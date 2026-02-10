Танковый в пехотный, «самоделка» нового уровня
Общий вид пулемёта ПКZ-Т
На фоне нынешнего конфликта на востоке соседнего с нами государства часто происходит возврат к уже старым оружейным идеям и их переосмысление. Иногда благодаря этому мы получаем интересные оружейные конструкции.
Речь про очередное творение пермского частного оружейного конструкторского бюро – ПКZ-Т.
Пермские оружейники уже «светились» в инфополе. Их конструкция – ПКZ – широко обсуждалась в оружейной и околооружейной среде. При этом, при всех спорных моментах конструкции штурмового пулемёта, выполненного по схеме «булл пап», главным недостатком проекта было то, что переделки, и довольно серьёзной, требовали пулемёты системы Калашникова – ПК/ПКМ.
Предыдущее творение пермских оружейников — ПКZ. Конструкция гораздо более неоднозначная. Что точно объединяет все конструкции ООО «Лаби» — это высокое качество исполнения
А как уже не раз обсуждалось, пулемётов винтовочного калибра (вообще любых, но речь сейчас именно про 7,62 на 54) не то что бы в избытке… Даже сильно наоборот – их катастрофически не хватает. Бойцам в зоне СВО уже давно выдают ручные пулемёты системы Дегтярёва. Фактически уже давно выведенное из эксплуатации оружие под не самый распространённый в армии боеприпас, помимо всего прочего, не имеет штатных и даже коммерческих комплектов модернизации. Так что установить на этот пулемёт оптику, ночной прицел или «банку» – это задача или нерешаемая, или сложная, и бойцы сами изворачиваются как могут. Появились у нас и северокорейские ПК. Но тут хоть винтовочный патрон стандартный, и на том спасибо, хотя конструкция очень самобытная и странная.
Кадры были опубликованы пресс службой ФСВНГ РФ. Благо всё это происходит в глубоком тылу, но всё же...
Ну и самый, наверное, вопиющий сигнал о пулемётном голоде — это получение подразделениями Росгвардии, осуществляющими охрану стратегических объектов, пулемётов ДПМ. То есть, если совсем просто, росгвардейцам в глубоком тылу нарезали новую задачу — сбивать дроны, но средств для этого (пулемётов) нет, и всё, что нашлось, — это антиквариат периода конца Великой Отечественной войны. Причём есть мнение, что пулемёты эти даже не с наших складов, а трофеи бывшего 65-го ордена Красной Звезды арсенал министерства обороны СССР, то есть Украинского арсенала в Балаклее. В общем, логично, так как у нас в 2000-х — 2010-х прошла массовая чистка складов. Что-то выкидывали на гражданский рынок в виде макетов или охотничьего оружия, а что-то утилизировали. То есть ещё советский мобилизационный резерв уничтожили… А нового не создали.
Общий вид пулемёта ПКТ с присоединённым блоком электроспуска
На фоне всего описанного выше, новая разработка ООО «Лаби» выглядит неимоверно актуальной. Речь про проект ПКZ-Т – переделку танкового пулемёта системы Калашникова в ручной.
А вот задняя часть ствольной коробки ПКТ со снятым блоком электроспуска и, соответственно, без гашетки. Кстати, фото этого пулемёта взято с сайта по продаже макетов оружия, и конкретно этот ПКТ можно купить.
Первые такие переделки относятся вроде как к периоду выполнения советскими военнослужащими интернационального долга в Афганистане. Подразделения, которые так или иначе хотели получить дополнительные внештатные пулемёты, обращали своё внимание на подбитую бронетехнику, с которой и снимали ПКТ. А далее был конец 1980-х, начало 1990-х, когда лоскутное одеяло постсоветского пространства утонуло в череде локальных конфликтов. Оружия многим воюющим сторонам так или иначе не хватало, и различные кустарные переделки ПКТ в «ручники» расцвели буйным цветом. Для нас, наверное, самыми известными примерами такого применения ПКТ является его использование бандформированиями в период Первой Чеченской.
Механическая гашетка на блоке электроспуска крупным планом
Настоящий ренессанс применения ПКТ не по прямому назначению наступил в 2014 году на востоке Украины. Всё, в общем, было по примерно тому же сценарию – орудия часто откровенно не хватало, а подбитой техники, с которой можно было снять пулемёт, было в избытке. Тенденция сохранилась и после 2022 года. Противная сторона довольно быстро начала испытывать откровенный недостаток стрелкового вооружения, плюс появились абсолютно новые задачи, такие как противодействие дронам в ближнем и дальнем тылу, для чего тоже требуется оружие. К сожалению, со временем и мы ощутили недостаток, благо не в стрелковом вооружении вообще, но в пулемётах точно.
Наверное, одно из самых ранних и одновременно самых известных фото ПКТ, переделанного в пехотный пулемёт. Где-то пишут, что это Афганистан, где-то, что это Казахстан. В реальности же фото бойца Сил Самообороны Нагорно-Карабахской Республики. Фото сделано в августе 1992 года.
