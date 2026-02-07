МАГАТЭ подтвердило проблемы с энергопитанием на всех АЭС Украины, включая ЧАЭС

МАГАТЭ подтвердило информацию о полной остановке всех атомных электростанций на Украине из-за повреждения ключевых высоковольтных подстанций. Как утверждает агентство, во время ночных атак на подстанции 750 кВ один из блоков Чернобыльской АЭС из-за колебаний напряжения отключился от сети и в течение некоторого времени работал без генераторов.

В то же время «Укрэнерго» сообщает о выходе из строя ключевых высоковольтных подстанций, обеспечивавших передачу электроэнергии от АЭС, что и стало причиной вынужденной остановки генерации. При этом ранее сообщалось просто об ограничениях работы АЭС. Из-за существенного увеличения дефицита мощности в энергосистеме Украины на подконтрольных киевскому режиму территориях существенно увеличена продолжительность почасовых отключений электроэнергии.



После ударов по крупнейшей электроподстанции Европы — Западноукраинской 750 кВ во Львовской области — ограничена работа аэродрома в польском Жешуве. Западноукраинская ПС играет ключевую роль в электроснабжении западных регионов Украины: она объединяет мощности Хмельницкой и Ровенской АЭС, а также обеспечивает балансировку за счет Бурштынской и частично Добротворской ТЭС. Также подстанция выполняет критически важную для украинской энергетики функцию, принимая импортную электроэнергию и координируя аварийно-диспетчерскую помощь от стран Евросоюза.

Между тем украинский диктатор Зеленский заявил, что согласился на предложение США по деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре и ждет ответа от России.
  1. kromer Звание
    kromer
    +3
    Сегодня, 16:18
    во время ночных атак на подстанции 750 кВ один из блоков Чернобыльской АЭС из-за колебаний напряжения отключился от сети и в течение некоторого времени работал без генераторов.


    Это чего сейчас было?
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +12
      Сегодня, 16:22
      Почему-то эта подслеповатая МАГАТЭ не видела систематические обстрелы Запорожской АЭС, а тут озаботились паршивцы.
      1. Охотовед 2 Звание
        Охотовед 2
        +3
        Сегодня, 16:27
        Зеленский заявил, что согласился на предложение США по деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре и ждет ответа от России.

        Ну вот - Дождался, ещё будет добавочка! fellow
        1. АА17 Звание
          АА17
          +3
          Сегодня, 17:32
          Ну вот - Дождался, ещё будет добавочка!


          Если бы это сделали в 2022 г. или в 2023 г., ну, хотя бы в 2024 г., даже в 2025 г., то ...

          Что сейчас гадать: "История не знает сослагательного наклонения" (ц)

          С другой стороны, "Лучше поздно, чем никогда" (ц)
      2. Светлан Звание
        Светлан
        +2
        Сегодня, 17:01
        Фиксировало много раз. Но они «не могли подтвердить» что обстреливал ЗАЭС Укровермахт. Они говорили что мол нам неизвестно кто обстреливает.
      3. Монтесума Звание
        Монтесума
        0
        Сегодня, 17:23
        Цитата: Silver99
        Почему-то эта подслеповатая МАГАТЭ не видела систематические обстрелы Запорожской АЭС

        Всё они видели, но, поскольку визитных карточек ВСУ на снарядах и беспилотниках не было, а Зе и Ко не звонили с предупреждениями, то комиссия, как ни старалась, виновника обстрелов обнаружить так и не смогла. request
      4. Аркадий007 Звание
        Аркадий007
        +1
        Сегодня, 17:51
        Надо предложить обмен на взаимовыгодных началах.
        С нашей стороны прекращение обстрела электроподстанции, со стороны ЕС снятие санкций.
    2. Теренин Звание
      Теренин
      +2
      Сегодня, 16:27
      Цитата: kromer
      во время ночных атак на подстанции 750 кВ один из блоков Чернобыльской АЭС из-за колебаний напряжения отключился от сети и в течение некоторого времени работал без генераторов.


      Это чего сейчас было?

      Что-то там с конфайнментом, в котором находится саркофаг. Его питание обеспечивается дизельными генераторами.
      1. kromer Звание
        kromer
        +1
        Сегодня, 16:31
        Цитата: Теренин
        Что-то там с конфайнментом, в котором находится саркофаг. Его питание обеспечивается дизельными генераторами.


        Скорей всего, но в статье: один из блоков ЧАЭС РАБОТАЛ. belay
        1. Sky Strike fighter Звание
          Sky Strike fighter
          0
          Сегодня, 16:34
          Компоненты для грязной бомбы вырабатывал?Новость от 25.06.2024

          . Об этом сегодня заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов.

