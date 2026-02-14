Доспехи в три четверти



Латная перчатка всадника пистольера, Нюрнберг, 1610-1630 гг., Чикагский институт искусств, Чикаго

Но подоспел Макбет, жених Беллоны,

В своей непроницаемой броне,

Сошелся с ними в жаркой рукопашной,

И враг обуздан. Проще говоря -

Мы победили.

«Макбет» Вильям Шекспир, пер. Бориса Пастернака



В детстве я очень удивлялся вот этой иллюстрации из романа «Белая перчатка» Майн Рида и даже перерисовал ее тушью. Очень странными показались мне доспехи изображенных на ней латников. Но, как оказалось, такие в 1649 году действительно существовали…



«Трехчетвертной доспех» Уильяма Герберта, 1-го графа Пемброка (1501 -1570) либо его сына Генри Герберта (1534 -1601), изготовленный в Гринвиче в 1550 г. Судя по рукавицам он был сделан для копейщика. Об этом же свидетельствуют и отверстия на кирасе для копейного крюка. Выставлен этот доспех сегодня в Лидсе, в «Военной галерее»



Этот же доспех, вид слева



Вид сзади



Шлем с открытым забралом



Шлем с закрытым забралом



Доспех Генри Герберта, 2-го графа Пемброка. Вид спереди



Этот же доспех. Вид сзади



Вид справа



Кираса и шлем крупным планом. Такой доспех подошел бы скорее копейщику, а не кирасиру!



Трехчетвертной доспех примерно 1595-1601 гг. Принадлежал Генри Риотсли, 3-у графу Саутгемптона. Также экспонируется в музее в Лидсе, в «Военной галерее»



Вид сзади



Задняя часть шлема и нашейник. Ну никак по голой шее сзади его не ударить…



Шлем



Наплечник



Перчатки имеют расширяющиеся, заостренные манжеты с продольными килями. Имеется пять пластин, перекрывающих друг друга вверх, которые соединены заклепками с внутренними кожаными вставками с обеих сторон с пластиной для костяшек пальцев с рельефными выступами, очерченными позолотой, и поперечным гребнем также с позолотой. Каждый палец состоит из семи чешуек, перекрывающих друг друга вверх и приклепанных к внутренним кожаным вставкам



Крепление набедренников – тассетов и вид на «раковины» налокотников



Рисунок декора, который покрывает практически всю поверхность этого доспеха!

