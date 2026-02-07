Япония обозначила цель добиться договора с РФ по Курильским островам

Заявление замгенсека японского кабинета Кей Сато о намерении добиваться мирного договора с Россией – из серии дежурных сигналов, которые в Токио подают уже не первое десятилетие. Формула не меняется: «северные территории», четыре острова, суверенитет и договор как некий финальный приз. Меняется лишь фон – теперь в качестве обязательной оговорки добавляется Украина и «сложная ситуация» в отношениях.

Японская позиция выглядит внутренне противоречивой. С одной стороны, Токио публично поддерживает антироссийские санкции, демонстративно встраивается в западную линию давления и замораживает реальные форматы диалога.



С другой – говорит о «настойчивом взаимодействии» и необходимости договоренностей. Вопрос: о чем именно взаимодействовать, если консультации по мирному договору Москва официально прекратила именно из-за санкционной политики Японии?

Показательно и признание Сато о снижении интереса японской молодежи к теме Курил. Это уже не внешний, а внутренний симптом: исторический спор, десятилетиями служивший элементом политической риторики, все хуже работает как мобилизующий фактор. Отсюда и попытки «повышать осведомленность» через митинги и символические жесты.

В реальности же ситуация остается прежней. Южные Курилы – это российская территория с международно-правовым оформлением, стратегически важная для контроля Охотского моря и Дальнего Востока. Мирный договор в отрыве от признания этого факта для Москвы смысла не имеет.
  1. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +14
    Сегодня, 15:42
    Дырку от бублика японцам, а не Курилы.
    1. Охотовед 2 Звание
      Охотовед 2
      +26
      Сегодня, 15:48
      Я уже писал много раз… повторюсь! Точку в принадлежности островов поставил (в том числе) Мой Деда в 1945году, о чём свидетельствует медаль «За Победу над Японией».
      1. carpenter Звание
        carpenter
        +15
        Сегодня, 16:10
        Цитата: Охотовед 2
        Мой Деда в 1945году, о чём свидетельствует медаль «За Победу над Японией».

        И мой дед Дмитрий тоже поставил точку в Харбине, где ещё до 1956 года вылавливал японских шпионов.
        1. Shurik70 Звание
          Shurik70
          +12
          Сегодня, 16:20
          Вообще-то парочку островов СССР в 1955-ом задумывалась передать.
          После подписания мирного договора, в знак начала добрососедских отношений.
          Но тут точку поставили уже США, разместив в Японии военные базы.
          Естественно, о добрососедских отношениях пришлось забыть, как и о передаче островов.
          Ну а сами США запретили Японии подписывать мирный договор.
          1. carpenter Звание
            carpenter
            +7
            Сегодня, 16:35
            Цитата: Shurik70
            Вообще-то парочку островов СССР в 1955-ом задумывалась передать.

            Ну Микитка Иудушкин, отдал Крым Укропии, вернул финам Порккала Удд, вывел войска из Австрии, так же и хотел Курилы Японии отдать. Даже анекдот есть по этому поводу:
            Анекдот
            Что успел и чего не успел сделать Хрущев?
            - Успел соединить уборную с ванной, не успел - пол с потолком. Успел разделить обкомы партии на промышленные и сельскохозяйственные, не успел разделить министерство путей сообщения на министерство "Туда" и министерство "Сюда". Успел объединить Крым с Украиной и Карелию с Россией, не успел объединить Еврейскую автономную область и Мордовскую АССР в Жидово-Мордовскую ССР. Успел выпустить новые бумажные деньги в десять раз дороже старых, не успел - серебряные рубли со своим ликом в кукурузном венке. Успел научить сеять хлеб в Союзе, на целине, а собирать в Америке. Успел дать орден Ленина и золотую звезду Героя Советского Союза Насеру - за разгром египетской компартии, не успел дать ему орден Победы за поражение в Синайской войне. Успел пригласить монархиста Шульгина на ХХII съезд КПСС, не успел посмертно наградить Николая II, Гришку Распутина и князя Юсупова за создание революционной ситуации в России в 1917 году. Успел убрать Сталина из мавзолея, не успел обеспечить в нем место для себя.

