«Самому совершенному в мире» истребителю Typhoon потребовалась модернизация

5 231 30
«Самому совершенному в мире» истребителю Typhoon потребовалась модернизация

Европейский авиастроительный консорциум Eurofighter Jagdflugzeug GmbH и Агентство управления программами двух европейских многонациональных истребителей Eurofighter Typhoon и Panavia Tornado NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency) подписали контракт на продолжение разработки, испытаний и сертификации комплекта аэродинамических модификаций (пакет АМК) для многоцелевого истребителя четвертого поколения «Тайфун» (Eurofighter Typhoon). Об этом сообщает онлайн-издание Defence Industry Europe.

Модернизация флагманского европейского двухмоторного истребителя призвана ускорить интеграцию нового вооружения и сертификацию дополнительных внешних нагрузок, в том числе будущих противорадиолокационных ракет, предназначенных для подавления и уничтожения систем противовоздушной обороны противника. В рамках контракта предусмотрена интеграция передовых средств поражения «воздух-земля» и ракет «воздух-воздух» на уже состоящие на вооружении ВВС нескольких стран самолеты «Тайфун». Улучшения будут заложены и во вновь производимые истребители.

Издание отмечает, что таким образом размещенный от имени Германии, Италии, Испании и Британии заказ приближает AMK (Aerodynamic Modification Kit) к реальной эксплуатации после нескольких лет разработки. В состав пакета входят доработки гребней на фюзеляже, флаперонов и корневого наплыва крыла. Сообщается, что все эти решения уже проходили летные испытания.

Новый «аэродинамический набор» после модернизации истребителей должен повысить эффективность воздушного боя за счет улучшенного обнаружения целей и ведения ближнего боя, что достигается за счет модификации обтекателей фюзеляжа, флаперонов и корневой части передней кромки, увеличивающей максимальную подъемную силу крыла.

По словам генерального директора Eurofighter Jagdflugzeug GmbH Хорхе Тамарита-Дегенхардта, пакет AMK после внедрения станет ключевым шагом для поддержания боевой эффективности платформы в долгосрочной перспективе. И эта перспектива будет поистине долгосрочной, так как в консорциуме подчеркивают, что истребитель Typhoon останется «костяком европейской ПВО» как минимум до 2060-х годов.

Генеральный директор NETMA Саймон Эллард дал свой комментарий заключенному с Eurofighter Jagdflugzeug GmbH контракту на модернизацию самолетов «Тайфун». По его словам, контракт «продолжит развитие Eurofighter Typhoon и отражает стремление программы к инновациям и созданию возможностей, необходимых для наших военно-воздушных сил».

Подписание контракта — значительное достижение программы Eurofighter, которое позволит ускорить интеграцию вооружения, пройти сертификацию на более тяжелые нагрузки и внедрить множество других усовершенствований.

Разработкой и производством AMK займутся компании-партнеры Eurofighter — Airbus, BAE Systems и Leonardo. Ожидается, что эта работа укрепит европейский аэрокосмический потенциал за счет дальнейшего сотрудничества в области перспективных систем боевого авиастроения, добавляет Defence Industry Europe.

Многоцелевой истребитель «Тайфун» разрабатывался и производится фирмой Eurofighter Jagdflugzeug GmbH, созданной в 1986 году консорциумом Alenia Aeronautica, BAE Systems и EADS. Исследования перспективного самолёта начались в 1979 году. В настоящее время ведётся серийное производство истребителя. Самолёт поставлен на вооружение ВВС Германии, Италии, Испании, Великобритании, Австрии, Саудовской Аравии и ряда других стран.

Всего на вооружении ВВС девяти государств по состоянию на ноябрь прошлого года состоит около 550 истребителей «Тайфун» различных годов выпуска, в стадии заказа находятся еще 830 машин. Интерес к закупкам двадцати Eurofighter Typhoon проявляет Турция, рассматривая их в качестве вынужденной альтернативы американским самолетам пятого поколения F-35. Данные взяты из открытых источников.

Компания-производитель истребителя четвертого поколения на своем сайте без лишней скромности откровенно рекламирует «Тайфун»:

Летно-технические характеристики Eurofighter Typhoon делают его эталонным истребителем во многих отношениях. Eurofighter Typhoon — самый совершенный в мире многоцелевой боевой самолет.

