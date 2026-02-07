Во время ракетной атаки были выведены из строя радары на западе Украины

21 410 24
Во время ракетной атаки были выведены из строя радары на западе Украины

По данным ряда источников, согласно поступающей оперативной информации, минувшей ночью в ходе ракетной атаки были выведены из строя расположенные в западных регионах Украины радары ВСУ.

Как пишет военкор Тимофей Ермаков, этим объясняется крайне низкий показатель перехвата украинской ПВО крылатых ракет Х-101 при ударах по критическим объектам энергетической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что ВС РФ вслед за остальными регионами Украины фактически отключили от электроснабжения Западную Украину. Взрывы фиксировались в Виннице, Львовской, Хмельницкой, Ивано-Франковской областях, а также в окрестностях Ровно. В частности, сразу 12 «Калибров» вывели из строя Бурштынскую ТЭС. Удары также наносились по Ладыжинской ТЭС, Добротворской ТЭС, Трипольской ТЭС и подстанции «Киевская». Ночная ракетно-дроновая атака ВС РФ по украинской энергетике «разгрузила» две из трех оставшихся под контролем Киева АЭС, Ровенскую и Хмельницкую, и привела к снижению перетока мощностей с запада на 60%. По некоторым данным, Ровенская АЭС в настоящее время на грани холодной остановки.

Помимо энергетической инфраструктуры удары наносились по предприятиям ВПК Украины, выполняющим заказы по производству ударных БПЛА, а также местам их хранения и подготовки к запуску на военных аэродромах. В частности, после удара БПЛА «Герань-3» полностью сгорел принадлежащий компании Петра Порошенко* (*внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) склад, приспособленный первым постмайданным президентом «незалежной» под хранение беспилотников и комплектующих к ним.
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +15
    Сегодня, 13:33
    Надо чтоб не на грани а в реальной остановке,причём все АЭС нынешней Украины,поболовались и хватит. Не хотят по хорошему будет по плохому. Жаль только что зима на исходе,а на Украине она ещё раньше кончается.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 13:42
      Цитата: Ропот 55
      Жаль только что зима на исходе,а на Украине она ещё раньше кончается.

      Да, нужно спешить и поработать сверхурочно yes
    2. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +9
      Сегодня, 13:43
      Ропот 55
      Сегодня, 13:33
      Надо чтоб не на грани а в реальной остановке,причём все АЭС нынешней Украины,поболовались и хватит. Не хотят по хорошему будет по плохому. Жаль только что зима на исходе,а на Украине она ещё раньше кончается.

      hi Совершенно справедливо, не для того наши отцы и деды сооружали АЭС и другие объекты на исконно русской земле, делились последним куском хлеба, теряли здоровье и жизни, чтобы бандеронацисты пользовались плодами социализма.
      Лампочка Ильича в бандерштате, как и все блага советской эпохи подлежат деэлектрификации и декоммунизации фашистско- нацистских селюков.
    3. Попандос Звание
      Попандос
      +9
      Сегодня, 14:50
      Жаль только что зима на исходе,
      ну скажем жарким летом при неработающем водопроводе и канализации, тоже мало приятного laughing
      А уж уличные общественные туалеты в столице 404 good
    4. Грица Звание
      Грица
      -2
      Сегодня, 16:37
      Цитата: Ропот 55
      Жаль только что зима на исходе,а на Украине она ещё раньше кончается.

      Еще и неделю холодов попусту прошляпили, идя на поводу у Трампа.
    5. Андрей Николаевич Звание
      Андрей Николаевич
      +1
      Сегодня, 17:10
      Это не " уничтожение" а декоммунизация. Украина должна быть " свободна". От электроэнергии,в том числе. От Крыма,газа,угля и Донбасса она уже " освободилась". " есть достижения! Есть!"- как говорил М.Жванецкий.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 13:35
    Чем быстрее Россия вынесет радары с электрическими делами и прочими, тем быстрей закончится СВО. Россия веками несет добро в этот несовершенный мир, и опять никто не говорит спасибо.
    1. Ропот 55 Звание
      Ропот 55
      +9
      Сегодня, 13:39
      Младший рядовой hi ,чем быстрее Россия вынесет руководящий состав Украины тем более сговорчивее будут следующие.
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +15
        Сегодня, 13:45
        Цитата: Младший рядовой
        Чем быстрее Россия вынесет радары с электрическими делами

        Цитата: Ропот 55
        чем быстрее Россия вынесет руководящий состав Украины

        Коллеги hi предлагаю оба варианта объединить в один и выносить их вместе.
        1. Ропот 55 Звание
          Ропот 55
          +8
          Сегодня, 13:48
          Теренин hi ,поддерживаю good, заодно и станции водозабора через одну оставить, этим чесоточным пора за Крым и Донецк ответить,и на себе прочуять как оно без воды.
      2. Грица Звание
        Грица
        0
        Сегодня, 16:38
        Цитата: Ропот 55
        чем быстрее Россия вынесет руководящий состав Украины тем более сговорчивее будут следующие.