            Во время убрали.
            1. Shurik70 Звание
              Shurik70
              +7
              Сегодня, 16:38
              Ещё татар в Крым вернул, которых Сталин в Сибирь депортировал за пособничество фашистам.
              1. carpenter Звание
                carpenter
                +5
                Сегодня, 16:46
                Цитата: Shurik70
                Ещё татар в Крым вернул, которых Сталин в Сибирь депортировал за пособничество фашистам.

                И бандеровцев в Западную Украину вернул. Хорошо хоть не успел вернуть республику поволжских немцев.
                оть
              2. Ady66 Звание
                Ady66
                +2
                Сегодня, 17:46
                Не надо так, под одну гребёнку. Кто-то сотрудничал, а кто-то Герой Советского Союза. Амет-хан Султан к примеру, и много других было. Русские тоже продавались... к сожалению.
                1. Shurik70 Звание
                  Shurik70
                  +4
                  Сегодня, 18:02
                  Так два-три человека из сотни, это одно.
                  А когда половина населения, включая руководителей общин, это другое.
                  Достаточно вспомнить, что в 90-ых они из русских рабов делали, на цепь сажали. И это было массовое, а не единичное явление.
                  Даже если только один раб на весь посёлок, но все в посёлке про него знают и ничего не делают - сносить надо все дома там, а население в Сибирь. Причём детей отдельно. Иначе эта зараза будет гнить в душах.
                  1. Ady66 Звание
                    Ady66
                    +2
                    Сегодня, 18:18
                    Два три человека Герои, многие героями не стали, но воевали честно. Националистов хватало везде. Просто фильтровать ВСЕХ не было возможности. Зараза гнила в незалежной со времён ВОВ, а Хрущ этому только способствовал. И чем дальше, тем больше становилось "свидомых". ТАЙНО "свидомых", на людях это были "честные коммунисты"
            2. Ady66 Звание
              Ady66
              +2
              Сегодня, 17:44
              Отец вспоминает как в бытность комсомольским активистом заставляли картошку "крестить и квадратить, (т.е. для тех кто не в теме окучивать с четырёх сторон) я, говорит послал их всех лесом и делал рядами, так у тех кто был дюже исполнительным - с урожаем беда, а у меня - в шоколаде.
      2. Schneeberg Звание
        Schneeberg
        +2
        Сегодня, 16:44
        Точку в принадлежности островов поставил (в том числе) Мой Деда в 1945году, о чём свидетельствует медаль «За Победу над Японией»
        И точку жирную! wink
        1. guest Звание
          guest
          -2
          Сегодня, 19:16
          Цитата: Schneeberg
          И точку жирную!

          Не в коем случае не хочу принизить заслуги выше упомянутых наших героев, но к сожалению все эти точки начали постепенно превращаться в многоточия.
    2. poquello Звание
      poquello
      +2
      Сегодня, 16:03
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Дырку от бублика японцам, а не Курилы.

      "попытки «повышать осведомленность» через митинги и символические жесты."
      пусть лучше помнят, что по итогам ВОВ нам Хоккайдо забыли отдать
      1. Теренин Звание
        Теренин
        +2
        Сегодня, 16:10
        Японская позиция выглядит внутренне противоречивой. С одной стороны, Токио публично поддерживает антироссийские санкции, демонстративно встраивается в западную линию давления и замораживает реальные форматы диалога.

        В России такая позиция называется - "система ниппель" yes
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 16:43
          А ведь, по приколу, лет через..... десят... Оставшийся хвостик от окраины будет требовать возврата " Восточных территорий" , обещая за это мирный договор...
          1. Теренин Звание
            Теренин
            +1
            Сегодня, 21:34
            Цитата: роман66
            А ведь, по приколу, лет через..... десят... Оставшийся хвостик от окраины будет требовать возврата " Восточных территорий" , обещая за это мирный договор...

            Да, Рома эти тарасы ни за что и никогда не угомонятся, если их не угомонить.
    3. carpenter Звание
      carpenter
      +2
      Сегодня, 16:13
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Дырку от бублика японцам, а не Курилы.