Спрашивается, если машина уже такая совершенная, то зачем ей понадобилась настолько серьезная модернизация? Вопрос риторический.
30 комментариев
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. ТермиНахТер Звание
    ТермиНахТер
    +2
    Сегодня, 14:10
    Сам себя не похвалишь - кто ж тебя похвалит?))) весьма посредственный аэроплан.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +3
      Сегодня, 14:19
      Аэроплан нормальный,вот только перспектив у него особых нет.Это истребитель 4 поколения.И этим всё сказано.При наличии то серийных истребителей 5 поколения в лице Су-57,F-22, F-35,J-20,J-35,не говоря уже о начавшихся испытаниях китайских истребителей 6 поколения.На этом фоне европейские страны занялись модернизацией истребителей 4 поколения.Да практично,меньше затрат,но при этом нарисовывается заметное технологическое отставание в компетенциях по производству новейших истребителей в целые поколения между европейскими производителями и Китаем,США,Россией, по-моему даже Индия с проектом AMCA дальше ушла в развитии ,чем европейцы с их FCAS.Опять же два европейских проекта: NGF (Франция, Германия, Испания, разработка ведется в рамках проекта FCAS) и второй европейский проект — Tempest. Это совместная с Японией и Италией британская программа GCAP (Global Combat Air Program).Но пока особого развития в их продвижении не видно.Только согласования кто и что будет разрабатывать.
      1. Piramidon Звание
        Piramidon
        0
        Сегодня, 14:27
        Цитата: Sky Strike fighter
        Это истребитель 4 поколения.

        И даже без "плюсиков"
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 14:35
          После модерации наверняка нарисуют плюсики.Да и сейчас на Еврофайтер множество опций и обнов,только плати, причём очень дорого,поэтому для дальнейших обнов нужны деньги,а для этого нужен государственный подход ,воля,что и пытаются продемонстрировать страны европятерки,возможно за исключением Великобритании,где резонно решили сконцентрироваться на истребителях следующего поколения,раз уж с 4 поколением не всё так хорошо получилось(мало истребителей в эксплуатации) ,а именно закупке американских F-35 на сейчас и разработке по программе GCAP истребителя 6 поколения Tempest.Великобритания делает ставку на качественное превосходство истребителей,так как понимает что много их у неё не будет.Да много ей и не надо.Более разумный подход,чем модернизировать до бесконечности Еврофайтер.Каким бы хорошим и относительно истребителей нового поколения дешёвым он не был,но он всегда будет отставать качественно от истребителей 5 и тем более 6 поколения в первую очередь в борьбе за превосходство в воздухе,а папуасов да и на Еврофайтерах гонять можно,даже предпочтительнее,так как дешевле по эксплуатации выйдет.Но для защиты неба нужны истребители нового поколения.
      2. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 15:42
        Цитата: Sky Strike fighter
        Аэроплан нормальный

        Учебные бои, в рамках маневров "Индрадануш", состоялись в начале апреля 2015 года на авиабазе RAF Конингсби, на северо-востоке Великобритании...
        Со стороны Индии в них участвовала "четверка" Су-30МКИ под командой полковника "Арджида" Аси". Британцы использовали в этих боях восемь "Еврофайтеров" эскадрильи "FGR4" RAF.
        ... Из 12 учебных боев британцы проиграли во всех 12.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 15:46
          Ну может быть.Но опять же подробности нам не известны,чтобы можно было проанализировать что да как.Нам предлагают верить на слово.Но вполне может быть при той деградации в армии Великобритании не исключенно что качество пилотов королевских ВВС просело. Подробности надо знать.Там какая тактика,дистанция пусков.И всё же в прошлом году ВВС Индии слились в воздушных боях против ВВС Пакистана.А в учебных боях с Еврофайтерами у них было всё хорошо.Все познается в сравнении.
          1. poquello Звание
            poquello
            0
            Сегодня, 15:51
            Цитата: Sky Strike fighter
            Подробности надо знать.Там какая тактика,дистанция пусков.И всё же в прошлом году ВВС Индии слились в воздушных боях против ВВС Пакистана.

            а про подробности с паками мы прям так и всё знаем?
            1. Sky Strike fighter Звание
              Sky Strike fighter
              -1
              Сегодня, 15:53
              Ну там хотя бы по подтвержденным потерям сторон и средствам объективного контроля о дистанции пуска ракет воздух-воздух можно сделать выводы.А какие выводы можно сделать из слухов о победе в учебных боях,из каких фактов?
              1. poquello Звание
                poquello
                0
                Сегодня, 15:54
                Цитата: Sky Strike fighter
                Ну там хотя бы по подтвержденным потерям сторон и средствам объективного контроля о дистанции пуска ракет воздух-воздух можно сделать выводы.А какие выводы можно сделать из слухов о победе в учебных боях,из каких фактов?

