«Два стула»: США надеются на диалог с Китаем, продолжая вооружать Тайвань

Новые поставки американского оружия Тайваню могут поставить крест на апрельском визите Дональда Трампа в Китай. Формально – предупреждение, по сути – напоминание, где для Пекина проходит красная линия. Тайваньский вопрос там по-прежнему считают не «региональной проблемой», а ядром китайско-американской повестки.

Вашингтон одновременно обсуждает дипломатические визиты и готовит очередной оружейный пакет для Тайбэя – от систем Patriot до ударных ракет и РСЗО. Этакий вариант про два стула. Причем речь идет уже не о символической поддержке, а о миллиардах долларов и десятках систем, способных напрямую влиять на баланс сил в Тайваньском проливе.



Китайская реакция предсказуема. В Пекине открыто называют подобные сделки подрывом суверенитета и попыткой «раздуть нарратив о китайской угрозе». И это не риторика для внутреннего потребления: тайваньская тема давно встроена в стратегию национальной безопасности КНР, где компромиссы не предусмотрены. Особенно на фоне растущей активности США в регионе.

В итоге Белый дом оказывается перед привычным выбором. Либо визиты, протокол и разговоры о «большой сделке» с Пекином. Либо продолжение курса на вооружение Тайваня – с предсказуемыми последствиями для диалога. Судя по текущей динамике, в Вашингтоне пытаются усидеть на всех стульях сразу.
  1. Silver99 Звание
    Silver99
    +2
    Сегодня, 17:01
    Так всем в том числе и Китаю давно пора понять дружить и верить США смертельно опасно, Америка взялась Индию экономически модернизировать в противовес Китаю, неужели из благих намерений ? Да нет все проще, в купе с Тайванем они ходят развалить экономику Китая с его философией "ожидания на берегу".
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      0
      Сегодня, 17:04
      Тайвань всего лишь маркер,лакмусовая бумажка определяющая статус кво во взаимоотношениях США-Китай.Но от того какой расклад сил между двумя державами покажет эта лакмусовая бумажка зависит очень многое в мире.Сам Тайвань ещё и удобный повод для выяснения отношений между двумя странами.
  2. Младший рядовой Звание
    Младший рядовой
    +3
    Сегодня, 17:02
    Не помню фамилию американского сенатора, который официально призвал бомбануть тайваньские производственные мощности, лишь бы они китайцам не достались laughing Но пока Китай жует сопли, все будет ограничиваться жеванием соплей.
    1. topol717 Звание
      topol717
      0
      Сегодня, 18:35
      Цитата: Младший рядовой
      Но пока Китай жует сопли,
      Даже ежу понятно, что все оружие мира не поможет Тайваню, у которого целых 23 млн. населения, противостоять Китаю. Что вы предлагаете Китаю сделать? Начать гражданскую войну?
      1. Младший рядовой Звание
        Младший рядовой
        0
        Сегодня, 19:17
        Предлагаю (я на диване сижу), отжать Китаю у Тайваня электронные дела, и тогда в мире очень много чего поменяется. В первую очередь США хвост подожмет. А почему Вы используете термин "гражданская война"? На бумажках они едины, но внутренние терки не один десяток лет решать. На роль эксперта не претендую.
  3. pudelartemon Звание
    pudelartemon
    -2
    Сегодня, 17:03
    Поговаривают о возможном саммите США,КНР и РФ в Пекине в апреле. Раздел мира на троих?
    Вспомнилось из Владимира Семёновича
    Скоро и мы на Луну полетим,
    И что нам с Америкой драться?
    Правая - нам,
    Левая - им,
    А остальное китайцам
    1. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +5
      Сегодня, 17:11
      При всём уважении,но на троих уже никак не получится.Украина это ясно показала. Слишком сильна зависимость от заграницы у нас.По связи от тех же американских Starlink,по комплектухе от того же Китая в тех же ракето-дронах и не только.Просто для сравнения США и Китай не имеют такой зависимости от российских комплектующих в своём ВПК.И вообще мы до недавнего времени строили если точно цитировать "энергетическую сверхдержаву",пытались многим быть полезными за наш счёт, поставляли дешёвые энергоресурсы и до последнего надеялись договориться,но на нас таки всё равно пошли,понимая нашу зависимость технологическую и видать не сильно нас боясь.Во время СВО многое начали исправлять,но пока без заграничной комплектухи никак и в плане самодостаточности можно сказать что делаем первые шаги,отходя от так сказать "свободного рынка" без всяких тормозов и ограничений.Так что про мир на троих пока что сильно оптимистично.Как видим "энергетическую сверхдержаву" пока что так и не построили.Надеюсь со временем технологическую сверхдержаву построим.
      1. Hagen Звание
        Hagen
        +1
        Сегодня, 18:37
        Цитата: Sky Strike fighter
        Слишком сильна зависимость от заграницы у нас.

