Зеленский: США обозначили ориентир по завершению войны до начала лета

По словам Зеленского, США обозначили для Киева и Москвы ориентир – завершение войны до начала лета, с дедлайном в июне. И, как следует из его слов, речь идет не о пожелании, а о намерении оказывать давление на обе стороны, чтобы уложиться в этот график.

Американцы, по мнению Зеленского, хотят «сделать все к июню» и иметь расписанный по шагам план дальнейших действий. Ранее Reuters сообщало, что в Вашингтоне вообще рассматривают вариант заключения мирного соглашения уже в марте.



На этом фоне Зеленский подтвердил еще одну деталь: США предложили провести следующий раунд трехсторонних переговоров уже на следующей неделе. Причем впервые в качестве площадки рассматривается американская территория. В числе возможных локаций называется Майами, и украинская делегация, по словам Зеленского, уже дала согласие на участие.

Конфликт, который еще недавно подавался как «долгая война на истощение», все явственнее вписывают в политический календарь США. Причем вне зависимости от того, насколько готовыми к этому окажутся его реальные участники.

И здесь возникает ключевой момент: когда сроки диктуются извне, переговоры рискуют превратиться не в поиск устойчивого решения, а в попытку уложиться в удобный для Вашингтона дедлайн. Вопрос лишь в том, чьи интересы окажутся принесены в жертву этому «четкому графику всех событий».
  1. Теренин Звание
    Теренин
    +3
    Сегодня, 15:30
    США обозначили для Киева и Москвы ориентир – завершение войны до начала лета, с дедлайном в июне.

    Дедлайн — это как Новый год: все знают, когда он наступит, но всё равно удивляются winked
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +4
      Сегодня, 15:31
      . Зеленский: США обозначили ориентир по завершению войны до начала лета


      Начала лета какого года?
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 15:36
        Цитата: Sky Strike fighter


        Начала лета какого года?

        А нам зачем вообще это знать? Тем более со слов наркоЗели. Пусть они там всё, что хотят обозначают… нам просто деваться некуда, только Победа!
        1. Александр 3 Звание
          Александр 3
          +1
          Сегодня, 15:46
          ЗА Хрущёвские ошибки отвечать пришлось НАМ .Мы -Россияне всё исправим.
    2. роман66 Звание
      роман66
      +2
      Сегодня, 16:37
      А если нет, то что? Интересно
    3. Васян1971 Звание
      Васян1971
      0
      Сегодня, 18:56
      Цитата: Теренин
      Дедлайн — это как Новый год: все знают, когда он наступит, но всё равно удивляются.

      Тогда уж, скорее, как зима. hi
  2. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +2
    Сегодня, 15:36
    Американцы, по мнению Зеленского*, хотят «сделать всё к июню» и иметь расписанный по шагам план дальнейших действий ❞ —

    — Ну раз американцы хотят, пусть и шагают.
    А наши бойцы пусть понемногу, пошагово продвигаются на запад ...
    1. ANB Звание
      ANB
      +1
      Сегодня, 15:42
      . американцы хотят, пусть и шагают.

      Действительно, если США надо завершить к лету конфликт, то у них есть все возможности. Перекрывают связь и разведданные, запрещают Европе финансировать Украину и вводят против Украины санкции. И к лету мы всё успеем закончить.
      1. gsev Звание
        gsev
        0
        Сегодня, 16:06
        Цитата: ANB
        запрещают Европе финансировать Украину

        США в первую очередь будут давить на Россию. Последнее давление Трампа захваты российских судов и получение от Моди обещание или запретить покупку российской нефти или покупать ее по себестоимости.. Трамп попытается оказать очень болезненное давление на Россию.
        1. ANB Звание
          ANB
          -1
          Сегодня, 16:12
          . США в первую очередь будут давить на Россию

          Так они с самого начала давят. Уже 4 года. Заставить нас капитулировать перед Украиной у США не получится. Особенно к лету. А прямо напасть побаиваются. Ракеты могут полететь.
          Так что для США самый быстрый и дешёвый вариант завершить войну - задавить Украину.
          1. Stas157 Звание
            Stas157
            -1
            Сегодня, 17:37
            Цитата: ANB
            Заставить нас капитулировать перед Украиной у США не получится.

            А вы знаете требования российской стороны на мирных переговорах? Если американцы не врут, то те требования удивляют своим минимализмом. Дух Анкориджа вам не понравится.
            1. ANB Звание
              ANB
              -1
              Сегодня, 18:33
              . Дух Анкориджа вам не понравится.