      "Мимо носа носят чачу, мимо рота алычу", но издалека на Курилы смотреть можете.
      1. Добрый злыдень Звание
        Добрый злыдень
        +1
        Сегодня, 18:41
        Весна скоро... На горе Фудзияма уже зацвел хрен...
        1. carpenter Звание
          carpenter
          0
          Сегодня, 19:43
          Цитата: Добрый злыдень
          На горе Фудзияма уже зацвел хрен.

          Хороший хрен васаби.
    4. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 16:19
      В придачу к дырке от бублика подарить японцу театральный бинокль.... пусть в ясную погоду любуется Курилами.
      1. роман66 Звание
        роман66
        +1
        Сегодня, 16:44
        Карту, с обозначением границ, дешевле и доходчивей
    5. lutikovvn Звание
      lutikovvn
      0
      Сегодня, 17:51
      Надеются на то что у нас сейчас непростые времена и мы будем сговорчивее? Под шумок протащить свою тему? Это вряд ли.Того руководителя, который рискнет пойти на эту сделку, спихнут разом.
  2. gsev Звание
    gsev
    +8
    Сегодня, 15:44
    Сейчас идти на полные переговоры с Японией это оскорбление КНР, дипломаты которого несколько дней назад заявили об опасности возрождения японского милитаризма и необходимости коллективных мер по предотвращению возрождения японского милитаризма. Проблемма японских санкций против России может быть устранена развитием торгово-экономических связей с КНР и КНДР а не ткрриториальными уступками Японии сначала Южных Курил а потом Камчатки.
    1. zvezdochet200
      zvezdochet200
      -15
      Сегодня, 16:01
      Вас больше должен пугать отечественный милитаризм, а не японский.
      1. gsev Звание
        gsev
        +9
        Сегодня, 16:09
        Цитата: zvezdochet200
        Вас больше должен пугать отечественный милитаризм, а не японский.

        Отечественный милитаризм всегда был недостаточным и в 1914 году, в в 1941, и в настоящее время. Меня пугают пока идиотские траты на перекладывание плитки и озеленение диковинными растениями. За милитаризацию я готов подтянуть пояс.
        1. роман66 Звание
          роман66
          +2
          Сегодня, 16:45
          1914 году, в в 1941

          И 1904-1905 явно недостаточен был
          1. gsev Звание
            gsev
            0
            Сегодня, 17:02
            Цитата: роман66
            И 1904-1905 явно недостаточен был

            Он перед любой войной бывает недостаточным. Причем бюджет часто тратится на всякие глупости. Ленин треть переписки с Луначарским ругал его за ненужное погружение в театральные дела и за игнорирование неотложных нужд начального просвещения.За это и спорт можно и нужно ругать и Путина.
            1. WIS Звание
              WIS
              0
              Сегодня, 18:14
              Цитата: gsev
              Ленин треть переписки с Луначарским ругал его за ненужное погружение в театральные дела и за игнорирование неотложных нужд начального просвещения.За это и спорт можно и нужно ругать и Путина.

              Хочется верить, что это есть предел для компромата на него в Будущем.
              Ещё четверть Века и "у руля" будет новое поколение присяжных заседателей.
      2. Теренин Звание
        Теренин
        +3
        Сегодня, 16:14
        Цитата: zvezdochet200
        Вас больше должен пугать отечественный милитаризм, а не японский.

        Ага, второй сезон Голливуда в России "кастрюли вместо ракет".
      3. Туре-Собака Звание
        Туре-Собака
        +4
        Сегодня, 16:24
        Наш милитаризм , к сожалению , напоминает розового пони , его бы наоборот усилить не мешало .☝️
        1. роман66 Звание
          роман66
          0
          Сегодня, 16:46
          Ой, и радугой пускает????
      4. guest Звание
        guest
        0
        Сегодня, 19:23
        Цитата: zvezdochet200
        Вас больше должен пугать отечественный милитаризм, а не японский.

