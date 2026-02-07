Орбан: завтра на фронт могут отправить молодых венгров
Заявляя о поддержке Евросоюзом Украины, нужно говорить прямо. Большая катастрофа может начаться с малого – с отправки средств венгерских налогоплательщиков на финансирование нужд киевских властей.
На эту тему рассуждает на своей странице в соцсети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Он так видит следующий шаг Брюсселя:
Орбан считает, что отправка войск государств Европы на Украину неизбежно будет означать их вступление в вооруженный конфликт с Россией. Глава венгерского правительство заявил, что его страна на это не пойдет:
Будапешт не намерен сначала терять свои деньги, а затем – граждан.
По словам Орбана, Украина превратилась во врага Венгрии из-за её режима.
Похожие тезисы озвучивал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, отправка денег и оружия Киеву приведет лишь к затягиванию конфликта, а не к его разрешению.
Ранее в Британии и ряде других государств Европы неоднократно звучали призывы ввести на Украину войска НАТО. В частности, на этой неделе глава альянса Марк Рютте предлагал отправить западных военных на украинскую территорию после подписания мирного соглашения.
Представители российского руководства неоднократно заявляли, что любой вариант появления иностранных военных контингентов из стран Североатлантического альянса на Украине абсолютно неприемлем. Он неизбежно приведет в эскалации. В МИД России заявляли, что иностранные солдаты на украинской земле будут считаться нашим командованием интервентами.
