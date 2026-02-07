На Западе: РФ земли Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей не отдаст
Появляются некоторые подробности о завершившемся на неделе втором раунде переговоров по украинскому урегулированию. Переговоры эти, как известно, проходили в столице Объединённых Арабских Эмиратов – Абу-Даби.
Американские источники сообщают о том, что на фоне отказа украинской стороны от требования Москвы вывести свои войска с территории Донбасса, переговорная позиция РФ ужесточилась. В заявлениях сообщается о том, что Россия «уже вряд ли пойдёт на территориальный обмен»:
Западные эксперты говорят о том, что если требования России действительно ужесточились, то это плохие новости для Украины:
Отмечается, что в противном случае украинскому военно-политическому руководству придётся идти на новое контрнаступление, причём на целом ряде направлений, включая всё то же Волчанское.
Напомним, что киевский режим в последнее время не вспоминает о «выходе на границы 1991 года». Вместо этого стали появляться запросы относительно предоставления гарантий по Одессе. Киев опасается, что армия России рано или поздно распространит специальную военную операцию и на этот город тоже.
Информация