        Чья бы корова мычала, ничего и за тобой твои любимые ТЦК придут.
  3. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +13
    Сегодня, 15:45
    ❝ Южные Курилы – это российская территория с международно-правовым оформлением ❞ —

    — «Япония при поддержке Советского Союза стала членом ООН, подписала и ратифицировала Устав организации, в котором есть статья 107, гласящая, что все результаты Второй мировой войны незыблемы .
    — Война между СССР и Японией была завершена 2 сентября 1945 г. подписанием японцами акта о безоговорочной капитуляции.
    — Состояние войны было официально прекращено 19 октября 1956 г., когда была подписана совместная Декларация: "Состояние войны между СССР и Японией прекращается со дня вступления в силу настоящей Декларации, и между ними восстанавливаются мир и добрососедские дружественные отношения".
    — Курильские острова перешли под контроль СССР по итогам Второй мировой войны, что было оговорено в Каирской декларации от 1943 года, Потсдамской декларации от 1945 года, а также в подписанном в 1951 году в Сан-Франциско мирном договоре.
    — Япония безоговорочно признала Потсдамскую и Каирскую декларации и подписала акт о капитуляции в 1945 году. А в 1951 года японцы отказались от претензий на Курильские острова и Сахалин.
    ---
    "Конституция Российской Федерации"
    (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020)
    Статья 67,2.1-
    —"Российская Федерация обеспечивает защиту своего суверенитета и территориальной целостности. Действия, направленные на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям не допускаются "» © ...
  4. Николай Иванов_5 Звание
    Николай Иванов_5
    +2
    Сегодня, 15:57
    Никогда звёздно-полосатый дядюшка не позволит япошкам заключить с Россией мирный договор.
    1. Hagen Звание
      Hagen
      +7
      Сегодня, 16:37
      Цитата: Николай Иванов_5
      Никогда звёздно-полосатый дядюшка не позволит япошкам заключить с Россией мирный договор.

      Мы как-то 80 лет выжили без мирного договора с Японией. Даст Бог и дальше проживем. А у япов этот вопрос превратился в ритуальные танцы, на которые нам обращать внимание уже излишне, тем более в условиях их санкционной политики.
      1. Ivan_Sergeev Звание
        Ivan_Sergeev
        -2
        Сегодня, 17:57
        Ну так больше всего в этом процессе напрягает очередная беззубость российской позиции, которая не может уже окончательно дать понять, что никогда Курилы, ни при каких условиях не перейдут Японии.
        1. Hagen Звание
          Hagen
          +1
          Сегодня, 18:21
          Цитата: Ivan_Sergeev
          Ну так больше всего в этом процессе напрягает очередная беззубость российской позиции, которая не может уже окончательно дать понять

          Тут дело не в "беззубости" нашей позиции. Во-первых, при потеплении общей обстановки японцы вполне выгодные для нас партнеры, поэтому сразу повторять бомбардировки Хокайдо не имеет смысла, во-вторых, в Японии очень сильны позиции националистических движений и организаций (партий), каждый новый кабинет будет хоть и формально, отрабатывать обещания для них. И самое главное, Япония не самостоятельная страна. Она полный вассал США, которые спят и видят свой флот в Охотском море, ключем к которому являются те 4 острова, за которые бодается Япония. Поэтому песня про "северные территории" никогда не кончится. При любых наших отношениях. И надо к этому относиться, как природному явлению - внимательно, но без истерик.
  5. К-50 Звание
    К-50
    +3
    Сегодня, 16:02
    Япония обозначила цель добиться договора с РФ по Курильским островам

