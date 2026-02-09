ТАРК «Пётр Великий» станет короче и опаснее
Нужен ли на флоте в качестве флагмана большой, хорошо вооружённый корабль, способный возглавить соединение кораблей, обеспечить им дальнее воздушное прикрытие и так называемую боевую устойчивость? Кто считает, что нет, может дальше не читать и не трепать себе нервы. Речь пойдёт о возможной скорой модернизации тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий» проекта 11442 «Орлан».
Вот как можно было так построить огромный крейсер, что даже собрав на нём все актуальные на момент постройки системы вооружения флота, корабль остался недовооружённым? Комплект боеприпасов корабля по весу составляет лишь 2,22% от полного водоизмещения. Это на корабле с атомной главной энергетической установкой, которой не требуется моторное топливо для дальнего перехода, и почти условной броневой защитой. В качестве положительного примера можно рассмотреть ровесника и сослуживца по Северному флоту ракетный крейсер «Маршал Устинов» проекта 1164 «Атлант», у которого вес боекомплекта составляет 4,58% от полного водоизмещения, а запас моторного топлива на борту приближается к 1800 тонн (это примерно полновесный состав железнодорожных цистерн).
По факту модернизации ТАРК «Адмирал Нахимов» в объёме, который занимали 20 ПУ и 20 ракет «Гранит», теперь размещены 10 ВПУ УКСК 3С14 и 80 ракет различного назначения в транспортно-пусковых стаканах. Вес нового боекомплекта в том же объёме ориентировочно можно оценить в 256 тонн. Вплоть до начала модернизации рассматривались различные предложения и варианты количества пусковых установок ударного вооружения крейсера.
Спустя десять лет мы получили не новый, а обновлённый корабль. Стал ли он лучшей версией самого себя? Однозначно — да, тут двух мнений быть не может. Четырёхканальные и более дальнобойные «Панцири»; гиперзвуковые «Цирконы»; улучшенные возможности по многим параметрам ЗРК «Форт-М»; но главное — крейсер стал носителем высокоточных крылатых ракет средней дальности «Калибр».
Пока мы модернизировали один большой крейсер, в Китае построили восемь эсминцев типа 055 со 112 ячейками УВП, по водоизмещению превосходящие наших «Атлантов». Четырьмя сопоставимыми эсминцами обзавелась Южная Корея. Двумя большими эсминцами типа «Мая» пополнился флот страны за проливом Лаперуза, где не в тему будет напомнить и о двух новых вертолётоносцах.
Четыре построенных фрегата пр. 22350, несущих в сумме 64 ячейки УВП, вряд ли можно приравнять по ударной мощи к модернизированному «Нахимову». Ни один из них даже на крейсерской скорости не сможет добраться без дозаправки до точки пуска «Калибров», скажем, по Норфолку. Да и шансов выжить в таком походе в условиях даже конвенционального конфликта с США что у одиночного корабля, что у всей 43-й ДиРК по состоянию на начало 2026 года практически нет. При таких обстоятельствах и в условиях незавершённого военного конфликта средней интенсивности вывести из состава флота мощный крейсер в резерв или на утилизацию будет не ошибкой, а преступлением. Раз уж в стране утрачены компетенции по строительству крупных надводных кораблей, то, чтобы сохранить имеющиеся в настоящее время, после ввода в строй «Нахимова» необходимо провести модернизацию и «Петра Великого».
Международные ограничения и договора с некоторых пор не действуют. При совпадении политических амбиций государственных мужей и пожеланий военных при лампасах инженеры создадут проект любого корабля, если он не войдёт в противоречие с фундаментальными законами природы. Главное, чтобы ложная скромность не превалировала над истинными интересами страны.
Все четыре созданных «Орлана» с момента их постройки так или иначе имели довольно существенные отличия, что неудивительно, учитывая масштаб кораблей и временные интервалы между их вводами в состав флотов. Поэтому не должно вызывать удивление предложение об установке на «Петре Великом» 12 установок вертикального пуска универсального корабельного стрельбового комплекса. Понятно, чем руководствовался автор вариантов вооружения предыдущего корабля в 2015 году. Остаётся загадочной мотивация лиц, принявших решение ограничиться всего 10 УВП. Из доступного пониманию рядового гражданина на ум приходят только ограничения по весу нового боекомплекта в ограниченном забронированном пространстве прежнего БК, потому как габаритные ограничения не выдерживают никакой критики.
Двадцать «Гранитов» общим весом 140 тонн заменили на восемь десятков различных ракет массой около 256 тонн – может ли разница в сотню тонн для столь крупного корабля повлиять критически на какой-либо параметр корабля или критерий его безопасности? На «Петре Великом» в 12 УВП поместятся уже 96 ракет, которые при той же методике подсчёта уложатся в 307,2 тонны. И даже в этом варианте перевес рассматриваемого БК едва превысит 0,6% от полного водоизмещения корабля в первоначальном виде. Конечно же, весовую дисциплину как при постройке корабля, так и при его модернизации никто не отменял. Но про урезание излишнего веса надводной конструкционной части корабля будет несколько ниже.
