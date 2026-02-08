Потери ВСУ по заявлению Зеленского. Арифметика для нормальных

14 431 32
Сегодня решил поговорить на тему, о которой почему-то в нашей прессе говорят с юморком. «Киевский наркоман живет в собственном мире и воюет на альтернативной войне...». Тема потерь украинской армии, на самом деле, это не вопрос «перемоги», не вопрос пиара, не вопрос политики вообще, это простая арифметика. Или экономика, если называть это «высоким стилем». Но в начале прямая цитата Зеленского из интервью телеканалу France 2:

На Украине на поле боя, по официальным данным, военных, как мобилизованных, так и кадровых, погибло 55 тысяч человек. Плюс большое количество человек, которые считаются пропавшими без вести.

Если эти слова принять за правду, то получается, что дела у ВСУ идут не просто хорошо, они идут отлично. При желании можно даже сослаться на... статистику российского Минобороны. Цифра 55 тысяч — это простой результат сложения данных именно России. С одной незначительной корректировкой. Минобороны ВС РФ сообщает о потерях ВСУ еженедельно. Цифры в пределах 1000–1500 «двухсотых».



Просто в Киеве эти цифры считают не за неделю, а за месяц! Вот и подсчитайте сами потери ВСУ при таком методе. 4 года СВО, 48 месяцев боев... Арифметика. Именно потому и вопли украинских волонтеров о потерях затыкают быстро, именно потому и население каждого города после посещения местного кладбища считает, что больше всех солдат призвано именно из их населенного пункта.

Думаю, читатели уже поняли, откуда появились такие «сладкие» для украинцев цифры. Особенно в сравнении с другими сообщениями от Зеленского. Я о 800 тысячах потерь русской армии. Становится понятным, почему огромное количество украинцев считают возврат Донбасса и Крыма вполне реальными. При таких потерях даже Россия вынуждена будет признать поражение…

Проблема для Киева состоит в том, что в эти цифры уже мало кто верит. На Украине все ещё остаются те, кто учил математику в русских школах и кто научил этой науке своих детей. Вот у этих «грамотеев» и зародились сомнения. Если по официальным сообщениям о «дебусификации» Украина ежемесячно набирает больше 30 тысяч «добровольцев», а за 4 года погибло всего 55 тысяч, т. е. примерно двухмесячная «прибыль» ВСУ, то куда делись все остальные?

Откуда постоянные заявления от украинских командиров о недоборе личного состава? Почему уже никто не удивляется, когда какой-либо комбат в интервью сообщает о том, что в ротах его батальона осталось по 10–15 человек в лучшем случае? Я не поленился прикинуть количество погибших боевиков ВСУ и количество переданных нашей армией тел погибших. Примерно 40% — это те, кого вернули семьям для захоронения из России.

Мы долгое время освобождаем населенные пункты, уничтожаем боевиков ВСУ везде, где только находим, но, не поверите, за прошедший год мы смогли уничтожить только... 10 тысяч боевиков! Даже 9... По Зеленскому, естественно. В прошлом году он говорил о 46 тысячах погибших... Правда, наркоман признал факт наличия огромного количества пропавших без вести…

При этом, если брать декабрьское заявление Зеленского, Россия ежемесячно теряет по 30 тысяч человек. Вот вам и ещё одно доказательство того, что перемога близко. Потери 1 к 15 в пользу ВСУ! Дальше 55 тысяч украинцев умножаем на 15 и... Вот сколько русских погибло на Украине. Те самые 800 (825) тысяч русских, которые уже погибли и ещё погибнут, освобождая Донбасс…

А теперь представьте ситуацию, когда вы имеете источники информации только с украинской стороны. А украинцы и европейцы, напомню, лишены возможности получать информацию из российских СМИ. Какие мысли возникают о том, кто в скором времени «склеит лапки»? Так что не следует относиться к выступлениям этого типа как к бреду наркомана, это хорошо продуманный «бред», рассчитанный на западного и украинского потребителя.

Теперь арифметика для нормальных людей


Я начал с того, что высказывания Зеленского о потерях — это не пиар, а простая арифметика. Потому не буду считать, сколько и где погибло. Буду считать... деньги. И начну я, пожалуй, с тех, кто воюет с выгодой для себя. Не с ТЦКашников, а тех, кто уже где-то близко к ЛБС. С ротных, комбатов, комбригов и прочих «хероях», почему-то сильно разбогатевших за время СВО.

