Кто понесет черный флаг? Конфликт нарастает в Гане
С 2021 года на севере Ганы разгорается некогда застывший конфликт между этническими группами кусаси и мампруси за главенство в небольшой провинции Бавку — саваннового приграничного региона с разветвленной сетью грунтовых дорог, к тому же отделенного реками, доступность которого остается проблемной для властей в Аккре.
Сторонами являются две основные этнические группы этой местности. Первые — более многочисленные кусаси, которые заявляют о своем статусе коренного населения и историческом праве на землю. В религиозном плане они чаще всего христиане, но с сильным влиянием местных верований. К примеру, они считаются духовными лидерами — жрецами культа земли «тенедан».
С другой стороны выступают мусульмане мампруси, которые связывают свою власть с централизованным королевством Мампругу, но являются малочисленными по сравнению со своими соперниками.
Причиной противостояний за власть послужило «небольшое» решение британской администрации, которая в рамках упрощения контроля над территорией забрала особые привилегии кусаси в духовной сфере и передала управление под вождей мампруси.
В дальнейшем все попытки правительства Ганы разрешить спор за землю не удавались — так или иначе они импонировали одному из народов, что раздражало других, но за рамки невооруженных столкновений конфликт не переходил.
Обострение конфликта
Лишь к ноябрю 2021 года бои перешли в ожесточенную фазу — у обеих сторон появилось стрелковое вооружение современного образца. Причина же в том, что в соседней Буркина-Фасо все больше разгоралось восстание проалькаидовской* JNIM, которая начала использовать ганскую территорию как тыловую базу, а там возникли и контрабандные маршруты. В том числе были и интересные инциденты: в сентябре 2021 года в 12-метровом контейнере из США были обнаружены штурмовые винтовки и тысячи патронов, принадлежащие майору американской армии. Предназначение груза так и не было определено.
Результатом столкновений с конца 2021 года по 2023 год стала гибель более 260 человек, хотя местные власти оценивают реальную цифру значительно выше. При этом часто этнический конфликт затрагивает и органы государственной власти, а также социальные объекты – больницы и школы.
В ответ на ситуацию государство предприняло масштабные меры по переброске войск: численность военного контингента увеличилась с первоначальных 50 солдат до более чем 1000 военнослужащих спецназа к началу 2023 года с целью восстановления мира. Впрочем, даже такой обширный контингент (для 15-тысячной армии страны) не потушил конфликт, а вскоре он стал еще более кровавым.
Со временем война между двумя этническими группами начала привлекать соплеменников из других стран (привет, колониальные границы). В числе иностранных боевиков отмечались и буркинийские отряды добровольцев VDP, которые с оружием пересекали границу, а также подкрепления с территории Того. Ганская армия, конечно, проводит операции по предотвращению притока иностранных боевиков с целью локализации конфликта, но с каждым годом поток лишь увеличивается.
Знамя джихада
Нарастающий конфликт и косвенная вовлеченность в него террористов JNIM, например, оружие поступает по тем же контрабандным каналам, что контролируются структурами, связанными с группировкой, ставит под угрозу южный фронт для Буркина-Фасо. Как известно, в Гане ведется активная вербовка боевиков для войны в Сахеле (в 2023 году были данные о 300 ганцах), раненые получают медицинское обслуживание, а контрабандная торговля является одним из важных источников заработка группировки.
Немаловажным аспектом действия JNIM в Гане является и серая золотодобыча, которая является головной болью для правительства. В 2025 году появлялись свидетельства о работе рудников в пользу джихадистов и последующую легализацию золота через подкупных чиновников.
Пока что вступать в прямой конфликт с ганской армией JNIM нет необходимости. Однако в случае значительного перелома в конфликте тысячи представителей конфликтных племен могут обратиться за «услугой» к террористам, имеющим боевой опыт, что позволит обернуть ситуацию в свою сторону. Тем более в районе границы действуют 2 катибы альянса, которые без проблем могут переместиться на северо-восточную ганскую территорию через слабо охраняемые границы.
Вероятный сценарий – обращение общин мусульманских мампруси к радикалам ради того, чтобы овладеть достаточно крупным (100 тысяч человек) городом. Учитывая темпы вербовки ганцев в ряды джихадистов, собрать порядка пяти сотен у них есть возможности.
При этом для JNIM эта база станет отправной точкой как для полного окружения Буркина-Фасо, которая уже отрезана от Нигера, Мали, Того и Кот-д'Ивуара, так и для расширения операций в других государствах Гвинейского залива, армии которых понемногу сдают территории боевикам. В самой Гане будут возможны засады и нападения на шахты, оказывая экономическое давление на власти.
Вмешательство исламистов в конфликт в Бавку — реальная угроза, которая повлечет за собой изоляцию Буркина-Фасо от морской торговли, а для властей Ганы возникнет угроза помимо нелегальных золотодобытчиков. Учитывая масштаб конфликта, этот фронт может стать основным для группировки в ближайшие 5 лет.
*— запрещенная в России террористическая организация
