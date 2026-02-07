Сырский заявил, что около четверти боевых действий приходится на наступление ВСУ

5 108 18
Сырский заявил, что около четверти боевых действий приходится на наступление ВСУ

Украинский главком Сырский неожиданно заявил, что около 25% боевых действий на отдельных участках фронта якобы приходится на наступление ВСУ. По его словам, в январе локальные наступления украинской армии якобы помешали российским войскам добиться существенных оперативных успехов.

Вероятнее всего, говоря о наступлениях ВСУ, украинский главком имел в виду боестолкновения в окрестностях Купянска, а также неудавшуюся попытку Киева наступать западнее Красноармейска (Покровска), закончившуюся уничтожением бронегруппы ВСУ.



При этом можно отметить, что это заявление Сырского в очередной раз демонстрирует обычную для Киева риторику, в рамках которой адресованные непритязательной украинской аудитории отчеты о несуществующих «успехах» ВСУ играют более важную роль, чем реальная обстановка на фронте.

Стоит учитывать, что значительная часть украинского руководства, включая Зеленского, является выходцами из шоу-бизнеса. Этим обусловлено внимание, уделяемое Киевом медийной составляющей управления все еще подконтрольными территориями. Так, ради достижения весьма краткосрочного медийного эффекта Зеленский и его окружение нередко жертвуют живой силой и военной техникой ВСУ. Расчет тут прост: новых солдат наловят ТЦК, а западные «союзники» восполнят изрядно поредевший в результате медийных наступлений парк вооружений и техники. Этим объясняются многие безрассудные действия украинского командования, нередко с поразительной легкостью жертвующего целыми подразделениями ВСУ.
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +2
    Сегодня, 15:24
    Какой-то новый укроповский вид подсчёта проявился what
    Сырский, а когда эту формулу подсчёта можно приобрести на Озоне?
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +2
      Сегодня, 15:41
      На Озоне никогда. Всё б/у - только через Авито!
      И вообще, не забывайте, что наступать можно и в обратную сторону… как выяснилось.
      Сырок для утилизации лохлов сделал больше чем многие наши командиры, эту вырусь уже награждать можно, но… лучше посмертно!
    2. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +1
      Сегодня, 16:14
      да нет- нормальный подсчёт...-25% времени всу наступают- а оставшиеся 75%- тоже наступают- только НАЗАД.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      -1
      Сегодня, 16:20
      Цитата: Теренин
      Какой-то новый укроповский вид подсчёта проявился

      НЕ, они "наступают", но только наступая, ничего не занимают, но зато теряют.
      Логика Сырочка плавленного - "Ох мы им бы дали, если бы они нас догнали !"
  2. Александр 3 Звание
    Александр 3
    +2
    Сегодня, 15:25
    ВСУ наступают на свои яйца.
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 16:21
      Цитата: Александр 3
      ВСУ наступают на свои яйца.


      Ну что то подобное было по слухам.Главком ВСУ божился взять родину Махно за 2 дня, опираясь на отключку Starlink у ВС РФ, но вместо этого потерял Зализничное.
      Сырский оперативно перебросил в зону ответственности ГрВ «Восток» элитную 95-ю ОДШБр. Ее вояки совместно с суицидальщиками 425-го ОШП, 92-й ОШБр значительно нарастили активность в последнее время. Так, за прошедший день, исходя из оперативки тг-канала «Воина ДВ», ВСУ четырежды устраивали «наступ» на наши позиции. «В частности, на одном из участков штурмовая группа на ББМ при поддержке танка предприняла попытку прорвать оборону группировки войск „Восток“, однако была своевременно вскрыта и уничтожена комплексным поражением расчетов FPV-дронов и артиллерии. Благодаря слаженной и профессиональной работе воинов-дальневосточников, до 40 военнослужащих ВСУ остались лежать в посадках», — проинформировал наш источник.