                а там засекретили всё по просьбе британцев )
      3. ТермиНахТер Звание
        ТермиНахТер
        -2
        Сегодня, 19:26
        Его лепили столько лет и вбухали в него сколько денег, да и стоимость, сопоставимая с 5-ым поколением. В сумме - оченна плохой аэроплан, особенно первые модификации, которые не умели работать по поверхности.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +2
    Сегодня, 14:29
    ведения ближнего боя

    Опана! Это что, "собачьими свалками" озаботились? Не знаю, что там можно выжать из планера всяческими "улучшениями", но для маневренности как у наших, надо клеить новый ероплан. Новое БРЭО с новыми ВВ безусловно усилит любой самолет, но ...
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +2
      Сегодня, 14:48
      Цитата: Младший рядовой
      ведения ближнего боя

      Опана! Это что, "собачьими свалками" озаботились? Не знаю, что там можно выжать из планера всяческими "улучшениями", но для маневренности как у наших, надо клеить новый ероплан. Новое БРЭО с новыми ВВ безусловно усилит любой самолет, но ...


      Неужели опыт воздушных боёв в СВО над Украиной ничему их не научил?Ну какие "собачьи свалки" при наличии ракет воздух-воздух Р-37М,Р-77М или тех же Meteor.Те же украинские лётчики покрутят пальцем у виска если им предложат завоёвывать превосходство в воздухе при помощи тактики "собачих свалок",так как при массовом применении дальнобойных ракет воздух-воздух это билет в один конец с гарантией.Забудьте про тактику "собачих свалок" после СВО.Она уже в прошлом. Ушла на заслуженную пенсию против равного соперника,против папуасов, застрявших в прошлом она ,да, ещё прокатит.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        -3
        Сегодня, 14:58
        Вы читали в новости "ближний бой"? Это сильно удивляет. Скорее всего, статью писал очередной эксперт. И доктрина истребительной авиации, очень круто пересматривается.
      2. Bad_gr Звание
        Bad_gr
        +1
        Сегодня, 17:19
        Цитата: Sky Strike fighter
        Неужели опыт воздушных боёв в СВО над Украиной ничему их не научил?
        Он научил, что что бы уворачиваться от ракет ПВО самолёт должен иметь достаточную манёвренность, и чем манёвренность самолёта выше, тем больше шансов сохранить самолёт и жизнь лётчиков.
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          +1
          Сегодня, 17:38
          Украинские лётчики выживают сейчас не за счёт маневренности,а за счёт полета на низких высотах с огибанием рельефа местности и за счёт осведомленности когда и где можно лететь,получаемых развед.данных от НАТО.Летают когда видят безопасные окна для своих миссий.А вот за счёт маневренности плохо получалось выживать.

          . Боевой самолет Су-35С ВКС России сбил украинский истребитель МиГ-29 на дистанции более 200 км. После ракетного пуска цель исчезла с радара.Об этом сообщил ряд российских специализированных ресурсов.Сообщается, что вражеский самолет не вернулся на свой аэродром. Он был уничтожен российской сверхдальней ракетой класса «воздух-воздух» Р-37М, преодолевшей рекордное расстояние 213 километров. Эксперты утверждают, что это был новый документально подтвержденный рекорд дальности поражения цели авиаракетой, установленный впервые в истории. Они называют данный случай «беспрецедентным», а расстояние от места пуска до самолета противника «колоссальным».

          Известно, что нашим пилотом был сбит модернизированный истребитель МиГ-29А ВВС Украины. Его обнаружила бортовая система самолета ВКС России «Ирбис», когда он находился на расстоянии около 270 километров. По противнику была выпущена ракета Р-37М в тот момент, когда МиГ-29 был готов к пуску противорадиолокационной ракеты AGM-88B Block 3 HARM.


          https://topwar.ru/247186-novyj-rekord-samolet-su-35s-vks-rossii-sbil-ukrainskij-istrebitel-mig-29-na-distancii-bolee-200-km.html


          .Развернутые в Белгородской области зенитные системы С-300В4 установили мировой рекорд дальности поражения, сбив украинские самолеты Су-24 и Су-27 на дистанции 217 километров.


          https://rg.ru/2022/10/16/rossijskaia-sistema-pvo-ustanovila-mirovoj-rekord.html
      3. solar Звание
        solar
        0
        Сегодня, 21:12
        против папуасов, застрявших в прошлом она ,да, ещё прокатит

        Против таких она тем более не нужна.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 14:59
      . Не знаю, что там можно выжать из планера всяческими "улучшениями", но для маневренности как у наших, надо клеить новый ероплан.


