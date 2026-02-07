Тегеран готов ответить США своими ударами

По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, в случае эскалации конфликта в регионе и нападения США Тегеран может атаковать американские военные базы в Персидском заливе.

В ходе интервью телеканалу Al Jazeera Аракчи подчеркнул, что Тегеран может пойти на этот ответный шаг в случае агрессии Вашингтона, поскольку «нет возможности атаковать американскую территорию». Он также отметил, что на переговорах с американцами Иран ни сейчас, ни в будущем не намерен обсуждать свою ракетную программу, поскольку этот вопрос напрямую касается оборонительных возможностей Исламской Республики. Кроме того, Тегеран исключает возможность изъятия и вывоза своего обогащенного урана за пределы страны.



Между тем британская газета The Telegraph предполагает, что Иран уже подготовил подробный план возможной региональной войны против США. По версии британцев, первые атаки Ирана будут сосредоточены на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, после чего удары будут нанесены по базам армии США в ОАЭ, Кувейте и Сирии.

Примечательно, что параллельно с переговорами с США Иран продолжает испытания новых баллистических ракет. В частности, Тегеран продемонстрировал свою новую ракету Khorramshahr 4, дальность которой составляет около двух тысяч километров, а боевая часть — около 1,5 тонн. Ракета уже прошла испытания и заступила на боевое дежурство на фоне военных угроз США.
  1. garrycooper1 Звание
    garrycooper1
    +9
    7 февраля 2026 19:59
    Ирану утопить одну лоханку рыжего и побольше
    1. ZovSailor Звание
      ZovSailor
      +2
      7 февраля 2026 20:43
      garrycooper1
      Сегодня, 19:59
      Ирану утопить одну лоханку рыжего и побольше

      hi Однозначно, матрасники должны покинуть регион БВ и ЮВА вместе с Советом мира рыжего бандюка из Фашингтона.
      Мужественные парни в сандалях могли бы начать изгон, как и бегство альянса в прошлые годы после получения дырок в корытах флота.
      Москве, Пекину необходимо занять более жёсткую позицию вместе с помощью технологичными вооружениями, как и странам Глобального Юга поддержать ИРИ. am
    2. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      -1
      7 февраля 2026 21:32
      хорошо было-бы приземлитьвертикально вниз все пендо совские лоханки... но тогда ПОТОМ пенд осы будут пакостить много и подло... но других вариантов нет- персам ПРИДЁТСЯ обороняться....- или сразу в гроб...хорошо было-бы как-то всем недовольным сообща КАК-ТО поставить на место ох у евших пен досов,ощутивших себя властителями галактики....
  2. Vladlous Звание
    Vladlous
    +9
    7 февраля 2026 20:06
    США и Израиль выжидают благоприятного момента для атаки. А точнее говоря для начала войны. Будет именно то, о чём предупреждал Владимир Жириновский.

    Напомню, что он говорил, что самое страшное начнётся, "когда будет казаться, что всё закончилось". И отгремела эта перепалка в 12 дней, всё. Кажется наступило относительное спокойствие. Но нет, Иран не хочет повторять судьбу Ирака, Ливии, Сирии, всех тех стран, кого они бомбили, оккупировали и ограбили.

    А ещё, надеюсь, в Тегеране понимают, что всякий, кто пытался с Западом договориться - заканчивал очень плохо. Кадаффи, Мвдуро, Садам Хуссейн, список длинный - все они накануне своего убийства или похищения выступали с мирными инициативами или пытались за некоторое время до этого вступить в переговроы с Западом. Конец всегда один: линчевание или смерть, суд, рассправа...

    Но сегодня у Ирана есть союзники: Китай, Пакистан, Россия. Борты приземляются на персидской земле, что досталвяют неизвестно. Но явно готовится большая заваруха. И никто не будет отступать. Потому что для всех вопрос важный. Падёт Иран - США и Израиль господствуют на Ближнем Востоке, утсанавливают свои правила игры, многоплярный мир умрёт не родившись.

    Устоит Иран: Россия и Китай укрепят позиции. Но американцы в любом случае не сдадутся. И будут дёргать и через Тайвань, подожгут Северную Корею, на Балканах что-нибудь выдумают, подпалят Балтийское море, в Южной Америке развернут наступление...

    Мир кончился! Началось новая эпоха - Третья Мировая стучит в дверь. И нам надо приготовится, а не выть, не скулить, не отступать. Однозначно.

    (Это я представил как, возможно, вытсупил бы сегодня Владимир Вольфович Жириновский.)
    1. bondov Звание
      bondov
      +3
      7 февраля 2026 20:23
      Понятно, что самый патриотичный русский - это еврей, пардон, потомок юриста... и там еще один сионский мудрец есть - Кедми
      1. eugen_caro Звание
        eugen_caro
        -3
        7 февраля 2026 21:37
        не стоит юродствовать...- оба оказались правы,и говорили правильные вещи..
        1. bondov Звание
          bondov
          0
          7 февраля 2026 22:14
          Но сегодня у Ирана есть союзники: Китай, Пакистан, Россия. Борты приземляются на персидской земле, что досталвяют неизвестно. Но явно готовится большая заваруха. И никто не будет отступать. Потому что для всех вопрос важный. Падёт Иран - США и Израиль господствуют на Ближнем Востоке, утсанавливают свои правила игры, многоплярный мир умрёт не родившись.

