Этот Compass к добру не приведет

«Планируется, что самолет также посетит авиабазу Шпангдалем в Германии и авиабазу Милденхолл в Англии, что ознаменует знакомство с этой платформой военнослужащих, подразделений и союзников по НАТО в зоне ответственности ВВС США в Европе, — говорится в пресс-релизе ВВС США в Европе и ВВС США в Африке (USAFE). — Посещение нескольких объектов и подразделений подчеркивает способность самолета интегрироваться в различные группы и команды для выполнения различных задач, а также служить ключевым звеном для совместных и коалиционных операций».

«Мы всё ещё находимся на этапе обучения и тестирования, — сказал он. — Мы всё ещё пытаемся определить его возможности».

Одним из важнейших аспектов успеха в конфликте является информационное превосходство, — сказал капитан ВВС США Тайлер Ласка, пилот EA-37B 41-й эскадрильи радиоэлектронной борьбы. — Каждое мгновение колебаний, которое мы можем вызвать в процессе принятия решений противником, повышает выживаемость наших солдат и офицеров на передовой во всех сферах.