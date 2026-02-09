«Ростех» разработал 30-мм снаряд с управляемым подрывом
Загрузка ленты со снарядами 30 х 165 мм в БМД-2. Фото Минобороны РФ
Российская боеприпасная промышленность учитывает требования времени и работает над новыми образцами. На днях стало известно о разработке нового снаряда для малокалиберной артиллерии, способного подрываться в заданной точке траектории. Такой боеприпас должен применяться, в первую очередь, против беспилотной авиации. Его сможет использовать одно из основных орудий отечественной разработки, устанавливаемое на разных платформах.
Накануне выставки
О появлении нового боеприпаса 5 февраля сообщила пресс-служба госкорпорации «Ростех». Она раскрыла факт существования такой разработки и некоторые её особенности. Также приводятся планы госкорпорации на ближайшее будущее. В то же время, облик нового боеприпаса, технические подробности проекта и другие интересные сведения пока не раскрываются.
По официальным данным, новый снаряд имеет калибр 30 мм и предназначается для использования вместе с автоматической пушкой 2А42. Орудие этого типа имеет широкое распространение в российской и зарубежных армиях — оно устанавливается на сухопутных боевых машинах, вертолётах и других платформах.
Главной особенностью нового снаряда является управляемый подрыв за счёт программируемого взрывателя. Прицельный комплекс боевой машины или иного носителя перед выстрелом должен вводить необходимые данные в память взрывателя. После выстрела боеприпас самостоятельно подрывается в указанной ему точке траектории.
Орудие 2А42 в составе вооружения боевого модуля «Бережок». Фото Wikimedia Commons
Такой снаряд предлагается использовать, в первую очередь, для решения задач противовоздушной обороны. Он должен стать эффективным средством для борьбы с малогабаритными БПЛА, барражирующими боеприпасами и аналогичными воздушными целями.
На какой стадии находится разработка нового снаряда, пока не сообщается. Однако «Ростех» уже готов показывать это изделие потенциальным заказчикам. Так, 8 февраля в столице Саудовской Аравии открывается международная военно-техническая выставка World Defense Show 2026. Снаряд с программируемым взрывателем войдёт в состав российской экспозиции.
На выставке покажут макеты снаряда и взрывателя. Также должны раскрыть основные сведения, представляющие интерес. На основании этой информации потенциальные заказчики смогут сделать выводы и решить, нужны ли им такие боеприпасы.
Технические особенности
Основная часть информации о новом снаряде пока остаётся неизвестной. Например, не раскрывается организация-разработчик, текущая стадия работ, сроки возможного запуска производства и т.д. При этом «Ростех» раскрыл некоторые сведения технического характера, представляющие интерес.
Выверка орудия. Фото Минобороны РФ
Сообщается, что новый боеприпас предназначен для автоматической пушки 2А42. Он имеет калибр 30 мм и, вероятно, максимально похож на существующие снаряды. На основании такого снаряда должен быть выполнен унитарный выстрел типоразмера 30 х 165 мм, совместимый с орудием 2А42 и некоторыми другими системами.
Новый снаряд называют шрапнельным. Это указывает на использование заряда взрывчатого вещества ограниченной массы и корпуса, при подрыве дробящегося на осколки. Особенности такого дробления, форма поля осколков и т.д. пока не раскрываются.
Подрыв снаряда осуществляется при помощи взрывателя оригинальной конструкции. По всей видимости, это устройство конической формы, ввинчиваемое в головное гнездо снаряда — как другие взрыватели. Новое изделие имеет оптическое устройство для приёма данных. Также предусмотрены датчики и вычислитель, отслеживающие перемещение снаряда в пространстве и рассчитывающие момент подрыва.
Для использования такого снаряда требуется не только орудие 2А42, но и доработанная система управления огнём. Она получает необходимые алгоритмы расчёта и программатор для установки взрывателей. Передача данных от программатора на снаряд осуществляется оптическим устройством. Вероятно, оно монтируется на системе боепитания или на линии подачи выстрела.
По всей видимости, программируемый снаряд по баллистическим характеристикам не отличается от других 30-мм боеприпасов. Максимальная дальность стрельбы, параметры траектории и т.д. должны быть практически такими же. Однако наличие нового взрывателя радикально меняет боевые возможности снаряда.
Ударный вертолёт Ка-52 — один из носителей пушки 2А42. Фото Wikimedia Commons
Перспективное направление
Малокалиберные артиллерийские снаряды с программируемым или управляемым подрывом представляют большой интерес для армии. С их помощью можно резко повысить эффективность огня по наземным и воздушным целям. Например, появляется возможность поражения наземных целей за укрытиями или воздушных объектов без прямого попадания.
Российский оборонно-промышленный комплекс давно занимается разработкой подобных боеприпасов. Сведения о таких проектах попадали в открытый доступ ещё в первой половине прошлого десятилетия. В дальнейшем неоднократно сообщалось о создании снарядов разного калибра для тех или иных орудий.
Так, известно, что в 2016 г. на испытания подали унитарный выстрел калибра 57 мм с программируемым взрывателем. Уже тогда в качестве типовой цели для такого боеприпаса упоминались БПЛА. В течение нескольких следующих лет российская промышленность разработала аналогичные выстрелы в калибрах 30 и 23 мм.
Примечательно, что в рамках таких проектов прорабатывались взрыватели с отличающимися принципами действия. Например, последний проект от «Ростеха» предусматривает оснащение снаряда собственными средствами отслеживания параметров полёта. В свою очередь, некоторые более старые проекты предлагали дистанционное управление подрывом с борта боевой машины.
Оба варианта управляемых взрывателей имеют свои достоинства и недостатки. Так, устройство с дистанционным управлением существенно проще и дешевле, тогда как автономный прибор не подвержен воздействию помех. При этом оба варианта сложнее стандартного контактного взрывателя, хотя и обходят его по всем боевым возможностям.
Ми-28НМ — ещё одна воздушная платформа для 30-мм пушки. Фото «Вертолёты России»
Большой выбор
Таким образом, за последние годы российская промышленность разработала ряд малокалиберных артиллерийских снарядов с управляемым подрывом. К сожалению, такие изделия, по ряду причин, пока не поступили на вооружение. Однако есть все основания ожидать, что это произойдёт в обозримом будущем.
Процесс разработки новых боеприпасов имеет несколько важных последствий и результатов. В первую очередь, это сам факт появления новых артиллерийских выстрелов, снарядов и взрывателей для них, выгодно отличающихся от существующих изделий. При наличии заказа, можно будет запускать производство и начинать поставки.
Кроме того, в рамках таких проектов несколько предприятий российской промышленности накопили полезный опыт, а также нашли и отработали ключевые технологии. Теперь имеющиеся наработки можно использовать при создании новых проектов. Вероятно, анонсированный боеприпас от «Ростеха» появился именно таким образом.
Точные перспективы снаряда от «Ростеха» и других разработок такого рода пока неизвестны. Однако ситуация в целом располагает к оптимизму. В последние годы возникла необходимость доработки ПВО с прицелом на борьбу с небольшими воздушными целями. Вследствие этого повысилась ценность малокалиберной артиллерии и выросла потребность в боеприпасах с управляемым подрывом.
На фоне таких процессов и тенденций «Ростех» представит на международной выставке свой новый боеприпас. Очевидно, что это изделие заинтересует разные зарубежные страны, на вооружении которых состоят пушки 2А42 или их аналоги. Вследствие этого можно ожидать скорое появление заказов на производство и поставку.
Информация