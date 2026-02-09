Задворки альянса: миф о «стратегической автономии» Европы
Бизнес и ничего личного
Длительная зависимость от другого государства неизбежно приводит к негативным последствиям. Это ярко демонстрирует ситуация в Европе. Благодаря энергетической зависимости от России Германия (а также многие другие страны Европы) достигла значительных успехов в промышленном секторе. Немцы играли ключевую роль в развитии европейской экономики, используя в качестве топлива доступные российские энергоносители. Сейчас можно наблюдать, как экономика ФРГ переживает спад, и этот процесс, похоже, будет продолжаться.
Вторая зависимость европейского континента связана с Америкой. После разгрома фашистской Германии Соединенные Штаты фактически оккупировали Западную Европу. Захват был скорее добровольный, но сути дела это не меняет – страны делегировали свою оборону дяде Сэму. Это оказалось очень выгодно, особенно после окончания холодной войны. Деньги можно было тратить на лояльность избирателей и адаптацию мигрантов. Социальная политика в итоге дала свои всходы, и сейчас в Европе выросли поколения чрезмерно толерантных людей, для которых понятие защиты своей страны очень эфемерно. Зачем защищать условный Берлин, если можно без хлопот переехать во Францию? И наоборот.
Европейцы стали 100-процентными гражданами мира без флага и Родины. Это не красивые вдохновляющие слова, это констатация фактов. Был ли в истории деградации европейской обороны злой умысел Соединенных Штатов, либо это произошло закономерно по стечению обстоятельств, разберутся историки в будущем. Так или иначе, Вашингтон для сохранения своего влияния всегда препятствовал настоящей интеграции европейской обороны. Европейские армии развивались как «специализированные придатки»: кто-то в авиации, кто-то в логистике, но без способности к самостоятельным действиям. Со стороны кому-то европейская мощь действительно могла показаться значительной, но в реальности это были кусочки паззла, которые собрать в единую картину невозможно.
И вот сейчас подарок от Трампа. Американский президент фактически стимулирует возрождение европейской автономии в области обороны. Контингент США в Европе тает на глазах: от внушительных 110 тысяч штыков в 1991-м до скромных 60 тысяч к 2013-му, а недавний вывод войск из Румынии лишь подчеркивает этот тренд. Однако за этим кроется не стремление к изоляции, а расчетливая стратегия. Вашингтон сохраняет за собой роль «ядерного зонтика» и контроль над ключевыми активами, элегантно перекладывая бремя повседневных оборонных хлопот на плечи европейцев. Пока Старый Свет, измотанный многомиллиардными вливаниями в поддержку киевского режима, пытается латать дыры в бюджете, США меняют диспозицию. Парадокс очевиден: с 2022 года Европа выделила Украине 138 миллиардов долларов, обойдя по этому показателю Соединенные Штаты, но в погоне за чужой безопасностью она рискует остаться безоружной и уязвимой перед лицом собственных угроз.
Технологический зоопарк
Американская политика разделения и властвования оставила Европе поразительное наследство. Старый Свет давно и надолго подсадили на иглу американских технологий – это основное препятствие к реальному суверенитету европейских стран. В этой связи очень показательно положение России. Можно много и долго критиковать отечественный ВПК, но одно преимущество несомненно – Россия производит 95-99% вооружений. А что не производит сама, покупает у братской Белоруссии. Сейчас еще подтянут до приемлемого уровня микроэлектронику – и совсем будет замечательно.
В Европе все совсем не так. Оборона нашего потенциального противника (скорее уже реального даже) вплетена в американскую экосистему: от стандартов STANAG до спутниковых систем LINK-16 и американских чипов в каждой ракете. Чтобы реально заменить американский фактор, Европе пришлось бы совершить промышленный подвиг, создав с нуля армаду, способную компенсировать уход союзника: сформировать корпус в 100 тысяч солдат, произвести минимум 1500 танков и более 2000 БМП, а также развернуть автономную группировку спутниковой разведки. Сегодняшний оборонный комплекс Европы – это памятник промышленному эгоизму и национальному лоббизму.
