В Уфе - нападение на студентов медицинского вуза

Происшествие в Уфе, где осуществлено нападение на студентов медицинского вуза, на первый взгляд выглядит как локальный криминальный эпизод. Но детали быстро выводят его за рамки «бытового конфликта». Речь идет не просто о драке: по данным очевидцев, один из студентов был фактически взят в заложники в спортзале общежития, а среди пострадавших оказался и сотрудник полиции.Инцидент произошел в общежитии № 6 Башкирского государственного медицинского университета в Черниковке, на улице Репина. По разным данным, ранения получили шесть человек, двое – в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, угрозы для окружающих больше нет, всех пострадавших госпитализировали. Оперативно отработали сотрудники МВД России.Куда больше вопросов вызывает сам формат ЧП. Общежитие медвуза – это объект с особым режимом доступа, плотной концентрацией людей и, что важно, будущих врачей. Когда туда беспрепятственно заходит человек с ножом, а ситуация доходит до нападения на полицейского, речь о серьезном провале по части безопасности.Прокуратура начала проверку, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по тяжелым статьям – покушение на убийство двух и более лиц и нападение на представителя власти.По уточненным данным, нападавшему 15 лет.

«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)

«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»