Выборгская конфузия Петра I
Изображение Выборга, примерно 1700 года, представлено в книге Эрика Дальберга «Древняя и древняя Свеция»
Предыстория
Отступающая из Гродно русская армия во главе с Меншиковым успешно прибыла в Киев. Меншиков немедленно занялся укреплением города, опасаясь прихода шведов (Спасение русской армии из Гродненской западни).
Но шведский король Карл XII не смог добраться до Киева. Сплошные топи Полесья весной 1706 года превратились в огромные озёра. Редкое население спасалось в лесах и за болотами. Крестьяне истребляли мелкие подразделения шведских фуражиров. Также шведам мешали русские заградительные отряды, замедлявшие движение неприятеля. В итоге шведские полки с трудом доползли до Пинска, от которого до Киева было 760 вёрст. Здесь Карл понял бессмысленность дальнейшего похода и сказал: «Я вижу, что здесь написано моё «non plus ultra» (лат. «предел возможного»).
Король Карл XII простоял с основными силами в Пинске около месяца, пережидая распутицу и подтягивая отставшие части. Затем, в начале лета, перевёл свои полки в район Дубно — Луцк. Здесь, на нетронутой боевыми действиями и изобильной продовольствием Волыни, армия провела ещё месяц и отдохнула.
Карл объявил о походе на Саксонию, хотя некоторые его генералы ещё у Гродно предлагали идти на север и выбить русских из Прибалтики и разрушить Санкт-Петербург. Момент для этого был удачный – русских войск на северном фронте оставалось мало. Шведы, имея первоклассный флот, отличные крепости и порты Ревель, Рига, Выборг, через которые можно было перебрасывать войска и снабжать их, могли собрать серьёзные силы из Швеции и Польши. То есть удар на «город Петра» был удачным стратегическим ходом.
Однако Карл вёл себя не как стратег, а как мстительный человек, желающий наказать саксонского курфюрста Августа. Он повёл войска в Саксонию. Шведы вновь прошли всю Речь Посполитую. В августе шведская армия перешла Вислу и соединилась с корпусом Реншильда юго-западнее Варшавы. Через месяц шведы прошли через австрийскую Силезию, даже не уведомив об этом Вену.
Поход на Выборг
Царь Пётр Алексеевич обрадовался уходу шведов. Теперь у него были развязаны руки. Он направил в Польшу на помощь Августу корпус под началом Меншикова. А сам отправился в Петербург, в который прибыл 8 сентября 1706 года.
Целью приезда в Петербург было взять Выборг, стратегическую шведскую крепость, из которой они угрожали граду на Неве. Так, комендант Выборга и генерал Георг Майдель в ходе кампаний 1704 – 1705 гг. дважды пытался сжечь Санкт-Петербург, но был отброшен огнем орудий Петропавловской крепости и стоявших на Неве русских кораблей.
План захвата Выборга созрел у царя ещё в Киеве, откуда он направлял указы о концентрации войск и артиллерии. Пётр планировал выступить в поход в конце сентября, но полки вышли 3 (14) октября. 20-тысячным войском фактически командовал сам царь, с ним был Фёдор Апраксин и комендант Петербурга Роберт Брюс. К Выборгу войско подошло 11 (22) октября, но без артиллерии, измученные бескормицей лошади по бездорожью не смогли дотащить тяжелый груз. На военном совете решили тяжелую артиллерию вернуть обратно в Петербург, а под Выборг доставить только мортиры.
Русские с ходу взяли передовые шведские укрепления в двух верстах от города, захватив две пушки. В Выборге стоял 3-тысячный шведский гарнизон под командованием барона Майделя.
22 октября (2 ноября) началась бомбардировка крепости, которая продолжалась четыре дня. Затем Пётр решил снять осаду и вернуться в Санкт-Петербург. Неудачу Выборгского похода царь объяснял приближением зимы и отсутствием данных о крепости, которую было сложно взять без блокады с моря. То есть нужен был флот. Фактически русское командование провалило разведку и планирование операции, что и привело к такой конфузии. Пошли наобум, не подготовившись, соответственно всё и завершилось провалом. Ладно хоть не катастрофой.
Отступление от Выборга походило на бегство. Войска отступали спешно, опасаясь ответного хода неприятеля. Мосты разрушали, делали засеки. Складывалось ощущение, что это у шведов 20-тысячная армия, а у Петра – 3 тысячи солдат.
Внимание Петра снова приковывает Западный фронт, где шведы успешно заняли Саксонию, принуждая Августа к миру.
Падение Саксонии
В начале сентября 1706 года 24-тысячная шведская армия вошла в Саксонию. В Саксонии, после битвы при Фрауштадте (Фрауштадтская бойня), боеспособных сил не было. Сам саксонский князь Август в этом вторжении был зрителем, так как находился в Кракове, где у него было всего пять полков (два русских, два саксонских и один польский).
Поэтому шведские войска за две недели заняли Саксонию, практически не встретив сопротивления. Имеющиеся саксонские полки во главе с Шуленбургом сбежали во Франконию. В столице Саксонии – Дрездене – началась паника. Из города бежала семья курфюрста, двор и знать.
Карл XII немедленно начал грабеж богатой земли. Он приказал местным властям прислать ему реестр финансов княжества и наложил ежемесячную контрибуцию в 625 тыс. риксдалеров (серебряная монета Швеции), из них 125 тыс. выплачивалось натурой. Также каждый шведский солдат получал ежедневно за счёт саксонской казны 2 фунта мяса, 2 фунта хлеба, 2 кружки пива и 4 су деньгами, а кавалеристы – ещё и фураж для лошадей.
В результате король Август лишался уже не только Польши, но и наследной саксонской вотчины. Надеяться ему было не на кого: Пётр далеко и занят своими делами, а в Европе по-прежнему шла война за испанское наследство. Он через своих верных людей начал тайные переговоры со шведским королем.
Карл принял саксонцев и передал письменный ответ, в котором давал согласие на мир, если Август навсегда откажется от польской короны и признает Станислава Лещинского законным королем Речи Посполитой; откажется от союза с Россией и всех соглашений с ней; передаст всех дезертиров, которые перешли к нему на службу, и особенно Иоганна Паткуля; выдаст всех русских солдат, которые находились в Саксонии; сдаст все оставшиеся под его началом крепости в Польше (включая Краков) со всей артиллерией и имуществом; даст согласие на оккупацию Саксонии и контрибуцию на содержание шведской армии. В сущности, это была полная капитуляция.
Саксонцы были напуганы такими жёсткими условиями договора, пытались тянуть время и смягчить его условия. Но Карл не уступал. 13 (24) сентября 1706 года был подписан Альтранштедтский мирный договор. Соглашение было тайным, и шведы объявили о 10-недельном перемирии в Саксонии.
Альтранштедтский договор, который современники считали капитуляцией, «не имеющей себе равных в истории», отдал во власть Карла XII всю Речь Посполитую и развязал ему руки для наступления на Россию. Царь Пётр остался без союзников и пытался заключить мир с помощью английских посредников.
Карл XII в Альтранштедте во время шведской оккупации Саксонии в 1706-1707 годах. И. Боэтиус
Информация