В Уфе - нападение на студентов медицинского вуза

7 121 32
В Уфе - нападение на студентов медицинского вуза

Происшествие в Уфе, где осуществлено нападение на студентов медицинского вуза, на первый взгляд выглядит как локальный криминальный эпизод. Но детали быстро выводят его за рамки «бытового конфликта». Речь идет не просто о драке: по данным очевидцев, один из студентов был фактически взят в заложники в спортзале общежития, а среди пострадавших оказался и сотрудник полиции.

Инцидент произошел в общежитии № 6 Башкирского государственного медицинского университета в Черниковке, на улице Репина. По разным данным, ранения получили шесть человек, двое – в тяжелом состоянии. Нападавший задержан, угрозы для окружающих больше нет, всех пострадавших госпитализировали. Оперативно отработали сотрудники МВД России.



Куда больше вопросов вызывает сам формат ЧП. Общежитие медвуза – это объект с особым режимом доступа, плотной концентрацией людей и, что важно, будущих врачей. Когда туда беспрепятственно заходит человек с ножом, а ситуация доходит до нападения на полицейского, речь о серьезном провале по части безопасности.

Прокуратура начала проверку, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по тяжелым статьям – покушение на убийство двух и более лиц и нападение на представителя власти.

По уточненным данным, нападавшему 15 лет.
32 комментария
Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. al3x Звание
    al3x
    0
    Сегодня, 16:30
    Башкирия что-то отличилась в последние дни. Надо бы число пациентов в местном дурдоме пересчитать, вдруг побег устроили...
    1. Silver99 Звание
      Silver99
      +6
      Сегодня, 16:43
      Во всех ВУЗах, общежитиях, школах стоят рамки для прохода и сидят строгие ЧОПовцы ....... все на этом миссия для галочки по безопасности выполнена, никто никого не защитит и не спасет am Государство тратит огромные средства на эти бесполезные системы и дармоедов с кросвордами. В советской школе уборщица с тряпкой имела больше возможностей кого-то защитить.
      1. Николай Иванов_5 Звание
        Николай Иванов_5
        0
        Сегодня, 17:00
        Нужно давно в образовательные, медицинские и торгово-развлекательные учреждения ставить наряды полицейских, так как от ЧОПовцов всё-равно толку нет.
        1. Silver99 Звание
          Silver99
          +3
          Сегодня, 17:06
          Нужно, но это не выполнимо, сейчас в полиции катастрофическая нехватка кадров. Выход вижу в реформе образования и воспитания, ни какая школа не воспитает если человек с детского сада сидит в стрелялках в телефонах и ПК. Культ насилия стал обыденностью.
          1. Николай Иванов_5 Звание
            Николай Иванов_5
            -7
            Сегодня, 17:19
            Наивность и простота веры в решении вопроса в воспитании или образования, а также отмена культа насилия меня удивляет. Все это невозможно. Может реально ЧОПовцы должны быть обучены, лицензированы и иметь настоящие полномочия как сотрудники МВД.
        2. дон_Рэба Звание
          дон_Рэба
          0
          Сегодня, 23:43
          Цитата: Николай Иванов_5
          Нужно давно в образовательные, медицинские и торгово-развлекательные учреждения ставить наряды полицейских

          👀 а где взять полицейских?
          В марте 2025 года глава министерства Владимир Колокольцев сообщал о нехватке более 170 тыс. сотрудников.

          Согласно презентации МВД, некомплект аттестованного состава тогда составлял 23,9 процента в уголовном розыске, 31,4 процента в патрульно-постовой службе, 24,7 процента в подразделениях по контролю за оборотом наркотиков и 22,7 процента в органах предварительного следствия.

          Колокольцев также заявлял, что в течение 2024 года со службы ушла почти половина опытных сотрудников полиции .

