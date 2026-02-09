Этот Compass к добру не приведет
Самолёт EA-37B Compass Call ВВС США, приписанный к 55-й группе радиоэлектронной борьбы на базе ВВС Дэвис-Монтан, штат Аризона, приземлился на авиабазе Рамштайн, Германия. Это сделано в рамках этакого роад-шоу, то есть, серии выездных организованных встреч продукта с существующими и потенциальными инвесторами.
Несмотря на многочисленные предположения о том, что он в конечном итоге отправится на Ближний Восток на фоне растущей напряжённости в отношениях с Ираном, прибытие EA-37B Compass Call в Германию не имело никакого отношения к текущим событиям, как утверждают ВВС США. Специализированный самолёт радиоэлектронной борьбы (РЭБ) совершил свою первую поездку в Европу, чтобы продемонстрировать свои возможности в рамках перехода ВВС США с EC-130 Compass Call на турбовинтовой самолёт.
Военнослужащие Королевских ВВС Норвегии и ВВС Бундесвера уже осмотрели самолёт EA-37B Compass Call ВВС США. Демонстрация машины представителям нескольких ведомств и озвученные планы по представлению ЕА-37В подчеркивает потенциал самолета в плане интеграции в различные группы и команды для выполнения различных задач, а также его роль в совместных операциях и операциях коалиций.
Заявление ВВС о визите EA-37B в Европу подтверждает предположения, высказанные во многих публикациях в X, и демонстрирует ограниченность онлайн-домыслов, основанных только на данных отслеживания. Такое предположение вполне объяснимо, учитывая возможности радиоэлектронной борьбы, которые может использовать этот самолёт: он может создавать помехи для радаров и нарушать связь и управление иранской армии.
Однако EA-37B ещё не введён в эксплуатацию, сообщил Крис Пирс, представитель 55-го авиакрыла на базе ВВС Оффутт.
Новый Compass Call — это сильно модифицированный бизнес-джет Gulfstream G550. В нём используется конформная конфигурация бортовой системы раннего предупреждения (CAEW), разработанная сначала для Армии обороны Израиля. Среди других отличительных особенностей — большие обтекатели по обеим сторонам фюзеляжа.
Военно-воздушные силы планируют закупить 10 таких самолётов для замены устаревающих и всё более редких турбовинтовых самолётов EC-130H Compass Call, которых осталось всего четыре.
2 мая 2025 года 43-я эскадрилья радиоэлектронной борьбы совершила первый тренировочный вылет на EA-37B.
Многие системы EA-37B были напрямую позаимствованы у EC-130H, поэтому у этих двух совершенно разных самолетов одно и то же прозвище. Оба самолета предназначены для создания помех на расстоянии, в том числе для подавления вражеских радаров и систем связи. Кроме того, они выполняют второстепенные функции по разведке, наблюдению и рекогносцировке (ISR), поскольку способны обнаруживать, отслеживать и определять местоположение различных источников излучения.
EA-37B также обладает новыми возможностями, превосходящими возможности EC-130H. В прошлом ВВС США заявляли, что название самолёта отражает его способность не только атаковать, но и уничтожать определённые цели.
В принципе логично, размещение под крыльями 2-4 противорадиолокационных ракет AGM-88 HARM даст возможность атаковать цели с расстояния до 150 км, что на некоторых театрах военных действий, со странами, не отягощенными современными системами ПВО, будет эффективно.
Кроме того, самолёт на базе G550 может подниматься на большую высоту, чем EC-130H, что обеспечивает ему лучший обзор для воздействия в электромагнитном спектре (EMS) на больших расстояниях и обширных территориях. Этот реактивный самолёт также превосходит своего турбовинтового предшественника по скорости, дальности и продолжительности полёта.
Здесь, конечно, интересно было бы послушать в плане обсуждения колебаний, которые повышают выживаемость мнение майора ПВО ВКС РФ, командира дивизиона С-400 Сергея Тихонова. Он бы мог рассказать много интересного на эту тему, но увы, не в этом материале. Так что американцы могут быть уверены в чем угодно, мы пока не станем это оспаривать.
Ценность самолётов Compass Call была недавно не то, чтобы продемонстрирована, скорее, задекларирована во время недавней кампании давления на венесуэльского президента Николаса Мадуро. Самолёт EC-130H вроде бы участвовал в создании помех для радаров и средств связи, чтобы затруднить ответные действия венесуэльских сил во время захвата Мадуро, но подавление армии Венесуэлы было произведено несколько иными средствами. Говорят, что самолёты E/A-18G Growler также играли какую-то роль в этой операции.
Вообще, конечно, предыдущие версии системы Compass Call на базе EC-130H неоднократно доказывали свою эффективность в зонах боевых действий за последние два десятилетия. Конечно, в условиях тотального превосходства американской авиации в воздухе по иракскому типу.