      . Интересно это еще тем, что, согласно инсайдерским раскладам, на Гуляйпольском направлении бандеровцы, используя эффект «ослепления» армии России, должны были повторить «Харьковский наступ» осени 2022 года. То есть за короткий срок отбросить ... за Гайчур. Мол, «отключение „серых“ терминалов Starlink, которые использовались российскими силами, не просто приведет к замедлению наступательных действий ВС РФ, но и откроет окно возможностей для ВСУ». ... Это подавалось как доказательство глубокой зависимости РФ от американской коммерческой спутниковой связи, ставшей якобы частью военного управления нашей армии. А раз так, то пора действовать. ... То есть наша связь не легла, как разгоняют в жовто-блакитной информационной помойке.
      ... Даже советник министра обороны Украины Бескрестнов по кличке «Флеш» черканул пару мыслей на своей страничке в соцсетях, что в российских войсках наращиваются Wi-Fi-мосты и используется LTE формат в различных вариантах реализации. Также, по его сведениям, идет подключение к спутниковому интернету через спутники «Ямал» и «Экспресс». Конечно, многое останется неизвестным по соображению безопасности. Но уже в ночь на 7 февраля кучно пошли текстовые заявки от надежных источников о возобновлении наступления армии России на Ореховском направлении.С мест пишут, что из большей части Зализничного враг выбит, есть даже кадры, которые это подтверждают.


      https://svpressa.ru/war21/article/501702/
  3. Кулл90 Звание
    Кулл90
    +1
    Сегодня, 15:27
    украинцы живут в каком-то своем выдуманном мире, если они вернуться в реальность они просто сойдут с ума
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +1
      Сегодня, 16:16
      вы-бы пообщались с ними напрямую-особенно с бабёшками...что там в этих мозгах- это просто аут - в своих галюнах они уже где-то под москвой воююют...- скоро на штурм пойдут.... laughing
    2. carpenter Звание
      carpenter
      0
      Сегодня, 16:24
      Цитата: Кулл90
      украинцы живут в каком-то своем выдуманном мире

      После майдана с кастрюлей на голове, они переместились в виртуальный мир. "А нас за что, весь мир с нами, все нам должны, мы Европа, дайте денег, мы побеждаем, но отступаем !"
  4. Мячик Звание
    Мячик
    0
    Сегодня, 15:28
    Ну, нужно же атаману укровермахта хоть какую-то пэрэмогу озвучить :-D
  5. АндрейВРН Звание
    АндрейВРН
    0
    Сегодня, 15:28
    Сырок почти мешки ворочает своим языком)) Во чешет, паренёк! И ведь верят же местное рагульё....
  6. ANB Звание
    ANB
    +1
    Сегодня, 15:38
    . новых солдат наловят ТЦК,

    Однако, промысловая база для ТЦК активно сокращается.
  7. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    0
    Сегодня, 15:56
    — Опять Сырский на что-то наступил, под ноги глядеть надо ...
  8. HAM Звание
    HAM
    +1
    Сегодня, 16:03
    Сегодня услышал интересное от радиолюбителя-кохла :"совесть придумали м оскали,а нам она ни чему..." вот они ею и не пользуются... cryingврут-как дышат..
  9. rocket757 Звание
    rocket757
    -1
    Сегодня, 16:11
    "приём такой... когда отступает, это они вперёд идут"...
    написал бы, что для сдерживания противника, проводят конт атаки, никого этим не удивил бы, так бывает, не редко...
  10. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:16
    шой фриков, одни нарик орет ото ВСУ потеряли всего 55 тыс второй, что наступает, это у них природное или вспышки на солнце так действуют
    на карте пунктиром ЛБС на 1 января
  11. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    0
    Сегодня, 16:25
    шоу фриков, одни нарик орет ото ВСУ потеряли всего 55 тыс второй, что наступает, это у них природное или вспышки на солнце так действуют
    на карте пунктиром ЛБС на 1 января
  12. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 17:06
    Ничего нового. Контрнахрюк в сторону польши и десантные операции через Тису