Орбан: завтра на фронт могут отправить молодых венгров

Заявляя о поддержке Евросоюзом Украины, нужно говорить прямо. Большая катастрофа может начаться с малого – с отправки средств венгерских налогоплательщиков на финансирование нужд киевских властей.

На эту тему рассуждает на своей странице в соцсети премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.



Он так видит следующий шаг Брюсселя:

Завтра на фронт могут отправить молодых венгров.

Орбан считает, что отправка войск государств Европы на Украину неизбежно будет означать их вступление в вооруженный конфликт с Россией. Глава венгерского правительство заявил, что его страна на это не пойдет:

Венгрия говорит «нет», мы отказываемся принимать в этом участие!

Будапешт не намерен сначала терять свои деньги, а затем – граждан.

По словам Орбана, Украина превратилась во врага Венгрии из-за её режима.

Похожие тезисы озвучивал и глава МИД Венгрии Петер Сийярто. По его словам, отправка денег и оружия Киеву приведет лишь к затягиванию конфликта, а не к его разрешению.

Ранее в Британии и ряде других государств Европы неоднократно звучали призывы ввести на Украину войска НАТО. В частности, на этой неделе глава альянса Марк Рютте предлагал отправить западных военных на украинскую территорию после подписания мирного соглашения.

Представители российского руководства неоднократно заявляли, что любой вариант появления иностранных военных контингентов из стран Североатлантического альянса на Украине абсолютно неприемлем. Он неизбежно приведет в эскалации. В МИД России заявляли, что иностранные солдаты на украинской земле будут считаться нашим командованием интервентами.
  1. Jsem_CZEKO68 Звание
    Jsem_CZEKO68
    +4
    Сегодня, 16:45
    Nevím, jak to má Maďarsko s podporou Ukrajiny, ale premier ČR občany své země podvedl. Když přijel z EU tak uvedl, že se ČR nebude finančně podílet na posílání zbraní na Ukrajinu. Jenže lhal, to tak vůbec není. Pokud bude ČR stále členem nacistické EU, bude pořád platit za zbraně na Ukrajinu, jen nebude ručit za dluh bankám. Přitom je jasné, že zbankrotovaná Ukrajiny nikdy žádný dluh platit nebude. I kdyby měli peníze, první nacisté pro sebe vyrobí další skvělé zlaté záchody.
    1. Jsem_CZEKO68 Звание
      Jsem_CZEKO68
      +11
      Сегодня, 16:46
      Я не знаю, как Венгрия справляется с поддержкой Украины, но премьер-министр Чехии обманул граждан своей страны. Приехав из ЕС, он заявил, что Чехия не будет финансово участвовать в поставках оружия Украине. Но он солгал, это совсем не так. Если бы Чехия всё ещё была членом нацистского ЕС, она бы всё равно платила за оружие Украине, просто не гарантировала бы долги банкам. В то же время ясно, что обанкротившаяся Украина никогда не выплатит никаких долгов. Даже если бы у них были деньги, первые нацисты сделали бы себе ещё больше золотых унитазов.
      1. Ждущий Звание
        Ждущий
        +1
        Сегодня, 16:54
        Ничего страшного. У Чехии денег много, народ излишне обеспеченный и молчаливый. Будут платить.
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          0
          Сегодня, 17:16
          No je to pravda i není, možná i u vás v Rusku jsou nůžky bohatství rozevřeny až moc. Nekteří své bohatství neutratí ani za více životů, ale také přibylo mnoho lidí, kteří přežívají i díky velmi nekvalitním potravinám. Do roku 1990 měl každý občan v ČSSR hodně kvalitní potraviny, dnes jsou některé vydávány za luxus, na které nemá ani střední třída.
          1. Jsem_CZEKO68 Звание
            Jsem_CZEKO68
            +7
            Сегодня, 17:17
            Что ж, правда это или нет, но, возможно, даже в вашей России ножницы богатства открыты слишком широко. Некоторые не потратят свои сбережения даже за несколько жизней, но есть и много людей, которые выживают благодаря очень некачественной пище. До 1990 года каждый гражданин Чехословакии имел очень качественную еду, сегодня же некоторые продукты считаются роскошью, которую не может себе позволить даже средний класс.
      2. Hagen Звание
        Hagen
        +1
        Сегодня, 18:53
        Цитата: Jsem_CZEKO68
        В то же время ясно, что обанкротившаяся Украина никогда не выплатит никаких долгов.

