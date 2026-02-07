Зеленский о «пакете Дмитриева»: Киев не поддержит решений, принятых без него

Украинская разведка сообщает о неких документах, которые якобы планируют подписать представители России и США. Речь идет о планах экономического сотрудничества, который почему-то получил название «пакета Дмитриева», на сумму 1,2 триллиона долларов.

Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский.



Он выразил свое недовольство тем, что подобное соглашение заключается без его участия и даже без его ведома. Политик видит в этом большой риск для украинских властей. Зеленский, говоря о «пакете Дмитриева», высказал опасение, что в него могут входить вопросы, касающиеся Украины. В частности, речь может идти о темах, имеющих отношение к украинскому суверенитету и безопасности.

Зеленский заявил, что Киев не поддержит никаких подобных решений, принятых без него. По его словам, они не должны противоречить украинскому законодательству и конституции Украины. Глава киевского режима пригрозил, что в противном случае он станет «демонстрировать свою реакцию».

Также Зеленский отдельно напомнил о предложении США заключить энергетическое перемирие между Москвой и Киевом. Оно предполагает полный отказ сторон конфликта от атак на объекты энергетики.

Похоже, Зеленский всерьез опасается, что участниками дальнейшего переговорного процесса станут только Россия и США, а Украина будет из него исключена. И тогда для Вашингтона сотрудничество с Москвой станет настолько выгодным, что он полностью потеряет интерес к украинским проблемам.

Также Зеленский снова подтвердил свой отказ выводить войска с территории ДНР:

Россия хочет нашего выхода из Донбасса, а мы говорили, что наиболее надежная позиция для прекращения огня «стоим, где стоим».
  1. кот Краш Звание
    кот Краш
    +6
    Сегодня, 14:52
    Киев не поддержит решений, принятых без него...

    Само-собой, когда Киева не станет, он уже ничего не поддержит.
    1. Попандос Звание
      Попандос
      +3
      Сегодня, 14:55
      Зеленский заявил, что Киев не поддержит

      - да кто тебя спрашивать то будет?
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        -1
        Сегодня, 18:31
        Речь идет о планах экономического сотрудничества,
        Договор между РФ и США, а зелю не спросили?! Вааще, убиццааппечку!
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +1
      Сегодня, 14:59
      Цитата: кот Краш
      Киев не поддержит решений, принятых без него...
      Само-собой, когда Киева не станет, он уже ничего не поддержит.

      Догадывался, что Зеленский работает в службе поддержки. winked британской
      1. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        0
        Сегодня, 16:20
        я бы чуть переиначил...наиболее надежная позиция для прекращения огня «умрём, где стоим». laughing
  2. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +12
    Сегодня, 14:53
    "Если два соседа дерутся, значит у одного из них ночевал англичанин"(Старинная ирландская мудрость)
  3. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +5
    Сегодня, 14:53
    выразил свое недовольство тем, что подобное соглашение заключается без его участия и даже без его ведома.

    А когда было по другому? И сейчас все вопросы без клоуна порешают.
    1. алек Звание
      алек
      +4
      Сегодня, 15:06
      Проблемы индейцев шерифа не... (волнуют)
      И тогда для Вашингтона сотрудничество с Москвой станет настолько выгодным, что он полностью потеряет интерес к украинским проблемам.
      1. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        0
        Сегодня, 16:26
        я-бы не особо доверял болтунам из фашингтона...они с одной стороны суют лапшу в "мы за мир " на уши путину и лаврову (другой вопрос- насколько последние на эту лапшу ведутся...),а с другой- обязуются поставить рагулям какие-то новые крылатые ракеты "дешёвые и точные",и гадят русским со старлинком,индией и танкерами...
  4. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +9
    Сегодня, 14:53
    Зеленский заявил, что Киев не поддержит никаких подобных решений, принятых без него. По его словам, они не должны противоречить украинскому законодательству и конституции Украины.