      Еврофайтер достаточно маневренный. Погуглите его характеристики или видео его полетов в интернете посмотрите. Возможно хотят пойти по пути модернизации Еврофайтера как в своё время у нас из Су-27 путем модернизации создали Су-35С, Су-30СМ2,истребители иного качества на старой базе Су-27.Что то подобное они и задумали.В принципе не лишён смысла их подход,так как с США и Китаем им не воевать,а у нас Су-57 в строю не так чтобы сильно много.А в противовес Су-35С и Су-30СМ2,получаемых по чайной ложечке в год они и создают новейшие модификации Еврофайтера.Надо наращивать производство Су-57М1. Именно он поможет отстоять превосходство в воздухе и его отстоять.Иначе шансы качественно уровняются при борьбе нового Еврофайтера и Су-35С, Су-30СМ2,а количественно преимущество скорее всего будет на стороне Европы,что ни есть хорошо.Только с помощью лучшего качественно Су-57М1 с его характеристиками сможем отстоять своё небо,только с помощью качества, количество мы не потянем.И ставка на Су-35С, Су-30СМ2,а не на Су-57М1 для нас поэтому ошибочна.
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 15:05
        Простите, но Вы сами себе немного противоречите. Маневренность при Р-77, занятие так себе. И еще раз меня прошу простить - Вы меньше чем за минуту написали ответ не соизмеримо длинный по времени. Вы тексты заранее пишете?
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 15:08
          Я потом ещё свой первоначальный пост дополнял кое какими мыслями,исправлял. Так что не за минуту написал.
        2. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 15:15
          . Простите, но Вы сами себе немного противоречите.


          Поясните в чём я себе противоречу.

          .Маневренность при Р-77, занятие так себе.


          Согласен.Что и было доказано в ходе СВО.
  3. Мячик Звание
    Мячик
    -3
    Сегодня, 14:38
    Очередной европэйский аутотренинг: "Я не обкакаюсь! Я не обкакаюсь! Ой... Я не обкакался! Я не обкакался!"
  4. Добрый злыдень Звание
    Добрый злыдень
    +5
    Сегодня, 15:02
    Спрашивается, если машина уже такая совершенная, то зачем ей понадобилась настолько серьезная модернизация? Вопрос риторический.
    Если автор этой заметки не понимает, зачем боевая техника постоянно модифицируется, то ему не стоит писать на подобные темы!
    1. Развед Звание
      Развед
      +3
      Сегодня, 15:34
      Вопрос не риторический, он просто глупый.
  5. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:56
    Цитата: Sky Strike fighter
    Да и сейчас на Еврофайтер множество опций и обнов,только плати
    Да старенький он уже. За что там платить? wink
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 17:44
      Еврофайтер создавался в одно время с тем же Rafale ,который почему то скупают как не в себя,хотя по вашей логике он тоже старенький получается.Тот же Су-35С ,созданный на основе Су-27,тоже получается что старенький,а на СВО себя показал хорошо.
      1. poquello Звание
        poquello
        0
        Сегодня, 18:29
        Цитата: Sky Strike fighter
        Еврофайтер создавался в одно время с тем же Rafale ,который почему то скупают как не в себя

        ох и почему же отстойный рафаль скупают как не в себя? - вот поэтому и скупают, что орут из каждого утюга "«Самому совершенному в мире» истребителю ... "
  6. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -2
    Сегодня, 17:12
    Ну странная какая-то модернизация... Понятно, если бы устарела авионика или там оружие, появились нновые же ракеты там, или те же УПАБ... Но в аэродинамике-то чего нового нашли?! Выходит что просто изначально спроектировали коряво, как Миражи в свое время без носовых рулей, старая фигня...
  7. Васян1971 Звание
    Васян1971
    0
    Сегодня, 19:06
    Спрашивается, если машина уже такая совершенная, то зачем ей понадобилась настолько серьезная модернизация?

    Потому, что нет предела совершенству!
    Да и денЮжек подзаработать хоцца...
  8. solar Звание
    solar
    +1
    Сегодня, 21:08
    «Самому совершенному в мире» истребителю Typhoon потребовалась модернизация

    Кто бы объяснил автору, что модернизация вооружений, а тем более боевых самолетов- это постоянный процесс, не потому что "потребовалась модернизация". В большинстве случае к концу эксплуатации самолет далеко уходит от того, что был принят на вооружение когда-то, это происходит практически со всеми образцами.
  9. Scaffold Звание
    Scaffold
    0
    Сегодня, 23:26
    Для жертв ЕГЭ специальное пояснение: модернизация периодически требуется любой военной технике. Уровень автора где-то между яслями и детским садом