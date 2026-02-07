На Западе: РФ земли Харьковской, Сумской и Днепропетровской областей не отдаст

А это может означать, что занятые российской армией территории в Сумской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях (Кинбурнская коса – прим. автора) Россия уже не отдаст.

В этом случае Украине, вероятно, придётся попрощаться с восточной и северной частями Харьковской области, включая город Волчанск.