Ситуацию доводит до абсурда фрагментация, которую эксперты называют «технологическим зоопарком»: в то время как США оперируют всего 30 типами основных систем вооружений, в Европе их насчитывается 178. Вместо единого танка «Абрамс» у европейцев на вооружении стоят 14 моделей боевых машин, а на шесть типов американских боевых самолетов приходятся 20 европейских. Такое дублирование минимум в шесть раз снижает эффективность каждого вложенного евро. Без собственных стелс-технологий, спутниковой разведки и ракет большой дальности европейская «автономия» остается декларативной.
Но Брюссель не оставляет попыток. Одной из таких можно считать европейскую оборонно-промышленную стратегию или EDIS – European Defence Industrial Strategy. Принятая в 2024 году программа призвана переломить ситуацию зависимости, переводя Европу из режима «закупок в условиях ЧС» к долгосрочной оборонной готовности. Брюссель ставит амбициозные цели: к 2030 году тратить минимум 50 % оборонных бюджетов на внутреннем рынке и осуществлять не менее 40 % закупок коллективно. Для борьбы с «зоопарком» вводится программа налоговых льгот для оружия made in EU в пику американскому ВПК.
Протекционизм в Старом Свете становится все более распространенным явлением. Сначала ввели пошлины на китайскую технику, теперь вот намерены оградить армию от американского оружия. Это только полдела. Впереди у европейцев стандартизация вооружений. Ключевым направлением станет унификация через механизм SEAP (Structure for European Armament Programme) или «Структура европейских программ вооружений», призванный заставить национальных производителей следовать единым стандартам – от запчастей до программного обеспечения. Это должно позволить, наконец, сдвинуть с мертвой точки такие проекты, как единый танк MGCS или истребитель FCAS.
Однако программа суверенного европейского ВПК уже на старте подвергается жесткой критике. Ее бюджет в 1,5 млрд евро называют «каплей в море» на фоне необходимых 1,1 трлн долларов для полной автономии. Стратегия буксует из-за национального эгоизма: Франция лоббирует свои Rafale, а Польша и Восточная Европа, не дожидаясь европейских аналогов, массово закупают технику у США и Южной Кореи. В позу встали немцы. Они отказываются, как раньше, работать в качестве спонсоров всей Европы и блокируют оплату «оборонных облигаций». Совершенно справедливый шаг и очень суверенный. Есть даже формальный барьер – так называемый «долговой тормоз», прописанный в немецкой конституции. По закону правительство ФРГ не может брать в долг больше 0,35 % от ВВП. Любая попытка вписаться в общие европейские займы воспринимается немецкими юристами как опасная авантюра и обход основного закона.
Вместо того чтобы заливать деньги в общеевропейские проекты, Германия предпочитает накачивать свой собственный ВПК. В 2025 году Берлин даже пошел на изменение законодательства, чтобы разрешить неограниченное финансирование своих нужд сверх всех лимитов. Позиция канцлеров – и Олафа Шольца, и его преемника Фридриха Мерца – едина: каждая страна должна сама искать деньги в своем кармане, а роль Брюсселя – лишь координировать заказы и давать льготы. Германия возглавляет мощный блок «скупых» стран (Нидерланды, Австрия, Дания), которые противостоят напору Франции и Польши. Пока Париж видит в облигациях путь к суверенитету, Берлин видит в них угрозу своей финансовой стабильности. Итог прост: Германия готова строить общие танки, но платить за них каждый должен сам. Общие долги для немцев – это красная черта, за которую они не переступят даже ради самой красивой идеи европейского единства. Можно только порадоваться за «сплоченность» Европы перед мифической российской угрозой и пожелать им продолжать в том же духе.
Картина в финале для Европы выглядит безрадостно. Попытки соорудить собственную армию имеют место быть, но разбиваются о скупость отдельных игроков, которые, по стечению обстоятельств, являются ключевыми спонсорами. А на технологический рывок, позволяющий хотя бы компенсировать отставание от США, денег изначально заложено меньше требуемого. Похоже, европейский суверенитет может спасти только большая война, на которую западные соседи напрашиваются уже несколько лет подряд.