    Вообще-то клоун и сам не соответствует их Конституции. Так что пора уже ему себя привести в соответствие.
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      +1
      Сегодня, 16:32
      с конституцией у рагулей вообще всё оч.интересно-они утверждают,что конституция у них неизменна с 1996г. и поэтому по конституции -нельзя отдавать земли. .... но видать про госпереворот и про геноцид против собственного населения-ничего в той конституции нет-значит можно....и 2 срока сидеть презику -тоже можно.
  5. БойКот Звание
    БойКот
    +4
    Сегодня, 14:55
    Просроченный наслаждается манией величия. Никаких подробностей о "пакете" нет, даже его наличие не гарантировано. Но всё в мире должно крутится вокруг него, всё должно быть им одобрено. Когда уже его спрячут метра на два?
  6. ВАМ Звание
    ВАМ
    +2
    Сегодня, 15:00
    Ну конечно забыли спросить его мнение. Ну не понимает, что если его, кто то, когдато, о чем то и спрашивал то те времена давно прошли. А мнение хряка о том когда его пустить на убой меньше всего когото интересует.
  7. kosmozoo Звание
    kosmozoo
    +3
    Сегодня, 15:01
    Представляю как зелю бессоница мучает.
  8. sgr291158 Звание
    sgr291158
    +3
    Сегодня, 15:02
    Просроченный совсем с ума сходит. Он чё о себе возомнил, нашёлся пуп земли.
    1. ulembeck Звание
      ulembeck
      +3
      Сегодня, 15:11
      Просроченный совсем с ума сходит. Он чё о себе возомнил, нашёлся пуп земли.

      Он пуп Европы. Короновать его уже там скоро будут..
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 15:17
        Цитата: ulembeck
        Просроченный совсем с ума сходит. Он чё о себе возомнил, нашёлся пуп земли.

        Он пуп Европы. Короновать его уже там скоро будут..

        Он реально себя так представляет и мнит. И евро лидеры его в этом убеждают.
        1. ulembeck Звание
          ulembeck
          0
          Сегодня, 22:33
          И евро лидеры его в этом убеждают.

          Да, nипец, вообще. Даже мсье Дюк из известного фильма отдыхает!..
    2. gsev Звание
      gsev
      -9
      Сегодня, 15:26
      Цитата: sgr291158
      Просроченный совсем с ума сходит.

      1,2 триллиона долларов инвестицмй это примерно по 120 миллиардов долларов ежегодных платежей в США из России. То есть из зарплат 40 000 работающих на производстве россиян каждый месяц Путин и Трамп собрались изымать около 30 000 рублей в месяц. Это не сюжет для третьей книги Перкинса "Убийцы российской экономики"? Думаю в реальности в реальном производстве России не занято более 30 000 человек. Остальная масса это захребетники на шее трудового народа из торговли, госаппарата, сферы обслуживания жирующие за счет этих бедолаг.Кстати за такой финт с кабальными инвестициями в для России Трамп выгодно пожертвовать всей Украиной с головами Зеленского, Буданова и Залужного.
      1. WIS Звание
        WIS
        +3
        Сегодня, 15:41
        Цитата: gsev
        Кстати за такой финт

        тырнет, ещё не утвердил, отчаянный, где ставить знак...
        12 или 1,2 триллиона request
        1. gsev Звание
          gsev
          -8
          Сегодня, 15:50
          Цитата: WIS
          12 или 1,2 триллиона

          Проценты за инвестиции 12 триллионов Россия просто не способна выплатить. ФСБ следует не забывать, что эти инвестиции пойдут через банки партнеров ЦРУ в России как было в 1990-е годы и на долю от маржи за распределение инвестицей будут финансировать исламских и угро-финских террористов. Запад потому и начал свертывать инвестиции в Россию, что после 2007 года через них стало трудно финансировать свержение Путина и исламисткого подполья.
      2. Монтесума Звание
        Монтесума
        +3
        Сегодня, 16:16
        Цитата: gsev
        1,2 триллиона долларов инвестицмй это примерно по 120 миллиардов долларов ежегодных платежей в США из России.

