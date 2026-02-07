. Зеленский: США обозначили ориентир по завершению войны до начала лета

По словам Зеленского, США обозначили для Киева и Москвы ориентир – завершение войны до начала лета, с дедлайном в июне. И, как следует из его слов, речь идет не о пожелании, а о намерении оказывать давление на обе стороны, чтобы уложиться в этот график.Американцы, по мнению Зеленского, хотят «сделать все к июню» и иметь расписанный по шагам план дальнейших действий. Ранее Reuters сообщало, что в Вашингтоне вообще рассматривают вариант заключения мирного соглашения уже в марте.На этом фоне Зеленский подтвердил еще одну деталь: США предложили провести следующий раунд трехсторонних переговоров уже на следующей неделе. Причем впервые в качестве площадки рассматривается американская территория. В числе возможных локаций называется Майами, и украинская делегация, по словам Зеленского, уже дала согласие на участие.Конфликт, который еще недавно подавался как «долгая война на истощение», все явственнее вписывают в политический календарь США. Причем вне зависимости от того, насколько готовыми к этому окажутся его реальные участники.И здесь возникает ключевой момент: когда сроки диктуются извне, переговоры рискуют превратиться не в поиск устойчивого решения, а в попытку уложиться в удобный для Вашингтона дедлайн. Вопрос лишь в том, чьи интересы окажутся принесены в жертву этому «четкому графику всех событий».