Наш рассказ про доспехи из Королевского арсенала в Лидсе вызвал самый живой интерес читателей, но одновременно и просьбы более подробно рассказать о так называемых «трехчетвертных доспехах», распространившихся именно в это время. Что ж, выполняем их просьбу.Ну а начнем мы с того, что конец XV века ознаменовался бурным развитием орудий труда и совершенствованием производства, что дало возможность не только ковать доспехи вручную, но и штамповать их целыми партиями. Правда, такие доспехи отличались худшим качеством и в отношении защитных свойств, и в отношении отделки. Тем не менее защиту они все же давали и в армии того же Генриха VIII использовались. Одновременно сами доспехи дифференцировались по назначению и технологии изготовления. Так, сугубо рыцарские доспехи для знати продолжали делать на заказ. Как правило, они теперь представляли гарнитуры, то есть комплекты для человека и коня, причем один и тот же доспех мог быть и боевым, и турнирным, да еще и для сразу нескольких видов турнира. Парадные доспехи с богатой отделкой заняли в списке вооружений «отдельную строку».Развитие тактики боя тем временем привело к тому, что собственно рыцарями на поле боя осталась только знать, которая практически уже и не сражалась, а лишь командовала. При этом конница разделилась на несколько видов. Первыми были конные копейщики, имевшие доспехи, похожие на рыцарские, но без латных прикрытий для ног, а также шлемы с узкой смотровой щелью. Главным их оружием, как и раньше, было копье, однако им добавили также пистолет, который, однако, был не главным их оружием. Использовать их стали в качестве легкой конницы, против расстроенной пехоты и всадников-пистольеров, в тот момент, когда их пистолеты оказывались разряженными.Следующими всадниками-латниками стали кирасиры, они также носили полные рыцарские латы, но они точно также были «трехчетвертными», то есть внизу металлом они закрывали только колени и бедра. Шлемы у них также были подобны рыцарским и часто представляли собой своеобразный гибрид армэ и бургиньота, но имели смотровую щель увеличенного размера. Главным их оружием являлись два длинноствольных колесцовых пистолета, хранившихся в кобурах у седла, а главным видом боя – конный караколь, то есть атака с обстрелом пехотных каре из пистолетов с последующей их перезарядкой и возвращением на прежнюю позицию для атаки. Их доспехи, хотя на вид и содержали в себе меньше металла, чем доспехи классических рыцарей, были даже тяжелее, чем у последних, поскольку должны были обеспечивать солидную пулестойкость. Поэтому нагрудник кирасы у них, как правило, был двойным и потому очень тяжелым.Другой особенностью этих доспехов стал отказ от латных рукавиц-«варежек» в пользу более сложных латных перчаток с отдельными пальцами, без которых стало невозможно обойтись, поскольку обладателям трехчетвертных доспехов нужно было стрелять из пистолета, то есть нажимать пальцем на спусковой крючок.Рейтары носили наиболее легкие доспехи. Их типичным снаряжением был шлем бургиньот без забрала, кираса и наруч на правую руку. Действовали в бою они, смотря по обстоятельствам, либо холодным оружием, либо обстреливали противника из пистолетов. Наконец, драгуны вообще никакого защитного вооружения не имели или довольствовались одним только шлемом морион. Но зато они имели короткий мушкет («драгон») и стреляли из него прямо с седла.Именно поэтому трехчетвертные доспехи и распространились очень широко, причем использовались более 100 лет, с середины XVI и до середины XVII века. Понятно, что знать, которой приходилось теперь сражаться в рядах новой конницы, стала тут же носить такие доспехи, сделанные на заказ, тогда как рядовые кирасиры могли рассчитывать только лишь на массовые штампованные доспехи. Кстати, их потому-то и красили в это время в черный цвет, что краска скрывала отсутствие на них полировки. Более дорогие доспехи воронили, а совсем уже дорогие, заказные, и полировали до блеска и украшали чеканкой, резьбой, травлением и золочением. То есть своим декором они мало чем отличались от полных рыцарских доспехов.В него входят шлем с горжетом, латный нагрудник, наплечники, наручи и набедренники до колен. Правая перчатка была отреставрирована. Высота доспеха 1292,0 мм. Доспех для Гринвича того времени является необычным, так как имеет цельный нагрудник, а не пластинчатый «аниме», как на других современных ему полевых доспехах, включая два других доспеха графа Пемброка, один из которых, в комплекте с конской броней, находится в музее и художественной галерее Глазго, а другой сохранился только в виде кирасы в Королевском музее Онтарио в Торонто.