        Нацистский ЕС держится в своих креслах поддеркой наднациональных глобалистов (или deepstate). Продолжающаяся война каждым днем пополняет их счета. Им в принципе сегодня не так уж и важно, кто победит. Главное, чтобы шоу продолжалось. Ведь уже даже вслух сказали, что из 90 млрд евро помощи Украине, 60 млрд уйдет в ВПК, от которого и кормятся транснациональные финансово-промышленные группы. Вот она - главная цель войны. Если вдруг появятся возможности воспользоваться ресурсом России по итогам войны, это будет всего лишь дополнительным бонусом им. Главный источник благополучия владельцы ТНК уже определили. Это Европа. И Чехия со Словакией в том числе, как бы они ни упирались. Да Венгрия - тоже. Их так или иначе продавят или сменят руководство. Золотые унитазы - крошки с большого стола настоящих хозяев западного мира.
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          0
          Сегодня, 21:24
          Rozumím vám a vím o velké podpoře této války nadnárodními korporáty a největšími bankami světa. Ale i oni jsou velmi nervozní, protože na výsledek války vsadili více než chtěli a tím že Rusko je nuceno si vítězství vybojovat na bojišti, se globalistům může jen zdát o tučném zisku. Oni už měli představu, jak si porcují celou Ukrajinu a kdyby se to podařilo i Rusko. Osobně mě je jasné, že k porcování Ruska nikdy nedojde, protože už by nezbyl nikdo, kdo by si ho užil. Globální moc v Evropě to také nebude mít snadné, jejich vydírání už se nelíbí pořád více státům.
          1. Jsem_CZEKO68 Звание
            Jsem_CZEKO68
            0
            Сегодня, 21:25
            Я понимаю вас, и мне известно о значительной поддержке этой войны со стороны транснациональных корпораций и крупнейших банков мира. Но они также очень нервничают, потому что сделали на исход войны ставку больше, чем хотели, и, заставляя Россию бороться за победу на поле боя, глобалисты могут только мечтать о большой прибыли. У них уже был план, как они разделят всю Украину, а если им это удастся, то и Россию. Лично мне ясно, что раздела России никогда не произойдет, потому что некому будет этим наслаждаться. Глобальным державам в Европе тоже будет нелегко, все больше государств не любят их шантаж.
          2. eugen_caro Звание
            eugen_caro
            0
            Сегодня, 22:36
            The Foreign Office has long been making plans to dismember Russia in order to control it—as Madeleine Albright, that old toad, very accurately put it—but they keep failing... Then they decided to tear Ukraine away from Russia and at least appropriate its resources, but again the Russians got involved and are interfering once more. That is the source of all the hatred toward the Russians—that they constantly disrupt the brilliant commercial plans of the Anglo-Saxons...
    2. Silver99 Звание
      Silver99
      0
      Сегодня, 16:49
      Вот все талдычат Европа готовится к войне с Россией якобы ее начнет в 2029 году.... у меня вопрос конкретно кто в Европе желает реально повоевать с Россией ? Нет про НАТО конечно интерсно послушать, но это разношерстое племя и самое главное без США его просто нет, так повторяю вопрос у кого есть такая возвожность повоевать с Россией ?.......на словах скопом они все смелые, а так в речах каждый "но пасаран" .
      1. Bookinist69 Звание
        Bookinist69
        +1
        Сегодня, 17:15
        Самые слабоумные в ЕС это поляки. Они готовятся судя по закупкам техники больше других. Все для того чтобы стать очередным брошенным поленом в костер будущей глобальной войны в Европе.
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          +1
          Сегодня, 17:42
          Máte pravdu, i mě se to v Polku nelíbí, zatím jen trochu to brzdí president, ale také nic moc. ČR, Maďarsko i Slovensko chtějí vyvinout tlak na Polsko, aby se přidalo a hájilo mír pro Evropu. Polsko se asi zhlédlo v moci Hitlera a chtějí být stejně silní. Nechápou, že příští velká válka nebude vedena drony!!
          1. Jsem_CZEKO68 Звание
            Jsem_CZEKO68
            +4
            Сегодня, 17:42
            Вы правы, мне это тоже не нравится в Польше, пока президент лишь немного сдерживает это, но и не сильно. Чехия, Венгрия и Словакия хотят оказать давление на Польшу, чтобы она присоединилась к борьбе за мир в Европе и защищала его. Польша, вероятно, видела себя в власти Гитлера и хочет быть такой же сильной. Они не понимают, что следующая крупная война не будет вестись с помощью беспилотников!
          2. eugen_caro Звание
            eugen_caro
            +1
            Сегодня, 22:51
            I often talk about this topic with Poles, Germans, and your people at historical reenactments, and from our conversations I understand that, of course, there are some people who are radically opposed to Russians, but they are far fewer than normal people, so government representatives are not expressing the views of their peoples, but their own private views... We can only hope that more reasonable leaders will come to power in our countries.
        2. eugen_caro Звание
          eugen_caro
          +1
          Сегодня, 22:44
          думаю,что все войска нато,хоть их и больше ,чем русских количественно ,качественно русским уступают...- тем более,что даже из существующих ВС нато достаточно большая часть солдат экстренно уволится- не сильно хочется им погибать - они в курсе того,что происходит на украине... натовцы могут устроить дополнительный набор добровольцев (а призывной армии в странах нато ,насколько помню -нет - только собираются вводить поляки\про еб алты)есть ещё запасники-ополченцы..- но и те и другие насколько я могу судить - тоже помирать за тётю фон дырляеву с гов но чайкой калоедовой не стремятся......
      2. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        +1
        Сегодня, 17:32
        Myslím, že nemusíme mít obavy. Válku s Ruskem si moc přejí jen nacistické režimy, které zcela svévolně zničily hospodářství svých států a myslí si, že to pomůže k válce. Obyčejní lidé většinově ví, že pravda a právo je na straně Ruska, ale díky obrovské cenzuře a propagandě se to nesmí říkat. Evropa se pomalu mění a Rusko musí mít s napadenou Evropou rakovinou nacismu trochu trpělivost, máte k tomu velmi dobrého presidenta Putina, které je skvělý stratég a šachista. Zná více tahů dopředu, v tomto ho nikdo ze západu nedožene. Proto i my, co v Evropě musíme trpět nějakou dobu fašismus, věříme na moudrost nejen Putina, ale celého Ruska. Za mě jedině s Ruskem je naděje se vrátit k normálnímu světu. Moc si přeji aby to už začalo na sportovním poli a vaši skvělí sportovci obohatili všechny soutěže. Je to velká nespravedlnost, v první řadě by měli zakázat sportovat na všech soutěžích všem z USA!!, vždyť udělali přes 70 převratů v zemích a povraždili miliony lidí, jen aby se jim pohodlně kradlo!
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          +3
          Сегодня, 17:32
          Я думаю, нам не о чем беспокоиться. Только нацистские режимы, которые совершенно произвольно разрушили экономику своих государств и считают, что это поможет развязать войну, действительно хотят войны с Россией. Обычные люди в основном знают, что правда и справедливость на стороне России, но благодаря огромной цензуре и пропаганде об этом не разрешают говорить. Европа медленно меняется, и России нужно немного терпения с раковой опухолью нацизма, которая вторглась в Европу. У вас очень хороший президент Путин, он отличный стратег и шахматист. Он знает, как двигаться дальше, никто с Запада его в этом не догонит. Вот почему мы, которым приходится какое-то время терпеть фашизм в Европе, верим в мудрость не только Путина, но и всей России. Для меня только с Россией есть надежда на возвращение в нормальный мир. Я очень надеюсь, что это начнется на спортивной арене и что ваши великие спортсмены обогатят все соревнования. Это вопиющая несправедливость! Во-первых, нужно запретить всем гражданам США заниматься спортом во всех соревнованиях! Ведь они совершили более 70 государственных переворотов и убили миллионы людей, чтобы спокойно грабить!
      3. Jsem_CZEKO68 Звание
        Jsem_CZEKO68
        +1
        Сегодня, 18:26
        Omlouvám se, odpověď pro vás sklouzla nevím proč, více dole, psaná 17hod.32 min
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          +1
          Сегодня, 18:27
          Извините, ответ ускользнул от вас, я не знаю почему, подробности ниже, написано в 17:32.
      4. Баюн Звание
        Баюн
        +1
        Сегодня, 19:35
        "Сейчас толкуют о деньгах"...

