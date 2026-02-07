Во время ракетной атаки были выведены из строя радары на западе Украины
По данным ряда источников, согласно поступающей оперативной информации, минувшей ночью в ходе ракетной атаки были выведены из строя расположенные в западных регионах Украины радары ВСУ.
Как пишет военкор Тимофей Ермаков, этим объясняется крайне низкий показатель перехвата украинской ПВО крылатых ракет Х-101 при ударах по критическим объектам энергетической инфраструктуры.
Ранее сообщалось, что ВС РФ вслед за остальными регионами Украины фактически отключили от электроснабжения Западную Украину. Взрывы фиксировались в Виннице, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а также в окрестностях Ровно. В частности, сразу 12 «Калибров» вывели из строя Бурштынскую ТЭС. Удары также наносились по Ладыжинской ТЭС, Добротворской ТЭС, Трипольской ТЭС и подстанции «Киевская». Ночная ракетно-дроновая атака ВС РФ по украинской энергетике «разгрузила» две из трех оставшихся под контролем Киева АЭС, Ровенскую и Хмельницкую, и привела к снижению перетока мощностей с запада на 60%. По некоторым данным, Ровенская АЭС в настоящее время на грани холодной остановки.
Помимо энергетической инфраструктуры удары наносились по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ударных БПЛА, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах. В частности, после удара БПЛА «Герань-3» полностью сгорел принадлежащий компании Петра Порошенко* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) склад, приспособленный первым постмайданным президентом «незалежной» под хранение беспилотников и комплектующих к ним.