        Откуда такие данные про инвестиции из России? Теоретический "план сотрудничества" уже утверждён и вы в курсе всех подробностей? Хотелось бы увидеть серьёзный источник информации, насчёт 30 тысяч работающих на производстве тоже большие сомнения.
    3. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      0
      Сегодня, 16:36
      видать он реально так и считает... но это не его вина -а ваших фсб\гур,или путина...- давно уже надо было уничтожать всю верхушку рагулей- так давно и война закончилась бы- когда закончились бы желающие продолжать войну- а остались-бы готовые капитулировать.
  9. gribanow.c Звание
    gribanow.c
    +3
    Сегодня, 15:04
    планах экономического сотрудничества, который почему-то получил название «пакета Дмитриева», на сумму 1,2 триллиона долларов.

    Надеюсь, по этим планам Россия будет добывать нефть северной Америки и продавать по всему миру за рубли, а рубли выводить в Россию, а страны Северной Америки обязуются на эту сумму купить промышленные товары российского производства? Ну не наоборот же
    1. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 15:21
      Цитата: gribanow.c
      планах экономического сотрудничества, который почему-то получил название «пакета Дмитриева», на сумму 1,2 триллиона долларов.

      Надеюсь, по этим планам Россия будет добывать нефть северной Америки и продавать по всему миру за рубли, а рубли выводить в Россию, а страны Северной Америки обязуются на эту сумму купить промышленные товары российского производства? Ну не наоборот же

      Тогда в России будет жить скучно. Ни каких тебе забот и хлопот. laughing
      Хотя, winked если философски - богатство приносит больше хлопот, чем радости.
    2. gsev Звание
      gsev
      -7
      Сегодня, 15:28
      Цитата: gribanow.c
      Надеюсь, по этим планам Россия будет добывать нефть северной Америки

      По этим инвестициям Россия будет только оплачивать кабальные проценты.(порядка 10 000 рублей ежемесячно на каждого гражданина России. Что, куда и по каким ценам будут вывозить будут решать граждане США.
      1. gribanow.c Звание
        gribanow.c
        -3
        Сегодня, 15:45
        Что бы ни происходило, толпо-элитарное общество* молчаливо одобрит это, в крайнем случае уйдет в леса
        *Толпо-элитарное общество живет по принципу: 1. тот кто наверху, всегда прав. 2. если он не прав, см. п.1. ("тебе никто не даст")
        1. gsev Звание
          gsev
          -4
          Сегодня, 15:54
          Цитата: gribanow.c
          если он не прав, см. п.1.

          Ошибки в бизнесе и политике приводят к потере власти, бизнеса и денег, а иногда даже жизни очень быстро. Саддам, Каддафи, Мадуро сделали подобные ошибки. Семья Кимов, Хо Ши Мин, Ле Зуан, талибы и Фидель Кастро находили правильные решения в более неблагоприятных ситуациях.
          1. gribanow.c Звание
            gribanow.c
            -1
            Сегодня, 16:55
            Семья Кимов, Хо Ши Мин, Ле Зуан, талибы и Фидель Кастро

            Страны народной демократии
            1. gsev Звание
              gsev
              -1
              Сегодня, 17:18
              Цитата: gribanow.c
              Страны народной демократии

