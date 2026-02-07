Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня «стоим, где стоим».

Украинская разведка сообщает о неких документах, которые якобы планируют подписать представители России и США. Речь идет о планах экономического сотрудничества, который почему-то получил название «пакета Дмитриева», на сумму 1,2 триллиона долларов.Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.Он выразил свое недовольство тем, что подобное соглашение заключается без его участия и даже без его ведома. Политик видит в этом большой риск для украинских властей. Зеленский, говоря о «пакете Дмитриева», высказал опасение, что в него могут входить вопросы, касающиеся Украины. В частности, речь может идти о темах, имеющих отношение к украинскому суверенитету и безопасности.Зеленский заявил, что Киев не поддержит никаких подобных решений, принятых без него. По его словам, они не должны противоречить украинскому законодательству и конституции Украины. Глава киевского режима пригрозил, что в противном случае он станет «демонстрировать свою реакцию».Также Зеленский отдельно напомнил о предложении США заключить энергетическое перемирие между Москвой и Киевом. Оно предполагает полный отказ сторон конфликта от атак на объекты энергетики.Похоже, Зеленский всерьез опасается, что участниками дальнейшего переговорного процесса станут только Россия и США, а Украина будет из него исключена. И тогда для Вашингтона сотрудничество с Москвой станет настолько выгодным, что он полностью потеряет интерес к украинским проблемам.Также Зеленский снова подтвердил свой отказ выводить войска с территории ДНР: