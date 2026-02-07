На Западе: РФ земли Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей не отдаст

15 025 30
Появляются некоторые подробности о завершившемся на неделе втором раунде переговоров по украинскому урегулированию. Переговоры эти, как известно, проходили в столице Объединённых Арабских Эмиратов – Абу-Даби.

Американские источники сообщают о том, что на фоне отказа украинской стороны от требования Москвы вывести свои войска с территории Донбасса, переговорная позиция РФ ужесточилась. В заявлениях сообщается о том, что Россия «уже вряд ли пойдёт на территориальный обмен»:



А это может означать, что занятые российской армией территории в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях (Кинбурнская коса – прим. автора) Россия уже не отдаст.

Западные эксперты говорят о том, что если требования России действительно ужесточились, то это плохие новости для Украины:

В этом случае Украине, вероятно, придётся попрощаться с восточной и северной частями Харьковской области, включая город Волчанск.

Отмечается, что в противном случае украинскому военно-политическому руководству придётся идти на новое контрнаступление, причём на целом ряде направлений, включая всё то же Волчанское.

Напомним, что киевский режим в последнее время не вспоминает о «выходе на границы 1991 года». Вместо этого стали появляться запросы относительно предоставления гарантий по Одессе. Киев опасается, что армия России рано или поздно распространит специальную военную операцию и на этот город тоже.
30 комментариев
  1. Ропот 55 Звание
    Ропот 55
    +18
    Сегодня, 14:05
    Чтоб сделать Украину мало привлекательной для Запада надо решать её выхода к Черному морю.
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +3
      Сегодня, 14:25
      Ропот 55
      Сегодня, 14:05
      Чтоб сделать Украину мало привлекательной для Запада надо решать её выхода к Черному морю.

      hi Это минимум, что нам позволили подглядеть журналисты на карте ГШ в 2025 г., а для порядка, восстановления Русского мира, Православия нельзя оставлять ни единого огрызка под бандеронацистами.
      Западные приграничные территории исторической принадлежности договариваться с мадьярами, цыганами, поленьям галичину, остальная территория под полным контролем РФ, как исконно русские земли.
    2. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 21:56
      Это однозначно, Одесская и Николаевская области обязательно должны стать российскими.
  2. Кузнец 55 Звание
    Кузнец 55
    +16
    Сегодня, 14:05
    С занятием Одессы Россия получит доступ к Приднестровью .
    Интересно для обоих , неинтересно для Украины .
    1. роман66 Звание
      роман66
      +1
      Сегодня, 14:56
      Да и мамалыжники расстроются - без Приднестровья они румынам не нужны
    2. Керенский Звание
      Керенский
      -7
      Сегодня, 15:05
      Россия получит доступ к Приднестровью

      А чего так Приднестровья захотелось? Нас там давно не ждут..
    3. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      0
      Сегодня, 16:58
      А кого,собственно, интересы Украины парят?
  3. oleg1263 Звание
    oleg1263
    +6
    Сегодня, 14:06
    Уже сейчас пора требовать Одессу и область , чтобы обеспечить выход к Тирасполю.
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 22:02
      Одесскую область надо не просто требовать, а забирать силовым военным путём.
  4. Pharmacist Звание
    Pharmacist
    +7
    Сегодня, 14:11
    Судя по "сговорчивости" фюрера и сподвижников, вернуть России придётся гораздо больше.
  5. paul3390 Звание
    paul3390
    +6
    Сегодня, 14:12
    Гарантии по Одессе? Да легко! Гарантируем - рано или поздно этот русский город обязательно вернётся домой. В Россию. Без вариантов.
  6. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 14:18
    Если кохлы заговорили о "гарантиях безопасности" для Одессы,то это означает что начало капитально "подгорать" на ЛБС.....и они подстраховываются на будущее,а вдруг прокатит!..Одесса то обещана бритам с франками..
    1. sgrabik Звание
      sgrabik
      0
      Сегодня, 22:04
      А вот хрен им всем, а не Одессу!!!
  7. Eug Звание
    Eug
    +3
    Сегодня, 14:26
    Не знаю и не хочу гадать, что будет с Харьковом и Одессой, но Кинбурнскую косу точно отдавать не стоит.
  8. Essex62 Звание
    Essex62
    +5
    Сегодня, 14:27
    Специальная военная операция имеет две четкие задачи -денацификация и демилитаризация преступного,незаконного формирования а не эти огрызки . Кусочек там,немножко здесь.
    1. роман66 Звание
      роман66
      +3
      Сегодня, 14:57
      Скрупулёзно подмечено, камрад! hi
  9. Fangaro Звание
    Fangaro
    -3
    Сегодня, 14:35
    Указ опубликован?