          По его словам, Запад продолжает свозить в страну свои ядерные отходы, а контролирует процесс глава офиса Зеленского Ермак, такая «грязная бомба» может быть использована Киевом для обвинений в адрес России, при этом, в случае ее применения радиоактивному заражению может подвергнуться огромная территория: «По имеющейся оперативной информации, продолжается ввоз на территорию Украины для дальнейшей утилизации радиохимических веществ, которые превращают страну в свалку отработанного ядерного топлива и отходов опасных химических производств. Основные маршруты поставок организованы через Польшу и Румынию.


          https://www.1tv.ru/news/2024-06-25/479425-na_ukraine_est_komponenty_dlya_sozdaniya_gryaznoy_bomby
        2. Монтесума Звание
          Монтесума
          +1
          Сегодня, 17:00
          Цитата: kromer
          Скорей всего, но в статье: один из блоков ЧАЭС РАБОТАЛ.

          Верно, работал, но только в статье.

          Авария в 1986 году произошла на блоке №4.
          Постановлением Кабинета министров Украины от 22 декабря 1997 года признано целесообразным произвести досрочное снятие с эксплуатации энергоблока № 1, остановленного 30 ноября 1996 года.
          Постановлением Кабинета министров Украины от 15 марта 1999 года признано целесообразным произвести досрочное снятие с эксплуатации энергоблока № 2, остановленного после аварии в 1991 году.
          15 декабря 2000 года навсегда остановлен реактор энергоблока № 3 Чернобыльской АЭС. Станция прекратила вырабатывать электроэнергию.
        3. советник 2 уровня Звание
          советник 2 уровня
          +1
          Сегодня, 17:29
          Цитата: kromer
          Скорей всего, но в статье: один из блоков ЧАЭС РАБОТАЛ.

          так он как не странно, все годы после катастрофы и работал.. когда узнал- тоже удивился..
          1. kromer Звание
            kromer
            +2
            Сегодня, 17:32
            Цитата: советник 2 уровня
            так он как не странно, все годы после катастрофы и работал.. когда узнал- тоже удивился..


            Не, последний реактор ещё в 2000 году остановили.
            1. советник 2 уровня Звание
              советник 2 уровня
              +2
              Сегодня, 17:35
              Цитата: kromer
              Не, последний реактор ещё в 2000 году остановили.

              извиняюсь- не знал, думал как АЖс работает, а она - "Чернобыльская АЭС (ЧАЭС) не вырабатывает электроэнергию с декабря 2000 года, но работает как специализированное предприятие по снятию с эксплуатации, обращению с радиоактивными отходами и обслуживанию Нового безопасного конфайнмента (НБК). По состоянию на январь 2026 года станция функционирует в штатном режиме, подключена к энергосистеме Украины. "
    3. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      +1
      Сегодня, 16:28
      Это чего сейчас было?

      Это было то, чего не было. Всем ясно, что ЧАЭС не вырабатывает электроэнергию и топливо из реакторов выгружено, за исключением аварийного, который разрушен и для обслуживания которого подается эл энергия со стороны или со своих дизельгенераторов. Что имел ввиду автор статьи - загадка.
      1. Монтесума Звание
        Монтесума
        +2
        Сегодня, 16:45
        Цитата: Алексей Лантух
        Это чего сейчас было?

        Это было то, чего не было

        ЧАЭС ничего не выдавала, но извне эл. питание ей нужно.
        Хранилище отработанного ядерного топлива, расположенное на территории обесточенной ЧАЭС, нуждается в постоянном активном охлаждении. Но охлаждать хранилище в отсутствие электроснабжения невозможно..... это может повлечь повышение температуры в бассейнах выдержки, из-за чего радиоактивные вещества начнут поступать в окружающую среду.

        Также из-за обесточивания на ЧАЭС не работает система вентиляции и пожаротушения, что, по словам украинского регулятора, представляет потенциальную угрозу персоналу электростанции.

        В то же время эксперты МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) по поводу Чернобыльской АЭС заявили следующее: отключение ЧАЭС от электросети не окажет критического влияния на основные функции безопасности на станции.

        В частности, объём охлаждающей воды в бассейне хранилища отработанного топлива всё ещё обеспечивает эффективный отвод тепла даже без подачи электроэнергии. Не говоря уже о том, что 20 тысяч отработанных топливных стержней уже почти охлаждены. А потому опасные происшествия маловероятны.

        Кроме того, на площадке также имеются резервные аварийные источники питания с дизельными генераторами и аккумуляторными батареями.
      2. Комментарий был удален.
    4. Metallurg_2 Звание
      Metallurg_2
      +1
      Сегодня, 21:09
      Чукча не читатель - чукча писатель :)
  2. dementor873 Звание
    dementor873
    +5
    Сегодня, 16:20
    Между тем украинский диктатор Зеленский заявил, что согласился на предложение США по деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре и ждет ответа от России.