          У нас попасть в отдел полиции с заявлением о преступлении можно только через предварительную запись через госуслуги, в течении 3…8 дней.
          🥱 у меня есть №КУСП, прошло 1 год и 2 месяца: тишина

          Vs
          “ В России официально зарегистрировано около 650–700 тысяч частных охранников, работающих в более чем 17–18 тысячах частных охранных организаций (ЧОО). Всего ж их ~1 млн голов»
      2. al3x Звание
        al3x
        +4
        Сегодня, 17:07
        Да какие там чоповцы? В большинстве случаев сидят мужчины/женщины пенсионного возраста, тк зп минималка, вот туда кроме пенсионеров и не идёт никто. Вот и вся "охрана". Всё таки в моем понимании чоповцы - это крепкие мужчины средних лет, а не дед или бабулька.
      3. Баюн Звание
        Баюн
        +2
        Сегодня, 17:27
        Всяка-бяка точно также случалась и в советские времена. Маньяки, сумасшедшие, алкаши с ружьями и топорами. Всё это БЫЛО! Но о таком сообщали только "голоса америк и европ". Должна быть ЦЕНЗУРА на сообщения о дряни. И, не поверите, вот сразу жить станет лучше.
        1. ettore Звание
          ettore
          +1
          Сегодня, 18:16
          Цитата: Баюн
          Должна быть ЦЕНЗУРА на сообщения о дряни. И, не поверите, вот сразу жить станет лучше.

          В определённой мере. Но тогда появятся крики о свободе слова и "от нас скрывают правду", уже было - гласность перестройка и языками профукали страну. Универсального и действенного метода тут нет, чтобы подействовал раз и навсегда, тут работать надо постоянно, люди довольно мерзкие существа.
      4. Ax Yeti Звание
        Ax Yeti
        +1
        Сегодня, 18:20
        "В советской школе уборщица с тряпкой имела больше возможностей кого-то защитить.", - согласен 100%. И не только возможностей)
      5. Victor_B Звание
        Victor_B
        0
        Сегодня, 23:25
        В советской школе уборщица с тряпкой имела больше возможностей кого-то защитить.
        Люто плюсую!
        И эта тетя Маша РЕАЛЬНО влияла на дисциплину!
        Ни один десятиклассник не смел на неё хвост поднять!
        Мокрой тряпкой по морде запросто бы отхватил!
  2. Vulpes Звание
    Vulpes
    0
    Сегодня, 16:35
    Помнится у ИГИЛ была подобная тактика нападения на всех подряд с ножом.
  3. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 16:39
    Нападение с ножом на общежитие медицинского университета в Уфе совершил 15-летний подросток, при задержании ранивший двоих сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

    Женщина, которая стала свидетелем происходящего в общежитии, утверждает, что нападавших было двое. «Они махали ножом и ранили этих студентов. Один из них, который крупный, в заложники взял иностранца»
  4. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    +1
    Сегодня, 16:42
    Цитата: alexboguslavski
    совершил 15-летний подросток, при задержании ранивший двоих сотрудников правоохранительных органов.
    Национальность бы его выложить в студию. И вероисповедание
    1. Vitaly_pvo Звание
      Vitaly_pvo
      +1
      Сегодня, 17:24
      Цитата: Schneeberg
      Национальность бы его выложить в студию

      Думаете в России на одну беду "дураки и дороги" стало меньше?
  5. Жека111 Звание
    Жека111
    +1
    Сегодня, 16:48
    Странная подача информации конечно
    15 летний школьник напал на узбеков-студентов. а пишут что мужчина
  6. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +1
    Сегодня, 16:49
    Общежитие медвуза – это объект с особым режимом доступа,
    И в чем заключается особый режим? Если там и стоял металлодетектор, то внимание на железку должны были обратить. Только когда студенты сотнями ходят туда-сюда с железками, внимание притупляется. Если до заложника дошло - это однозначна поехавшая крыша.
    ,
    1. kromer Звание
      kromer
      +3
      Сегодня, 17:13
      Цитата: Младший рядовой
      И в чем заключается особый режим?


      Студенческая общага всю жизнь была, есть и будет проходным двором, где самое сложное ящик пива незаметно через вахту протащить.
      1. Ныробский Звание
        Ныробский
        +2
        Сегодня, 17:26
        Цитата: kromer
        Цитата: Младший рядовой
        И в чем заключается особый режим?


        Студенческая общага всю жизнь была, есть и будет проходным двором, где самое сложное ящик пива незаметно через вахту протащить.

        С обратной стороны здания на второй этаж верёвкой поднимают и в нужную комнату бегом тарабанят, а потом пустую тару мимо вахты легально выносят. Студенты)))
        1. kromer Звание
          kromer
          +2
          Сегодня, 17:30
          Цитата: Ныробский
          С обратной стороны здания на второй этаж верёвкой поднимают и в нужную комнату бегом барабанят, а потом пустую тару мимо вахты легально выносят.