              Иранский шах, Де Голль.
    3. ulembeck Звание
      ulembeck
      +1
      Сегодня, 15:47
      Надеюсь, по этим планам Россия будет добывать нефть северной Америки и продавать по всему миру за рубли, а рубли выводить в Россию, а страны Северной Америки обязуются на эту сумму купить промышленные товары российского производства?
      Звучит хорошо, но, как говорится: "есть нюанс".
  10. dimy44 Звание
    dimy44
    +3
    Сегодня, 15:13
    Хоть бы завтра солнце взошло, а то вдруг Киев не разрешит, так и просидим в темноте.
  11. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +1
    Сегодня, 15:22
    О использовании проститутки(свинарния) договариваются с её сутенёром ( сша) , её мнение как объекта договаривающимся субъектам неинтересно.😻
  12. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 15:27
    ❝ Глава киевского режима пригрозил, что в противном случае он станет «демонстрировать свою реакцию» ❞ —

    — Траурный марш на рояле сыграет ...
  13. Vulpes Звание
    Vulpes
    -1
    Сегодня, 15:28
    Киев не поддержит "пакет" уроженца Киева Дмитриева laughing
  14. Кармела Звание
    Кармела
    +2
    Сегодня, 15:33
    "Речь идет о планах экономического сотрудничества, который почему-то получил название «пакета Дмитриева», на сумму 1,2 триллиона долларов."
    Не нравится мне это. Похоже на репарации. Повернут всё так, что мы будем обязаны что-то где-то оплачивать. А штатовцы опять надуют.
    1. gsev Звание
      gsev
      -3
      Сегодня, 15:59
      Цитата: Кармела
      Повернут всё так, что мы будем обязаны что-то где-то оплачивать.

      Мыслите в правильном направлении. Посчитайте сколько составят ежегодные проценты на каждого жителя России по кредиту в 1,2 триллиона. На мой взгляд порядка 10 000 рублей в месяцна гражданина России не уехавшего из свой страны.. Хотите это дарить США в ближайшие 40 лет из своего кармана?
      1. nik-mazur Звание
        nik-mazur
        +2
        Сегодня, 17:00
        Речь идет о планах экономического сотрудничества ... на сумму 1,2 триллиона долларов

        Цитата: gsev
        1,2 триллиона долларов инвестицмй это примерно по 120 миллиардов долларов ежегодных платежей в США из России

        Цитата: gsev
        сколько составят ежегодные проценты на каждого жителя России по кредиту в 1,2 триллиона ... Хотите это дарить США в ближайшие 40 лет из своего кармана?

        Стесняюсь спросить, а как у вас слова Зеленского про российско-американское экономическое сотрудничество превратилось в инвестиции в виде кредита под 10% годовых на сорок лет? Вам известно что-то такое, о чём никто не знает?
        1. gsev Звание
          gsev
          -1
          Сегодня, 17:15
          Цитата: nik-mazur
          в виде кредита под 10% годовых на сорок лет?

          А какое еще может быть сотрудничество с США? Вы знаете другое? Ставки по ипотечным кредитам в США в 2022 году порядка 7%. Неужели за удары по украинской энергетике Путину Трамп даст под меньший процент чем своим согражданам?
          Цитата: nik-mazur
          Вам известно что-то такое, о чём никто не знает?

          Перкинс "Исповедь экономического убийцы" Это все что достаточно знать про перспективы западных инвестиций. Инвестиции в производство красок на Триколор или завод твердых сплавов в Москве имели главной целью уничтожение этих заводов.
    2. Lako Звание
      Lako
      +1
      Сегодня, 16:30
      Мне тоже интересно, почему об этом проекте, грандиозного сотрудничества, между Россией и США, все жители России, узнают только со слов какого то наркомана в Киеве? Посвятить всех в детали, у Пескова, например, желания не возникает?
      1. Личное мнение Звание
        Личное мнение
        +1
        Сегодня, 19:57
        Налагают санкции на страны торгующие с Россией, украли и не вернули 5 миллиардов и , при этом, у нас находятся люди которые верят в какие то сотни миллиардов от сотрудничества с США. Это даже не касаясь американской комплексной военной помощи Украине...
  15. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    -1
    Сегодня, 16:54
    Цитата: Владимир Владимирович Воронцов
    — Траурный марш на рояле сыграет ...
    В два члена с Будановвм wink