    Вот зачем прекращать, нужно добивать. А с другой стороны я в Белгороде-то не живу, а живу далеко на диване.
    1. Алексей Лантух Звание
      Алексей Лантух
      0
      Сегодня, 19:12
      я в Белгороде-то не живу

      Вам хорошо, а я в Белгороде. С утра погасили свет, да и батареи холодные. Ну, свет похоже достаточно быстро переподключили.
  3. Evgenijus Звание
    Evgenijus
    +4
    Сегодня, 16:24
    ... украинский диктатор Зеленский ... ждет ответа от России.

    Ответ будет, как только стемнеет небосвод над Украиной.
  4. Ирек Звание
    Ирек
    +2
    Сегодня, 16:25
    Сами скакали за декоммунизацию, будете жить как ваши предки.
  5. HAM Звание
    HAM
    -1
    Сегодня, 16:28
    ".... украинский диктатор Зеленский заявил, что согласился на предложение США по деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре и ждет ответа от России....."

    Пусть Зе закажет пару ящиков "Боржоми" в Грузии,только ему это уже не поможет...
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 16:31
    ДиреХтор МАГАТЭ очень мутный и склизкий тип. Метил на высокую должность в ООН и даже к нам подкатывал, чтобы за него проголосовали. Сама организация больше шпионская и занимается удушением антидемократических экономик.
  7. ANB Звание
    ANB
    +1
    Сегодня, 16:38
    . Между тем украинский диктатор Зеленский заявил, что согласился на предложение США по деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре и ждет ответа от России.

    А всё, а всё. Надо было раньше. :)
    Мы неделю в одностороннем порядке по энергетике не били.
    Теперь очередь Украины.
  8. carpenter Звание
    carpenter
    -1
    Сегодня, 16:40
    Между тем украинский диктатор Зеленский заявил, что согласился на предложение США по деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре и ждет ответа от России.
    Поздно, местечковый ! Нужно было раньше думать, когда Путин предлагал, но ты гадёныш в Курск полез, а теперь слюни не пускай.
  9. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:43
    Цитата: Silver99
    Почему-то эта подслеповатая МАГАТЭ не видела систематические обстрелы Запорожской АЭС
    Очки не той стороной были надеты wink
  10. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -2
    Сегодня, 16:48
    А зачем стране,выбравшей ускоренный путь в каменный век,атомные электростанции? Достаточно небольших костров из щепочкк и кизяка wassat
  11. rocket757 Звание
    rocket757
    0
    Сегодня, 16:56
    заявил, что согласился на предложение США по деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре и ждет
    . а теперь, пускай ждёт...
  12. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    -1
    Сегодня, 17:03
    Ну, за зуленую энергию! Благодаря С РФ Украина стала "эколоджикали френдли зоун" раньше всех на планете! Соросу пора распускать свой ый гринпис и спонсировать Минобороны РФ, и вообще уходить в отставку.
    1. Piramidon Звание
      Piramidon
      +1
      Сегодня, 17:35
      Цитата: Foggy Dew
      Ну, за зуленую энергию!

      Им из ЕС мотогенераторы тысячами поставляют. До озеленения там далеко.
      1. Foggy Dew Звание
        Foggy Dew
        0
        Сегодня, 19:40
        А, ну-ну, я посмотрю, как они мотогенераторами будут размораживать замерзшие стояки)))
        А уж как весело на мотогенераторах металл на экспорт плавить!))) Так что - только зуленая энергия на экологически чистых кизяках. Ритуальные огни, так сказать, у символа экономической мощи новой Окраины - выгребной ямы с деревянным сортиром во дворах циклопических поселений древней цивилизации, на языке ушедших называемых хрущебами. Лучшие умы Оркаины до сих пор спорят, каким образом рабам в древнем Союзе удавалось доставлять на вершины пятиэтажных пирамид цельные квартирные блоки
  13. Incvizitor Звание
    Incvizitor
    +2
    Сегодня, 17:06
    Отлично, все АЭС пас.дам глушить и по весне ещё реки из говна будут но свини любят в говне валяться им перемога.
  14. Alex F._2 Звание
    Alex F._2
    0
    Сегодня, 20:11
    После ударов по крупнейшей электроподстанции Европы — Западноукраинской 750 кВ во Львовской области — ограничена работа аэродрома в польском Жешуве.


    Разве не это было логично сделать прямо в 2022? "Эстонцы среди нас" называется, за малым не прошло и 4 года...
  15. Кмет Звание
    Кмет
    0
    Сегодня, 22:26
    Между тем украинский диктатор Зеленский заявил, что согласился на предложение США по деэскалации ударов по энергетической инфраструктуре и ждет ответа от России.

    Дожать тут надо, чтобы не то что согласился, а умолял о прекращении ударов.. Кто посеет ветер - пожнет бурю.