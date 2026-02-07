Тегеран готов ответить США своими ударами

По словам главы МИД Ирана Аббаса Аракчи, в случае эскалации конфликта в регионе и нападения США Тегеран может атаковать американские военные базы в Персидском заливе.
В ходе интервью телеканалу Al Jazeera Аракчи подчеркнул, что Тегеран может пойти на этот ответный шаг в случае агрессии Вашингтона, поскольку «нет возможности атаковать американскую территорию». Он также отметил, что на переговорах с американцами Иран ни сейчас, ни в будущем не намерен обсуждать свою ракетную программу, поскольку этот вопрос напрямую касается оборонительных возможностей Исламской Республики. Кроме того, Тегеран исключает возможность изъятия и вывоза своего обогащенного урана за пределы страны.
Между тем британская газета The Telegraph предполагает, что Иран уже подготовил подробный план возможной региональной войны против США. По версии британцев, первые атаки Ирана будут сосредоточены на американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, после чего удары будут нанесены по базам армии США в ОАЭ, Кувейте и Сирии.
Примечательно, что параллельно с переговорами с США Иран продолжает испытания новых баллистических ракет. В частности, Тегеран продемонстрировал свою новую ракету Khorramshahr 4, дальность которой составляет около двух тысяч километров, а боевая часть — около 1,5 тонн. Ракета уже прошла испытания и заступила на боевое дежурство на фоне военных угроз США.
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
«Правый сектор» (запрещена в России), «Украинская повстанческая армия» (УПА) (запрещена в России), ИГИЛ (запрещена в России), «Джабхат Фатх аш-Шам» бывшая «Джабхат ан-Нусра» (запрещена в России), «Аль-Каида» (запрещена в России), «Фонд борьбы с коррупцией» (запрещена в России), «Штабы Навального» (запрещена в России), Facebook (запрещена в России), Instagram (запрещена в России), Meta (запрещена в России), «Misanthropic Division» (запрещена в России), «Азов» (запрещена в России), «Братья-мусульмане» (запрещена в России), «Аум Синрике» (запрещена в России), АУЕ (запрещена в России), УНА-УНСО (запрещена в России), Меджлис крымскотатарского народа (запрещена в России), легион «Свобода России» (вооруженное формирование, признано в РФ террористическим и запрещено), Кирилл Буданов (внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Международное общественное движение ЛГБТ и его структурные подразделения признано экстремистским (решение Верховного Суда Российской Федерации от 30.11.2023), «Хайят Тахрир аш-Шам» (признана тер. организацией Верховным Судом Российской Федерации)
«Некоммерческие организации, незарегистрированные общественные объединения или физические лица, выполняющие функции иностранного агента», а так же СМИ, выполняющие функции иностранного агента: «Медуза»; «Голос Америки»; «Реалии»; «Настоящее время»; «Радио свободы»; Пономарев Лев; Пономарев Илья; Савицкая; Маркелов; Камалягин; Апахончич; Макаревич; Дудь; Гордон; Жданов; Медведев; Федоров; Михаил Касьянов; Дмитрий Муратов; Михаил Ходорковский; «Сова»; «Альянс врачей»; «РКК» «Центр Левады»; «Мемориал»; «Голос»; «Человек и Закон»; «Дождь»; «Медиазона»; «Deutsche Welle»; СМК «Кавказский узел»; «Insider»; «Новая газета»
Информация