Танковый пулемёт системы Калашникова — это не просто «ПКМ для танка». Он имеет массу отличий от, скажем так, базовой модели. Это и более длинный и тяжёлый ствол, и изменённая система газоотвода, и наличие электроспуска. Более тяжёлый ствол, тут всё понятно. Огонь вести надо долго, ствол менять на пулемёте, установленном на танке, сложно, а прибавка в весе на пару килограмм относительно пехотной версии значения не имеет, когда пулемёт стоит на многотонной бронированной машине. Ствол длиннее, так как баллистику ПКТ подгоняли под баллистику СГМТ, на замену которому он и шёл. Не менять же на всей бронетехнике ещё и прицелы из-за нового пулемёта. Решение абсолютно логичное и экономически более чем обоснованное. Ну а изменённый механизм отведения газов из ствола был необходим, чтобы уменьшить загазованность боевого отделения, что в бронетехнике крайне важно.
ПКТ давно и массово применяются в зоне проведения спецоперации всеми сторонами не по прямому назначению. Но не в качестве пехотных, а в качестве зенитных.
Но с точки зрения «взял ПКТ, побежал с ним воевать как с пехотным» гораздо важнее электроспуск. Механический спуск на пулемёте тоже есть. Это фактически классическая «гашетка», которая нужна на случай отказа электропитания электроспуска. Но гашетка является частью узла электроспуска, так что при его отсоединении от пулемёта и гашетка отсоединяется. Плюс гашетка может быть интересна только в случае использования ПКТ в качестве станкового, турельного, зенитного. Если мы говорим про ПКТ как «эрзац» ПК/ПКМ, то тут нужно делать специальную систему с переходником, чтобы применять пулемёт с прикладом и получить спуск с пистолетной рукояткой.
ПКТ переделывают в «пехотный» пулемёт давно и часто. Большинство таких переделок — это откровенная кустарщина. На фото украинский «кулибин» думает, как приладить к пулемёту планку Пикатинни. Хорошо видно, что попытка приладить к ПКТ стандартный приклад от ПКМ приводит к тому, что пулемёт выходит за сколь-либо приемлемые габариты
И вот большинство встречающихся в интернете конструкций представляют из себя попытку приладить к ПКТ приклад от стандартного ПКМ через переходник, который ещё и вмещает системы спуска. Так как ПКТ длиннее ПКМ, путём прилаживания стандартного приклада получается жуткий монстр очень уж неприятных габаритов. И конструкторы ООО «Лаби» пошли тут своим и гораздо более правильным путём – приклад сделан полностью с нуля, абсолютно самобытная конструкция. Он короче стандартного, что позволило втиснуть ПКZ-Т в габариты обычного ПКМ. Это весьма немаловажный момент с точки зрения удобства обращения с пулемётом, особенно для бойцов, уже привыкших к его габаритам.
Второй момент, который выгодно отличает изделие пермяков, — это общее высокое качество исполнения образца. Даже те ПКТ, которые наши оппоненты по зоне СВО переделывали в «ручники» после 2022 года во вполне заводских условиях, выглядят как откровенная кустарщина. ПКZ-Т явно не только выполнен на высоком уровне, но имеет даже узнаваемые фирменные дизайнерские элементы.
Приклад ПКZ-Т со стилизованной буквой латинского алфавита «Z». А почему бы и нет? Можем себе позволить, как говорится
По крайней мере один образец пулемёта уже находится в зоне проведения спецоперации, и есть видео с отзывом бойца-эксплуатанта на оружейную систему. И отзыв более чем положительный. Добротная конструкция комплекта модернизации от инженеров ООО «Лаби» только подчёркивает все достоинства оригинального ПКТ. Более тяжёлый ствол позволяет забыть о необходимости носить сменный ствол (хотя такое ощущение, что в армии про такое понятие, как «запасной ствол», и так забыли) и не думать о количестве патронов, выпущенных из пулемёта непрерывной очередью, всё равно объём короба ограничивает длину непрерывной очереди.
Главный и основной недостаток, о котором говорит наш боец, — это, конечно же, вес. Пулемёт получился примерно на два килограмма тяжелее стандартного пехотного ПКМ. Но это неизбежная плата за более тяжелый и долговечный ствол, что отмечает и сам эксплуатант. Кроме того, пулемёты Калашникова уже давно эксплуатируют с различными наборами тюнинга, дополнительными рукоятками, внештатными прицелами, которые и так увеличивают вес оружия. Так что некоторым «операторам ПК» разница в весе может показаться совсем не существенной.
По крайней мере один образец уже точно находится в зоне СВО и воюет, правда, в качестве зенитного.
Ещё стоит отметить, что оригинальный пулемёт полностью лишён механических прицельных приспособлений, а баллистика у ПКТ не такая, как у ПКМ. Это может вызвать затруднения при выборе оптических прицельных приспособлений, а бойцам, уже обученным «работе» с ПКМ, придётся привыкать к новому пулемёту.
Как бы там ни было, пермские оружейники создали очень интересную и по-настоящему самобытную конструкцию, которая может и должна найти дорогу на поля сражений СВО. Правда, идея не нова. Были попытки создать унифицированный комплект переделки ПКТ в пехотный пулемёт, которым предполагалось оснащать всю бронетехнику, но это уже совсем другая история.