        Мадуро не даст соврать.
      3. Андрей Николаевич Звание
        Андрей Николаевич
        -1
        Сегодня, 17:13
        Ропот 55, рад бы с Вами согласиться... Но думаю эти " сговорчивые" будут пламенно выступать на партсобраниях,получать зарплаты а ночью,втихаря,под одеялом будут завывать " ще не вмерла Украина".
  3. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +1
    Сегодня, 13:37
    На фото 44Ж6 или 5Н84? Разве такие были в бандерлянде? Или фото иллюстративное?
  4. Fangaro Звание
    Fangaro
    -1
    Сегодня, 13:40
    Тем антеннам радаров, что на фото в заголовке, 70 лет в обед. А то и больше.
    Если именно такие объедки атакуются, то Герани может и дороговаты. Туда б лепёшек коровьих забросить, а дальше дождь и снег их в кислоту преобразуют и всё само проржавеет и рассыплется.
    1. ТермиНахТер Звание
      ТермиНахТер
      +7
      Сегодня, 13:49
      Им не по 70 лет, вполне рабочие РЛС метрового диапазона.
  6. tralflot1832 Звание
    tralflot1832
    +4
    Сегодня, 13:53
    С уничтожением радаров ППО Украины перед Карпатскими горами начинаются проблемы у тех ПВО которые находятся в " тени " Карпатских гор . Военные Польши тоже профессионалы и это им не приятно .Фейками на крольчатниках можно не отделаться .Счаз Поляки взяли в руки красные фломастеры и рисуют " красные линии" над Карпатами - при пересечении красной линии надо сбить российские " сараи " над Украиной- успеем .Или может не надо - живее будем .Мы участники конфликта если собьём над Украиной .Тогда - Орешник .Посмотрим за поляками.
  7. Fangaro Звание
    Fangaro
    -2
    Сегодня, 14:13
    Цитата: ТермиНахТер
    Им не по 70 лет, вполне рабочие РЛС метрового диапазона.


    70 лет.... Я не прав. Меньше.
    Но такие антенны в 1980-м во многих журналах были на фото.
    И сейчас то ими что можно наловить?
    Метровый диапазон начался в радиолокации в Великую Отечественную.
    Сейчас и скорости у бомболётов другие, и истребители вжух-вжик-обратно, и ракеты разные.
    Только про фото в заголовке...
    Демонстрировать такую фотографию, как успех в нанесении урона врагу - неправильно!

    Личное мнение...
    Склад консервов или завод консервный.
    Есть тепло. Есть электричество. Даже вода есть теплая.
    А поесть только гречка, рис, пшено, перловка. И масло подсолнечное.
    Для жизни, даже для тяжёлой физической работы этого достаточно.
    А расскажите солдатам и офицерам, что мяса пока нет, консервов пока нет. Но есть лекпрепараты с белком, и белка и калорий там офигенно много.
    1. Кулл90 Звание
      Кулл90
      +4
      Сегодня, 14:42
      Радиолокационная станция (РЛС) метрового диапазона — позволяют обнаружить цель на большей дальности, но дают меньшую точность. Подходят для обнаружения малозаметных целей, так как длинные волны хуже поглощаются специальными покрытиями современных боевых самолётов

      т.е эти рлс первые обнаруживают врагов, а потом уже подключаются рлс зенитных комплексов, поэтому точность им особо не нужна
      1. Замкадыш Звание
        Замкадыш
        0
        Сегодня, 23:44
        Радиолокационная станция (РЛС) метрового диапазона — позволяют обнаружить цель на большей дальности, но дают меньшую точность. Подходят для обнаружения малозаметных целей, так как длинные волны хуже поглощаются специальными покрытиями современных боевых самолётов

        Истинно так! Смотри "Основы боевого применения радиолокационного вооружения". Добавлю только, что помимо точности у РЛС метрового диапазона похуже разрешающая способность - плотную группу самолетов отображает, как одну крупную цель.
  8. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 14:40
    укроПВОшникам радары для сбития соседних жилых домов радары не нужны :-D
  9. Мячик Звание
    Мячик
    +2
    Сегодня, 14:46
    Цитата: Fangaro
    Метровый диапазон начался в радиолокации в Великую Отечественную.
    Сейчас и скорости у бомболётов другие, и истребители вжух-вжик-обратно, и ракеты разные.
    Только про фото в заголовке... Демонстрировать такую фотографию, как успех в нанесении урона врагу - неправильно!

    Все стелс-технологии рассчитаны на РЛС сантиметрового диапазона, а РЛС метрового диапазона видят все "невидимки" как у себя на ладони. Поэтому РЛС метрового диапазона - важнейшая составляющая систем ПВО и ПРО.
  10. Sergei Timofeich Звание
    Sergei Timofeich
    +3
    Сегодня, 14:49
    Сегодня на хохлотелеграммканалах особенная истерика,клянут всех,нас,зелю,трампапама и европу,стоит целая свистопляска из свидомых дуп.....
  11. sirGarry Звание
    sirGarry
    +1
    Сегодня, 15:32
    Цитата: Ропот 55
    Надо чтоб не на грани а в реальной остановке,причём все АЭС нынешней Украины

    Перевести АЭС в режим "горячего останова", потом и "холодного" - процесс многих месяцев. Это не лампочку выкрутить! Если конечно, не по Чернобыльскому сценарию. Короче - года полтора по ПС-750/330 фигачить надо, чтобы это произошло.
  12. Дядя Сэм_2 Звание
    Дядя Сэм_2
    -1
    Сегодня, 15:55
    "А что, так можно было?!" (с)