Без потенциала и перспектив: украинский подводный аппарат «Марiчка»
АНПА «Марiчка» на стапеле
В связи с ограниченными промышленными возможностями, Украина уделяет большое внимание беспилотной и безэкипажной технике, в т.ч. морской. Например, несколько лет назад одно из её предприятий разработало ударный необитаемый подводный аппарат «Марiчка». Это изделие в своё время подавалось как уникальная разработка с особыми возможностями, но такая реклама не соответствовала действительности.
Проект без успехов
По известным данным, будущий АНПА «Марiчка» (уменьшительная форма имени Мария) разрабатывался в 2022-23 гг. Впервые это изделие представили летом 2023 г. На тот момент, предположительно, существовал опытный образец, предназначенный для испытаний или также для боевого применения.
В 2023 г. сообщалось, что проект создавался организацией «АММО Украина», зарегистрированной как благотворительный фонд. Однако позже в открытой печати упоминался другой разработчик — компания «Акватехник». Какая из этих организаций является настоящим разработчиком «Марички», и как именно велись работы, неизвестно.
Презентуя новый АНПА, украинская пропаганда говорила о его высоком потенциале и широких боевых возможностях. Аппарат планировали использовать в различных ударных и диверсионных операциях против российских кораблей и береговых объектов. При этом обещали самые серьёзные эффекты и последствия.
Впрочем, за прошедшие два с половиной года эта ситуация не получила развития. Достоверные сведения о запуске серийного производства «Маричек» и их реальном применении до сих пор не появились. Имели место только различные предположения на эту тему, но не более того. Кроме того, подводный аппарат достаточно быстро пропал из тематических публикаций и новостей, а пропагандисты переключились на другие изделия.
О «Маричке» вспомнили лишь недавно, в начале февраля 2026 г. С подачи компании «Акватехник» в ряде украинских СМИ вновь появились публикации о «новом» АНПА локальной разработки. Снова приводились уже известные данные, но на этот раз они сопровождались свежими фотографиями, предположительно, с предприятия-изготовителя.
Как и в 2023 г., авторы таких публикаций напирают на высокие тактико-технические характеристики и широкие оперативные возможности. Как обычно, высказываются угрозы российскому флоту, но без каких-либо уточнений. Последует ли что-либо за этими заявлениями — большой вопрос. Для этого ситуация вокруг аппарата должна измениться радикальным образом.
Неудача тяжёлого класса
На момент своего первого появления изделие «Марiчка» давало своим создателям поводы для гордости. Это был самый крупный и тяжёлый украинский АНПА, и компания-разработчик действительно рассчитывала на выгодные заказы.
Однако, насколько известно, тяжёлый АНПА не дошёл до серийного производства и не поступил на вооружение украинских формирований. Как следствие, его ни разу не применяли в реальных операциях, где он мог бы подтвердить свой потенциал. Теперь «АММО Украина» и «Акватехник» вынуждены через прессу напоминать о своей разработке и говорить о ней как об уникальном боевом средстве.
Следует отметить, что в 2024-25 гг. украинские СМИ несколько раз пытались связать «Маричку» с отдельными террористическими атаками на российские объекты. Однако эти версии так и не получили подтверждения, а также опровергались информацией о применении техники другого типа.
Предположительно, аппарат во время испытаний, 2023 г.
Причины отсутствия каких-либо успехов достоверно неизвестны, но можно предложить несколько версий. Например, проект «Марiчка» может иметь технические недостатки или ограничения. У Украины отсутствовал опыт разработки такой техники, и эта версия выглядит правдоподобной. Кроме того, внешний вид показанного АНПА показывал низкую культуру производства, что тоже не способствовало достижению результатов и появлению заказов.
В 2023 г. сообщалось, что «Маричка» стоит ок. 430 тыс. долларов США. Возможно, разработчики в погоне за выгодой поставили чрезмерную цену. Заказчик оценил соотношение затрат и характеристик, и вынес отрицательное решение. Также не следует забывать украинскую специфику, а именно коррупционный фактор. Ответственные лица могли не сойтись в цене, и проект не получил одобрения.