За сорок лет с момента закладки корабля на стапеле Балтийского завода фронт работ для модернизации, конечно же, огромен. Но чтобы не превращать модернизацию корабля в эпопею, сравнимую по длительности разве что с самой его постройкой, необходимо почти полностью согласиться с предыдущей программой модернизации «Адмирала Нахимова». Хотелки типа от вашего покорного слуги, автора этих строк, конечно же, могут не совпадать с мнением узких специалистов, глубоко погружённых в особенности тех или иных систем в отдельности и их взаимодействия в сложнейшем комплексе боевого корабля. Поэтому коротко остановимся на доступных широкому кругу читателей пожеланиях и предпочтениях, какими видит их автор.
За 28 лет в строю, конечно же, больше всего морально и физически на корабле устарели элементы энергетики и радиоэлектроники, начиная с кабельного хозяйства и заканчивая элементной базой приборов на основе электровакуумных изделий. Поэтому коротко перечислим новые составляющие в радиотехническом вооружении корабля: 12 УВПУ 3С14-11442М УКСК 3К14 «Калибр-НК» и СУ 3Р14Н-11442М, 2 ЗРК 3М48 С-300ФМ «Форт-М», 6 модулей ЗРАК 3М87-1Ф «Панцирь-М» и СУ 3Р86М, 1х1 130 мм А-192М «Армат» – СУ 5П-10 «Пума», 4х6 324 мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК», СУ АУ 5П-10 «Пума», РЛК 5П-20К «Монумент», РЛС общего обнаружения МР-650 «Подберёзовик», РЛС общего обнаружения «Фрегат-М2», НРЛС МР-231, МР-232-3, комплекс РЭБ 5П-28-11442М, оптико-телевизионный комплекс МТ-201М1.2, БУГАС «Минотавр-ИСПН-М1», противодиверсионная ОГАС МГ-757.3 «Анапа-М», ГАС приема сигналов гидроакустических буев МГС-417 «Амга-М», БИУС «Сигма-11442М», комплекс связи Р-779-16 «Рубероид», НК «Чардаш-11442М», комплекс РЭБ «Просвет-М» (ПУ КТ-308-06). Перечень взят из материалов сайта RussianShips.
Средства массовой информации, освещающие жизнь флота, как-то обошли стороной тему возможной модернизации гидроакустического комплекса МГК-355 «Полином» на ТАРК «Адмирал Нахимов».
«Отставание СССР по электронике не позволило создать в 70-х годах прошлого века полностью цифровой комплекс, „Полином“ был аналоговым с вторичной цифровой обработкой. Однако, несмотря на свои габариты и массу, обеспечил создание весьма эффективных противолодочных кораблей проекта 1155».
Очень хочется верить в то, что в отличие от семидесятых годов прошлого века, когда ещё не было компьютеров, а были электронно-вычислительные машины, в нашей современности удалось улучшить как массогабаритные, так и тактико-технические характеристики столь необходимого на корабле изделия. Надеюсь, что предстоящая модернизация «Петра Великого» уделит этой теме достаточно внимания.
Согласно сложившимся стереотипам прошлого века, артиллерийское вооружение тяжёлого крейсера предполагало наличие на борту восьмидюймовых орудий. Лёгкие крейсера несли на борту шестидюймовки или около того. На грани веков артиллерийское вооружение кораблей уже довольствовалось калибрами 127–130 мм. Видимо, понимание того, что наличие крупнокалиберной артиллерии на борту уже не может быть выражением преимущества в морском бою, а подходить к берегу на пушечный выстрел для поддержки виртуального десанта смертельно опасно для безбронного корабля, постепенно доходит до сознания возрастных адмиралов.
Нет сомнений в необходимости замены РЛС системы управления артиллерийским огнём МР-184 «Лев» на современную 5П-10 «Пума». А вот какие выгоды получаем от замены АК-130 на А-192? Самое существенное преимущество, как ни странно это прозвучит, унификация артиллерийского вооружения кораблей флота. Три фрегата пр. 22350 и модернизированный «Нахимов» уже являются носителями А-192. Но и «Пётр Великий», «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков» и позабытый в ремонте БПК «Адмирал Чабаненко» вооружены АК-130. Будут ли эти корабли перевооружены – вопрос дорогой и открытый. Цены артустановки не знает даже Алиса из интернета, думаю, заплатить придётся по миллиону рублей за каждую тонну сэкономленного веса сверх стоимости работ по демонтажу старой АУ, приобретению новой и её внедрению на корабль.
С цитатой нельзя не согласиться, ведь на крейсере, кроме специализированных ПКР, есть ещё и три модели ЗУР, каждая из которых может быть применена по надводной цели с ожидаемым результатом, сравнимым по воздействию со 130-мм снарядом. Возможности же поражения воздушных целей любого из ЗРК превзойдут как более скорострельную АК-130 и тем более облегчённую А-192.