    Какие они нудные! belay
    Когда Сахалин отжали у России и 40 лет потом им пользовались чего же стремились вернуть обратно?
    Когда даже у них не завоевали, а своё вернули, ибо по одним из первых договоров с Россией было Курильские острова РУССКИЕ!
    Когда у них назад своё вернули, стонут, что без островов жизнь не та.
    Хотя один из политиков у них высказался, что если они вернут контроль над Курилами, то тут же передадут их пин до сам под военные базы.
    А оно нам надо, что бы всякая пин дос ня опять по нашему Дальнему востоку шлялась?
    1. Aken Звание
      Aken
      +3
      Сегодня, 16:35
      Им не базы нужны, а свободный проход в Охотское море.
  6. rocket757 Звание
    rocket757
    +5
    Сегодня, 16:05
    Опять и снова... потомки самураев никак не угомонится...
    "от дохлого осла уши и больше ничего и не светит..." пока так.
    1. Ныробский Звание
      Ныробский
      +2
      Сегодня, 17:12
      Цитата: rocket757
      Опять и снова... потомки самураев никак не угомонится...
      "от дохлого осла уши и больше ничего и не светит..." пока так.

      Напомнило анекдот про Лаврова)))
      Сергей Викторович поставил на стол дипломат из которого неспеша вынул и разложил перед японской делегацией, 3-х литровую банку хрена, уши от осла, резиновый фаллос XXL и, закурив, поприветствовал делегацию.
      Японская делегация догадалась -Россия Курилы не отдаст.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +2
        Сегодня, 21:02
        Как лиричненько то, но так-то верно... свой шанс договорится "полюбовно", они упустили.. жадность, непомерные хотелки.
      2. Reptiloid Звание
        Reptiloid
        +1
        Сегодня, 21:02
        Цитата: Ныробский
        ..... Сергей Викторович поставил на стол дипломат из которого неспеша вынул и разложил перед японской делегацией, 3-х литровую банку хрена, уши от осла, резиновый фаллос XXL и, закурив, поприветствовал делегацию.
        Японская делегация догадалась -Россия Курилы не отдаст.

        Конечно догадалась, Дмитрий! hi но решила виду не показывать. Ведь постоянная и уважаемая работа ---- говорить о возвращении северных территорий. И хорошо оплачиваемая wassat
    2. Reptiloid Звание
      Reptiloid
      +1
      Сегодня, 20:55
      снижение интереса молодёжи ...... laughing
      Приветствую Виктор hi конечно, надоело им слушать эти несбыточные планы с самого рождения. Молодые понимают, что это политические обещания --- враньё.
      1. rocket757 Звание
        rocket757
        +1
        Сегодня, 21:04
        Привет Дмитрий soldier
        Молодёжь, чего то понимает, но решают не они...
        Впрочем и эти повзрослеет, станут ярыми националист амин и будут... что то будут, короче.
        1. Reptiloid Звание
          Reptiloid
          0
          Сегодня, 22:53
          Колокольчик не работал опять
          Цитата: rocket757
          ..... эти повзрослеет, станут ярыми националист амин и будут... что то будут, короче.
          у японцев приняты ритуалы. Скорей всего и эти требования будут обязательным ритуалов, без смысла wassat
  7. carpenter Звание
    carpenter
    +6
    Сегодня, 16:07
    Заявление замгенсека японского кабинета Кей Сато о намерении добиваться мирного договора с Россией – из серии дежурных сигналов
    /Ну эту "песню", мы слышим уже с 1945 года - "а воз и ныне там". Япония с момента капитуляции, продолжает проявлять к России враждебную политику, тем паче, что между Россией и Японией нет мирного договора, но действует акт о капитуляции Японии. Какие могут быть разговоры, особенно после того как Япония ввела против России санкции, простыми словами - "Вы нам острова отдайте, а мы вам санкции и другие пакости".
  8. Михаил Нашарашев Звание
    Михаил Нашарашев
    +7
    Сегодня, 16:08
    Ополоумели? Тема закрыта
  9. alexoff Звание
    alexoff
    +3
    Сегодня, 16:10
    А взамен что? Японцы продадут свои вложения в американские ценные бумаги на триллион баксов и вложат в российскую экономику? Вступят в ОДКБ? Введут безвиз?
  10. кокосов тима Звание
    кокосов тима
    +1
    Сегодня, 16:20
    "Япония обозначила цель добиться договора с РФ по Курильским островам"
  11. Vulpes Звание
    Vulpes
    +1
    Сегодня, 16:20
    Москве в свое время надо было напомнить про капитуляцию Японии в 1945, а не носиться с этим мирным договором.
    1. pudelartemon Звание
      pudelartemon
      +3
      Сегодня, 16:53
      Так Ельцин вселил в джапов надежду своей пьяной болтовней о возможности передачи им двух островов.
  12. Василенко Владимир Звание
    Василенко Владимир
    +1
    Сегодня, 16:21
    Япония обозначила цель добиться договора с РФ по Курильским островам
    цель вижу, в себя верю ...
  13. Scientist_ Звание
    Scientist_
    0
    Сегодня, 16:22
    Мирный договор с Японией уже подписан 2 сентября 1945 года.
    Если японцы хотят какой-то другой договор, пусть объяснят зачем он нужен нам.
  14. Fisher Звание
    Fisher
    +2
    Сегодня, 16:23
    Если отдать даже только южные острова, то Охотское море перестанет быть внутренним. Зачем это нам нужно.
  15. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 16:25
    Цитата: К-50
    Когда Сахалин отжали у России