    Ну будет вся территория Украины нашей. А жить, работать, детей рожать и воспитывать там кто будет?
    Егор Николаевич с Алтая? Пуштун Узбекович из Биробиджана? Мыкола Трыколорыч из Франции?
    Или те, кто там жили и живут?
    А нам что делать? Их будем обзывать, а они нас обзывать?
    Может Украину на 33 года в аренду КНДР?
    У одних будет много порядка, у других будет много достатка.
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +4
      Сегодня, 14:45
      Цитата: Fangaro
      Ну будет вся территория Украины нашей.

      Это ещё непонятно, но что ясно, что бандеровской нечисти там быть точно не должно.
    2. Фразах Звание
      Фразах
      +1
      Сегодня, 17:16
      Вопросы туземцев начальство не парят. Там будет сидеть восточный филиал кошерной братии и рулить активами, о чем они сейчас усиленно перетирают со своим западным филиалом.
  10. Prapor Звание
    Prapor
    0
    Сегодня, 14:37
    так главный же четко обозначил - куда ступила нога русского солдата - то наше, никаких там вариантов нет больше
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +7
      Сегодня, 14:53
      Цитата: Prapor
      так главный же четко обозначил - куда ступила нога русского солдата - то наше, никаких там вариантов нет больше

      Вот в русском солдате сомнений нет, что не скажешь о главных winked
      1. роман66 Звание
        роман66
        +3
        Сегодня, 14:58
        Ох, Гена, сплюнь... А то про пенсии тоже говорено было...
        1. Теренин Звание
          Теренин
          +2
          Сегодня, 15:00
          Цитата: роман66
          Ох, Гена, сплюнь... А то про пенсии тоже говорено было...

          hi
          Рома, ну что мы за неблагодарный народ, нам уже столько обещано, а нам все мало... laughing
          1. роман66 Звание
            роман66
            +3
            Сегодня, 15:02
            Ген, представь зэка, которому пятерку накинули ни за что. Это я, считай. Мог бы уже на дембель собираться
            1. Теренин Звание
              Теренин
              +5
              Сегодня, 15:07
              Цитата: роман66
              Ген, представь зэка, которому пятерку накинули ни за что. Это я, считай. Мог бы уже на дембель собираться

              Да, помню, yes если два года срочной - от звонка до звонка идут терпимо, но если по окончанию двух лет в штабе сказали: "подожди пару дней", вот они тянутся, как пара лет am
              1. Essex62 Звание
                Essex62
                0
                Сегодня, 23:07
                Это ещё что.А вот когда уже обходняк закрыл ,готов в автобус и на вокзал и тут приказ- стоять воин .Калаш в зубы,броник на тулово ,каску на буйну головушку и ловить придурков пострелявших караул на губе и рванувших в тайгу. А у них, по данным комендачей ,шестнадцать полных рожков. Вот это был облом.
  11. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +4
    Сегодня, 14:55
    Рынок без демократии = феодализм, история показывает что усилия целых поколений могут легко обнулиться одним-единственым решением одного политика, ну или трех. А у нас ведь многие считают так, что "наверху виднее". А если наверху Ельцин, Кравчук и Шушкевич? Происходит предательство, и опять начинается новый столетний цикл возврата земель. Как нашему народу научиться этому противостоять? Возвращаются территории по 1 км/месяц, а лидеры-предатели внезапно отдают их по 1000 км/мин. Но народ говорит - нет демократии, править должна элита. А если элита внезапно вытолкнет наверх опять таких? И опять начнется новый возвращательно-патриотически-героический столетний цикл возврата...
  12. Stas157 Звание
    Stas157
    0
    Сегодня, 16:17
    Западные эксперты говорят о том, что если

    А что говорят наши эксперты?

    Если верить западным экспертам, требования РФ к Украине предельно минимальные.
  13. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    -1
    Сегодня, 17:03
    Конечно не отдаст. Эти земли уже сильно политы кровью русского солдата. Не отдаст.
  14. Андрей Крутилин Звание
    Андрей Крутилин
    -1
    Сегодня, 17:12
    Украина не нужна
    Малороссия важна
    Новороссию домой
    Западенщину долой