Автор склонен думать, что модернизация ТАРК «Пётр Великий» по вопросу артустановки будет аналогичной с «Адмиралом Нахимовым». Такое решение, кроме унификации вооружения флота, даст и работу ВПК страны, т. е. военные заказы. С другой стороны, в более широком смысле унификации вооружений армии и флота, было бы возможно продолжение работ по программе «Коалиция» с разработкой САУ для СВ и войск береговой обороны и АУ для крупных надводных кораблей, которыми могли бы заинтересоваться дружественные морские державы.
Но, возможно, более эффективным вариантом модернизации стал бы вариант с установкой двух артиллерийских установок калибра 100-мм или даже 76-мм. Такой тандем будет гораздо полезнее в плане противодействия современным вызовам и угрозам в виде безэкипажных катеров и БПЛА.
Самые глобальные изменения должны произойти с носовой частью корпуса тяжёлого крейсера. Сначала факты. Оригинальный форштевень корабля ТАРК «Пётр Великий» имеет высоту 16 метров, он нависает над открытой поверхностью воды от крайней передней точки ватерлинии на 17 метров, вся эта часть носовой конструкции разделена по горизонтали на пять отсеков.
На рисунке представлены ещё три корабля, сопоставимые по размерам и водоизмещению с ТАРК, которые создавались именно для борьбы за превосходство, как «Аляска» над тяжёлыми крейсерами Японии в Тихом океане или как «Дюнкерк» для противодействия немецким линейным крейсерам. И их мореходные качества обеспечивались гораздо меньшей высотой форштевня. На эту часть корпуса ТАРК приходится постоянное размещение двух якорей, вес которых можно оценить примерно по 4 тонны. Вес же всей «свободно парящей» стальной конструкции можно оценить в несколько десятков тонн, учитывая, что она должна не только выдерживать манипуляции с якорным устройством корабля, но и первой принимать удары океанских волн. Трудно представить себе, какой инерцией и рычагом обладает вся эта безопорная конструкция и каково её влияние на килевую качку корабля в штормовую погоду… Сама конструкция носовой оконечности корабля по-своему красива и даже элегантна. Но корабль же построен не для конкурса красоты, а для выполнения боевых задач.
Перестройка носовой оконечности корабля в ходе модернизации позволит компенсировать некоторую весовую перегрузку, возникшую в связи с ростом веса ракетного боекомплекта. Каков ожидаемый результат подобных экзерсисов? Прежде всего, что должно порадовать сторонников москитного флота для РФ, самое наглядное и впечатляющее — это статистическое сокращение максимальной длины корабля с 250,1 метра ровно до 240 метров. Длина по конструктивной ватерлинии остаётся неприкосновенной. Менее впечатляющим, но не менее важным будет уменьшение высоты носовой части с 16 до 13 метров, теперь корпус по горизонтали будет разделён на четыре отсека вместо пяти.
Всё это визуально будет выглядеть следующим образом: исчезает наклон верхней палубы в носовой оконечности; наклон форштевня от горизонтали увеличивается с 45 до 60 градусов; естественно, в более широкую часть верхнего корпуса перемещаются якорные клюзы. Изменятся и тактико-технические параметры: из-за упомянутого уже значительного сокращения веса в носу уменьшатся углы размаха килевой качки; фактически исчезают углы закрытия для ведения огня в носовую оконечность для ЗРПК «Панцирь»; сокращение общих геометрических размеров по длине и высоте повлечёт уменьшение общей ЭПР корабля и парусности. К тому же предполагаемая замена ракетного комплекса противоторпедной защиты «Удав» с его трёхъярусным помещением для хранения боекомплекта, его подачи на заряжание ПУ, которая расположена на верхней палубе, станет ещё той головоломкой для проектировщиков, чтобы переделать всё для установки побортно двух ПУ СМ-588 комплекса «Пакет-НК», для которых необходимы лацпорты. Легче перепроектировать для удобства и рациональности и построить заново.
Можно сказать, из-за сокращения размеров в носовой оконечности корабля оставляем семь пусковых модулей ЗРК «Кинжал» и располагаем их в линию от борта до борта. Такое решение никак не отразится на огневой производительности комплекса, зато сэкономит полезный объём и вес, а не самые тяжёлые ракеты в ТПК можно хранить и в арсенале корабля для последующего перезаряда ПУ в море. Последнее на крайний случай, если командование сочтёт недостаточным боекомплект в 120 ракет вместо 128, как было ранее. Учтём, что защита в ближней зоне ПВО значительно возрастает благодаря замене ЗРПК «Кортик» на «Панцирь». А если учесть, что в боекомплект «Панцирей» будут введены новые боеприпасы в виде ракет ТКБ-1055, что, в свою очередь, влечёт кратное увеличение боекомплекта, то утрата одного пускового модуля от первоначального варианта практически ни на что не повлияет.
В результате проведения модернизации на корабле будет размещено более 500 единиц ракетного вооружения, что даёт повод классифицировать его согласно последнего модного тренда как корабль-арсенал, носитель беспилотных систем. В то же время на него могут ориентироваться в качестве вероятного противника провозглашённые линкоры от Трампа и Макрона.