          Ну голь на выдумки хитра, но мы так не усложняли. Один бабулю-вахтёра отвлекает, другой в это время ящик протаскивает. wink
        2. Младший рядовой Звание
          Младший рядовой
          +1
          Сегодня, 18:34
          В советское время открыто проносили коньяк в канистрах. И никто к студентам с вопросами не приставал. Во времена были.
        3. kromer Звание
          kromer
          +1
          Сегодня, 22:27
          Цитата: Ныробский
          С обратной стороны здания на второй этаж верёвкой поднимают


          Долго вспоминал чего мы как то раз на верёвках поднимали. Точно ведь не бухло. Вспомнил. Общага же с 23-00 закрыта. Там мы раз двух девок местных поднимали к себе. laughing
  7. Foggy Dew Звание
    Foggy Dew
    +2
    Сегодня, 16:53
    Ну общага - это не медучереждение.
  8. Ирек Звание
    Ирек
    -2
    Сегодня, 17:20
    Пятнадцатилетний недоносок , а не мужчина , наверняка хахло.
  9. Vladlous Звание
    Vladlous
    -1
    Сегодня, 17:34
    На мой взгляд, может быть весьма субьективный, "по части безопасности" многие кто отличились, и делают это уже давно. То, что страна стала проходным двором для всевозможных диверсантов и террористов - больше сомнений не вызывает. И это, ктстати, не к ФСБ предьява, а к чиновничье-бюрократическому аппарату, систематически создающему условия для беспрепятсвенного вьезда не территорию России, мягко говоря, крайне сомнительных граждан.

    Если у нас на регулярной основе свободно убивают высокопоставленных генералов, совершают покушения на ведущих общественных деятелей, не говоря уже о страшных террористических атаках с захватом заложников, то, наверное, многое шиворот на выворот.

    Страна перегружена бюрократией, огромное количество чиновников имитируют деятельность, а порой просто саботируют распоряжения, срывают сроки и планы, занимаются разворовыванием бюджета, активно работают на врага. Называя вещим своими именами, государственная измена стала нормой, ежедневной страшной рутиной, а не недопустимым деянием, которое следует карать по высшей мере.

    Я думаю, что это не кончится добром. Можно сколько угождно надувать щёки и говорить, что "мы не такие". Но правда в том, что призрак бунтуещго "Вагнера" снова витает над страной.

    Я очень не хочу повторения. Но ситуация выглядит именно как кривляние и саботаж со стороны чиновничества. Уж не знаю, где они там прячут свои сбережения, но пахнет всё это весьма дурно. Случай в Уфе лишь очередное звено.
  10. двп Звание
    двп
    +2
    Сегодня, 17:40
    Интересно,от куда это автор вытащил,что общага это "объект с особым режимом доступа"?
    1. kromer Звание
      kromer
      +2
      Сегодня, 19:26
      Да там странностей в статье полно. Нож протащили в общагу. А ничего что эти ножи в каждой комнате? Студенты хлеб не взглядом же режут.
  11. Тот же ЛЕХА Звание
    Тот же ЛЕХА
    +1
    Сегодня, 17:43
    В общаге по моему наркоту толкают...нападающий совершенно не адекватен был.
    Такое происходит при приёме синтетических наркотиков...они отключают мозги человеку начисто.
    Надо проводить мед экспертизу и выявлять наличие запрещённых веществ в организме сумасшедшего разбойника.
  12. faiver Звание
    faiver
    +1
    Сегодня, 17:59
    интересно что там за 15 летний подросток-переросток что наделал десяток пострадавших, включая полицейских и чоповца....
    1. Ivan№One Звание
      Ivan№One
      +2
      Сегодня, 20:49
      Так под наркотой и не такое устроишь.
      Поэтому в тех же сша копы валят таких - целые обоймы высаживают, никто на нож не бросается
  13. alexboguslavski Звание
    alexboguslavski
    +1
    Сегодня, 18:44
    Напавший на общежитие в Уфе был сторонником запрещённой в России террористической организации NS/WP (National Socialism / White Power). При попытке задержания он попытался перерезать себе горло. Ранее поджигали военкоматы. Хотели убить Соловьёва.
  14. Ivan№One Звание
    Ivan№One
    +1
    Сегодня, 20:47
    Почти каждый день нападения
    То на школу, то на детский сад, то вот как сегодня.
    Что-то не то происходит.
    Похоже массово крыша поехала у народонаселения