              Он мне уже не нравится.
              Так что может и хорошо, что зеля упирается, а Трамп его не прогибает жёстко. Иначе нам бы сунули в зубы Славянск и Краматорск. Взамен потребовав уйти из Сумм и Харькова (областей ). И на этом всё. Типа мир. И обстрелы из под тишка.
            2. nik-mazur Звание
              nik-mazur
              -1
              Сегодня, 19:19
              Цитата: Stas157
              А вы знаете требования российской стороны на мирных переговорах?

              А вы знаете?
        2. nik-mazur Звание
          nik-mazur
          -1
          Сегодня, 19:18
          Цитата: gsev
          захваты российских судов

          И много уже захватили?

          Цитата: gsev
          получение от Моди обещание или запретить покупку российской нефти или покупать ее по себестоимости

          Трамп не первый раз уже трындит о каких-то обещаниях от Индии.
    2. Седов Звание
      Седов
      +1
      Сегодня, 16:30
      — Ну раз американцы хотят, пусть и шагают.
      А наши бойцы пусть понемногу, пошагово продвигаются на запад
      Всё верно. Трамп себя вселенским решалой чувствует. Но у нас вот другие планы - как быть?
  3. gsev Звание
    gsev
    +1
    Сегодня, 16:02
    Отключение 2 АЭС заставило Зеленского сразу уменьшить время которое Украина готова еще воевать против России. Если отключить остальные срок возможно уменьщится еще в 2 раза до марта. Ранее украинцы обещали спокойно воевать весь 2026 год.
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:34
    Цитата: Sky Strike fighter
    Начала лета какого года?
    Не уточнили. Для интриги..........
  5. Вольноопределяющийся Марек Звание
    Вольноопределяющийся Марек
    +1
    Сегодня, 16:37
    Ну, это не в цырке решать., и не клоуну. Слово Зеленского, в данном вопросе- последнее.
  6. Неизбежно Звание
    Неизбежно
    -1
    Сегодня, 17:14
    Как обычно за кадром остаётся исходный основной вопрос - осмысление событий:
    В финале "Заставы Ильича" есть сцена, когда главный герой встречается с тенью своего убитого на войне отца. "Что я могу тебе ответить, я же еще младше тебя" - говорит отец ему в ответ на просьбу сына наставить его в смысле и цели жизни, помочь советом в своих проблемах.
    Погибшие на той войне были, зачастую, и моложе, и с меньшим жизненным опытом, и с меньшим образованием чем мы, их потомки. И воевали, и мерзли в окопах, и шли в атаки на пулеметы они именно для того, чтобы дать нам, потомкам, шанс быть лучше, сильнее, умнее, счастливее их, умерших. Шанс на наше достойное светлое будущее ценою собственной жизни. "Для вас, которые здоровы и ловки, поэт вылизывал чахоткины плевки шершавым языком плаката."
    Они воевали не для того, чтобы мы писали "можем повторить", а чтобы тот ужас никогда не повторился и если бы умершие узнали бы, что их правнуки хотят "повторения", а значит и новых блокад, голода, составов с военнопленными и гекатомб жертв - не знаю, что бы они ответили. Ну а про "малой кровью и на чужой земле" погибшие и сами слышали не раз, и если бы были живы смогли бы рассказать с матом, к чему привела эта звонкая пропагандистская формула.
    Свою войну они выиграли и дали всем нам шанс победить уже в собственных следующих сражениях - с тиранией, невежеством, бедностью, разрухой и презрением к цене человеческой жизни. К сожалению все эти битвы были проиграны или нами, или еще нашими родителями.
    И теперь мы снова с пустыми руками возвращаемся назад, к пепелищу старого дома, сгоревшего на древней войне, откуда ценой своей жизни вытолкнули нас во время пожара наши предки. И говорим, повторяем, что это было самое великое, главное, героическое время, лучшая эпоха.
    Если бы, как в финале "Заставы", здесь перед нами возник дух одного из погибших за нас он бы, наверное, недоуменно покрутил пальцем у виска и сказал бы - "Мы же воевали и гибли, ради того, чтобы каждый следующий день был лучше для выживших, получается мы зря умирали, получается вы все провалили?".
    Похоже, что так.
    Можем провалить. И можем повторить. И так, по кругу, до бесконечности...

    https://t.me/HUhmuroeutro/63463
  8. gridasov Звание
    gridasov
    0
    Сегодня, 18:38
    Ситуация в фундаментально принципе идентично игре тайно сговорившихся игров в карточный игре. Да, политические игры и карточные это разные процессы, но вот методики абсолютно идентичные. И они думаю, что могут обыграть российских аналитиков!?