        С Русью воюют на ПРОЦЕНТЫ(!) от нацистских денег 1945-ого. Да, Союз победил ВОИНАМИ, но не деньгами. Русские победят любым ОРУЖИЕМ, даже атомным. Но деньги - "оружие", в котором русские - извините за честность - не самые сильные на этой планете.
        1. Jsem_CZEKO68 Звание
          Jsem_CZEKO68
          0
          Сегодня, 21:32
          Peníze nejsou všechno, nyní všichni v Rusku víte, že váš boj je spravedlivý a nutný pro budoucí mír!! Je to mnohem víc, než zlatý záchod pro každého Rusa.
          1. Jsem_CZEKO68 Звание
            Jsem_CZEKO68
            0
            Сегодня, 21:32
            Деньги – это не всё, теперь в России все знают, что ваша борьба справедлива и необходима для будущего мира! Это гораздо больше, чем золотой унитаз для каждого россиянина.
            1. eugen_caro Звание
              eugen_caro
              +1
              Сегодня, 22:58
              Unfortunately, not everyone... For some reason, there are also people in Russia who are willing to kill generals and carry out sabotage behind Russian lines in exchange for the money they have been promised... And even the fact that after committing terrorist acts, they are deceived and not paid the promised money does not stop these idiots from betraying their country... But for some reason, we don't hear about similar terrorist attacks in Ukraine... Perhaps the Russian special services are doing a very poor job... Much worse than the Ukrainian ones...
              1. Jsem_CZEKO68 Звание
                Jsem_CZEKO68
                0
                Сегодня, 23:17
                Máte pravdu, že i v Rusku se najdou zlí lidé, co bojují tajně s nepřítelem. Ale myslím si, že vaše tajné služby jsou na velmi dobré úrovni, jen v této době to musí mít velmi složité, aby dokázali zabránit zločinu, který nikdo nečeká.
                1. Jsem_CZEKO68 Звание
                  Jsem_CZEKO68
                  0
                  Сегодня, 23:17
                  Вы правы, даже в России есть плохие люди, которые тайно воюют с врагом. Но я думаю, что ваши спецслужбы работают на очень хорошем уровне, просто сейчас им, должно быть, очень сложно предотвратить преступление, которого никто не ожидает.
                2. eugen_caro Звание
                  eugen_caro
                  0
                  Сегодня, 23:24
                  There are bad people everywhere—that's how the world works... and I'm not from Russia—I'm from Europe too... As for the special services, I think they are in a similar position in both Ukraine and Russia, but the Ukrainians managed to organize a network of residents in Russia, while the Russians in Ukraine did not... At least, I haven't heard anything about them, although I know quite a few people from those territories through correspondence who are very dissatisfied with the Ukrainian government...
    3. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      0
      Сегодня, 22:28
      Our Euro-idiots still hope that "when Ukraine wins, the Russians will be forced to pay reparations, and Ukraine will settle all its debts. And Russia will give away its gas, oil, and other resources for free... and crowds of workers will flood into European factories, where they will work for a bowl of soup... ...and the further the reality of this fairy tale disappears, the more they want to hear it... laughing
  2. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    +2
    Сегодня, 16:46
    Скорее бы ЕС развалился и превратился в стаю пожирающих от голода друг-друга крыс.
  3. carpenter Звание
    carpenter
    +1
    Сегодня, 16:49
    Марк Рютте предлагал отправить западных военных на украинскую территорию после подписания мирного соглашения.
    Если мирный договор подпишут, то западные военные там не нужны, ну если только для того, чтобы начать войну против России.
  4. MrFox Звание
    MrFox
    -4
    Сегодня, 16:50
    Орбан кормится с Евросоюза, но не хочет жить по его правилам. Выходи из ЕС и тогда делай что хочешь
    1. carpenter Звание
      carpenter
      +1
      Сегодня, 16:53
      Цитата: MrFox
      Выходи из ЕС и тогда делай что хочешь