Так или иначе, АНПА «Маричка» не дошёл до полноценного производства и боевого применения. Возможно, это изделие осталось в единственном экземпляре. В сложившейся сейчас ситуации перспективы такого проекта вполне понятны и вряд ли обрадуют разработчиков.
Технический потенциал
Целью проекта «Марiчка» было создание тяжёлого крупногабаритного подводного аппарата, способного нести боевую часть. Несмотря на теоретический потенциал такой платформы, она рассматривается только как подлодка-камикадзе.
Аппарат построили в цилиндрическом корпусе с полусферическим носом и конической кормой. На днище предусматривался прямоугольный кожух неясного назначения. В корме находятся четыре плоскости с рулями. Общая длина изделия достигла 6 м, диаметр — ок. 1 м. Масса неизвестна, однако изделие можно перевозить на автомобильном прицепе.
Демонстрация движения под водой
Тип энергетической установки неизвестен. В разное время упоминалось применение электрических систем или двигателя внутреннего сгорания. Вне зависимости от источника энергии, АНПА развивает скорость до 10 км/ч. Разработчики говорили о дальности плавания до 1000 км.
В 2023 г. сообщалось, что аппарат имеет только автопилот со спутниковой системой навигации. В последних новостях уже упоминается инерциальная навигация и возможность получения команд от удалённого оператора. При этом собственные средства обнаружения и полноценного обмена данными до сих пор не появились. Это означает, что «Маричка» может атаковать цели только с заранее известными координатами.
Внутри корпуса предусмотрен значительный объём для размещения полезной нагрузки. Во всех материалах по проекту упоминается только установка боевой части. При этом масса заряда, как теоретически возможная, так и реальная, не сообщаются.
Факторы провала
В 2022-23 гг. украинские предприятия не имели опыта в разработке безэкипажных и необитаемых морских систем, надводных и подводных. Кроме того, на тот момент ещё отсутствовала полномасштабная помощь в этой сфере от зарубежных партнёров. Тем не менее, предпринимались попытки создания новой техники.
По всей видимости, изделие «Марiчка» было одной из первых украинских разработок в области АНПА. При этом его создатели сразу собрались строить тяжёлый аппарат ударного назначения с высокими тактико-техническими характеристиками. Понимали ли они всю сложность такой задачи и малую вероятность успеха — большой вопрос.
Двум организациям в целом удалось создать новый АНПА, однако его нельзя назвать удачным. Так, «Маричка» отличается большими размерами и водоизмещением. Они накладывают известные ограничения эксплуатационного характера и создают дополнительные риски, однако не используются правильным образом. Кроме того, аппарат получил простую и примитивную систему управления с минимумом функций.
Подобный АНПА, в теории, способен доставить боезаряд некоторой массы к назначенной цели. Однако низкая скорость увеличивает время проведения такой операции и затрудняет её организацию. Отсутствие каких-либо средств управления, кроме автопилота и навигации, не позволит обойти защиту объекта или изменить план атаки.
При всём этом «Маричка» не может преодолевать противолодочные заграждения. Кроме того, крупное металлическое изделие можно обнаружить штатными средствами противолодочной обороны. Уничтожение такого объекта существующими средствами тоже не представляет особой трудности.
По всей видимости, украинское командование сразу оценило все характеристики и возможности «Марички» — и сделало отрицательные выводы. Оно предпочло заказывать необитаемую морскую технику других типов. В первую очередь, внимание уделяется безэкипажным надводным катерам, имеющим более высокие ходовые характеристики.
Впрочем, и такая техника не оправдала всех надежд. Украинские формирования регулярно устраивали террористические атаки на корабли и береговую инфраструктуру, но за всё время смогли нанести лишь ограниченный урон. В свою очередь, ВМФ России принял ряд необходимых мер, и даже такая эффективность БЭК резко упала. Кроме того, приоритетными целями разведки и ударов стали площадки для производства и запуска катеров.
Можно представить, как развивались бы события при положительном решении по «Маричкам». Подобная техника, скорее всего, привела бы к дополнительным затратам на производство. При этом результаты применения были бы еще хуже, чем у катеров и иных подводных аппаратов. Вероятно, на Украине сразу поняли низкий потенциал такого АНПА. Такие изделия заказывать не стали — и, к сожалению, не создали для себя дополнительные проблемы.