Итак, если принять цифру 30 тысяч пополнения как некую константу, понимаю, что в 22 и даже 23 годах она была гораздо больше, но все же, то при потерях в 55 тысяч сегодня армия Украины насчитывает сегодня порядка 2,2 млн человек! На передовой, получается, менее половины от всего личного состава. А остальные? Отдыхают в тылу? Что-то неслышно об этом в укроСМИ. Обычно поездка на передовую — это билет в один конец.

А теперь представьте суммы выплат мертвым душам, которые оседают в карманах офицеров! Солдат нет, но солдаты есть. Вот такой феномен родился в ВСУ. Гоголь, наверное, сейчас в могиле страдает. Такой сюжет не придумал для второго тома «Мертвых душ». Конечно, комбаты не богатеют так, как высшее руководство или депутаты, но все же. На «хатынку» в Испании или Италии и хорошую жизнь после всего зарабатывают. Ну и на отпуск на Багамах тоже…

Сейчас какой-нибудь ехидный читатель подумает о «справедливости» киевского режима. «Сами воруют и другим дают». Ну да. Ворон ворону глаз не выклюет. Только вот за счет кого? За счет собственного народа? За счет европейских и американских налогоплательщиков? Хотя не все ли равно для хунты? Деньги не пахнут, но помогают спрятать «концы в воду» в случае чего…

Но вернемся к погибшим. К тем, кто стал «источником благосостояния» для более вышестоящих в руководящей иерархии управленцев. То, что для Украины стало нормой иметь свой гешефт с любой транзакции, уже не секрет даже для западного обывателя. Потому главной задачей киевского режима сегодня является сохранение денежных потоков «на допомогу Украине» как источника этих самых гешефтов.

И вот тут-то на сцене появляется «противный» Трамп с его стремлением контролировать всё. Поток денег хоть и не прекратился, но стал скудным. Вот такая мерзость в жизни украинской элиты. Привыкли вкусно и обильно «кушать», а «стол» вдруг стал скудеть.

И вот в этом месте позволю себе напомнить об одном указе президента (тогда ещё) Украины Зеленского. За каждого погибшего бойца ВСУ семья получает 15 миллионов гривен! По нынешнему курсу это что-то вроде 345 тысяч американских «рублей». Конечно, грешно так говорить, но вполне достойная компенсация. Но что это означает в реальности? Опять арифметика. Ссылаемся только на цифры Зеленского. 345 тысяч умножим на 55 тысяч... Почти 19 миллиардов тех же американских «рублей».

А если брать неофициальные минимальные оценки украинских потерь в 150 тысяч человек? Тут математика совсем против украинской незалежности. Более $51 млрд! Ну и? Что там с военным бюджетом Украины на 2026 год? $65 млрд. На всё… Вот она, арифметика смерти. Вот она, цена Украины и украинцев. Без идеологии, без пропаганды, без прочих «изобретений» войны…

Вот вам и ответ на вопрос о том, зачем Зеленский официально говорит «глупые» цифры, в которые никто не верит. До президента Трампа дошло, до руководителей трех европейских стран дошло, а что случится, если дойдет до всех? Захотят ли европейцы финансировать украинских «двухсотых»? Сомнительно. А без иностранной помощи страна просто умрет.

Вместо выводов


Жить в кредит довольно опасно. Ещё страшнее умирать в кредит. Пока ты жив, ты способен выбраться из любой ситуации. Мертвым же этого не дано. Ты не можешь ничего изменить. Ты полностью во власти тех, кто решает, достоин ты или недостоин. Именно решает. А не констатирует факт выполнения тобой своего долга как гражданина страны.

Украинцев лишили истории, лишили побед предков, лишили собственной веры, лишили перспектив в будущем. По сути, лишили собственной страны, собственного государства. Украинцев лишили всего, что было создано их предками при Российской империи и СССР. Теперь украинцев лишили ещё и возможности с почетом хоронить своих родных и близких.

Конечно, можно позубоскалить по этому поводу, если бы дело не касалось мертвых. До какой же степени должен переформатироваться человек, чтобы всего этого не понимать? До какого скотства должен дойти народ, чтобы позволять кому-то так издеваться над собой...
