«Самому совершенному в мире» истребителю Typhoon потребовалась модернизация
Европейский авиастроительный консорциум Eurofighter Jagdflugzeug GmbH и Агентство управления программами двух европейских многонациональных истребителей Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency) подписали контракт на продолжение разработки, испытаний и сертификации комплекта аэродинамических модификаций (пакет АМК) для многоцелевого истребителя четвертого поколения «Тайфун» (Eurofighter Typhoon). Об этом сообщает онлайн-издание Defence Industry Europe.
Модернизация флагманского европейского двухмоторного истребителя призвана ускорить интеграцию нового вооружения и сертификацию дополнительных внешних нагрузок, в том числе будущих противорадиолокационных ракет, предназначенных для подавления и уничтожения систем противовоздушной обороны противника. В рамках контракта предусмотрена интеграция передовых средств поражения «воздух-земля» и ракет «воздух-воздух» на уже состоящие на вооружении ВВС нескольких стран самолеты «Тайфун». Улучшения будут заложены и во вновь производимые истребители.
Издание отмечает, что таким образом размещенный от имени Германии, Италии, Испании и Британии заказ приближает AMK (Aerodynamic Modification Kit) к реальной эксплуатации после нескольких лет разработки. В состав пакета входят доработки гребней на фюзеляже, флаперонов и корневого наплыва крыла. Сообщается, что все эти решения уже проходили летные испытания.
Новый «аэродинамический набор» после модернизации истребителей должен повысить эффективность воздушного боя за счет улучшенного обнаружения целей и ведения ближнего боя, что достигается за счет модификации обтекателей фюзеляжа, флаперонов и корневой части передней кромки, увеличивающей максимальную подъемную силу крыла.
По словам генерального директора Eurofighter Jagdflugzeug GmbH Хорхе Тамарита-Дегенхардта, пакет AMK после внедрения станет ключевым шагом для поддержания боевой эффективности платформы в долгосрочной перспективе. И эта перспектива будет поистине долгосрочной, так как в консорциуме подчеркивают, что истребитель Typhoon останется «костяком европейской ПВО» как минимум до 2060-х годов.
Генеральный директор NETMA Саймон Эллард дал свой комментарий заключенному с Eurofighter Jagdflugzeug GmbH контракту на модернизацию самолетов «Тайфун». По его словам, контракт «продолжит развитие Eurofighter Typhoon и отражает стремление программы к инновациям и созданию возможностей, необходимых для наших военно-воздушных сил».
Разработкой и производством AMK займутся компании-партнеры Eurofighter — Airbus, BAE Systems и Leonardo. Ожидается, что эта работа укрепит европейский аэрокосмический потенциал за счет дальнейшего сотрудничества в области перспективных систем боевого авиастроения, добавляет Defence Industry Europe.
Многоцелевой истребитель «Тайфун» разрабатывался и производится фирмой Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, созданной в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Исследования перспективного самолёта начались в 1979 году. В настоящее время ведётся серийное производство истребителя. Самолёт поставлен на вооружение ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии, Саудовской Аравии и ряда других стран.
Всего на вооружении ВВС девяти государств по состоянию на ноябрь прошлого года состоит около 550 истребителей «Тайфун» различных годов выпуска, в стадии заказа находятся еще 830 машин. Интерес к закупкам двадцати Eurofighter Typhoon проявляет Турция, рассматривая их в качестве вынужденной альтернативы американским самолетам пятого поколения F-35. Данные взяты из открытых источников.
Компания-производитель истребителя четвертого поколения на своем сайте без лишней скромности откровенно рекламирует «Тайфун»:
Спрашивается, если машина уже такая совершенная, то зачем ей понадобилась настолько серьезная модернизация? Вопрос риторический.
Информация