Часть этих самолётов была постоянно развёрнута на Ближнем Востоке, откуда они также поддерживали операции в Афганистане в период с 2001 по 2021 год. EC-130H участвовал в рейде, в результате которого в 2011 году в Пакистане был убит основатель «Аль-Каиды» Усама бен Ладен, то есть, понятно: может, много полезного не совершили, но участвовали по полной программе.
Двояко: Compass Call в операции «Копье Нептуна» работал по средствам ПВО Пакистана? Что ж, тогда относительно понятно, почему американцы летали по Пакистану, как у себя дома. Но порождает много других вопросов.
Если бы самолет EA-37B, приземлившийся в Рамштайне, направлялся на Ближний Восток, как утверждали онлайн-трекеры, это стало бы действительно важным событием, ознаменовавшим его первый выход на потенциальный театр военных действий. Тем не менее этот тур, как и два предыдущих в Азию, стал первым знакомством большого числа американских и союзных летчиков с новой важной платформой радиоэлектронной борьбы.
Что можно сказать по самолету?
Аппаратура аналогична той, что нес ЕС-130Н. Сам EA-37B Compass Call (ранее EC-37B) — это самолёт радиоэлектронной борьбы на базе Gulfstream G550, бизнес-джета с весьма неплохими летными характеристиками.
Дальность хода: 12 500 км.
Максимальная скорость: 0,85М на высоте 12 000 м.
Крейсерская скорость: 0,80М на высоте 12 000 м.
Рабочий потолок: 16 000 м.
У EA-37B характеристики, естественно, скромнее. Ведь «Гольфстрим» расстался со своим шикарным салоном бизнес-джета, а взамен его нагрузили изрядным количеством различной аппаратуры, что снизило потолок до 14 000 метров, а дальность до 7 100 км.
Задача Compass Call — нарушать связь противника с командным центром, радарами и навигационными системами, затрудняя координацию действий противника в рамках миссии по противодействию командованию, контролю, компьютерам, коммуникациям, киберпространству, разведке, наблюдению и целеуказанию (Counter-C5ISRT).
Самолёт сможет осуществлять глушение радаров, электронных систем и средств связи. Таким образом, он сможет участвовать в подавлении противовоздушной обороны противника (SEAD), нарушая способность противника координировать работу датчиков и использовать батареи ПВО, нацеленные на дружественные самолёты.
EA-37B оснащены оборудованием радиоэлектронной борьбы от L3Harris и BAE Systems. Наиболее отличительной особенностью являются большие антенные решетки, установленные по обеим сторонам фюзеляжа. Они созданы на основе радиолокационных решеток, используемых на самолете дальнего радиолокационного обнаружения и управления G550 CAEW (Conformal Airborne Early Warning).
Среди оборудования на самолете также присутствуют:
- сетецентрические системы совместного наведения (NCCT);
- подсистемы системного управления и мониторинга;
- подсистемы радиочастотного приемника (RFR);
- программно-определяемая радиосвязь (SDR);
- подсистемы контррадаров;
- радиостанции AN/ARC-210 RT-2036;
- встроенные сетевые шифраторы KG-250;
- узкополосные терминалы KY-100;
- KIV-77 Mode 4/5 идентификатор «Свой-чужой».
Нормальный набор. Теперь стоит задать вопрос относительно того, зачем вообще американцы затеяли эти показы.
Естественно, на первом плане деньги. Демонстрация самолета в первую очередь должна побудить союзников по НАТО на покупку этого комплекса. И, надо сказать, что разница между ЕС-130Н ощутимая: ЕА-37В летит дальше, дольше, выше и быстрее, чем старый ЕС-130Н. А это, как все понимают – дополнительный шанс на выживание для экипажа.
Экипаж, кстати, меньше: 9 человек (2 пилота + 7 операторов) против 13 человек в ЕС-130Н. С чем это связано, информации нет.
ЕА-37В смотрится предпочтительнее ЕС-130Н, который родом из прошлого века. Сегодня вообще самолеты ДРЛОиУ, РТР и РЭБ имеют тенденцию к уменьшению в размерах, что должно сказываться на увеличении выживаемости. Да, самолеты ДРЛОиУ не обязаны приближаться настолько близко к линии фронта при участии в военном конфликте, как самолеты РЭБ и РТР, но тем не менее: современные ракеты «воздух-воздух» уже перешагивают дальность действия в 200 км, а «земля-воздух» вплотную приближаются к отметке 400 км.
В этом плане более компактный ЕА-37В, конечно, выглядит предпочтительнее, но не факт, что европейские союзники США бросятся покупать для своих вооруженных сил эти самолеты. Стоимость любого самолета РТР запредельная, а потеря очень сложно восполняемая.
С другой стороны, если ЕА-37В действительно попадут на Ближний Восток и полноценно примут там участие в полноценном боевом применении – это может сделать самолету неплохую рекламу. Тем более, раз комплект оборудования ЕА-37В сопоставим с ЕС-130Н, который находится на вооружении стран НАТО, то особых проблем с переучиванием не предвидится.
Осталось, как говорится, проверить самолет в деле. Показы сегодня дело такое… неуверенное.