    Читал документалистику, как японцы вели себя на Сахалине - последние волосы дыбом вставали. Ничуть не лучше нацистов. Об отряде 731 все в курсе. А китайцев они геноцидили десятками миллионов.
    1. Михаил Нашарашев Звание
      Михаил Нашарашев
      +2
      Сегодня, 16:59
      А что они творили в 1905 г на Сахалине там тоже волосы дыбом, массовые расстрелы, рубили саблями без суда в том числе и гражданских
  16. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +1
    Сегодня, 16:27
    С этими подопытными США , любой диалог не стоит выеденного яйца.
  17. Александр Х Звание
    Александр Х
    0
    Сегодня, 16:32
    Вот тупые©.... Могли бы Конституцию России почитать и понять, что отторжение Российских территорий не допустимо...
  18. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +3
    Сегодня, 16:51
    Формула не меняется: «северные территории», четыре острова

    А надо бы поменять! Добавить пятый остров - Хоккайдо и передать его России laughing
    1. poquello Звание
      poquello
      +1
      Сегодня, 17:11
      Цитата: pudelartemon
      Формула не меняется: «северные территории», четыре острова

      А надо бы поменять! Добавить пятый остров - Хоккайдо и передать его России laughing

      ну если неспокойно им на границе так и надо делать, вымират вот трибалтийский тоже с границей чешется а там наши территории остались
  19. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +1
    Сегодня, 17:04
    Зря про эстонцев шутят))) Вопрос уже лет 15 как с повестки снят, а они все не догнали.
  20. юрий Л Звание
    юрий Л
    0
    Сегодня, 17:09
    Отец говорил мне году так в 1997. " Если сейчас отдадут острова японцам( а тогда шли большие вбросы из СМИ по этому поводу, то следующим шагом случится страшное-отдадут китаезам Даманский, залитый русской кровью( у него друг там погиб в 1969). Курилы не отдали( пока). А вот чей сейчас Даманский, залитый русской кровью( как и села в районе р. Сеймур( 500км2) , отданные Азербайджану в 2010, морские территории 90тыс. км2 , отданные просто так вражеской Норвегии в том же 2010????). Так что отдадут бесплатно Японии, и нас не спросят. Если Япония вдруг пообещает снять санкции и разморозить 30млрд. долл.Удивитесь?
    1. spektr9 Звание
      spektr9
      -1
      Сегодня, 19:00
      Я не удивлюсь даже японцы их возьмут силой, ибо будем честными наши вооруженные силы на дальнем востоке (без ЯО) сильно уступают военным силам Японии. А поскольку япошки уже четвертый год наблюдают как проходит СВО, то соблазн взять эти острова у них огромный, единственное что их останавливает на данный момент это возможное вступление КНДР в военный конфликт на стороне РФ
  21. FoBoss_VM Звание
    FoBoss_VM
    0
    Сегодня, 17:25
    Япония обозначила цель добиться договора с РФ по Курильским островам

    А какой может быть договор ? Курильские острова часть РФ. Точка. Договор может быть об отмене санкций и все