пойдут беженцы из Ближнего Востока. Искренне надеюсь, что в великую, светлую и цивилизованную Европу. Прибалтика и Закавказье состоит из малых стран-сателлитов, у которых стратегия только одна, как у флюгера, куда ветер подует, туда смотреть и будут, попутно выторговывая себе преференции, не более.
Что же до Европы, Европа для США сегодня — это периферия для метрополии. Всё, что сейчас делает Дональд Трамп, так это выкачивает капиталы и технологии. Когда Европа отказалась закупать российский газ, они предложили США торговать своим газом на Европейской бирже, своих-то мощностей с двух месторождений на всех всё равно не хватало бы, но США отказались, поскольку у них есть своя биржа, и если Европе нужен газ, то она может его покупать именно там.
Можете сами посмотреть, сколько стоит американский СПГ, цена в 3 тысячи долларов за 1 тыс. кубометров вполне нормальная. Цена в 150–200 долларов, по которой Европа покупала газ у России, кажется смешной. Куда ещё может лететь экономика Европы? Прямиком в пропасть. С востока её поджимает Россия, на западе США, на юге в Африке Европу активно выбивают из насиженных и самых прибыльных мест наш Африканский корпус МО РФ. У них нет сил и возможностей даже этому противостоять, не говоря уже об открытом противостоянии с Россией, для них это будет самоубийство. Для этого потребуется несколько бюджетов ЕС, которых попросту нет, половина стран Европы откажется участвовать в этой авантюре, большая часть оставшихся выскажут поддержку в виде аптечек, касок и бронежилетов, и в остатке будет 2–3 страны.
Громкие заявления — это всё, что они делали и делают. За время ведения СВО Европа не сделала практически ничего, кроме сбрасывания долгов на Украину и заработка на ней. Все слова и заявления, которые они делают, это не для России, не для нас, не для мировой общественности. Это слова для своего электората, для своих избирателей и рейтингов, показная бравада, создающая видимость, что Европа всё ещё сильна. Нет. В конечном итоге Евросоюз распадётся. В центре любой организации должна находиться базовая причина её существования. Для шахматного клуба это шахматы. Для клуба рыбаков это ловля рыбы. Для Евросоюза это получение прибылей. А её как раз и нет, да ещё к тому же куча долгов.
Все эти события находятся в логике различных, порой никак не связанных между собой цепочек. А в нашем арсенале есть куча новостных агрегаторов, которые наперебой, кто первый, публикуют новости. И в нашем восприятии создаётся ложное впечатление о линейности всех событий в рамках одного направления. События в Венесуэле — это против России. Нет. События в Сирии — это против России. Нет. Там вообще своя логика событий, там Израиль, формально окруженный мусульманскими странами, в случае ухода США из региона будет буквально разорван на части. И единственная сила, способная этого избежать, это Россия. США будут заняты борьбой с Китаем, и разорваться на все задачи сразу у них не получится. И тут вырисовывается следующая картина, что для безопасности Израиля нужна Россия, а Россия в данный момент занята проведением СВО, так что извините, сами виноваты. Потому США и рвут пятую точку в попытках мирных переговоров. Им этот конфликт, в контексте противостояния с Китаем, уже поперёк горла стоит. Тем более все сливки с него они уже сняли, и продолжение будет себе дороже, а в бизнесе есть такое понятие, как «зафиксировать убыток».
В особенности нужно отметить российских блогеров. Так работать в интересах противника ещё уметь надо. Мало того, что они пытаются взять на себя роль новостных агрегаторов, так ещё и льют сиюминутную аналитику, в то время как надо смотреть на события в динамике и на дистанции. Иран стараниями таких блогеров уже дважды рухнул вдребезги. Но нет, он стоит, потрёпанный правда, но стоит. Ростов ВСУ ещё три года назад взять должны были. Для вас они должны выглядеть эдакими «правдорубами» и борцами за справедливость в духе Пригожина. А раз трэк СВО постепенно сходит на нет, то надо переключаться на другие вещи вроде коррупции или проблем учителей, преступность, эмигранты. Попутно продавая рекламу кизлярских ножей или финок НКВД образца 32-го года, раздувая все проблемы до галактических масштабов.
Их задача — это такой же заработок, и они должны наваливать этой жрачки каждый день. И для вашего же спокойствия лучше навести информационную гигиену. У нас всё нормально. Все самые сложные моменты мы уже преодолели, потому что Россия — это сильное, имеющее серьёзнейший запас прочности государство. Нас ни в коем случае нельзя недооценивать. Против нас был целый блок стран с экономиками, кратно превосходящими российскую, и у них ничего не получилось. Живите спокойно, занимайтесь карьерой, семьей, бытовыми или общественными вопросами. Нам есть за что любить и гордиться нашей Родиной, за что гордиться нам самими собой. Да, есть люди, которые забыли очень многие вещи. Ничего, карма и совесть настигнут рано или поздно каждого.