Набедренники выполнены отдельно от «юбки» кирасы, что для трехчетвертных доспехов не характерно. На кирасе видны два отверстия для копейного крюка, но самого его нет. Вполне возможно, что данные доспехи являются «модернизацией» более старого латного комплекта.Рассмотрим его поподробнее. Доспех состоит из закрытого шлема из двух половин, соединенных высоким гребнем с «веревочным» верхом. По внутреннему краю сохранились остатки подкладки, прикрепленной заклепками с шайбами. Верхний и нижний налобник и забрало крепятся на больших заклепках с обеих сторон, украшенных восьмиконечными звездочками. Забрало имеет пару смотровых щелей и заостряется спереди. Верхний край каждой щели имеет фланцы. С каждой стороны забрала имеются два ряда отверстий (по девять с каждой стороны) в форме розетки. Горжет соединен со шлемом и состоит из двух пластин, передней и задней, нижние пластины большие и сужающиеся к закругленному концу спереди; нижняя передняя пластина слегка выпуклая в сечении. Пластины соединены с шестью внутренними кожаными ремнями.На каждом плече есть ремень для крепления наплечников. Нагрудник представляет собой цельную тяжелую пластину выпуклой формы, напоминающую гороховый стручок, с острым срединным килем и широким фланцем на талии, с центральным выступом. Задняя пластина, плавно повторяющая форму позвоночника, имеет широкий фланец на талии. Спина и нагрудник крепятся ремнями на каждом плече к простым позолоченным железным пряжкам на плечах нагрудника, а также ремнями на талии с обеих сторон талии задней пластины, застегивающимися на литую латунную пряжку, аналогичную пряжке на беворе. Нагрудник имеет четыре ремня для набедренников, задняя пластина — три для кулета — защиты нижней части спины и ягодиц.Наплечники большие и симметричные, состоят из четырех пластин с острым срединным килем. Они соединены заклепками сзади и кожаными ремнями спереди. Верхние части наручей имеют трубчатую форму и соединены с наплечниками тремя внутренними кожаными ремнями. Верхняя пластина верхней части наручей левой руки является реставрацией. Нижние части наручей тюльпановидной формы образованы двумя пластинами, соединенными двумя простыми шарнирами снаружи и закрепленными изнутри ремешком и пряжкой у запястья. Края манжеты загнуты внутрь.Набедренники состоят из четырнадцати пластин, нижние из которых съемные и крепятся поворотными штифтами с внешней стороны десятой пластины и заклепками в прорезях типа «замочная скважина» на внутренней стороне. Большие верхние пластины расположены под углом над фланцем нагрудника, к которому каждая из них крепится двумя пряжками, аналогичными пряжкам на кулете, с прямоугольными выемками по краям над ними для размещения ремней от нагрудника. Набедренники крепятся к ноге десятой пластины пряжками, как необычно, справа, так и ремнями, которые сейчас отсутствуют, слева.Поуленсы обладают острыми срединными килями, расположенными над коленом, и крыльями в форме сердца с центральной складкой. Каждый из этих элементов соединяется узкой пластиной с длинной нижней пластиной набедренника и продолжается над коленом изогнутой нижней пластиной. На этих пластинах сохранились фрагменты оригинальной подкладки, украшенной позолоченными латунными заклепками. На десятых пластинах набедренников можно заметить следы оригинальной подкладки, а на нижних пластинах левого набедренника сохранились фрагменты оригинальной внутренней кожи. Каждый набедренник соединен тремя внутренними кожаными ремнями. На многих деталях сохранилась пикадиль — кожаная подкладка доспеха, которая использовалась для уменьшения лязга и трения между элементами доспеха, например, между наплечниками и нагрудником. В некоторых доспехах подкладка имела фестончатую форму и служила также декоративным элементом. Считается, что название знаменитой лондонской улицы Пикадилли произошло именно от этого слова.Каждая пластина доспехов украшена травлением и позолотой, на ней изображен общий узор из переплетающихся ушастых змей в вертикальных полосах, соединенных диагонально переплетающимися тонкими лиственными листьями с редкими цветами, среди которых сидят хищные птицы, летающие попугаи, различные насекомые, включая кузнечиков и стрекоз, улитки (некоторые крылатые), длинноухие белки и резвящиеся зайцы.Поверхность, хотя и почернела от ржавчины, выглядит как блестящая сталь там, где была защищена. Края, которые сопровождают каждую загнутую кромку, украшены простым фризом из витиеватых лиственных узоров на штрихованном фоне. Гребень закрытого шлема украшен более сложным фризом из витиеватых лиственных узоров на штрихованном фоне. Оба типа краев полностью позолочены и окаймлены с обеих сторон простыми позолоченными полосами. Габаритная высота 1480,0 мм. Габаритный вес 27,7 кг.