        Может приведете пример страны, которая не зависит от заграницы? Сегодня таких нет, и возможности есть для этого у очень малой группы стран. И Китай, и США в той же самой зависимости, только в разных направлениях.
        Цитата: Sky Strike fighter
        И вообще мы до недавнего времени .... пытались многим быть полезными за наш счёт, поставляли дешёвые энергоресурсы

        Это как сказать... За счет продаж энергоресурсов мы выползли из 90-х, закрыв все долги, коих было не мало. Да вообще кормили себя, особенно во времена отсутствия "продовольственного самообеспечения". Не стоит стремиться пинать Родину, которая нас вскормила и продолжает кормить.
        Цитата: Sky Strike fighter
        на троих уже никак не получится

        Здесь тоже не все однозначно. Сегодня именно Россия активный субъект за теми столами переговоров, где нет ни Китая, ЕС, несмотря на их экономики и потенциальные возможности. Понятно, что дела идут не такими темпами, как нам бы этого хотелось. Потребности и желания всегда намного опережают возможности. И это лучше, чем наоборот. Мотивируют к движению.
  4. фигвам Звание
    фигвам
    +5
    Сегодня, 17:04
    США надеются на диалог с Китаем, продолжая вооружать Тайвань

    Добавлю, сша надеются на диалог с Россией, продолжая вооружать окраину.
    1. Младший рядовой Звание
      Младший рядовой
      +2
      Сегодня, 17:18
      Так американцы открыто вооружают Тайвань. На китайские возмущения отвечают - Тайвань це Китай, и продолжают оружие завозить. Китай особо не реагирует. Как всегда.
    2. Sky Strike fighter Звание
      Sky Strike fighter
      +1
      Сегодня, 17:50
      Поправочка.Надеются на диалог с позиции силы США,а это уже называется диалогом на правах сильного или как они говорят мир через силу.По факту мир на их условиях через колено.Вот так вот.Вот такой вот диалог они предлагают.Нет ну когда по морде бьют это же тоже своего рода диалог получается,но с позиции силы.
  5. Владимир Владимирович Воронцов Звание
    Владимир Владимирович Воронцов
    +1
    Сегодня, 17:15
    ❝ Судя по текущей динамике, в Вашингтоне пытаются усидеть на всех стульях сразу ❞ —

    — Да один у них стул вращающийся на колёсиках, куда хотят, туда и повернут и подкатятся ...
  6. Ирек Звание
    Ирек
    0
    Сегодня, 17:22
    Одна часть Америки хочет договариваться, а другая вооружает Тайвань.
  7. андрей мартов Звание
    андрей мартов
    -1
    Сегодня, 17:24
    Британские учёные расчитали ,что через 3 миллиарда лет о.Тайвань соединится с материком Евразия. Так что китайцам можно спокойно сидеть на берегу и ждать географического воссоединения острова с материком. . . love
  8. ROSS 42 Звание
    ROSS 42
    -1
    Сегодня, 17:28
    Судя по текущей динамике, в Вашингтоне пытаются усидеть на всех стульях сразу.

    Это похоже на истину: надеются на диалог с Китаем, продолжая вооружать Тайвань, и в то же время, надеются на диалог с Россией, продолжая вооружать Украину, а ещё бредят Гренландией и грозят Ирану...
    Задница не порвётся?
  9. bar Звание
    bar
    0
    Сегодня, 17:41
    США надеются на диалог с Китаем, продолжая вооружать Тайвань

    Обычное дело. Они ведут диалог с нами, вооружая при этом 404.
    1. Дмитрий В. Шмыков Звание
      Дмитрий В. Шмыков
      0
      Сегодня, 19:14
      Кстати да, я видел статьи, что дроны Mavic массово закупаются 404. Не знаю правда или нет, но на поверхности публичные озабоченности и заработок. Наши 100% всё видят.
  10. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    +1
    Сегодня, 17:41
    Если с Россией такое прокатывает: одной рукой осуществляют поставки оружия и вооружений на Украину, обеспечивают её интернетом, разведданными и тд, а с другой - "дружат" с многоходовочником... Хотят так же и с Тайванем поступить: и рыбку съесть, и "туда" сесть(( Веры американцам нет и не может быть никакой, только наши бюрократы этого никак понять не могут!!
  11. Андрей Андреев_2 Звание
    Андрей Андреев_2
    0
    Сегодня, 17:51
    По-любому будет конфронтация между РФ и США, если сейчас не сделать решительных шагов (реально амеры трусливы), ну, например, потопить вместе с иранцами один-второй авианосец...может задумаются немного! Хотя бы как ответ за АПЛ Курск. Иначе США не успокоятся и ядерной войны с ними не избежать((
  12. Lynnot Звание
    Lynnot
    0
    Сегодня, 17:55
    Это, типа, как намедни заявила премьер-министр Японии Санаэ Такаити:
    "Сейчас состояние отношений с Россией тяжелое. Однако позиция Японии решить вопрос четырех северных островов и заключить мирный договор остается неизменной".
    1. Nexcom Звание
      Nexcom
      0
      Сегодня, 18:07
      японцы действуют по принципу: нам хоть ссы в глаза, всё одно - Божья роса...

      упёртые до невозможности. как бараны. болт им, а не острова и северные земли Карафуто.

      зы лишь бы только не нашёлся деятель который как боря-поллитра не захотел бы "решить спорный вопрос". А то были такие, были. И уже много чего отдали....
  13. Федор Соколов Звание
    Федор Соколов
    0
    Сегодня, 18:32
    Так они и мира якобы между Россией и Украиной хотят, но продолжают активно вооружать киевский режим (пусть и не напрямую через страны ЕС), предоставляют разведданные и нацеливают свои ракеты со своего же Химмерса (да и экипаж наверное тоже их) по нашей территории.