          Устоит Иран: Россия и Китай укрепят позиции.

          Да, великие умы.. но такие правильные вещи вообще-то и без кедми с жириновским всем понятны...
          1. eugen_caro Звание
            eugen_caro
            -2
            7 февраля 2026 22:15
            ну видать не всем- коли этот блудняк продолжается...
    2. yuliatreb Звание
      yuliatreb
      +4
      7 февраля 2026 20:32
      Но сегодня у Ирана есть союзники: Китай, Пакистан, Россия. Борты приземляются на персидской земле

      Нет у Ирана союзников, есть только так называемая ось сопротивления, по простому не вдаваясь в подробности террористические организации исконно находящиеся в данном регионе, сейчас правда в свете последних событий их так перестали называть. Если не дай Бог, что то начнется ни Россия, ни Китай и тем более Пакистан в ввязываться не будут, как подобает истинному Союзнику, помогут, чем могут и то не безвозмездно.
      1. Себенза Звание
        Себенза
        -1
        7 февраля 2026 21:08
        Союзники... Или страх за своё существование, или тупо меркантильный интерес. Прошли былые времена.
        1. bondov Звание
          bondov
          0
          7 февраля 2026 21:34
          Путин после 12 дневной войны заявил, как посредник в отношениях с Ираном, что войны на Б. Востоке больше не будет, типа Natan Yahoo так обещал... и он же снова просил уже в этом году Путина предать Ирану, что евреи в этот раз побеждать Иран не будут, просил и Трампа подождать с атакой - израиль не готов типа к приему иранских ракет... из этого видно, что евреи насмерть перепуганы..

          Похоже, что если США нападут все-таки на Иран, то это будет именно американская затея... и судьба евреев их не очень-то волнует...
          1. Себенза Звание
            Себенза
            -2
            7 февраля 2026 21:56
            Евреи по жизни напуганы, но правят миром. Путин то тут при чём? Речь в моём комментарии о том ,что в настоящее время вопросы союзничества сводятся лишь к ситуативным интересам. Если бы Вы написали на родном языке, я возможно бы сделал более корректный перевод. То есть просьба их напугала, я правильно понял?
            1. bondov Звание
              bondov
              +1
              7 февраля 2026 22:00
              Евреи правят миром.
              евреи даже у себя под носом не правят - в палестинах ... и мнения их, например, сша спрашивать не собираются... вы писали про страх за существование , вот и я про это написал
              1. Себенза Звание
                Себенза
                +1
                7 февраля 2026 22:14
                Песенку старенькую напомнили " Еврей, еврей, кругом одни евреи". Ну да ладно, не суть. Раскатали они Газа под котлован. Подельник уже кружок по интересам замутил для сбора средств под застройку. Милые бранятся, только тешутся, так у нас говорят.
                1. bondov Звание
                  bondov
                  0
                  7 февраля 2026 22:15
                  хамас и хезболла-то никуда ведь не делись, правда ??
                  1. Себенза Звание
                    Себенза
                    +1
                    7 февраля 2026 22:24
                    Мне вот честно ровно, что до бородатых, что до обрезанных. Хотя вроде и те и те. Не востоковед я. Меня больше волнует, когда мы хохлопитеков раздавим.
  3. Туре-Собака Звание
    Туре-Собака
    +5
    7 февраля 2026 20:14
    Ну хоть у кого-то яйки есть , желаю выстоять арийцам и не прогнуться под американского беса.
  4. Ате_ист Звание
    Ате_ист
    +6
    7 февраля 2026 20:47
    Позиция руководства Ирана заслуживает уважения. С гопниками так и нужно: сунешься - получишь в глаз.
    Помнится, в прошлый срок Трамп на Сев. Корею рыпался, потом ему пришлось с Кимом встречаться и обниматься
  5. Jovanni Звание
    Jovanni
    +5
    7 февраля 2026 20:56
    По словам главы МИД Ирана...

    Если хотя бы половина всех угрожающих слов иранцев вдруг сбылась, от их врагов оставался бы только пепел... Давно...
    1. eugen_caro Звание
      eugen_caro
      0
      7 февраля 2026 21:40
      да...-все долго ждали- чем-же закончится убийство Сулеймани- но кроме болтовни персы ничего существенного не выдали...
      1. Дмитрий Ригов Звание
        Дмитрий Ригов
        +1
        7 февраля 2026 23:07
        В этот раз они поднимут не один, а сразу три красных флага над мечетью, попомните мои слова!
  6. КТМ-5 Звание
    КТМ-5
    -1
    7 февраля 2026 23:39
    Да что толку по базам-то бить...
    Надо персам изыскивать возможность нанести удар по самому главному логову полосатого зверя...
  7. Carlos Sala Звание
    Carlos Sala
    0
    7 февраля 2026 23:41
    Меньше бравады, больше тренировок. Иран — это не Венесуэла, но его противовоздушная оборона не готова.
  8. Schneeberg Звание
    Schneeberg
    0
    8 февраля 2026 06:08
    Цитата: bondov
    хамас и хезболла-то никуда ведь не делись, правда ??
    Они просто затихарились