      Ну тогда они Орбана всей "кодлой" задавят, а она много или мало, но 26 стран и давить они умеют ( Гитлер во времена ВМВ научил ).
      1. MrFox Звание
        MrFox
        0
        Сегодня, 20:24
        И пусть давят, что нам с этой Венгрии? Если кто забыл в ВОВ они на стороне Гитлера воевали.
    2. Aken Звание
      Aken
      +1
      Сегодня, 17:02
      И как же это нам поможет?
    3. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      0
      Сегодня, 23:00
      вы может не в курсе..- в ЕС вход гривенник-- выход смерть... интересно если орбан заявит о выходе из ЕС\НАТО- долго-ли он проживёт ?
  5. Фразах Звание
    Фразах
    0
    Сегодня, 16:50
    Будапешт не намерен терять свои деньги

    Один из главных поставщиков, наряду со Словакией, всех видов энергии "ненавистному" чубатому режиму. К сожалению, у всех так - мухи с котлетами отдельно.
  6. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    Сегодня, 16:52
    Цитата: Jsem_CZEKO68
    обанкротившаяся Украина никогда не выплатит никаких долгов
    Она будет просить ещё! wink
  7. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    -1
    Сегодня, 16:55
    А есть ли у России медиаресурс с НКО, который моментально быстро распространит информацию о подстреленном венгре с красочными фотографиями, с указанием его ФИО. Информационно мы не выигрываем.
  8. Дед-дилетант Звание
    Дед-дилетант
    +2
    Сегодня, 17:01
    В МИД России заявляли, что иностранные солдаты на украинской земле будут считаться нашим командованием интервентами.

    Нашим командованием войска НАТО на Украине должны считаться не интервентами, а целями. Законными целями на нашей, оккупированной территории.
  9. Дедок Звание
    Дедок
    0
    Сегодня, 19:05
    Орбан: завтра на фронт могут отправить молодых венгров

    значит дела у Виктора - не очень...